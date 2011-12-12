Тревожное сейчас время – страна в гневе после выборов. Вот-вот взорвётся. Все думают, где же выход из этой ситуации? Считаю, что для того, чтобы найти верное решение, идущее от сердца, надо совершать добрые дела, на время подавив в себе негодование. Поэтому обращаюсь к вам со следующей просьбой – внимательно прочитать и откликнуться. Сделав доброе дело, уже с просветлённой головой можно будет трезво оценить то, что произошло. И решить, как быть дальше, дабы Запад не направил нас не по тому вектору.Волонтёры Детского хосписа:«До Нового года – самого лучшего праздника на свете – месяц. Мы должны быть готовы встретить его. Подарить частичку детской, неподдельной радости друг другу и подарить настоящее Чудо тем, кто более всего в нем нуждается…Когда болеет ребенок, его близкие каждый день стараются хоть как-то облегчить его страдания. Конечно, прежде всего — создать все условия для лечения — купить необходимые лекарства, накормить полезной едой. Но больному ребенку нужно не только это. Ему необходима — как лекарство — радость, рожденная исполнением его детской мечты. Может быть, он постесняется сказать родным, о чем мечтает, считая, что для них это невыполнимо, слишком дорого, да и так у них — столько забот... Но в глубине души будет верить, что однажды, сказочным новогодним или рождественским утром, к нему придет Дед Мороз, добрый волшебник или просто самый лучший человек на свете и исполнит его мечту…С 2003 года в Детском хосписе в Санкт-Петербурге проводится новогодняя акция — маленькие пациенты, которые особенно нуждаются в поддержке и внимании, доверяют волонтёрам свои заветные мечты. Благодаря горячему отклику сотен людей многие дети, чьи мечты были исполнены, встретили самые счастливые новогодние праздники в своей жизни.В этом году мы вновь рассказываем о детях и их мечтах в надежде, что каждая детская мечта найдет своего Волшебника. Мы очень надеемся на вашу помощь, потому что по сравнению с прошлым годом, список детей стал втрое больше. Теперь он включает в себя, кроме пациентов Детского хосписа (Санкт-Петербург), ребят, которые лечатся в НИИ Онкологии им.Н.Н.Петрова (Санкт-Петербург), маленьких пациентов онкологических отделений 31-й и 1-й городских больниц (Санкт-Петербург), НИИ имени Блохина (Москва), ЦКБ города Хабаровска…Всем сейчас нелегко. Но если вы можете помочь тем, кому еще труднее — вы почувствуете, что такое настоящая Благодарность и Счастье».В прошлом году я выступил в роли Деда Мороза для нескольких ребят, и потом замечательно себя чувствовал! В этом году решил стать ещё и шеф-менеджером Дедов Морозов :)Ниже располагаю список детский «мечт» – просьба в комментариях указывать номер мечты, которую вы готовы исполнить, ваши имя, фамилию и электронный адрес. Подарки можно приносить в ресторан «Конь и пёс» (ул. Станиславского, 16/27, м. «Таганская», с 12-00 до 24-00 с 12 декабря по 19 декабря включительно). После вручения вашего подарка вам электронный адрес будет выслан видео-фрагмент, снятый в момент вручения. Поэтому не забудьте прикрепить к подарку записку с указанием имени, фамилии и электронной почты.P.S. Если у вас нет возможности принести подарок, но есть желание помочь каким-то другим способом, обращайтесь к Валерии Товпыге из питерского хосписа. Вот её адрес: lera170309@yandex.ru.