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Что происходит?

26.12.2011 02:09 14 1 169 просмотров
На прошлой неделе президент нам заявил о супер-пупер реформах, которые должны, казалось бы, удовлетворить, жаждущий перемен "средний класс". На той же прошлой неделе мы собрались на проспекте Сахарова, держать конструктивный диалог. С гнилой, как показывает, в лице судьи Боровковой, властью. Всё было хорошо: колонки, тёплый чай, лояльная полиция, которая буквально бросала броники и разворачивалась к трибунам... Всё это было бы просто замечательно, если бы не цинизм, проявленный упомянутой судьёй, вообразившей в своих руках вселенскую модерацию, и не осудившей гражданина по липовому делу на 10 суток. Напомню, человек осуществляет сухую голодовку против произвольных арестов 15+15 за то, что он не совершал, без допуска адвокатов. Ну и плюс ещё 10 суток за пикет, которого не было, где он и сдохнет в застенках. На память: Боровкова в "списке Магнитского"....
upd: Адвокаты таки вчера пробились через забаррикадировавшихся приставов, однако для прессы заседание закрыли. Пресса готовит заявление в прокуратуру.

Комментарии 14

Першинг  (Першинг)
#
Нехорошо, Андрей, презрительно отзываться о судебной власти. Уж извините.
На подобных мероприятиях, конечно, принято ругаться.
Но мы же люди!
Но Вам, как представителю банящей власти, не идёт говорить в подобном тоне. Тем более, о женщине.
Вы можете законным путём выразить своё несогласие, не переходя на личности.
Ну забанили человека. Вы считаете, что незаконно - так и выразите это уважительно. Тем более - по отношению к "коллеге".
А то ругать власть теперь не то, что безопасно, а модно как-то! Почётным считается. Это не есть хорошо.
ИМХО.
P.S. Я бы на Вашем месте текестик поправила. Пока человек не осуждён - его нельзя называть преступником. Моё сообщеньице можете по прочтению удалить. Не обижусь.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Да, согласен. К системе уважение ещё осталось. Извините, писал на эмоциях.
Першинг  (Першинг)
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Вот и Вы ведёте себя как власть, которую забанить некому! smile:)
А ведь тот, кому дано многое - должен самоцензуриться!
Не правда ли?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Дык убрал "судьишку", чего ругаетесь? smile:)
А Боровкову, как судью, ещё попиарю...
Першинг  (Першинг)
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Да я н ругаюсь. Я размышляю! smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Произвольных арестов на 15 суток не бывает!
Если арестовали значит засветился где-то или поучаствовал.
Вас часто сажают на 15 суток? Ну и меня не очень... Тьфу-тьфу-тьфу
Так как работаю со многими людьми, то не раз приходилось наблюдать за расставаниями и после общаться с расставшимися как правило работником и работодателем. Каждый охаивает другую сторону. И понять где истина очень сложно. Поэтому хорошо что не стал судьей.
А судья каждый день разбирает подобное. Когда к нему приведут 10 не вполне адекватных товарищей, ведущих себя по хамски, а 11й окажется нормальным какое решение примет судья и кому он поверит? Полиции или гражданину? Не трудно предположить...
Одного моего родственника лет 5 назад "замели" в вытрезвитель. Сказали "под машины кидался". Когда я приехал его забирать он начал "качать права" на представителей власти. Не понравилось ему, что штраф 200 руб выписали.
Сколько я его не уговаривал он не успокаивался. Все закончилось тем, что его оставили в "заведении" на ночь. Я предупредил местного врача о том, что он какие-то таблетки пьет и наверное они в смеси с водочкой и дали такой эффект. Сотрудники сказали "Ладно, проспится отпустим с миром"
Дак может и хорошо, что замели. Он действительно на улице упал, действительно помутился рассудок. Если б не замели его бы обобрали или он бы замерз. Если бы я его буйного привез домой неизвестно, что бы он в квартире натворил. А так проспался и сам пришел домой.
Когда на такое в силу профессии смотришь каждый день кому больше верить? Полиции или всем этим "горе-потерпевшим"
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Антон, формулировка отвода свидетелей: "Показания полицейских противоречат показаниям свидетелей. 10 суток." Это нормально? Пост не в защиту потерпевшего, пост в недоумение судебной власти.
Першинг  (Першинг)
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Потому что политику и хулиганство в одну кучу валить не надо.
Причина - политическая.
Поведение - хулиганское.
Вы что - для оппозиции хотите двойных стандартов?
Простого хулигана на 10 суток посадить, значит, можно. А если нарушает порядок человек с противоправительственными взглядами - так его нельзя?
Нехорошо, когда одни могут хамить, а другие - нет.
Либо пусть все хамят - без бана. Либо уж пусть бан на любого хамящего. Падёт как кара небес.
А не желание левой ноги человека, которому доверили карать.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Тамара, погуглите видео задержания. Там реально не было не то что пикета, но и неповиновения сотрудникам полиции. Судья видео смотрела, адвокаты этого добились. Более того, не было протокола задержания, а его отсутствие оправдали (наклепали) тем, что адвокаты его внаглую вырвали из дела.
Першинг  (Першинг)
#
Андрей, да разв я за насилие? Да никогда! Конечно же я сочувствую человеку, оказавшемуся в такой ситуации.
Мне вообще бы не хотелось войн и противостояния.
А хотелось бы мира и гармонии! Во всём.
e-b  (e-b)
#
Моисей Абрамович жжот smile:)
Выложили ее домашний адрес и данные в сеть и правильно сделали, в стране в которой нет нормального суда может действовать только суд Линча.
А это на закуску - http://www.izvestia.ru/news/510831
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Не , ну это уже экстремизм в чистом виде smile:)
И думается, просто вброс и провокация с целью усиления видимости давления на суд пикетчиками. В дальнейшем дабы оправдать какие-то серьёзные меры.
А действовать необходимо законными методами, в противовес, вплоть до ЕСПЧ.
e-b  (e-b)
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К сожалению, пока до ЕСПЧ дойдет, участники уже успеют состариться. А вот то, что правосудия ближе, чем в Страсбурге не найти - это уже факт и очень печальный.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Сразу несколько террористических организаций взяли на себя ответственность за запуск Боровковой в российскую судебную систему.
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