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"Теперь мы в два раза больше сена для нашей коровки запасём!" (с)

22.11.2011 16:24 11 2 771 просмотр
Немного о жизни Банки.ру smile:)
Решили мы сегодня немного посидеть-пообщаться на тему организации взаимодействия сотрудников со "службой совиной техподдержки". Ну и правильно, осовремениваться надо, искать пути упрощения, использовать специальное ПО. Что, собственно говоря, в перспективе позволит гораздо оперативнее и качественнее реагировать на те косячки и проблемы, которые вовсю пытаются вас прогнать с нашего портала. smile:)
Главный "сов" (Василий Чепцов) вовсю пытался донести до сотрудников, что телефон - не метод постановки задачи для техподдержки, в чём был безусловно прав.



Ну а Алекс Трошин, знакомый нам инсайдер из соседнего блога (вон он, в уголке скромно притаился со своей командой),



осовременивал нас с помощью гипноза напротив проектора smile:)



Сработало или нет - покажет время smile;)
Одно ясно - ребята делают всё, что бы и нам комфортно работалось и вам комфортно пользовалось. smile:)
Спасибо им за это.

upd: а в клетчатой рубашке на втором фото - наш любитель черепашьего супа, Павел.
http://www.banki.ru/blog/catsmeatman/2108.php
smile:)

Комментарии 11

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Хошь зайду, сфотографирую и приделаю, как было? smile:)
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Нет, не надо) А по существу: будем посмотреть, как дело со всем этим пойдет. Я только "за!" за современные инструменты коммуникаций и т.д.
Першинг  (Першинг)
#
Интересно.
И что решили?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Судя по всему то, что когда я отписываю в блог - кто то из программистов шутит отключением подписки! smile:-D
Шо ж такое то?! smile:(
Першинг  (Першинг)
#
Опять? Без подписки плохо.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
О! Кстати, по тебе не прошёлся!
Добавил апдейт. smile:)
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