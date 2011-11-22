"Теперь мы в два раза больше сена для нашей коровки запасём!" (с)

Немного о жизни Банки.руРешили мы сегодня немного посидеть-пообщаться на тему организации взаимодействия сотрудников со "службой совиной техподдержки". Ну и правильно, осовремениваться надо, искать пути упрощения, использовать специальное ПО. Что, собственно говоря, в перспективе позволит гораздо оперативнее и качественнее реагировать на те косячки и проблемы, которые вовсю пытаются вас прогнать с нашего портала.Главный "сов" (Василий Чепцов) вовсю пытался донести до сотрудников, что телефон - не метод постановки задачи для техподдержки, в чём был безусловно прав.Ну а Алекс Трошин, знакомый нам инсайдер из соседнего блога (вон он, в уголке скромно притаился со своей командой),осовременивал нас с помощью гипноза напротив проектораСработало или нет - покажет времяОдно ясно - ребята делают всё, что бы и нам комфортно работалось и вам комфортно пользовалось.Спасибо им за это.upd: а в клетчатой рубашке на втором фото - наш любитель черепашьего супа, Павел.