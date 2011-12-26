Что происходит?

На прошлой неделе президент нам заявил о супер-пупер реформах, которые должны, казалось бы, удовлетворить, жаждущий перемен "средний класс". На той же прошлой неделе мы собрались на проспекте Сахарова, держать конструктивный диалог. С гнилой, как показывает, в лице судьи Боровковой, властью. Всё было хорошо: колонки, тёплый чай, лояльная полиция, которая буквально бросала броники и разворачивалась к трибунам... Всё это было бы просто замечательно, если бы не цинизм, проявленный упомянутой судьёй, вообразившей в своих руках вселенскую модерацию, и не осудившей гражданина по липовому делу на 10 суток. Напомню, человек осуществляет сухую голодовку против произвольных арестов 15+15 за то, что он не совершал, без допуска адвокатов. Ну и плюс ещё 10 суток за пикет, которого не было, где он и сдохнет в застенках. На память: Боровкова в "списке Магнитского"....

upd: Адвокаты таки вчера пробились через забаррикадировавшихся приставов, однако для прессы заседание закрыли. Пресса готовит заявление в прокуратуру.