Что происходит?

На прошлой неделе президент нам заявил о супер-пупер реформах, которые должны, казалось бы, удовлетворить, жаждущий перемен "средний класс". На той же прошлой неделе мы собрались на проспекте Сахарова, держать конструктивный диалог. С гнилой, как показывает, в лице судьи Боровковой, властью. Всё было хорошо: колонки, тёплый чай, лояльная полиция, которая буквально бросала броники и разворачивалась к трибунам... Всё это было бы просто замечательно, если бы не цинизм, проявленный упомянутой судьёй, вообразившей в своих руках вселенскую модерацию, и не осудившей гражданина по липовому делу на 10 суток. Напомню, человек осуществляет сухую голодовку против произвольных арестов 15+15 за то, что он не совершал, без допуска адвокатов. Ну и плюс ещё 10 суток за пикет, которого не было, где он и сдохнет в застенках. На память: Боровкова в "списке Магнитского"....
upd: Адвокаты таки вчера пробились через забаррикадировавшихся приставов, однако для прессы заседание закрыли. Пресса готовит заявление в прокуратуру.
Комментарии 14
На подобных мероприятиях, конечно, принято ругаться.
Но мы же люди!
Но Вам, как представителю банящей власти, не идёт говорить в подобном тоне. Тем более, о женщине.
Вы можете законным путём выразить своё несогласие, не переходя на личности.
Ну забанили человека. Вы считаете, что незаконно - так и выразите это уважительно. Тем более - по отношению к "коллеге".
А то ругать власть теперь не то, что безопасно, а модно как-то! Почётным считается. Это не есть хорошо.
ИМХО.
P.S. Я бы на Вашем месте текестик поправила. Пока человек не осуждён - его нельзя называть преступником. Моё сообщеньице можете по прочтению удалить. Не обижусь.
А ведь тот, кому дано многое - должен самоцензуриться!
Не правда ли?
А Боровкову, как судью, ещё попиарю...
Если арестовали значит засветился где-то или поучаствовал.
Вас часто сажают на 15 суток? Ну и меня не очень... Тьфу-тьфу-тьфу
Так как работаю со многими людьми, то не раз приходилось наблюдать за расставаниями и после общаться с расставшимися как правило работником и работодателем. Каждый охаивает другую сторону. И понять где истина очень сложно. Поэтому хорошо что не стал судьей.
А судья каждый день разбирает подобное. Когда к нему приведут 10 не вполне адекватных товарищей, ведущих себя по хамски, а 11й окажется нормальным какое решение примет судья и кому он поверит? Полиции или гражданину? Не трудно предположить...
Одного моего родственника лет 5 назад "замели" в вытрезвитель. Сказали "под машины кидался". Когда я приехал его забирать он начал "качать права" на представителей власти. Не понравилось ему, что штраф 200 руб выписали.
Сколько я его не уговаривал он не успокаивался. Все закончилось тем, что его оставили в "заведении" на ночь. Я предупредил местного врача о том, что он какие-то таблетки пьет и наверное они в смеси с водочкой и дали такой эффект. Сотрудники сказали "Ладно, проспится отпустим с миром"
Дак может и хорошо, что замели. Он действительно на улице упал, действительно помутился рассудок. Если б не замели его бы обобрали или он бы замерз. Если бы я его буйного привез домой неизвестно, что бы он в квартире натворил. А так проспался и сам пришел домой.
Когда на такое в силу профессии смотришь каждый день кому больше верить? Полиции или всем этим "горе-потерпевшим"
Причина - политическая.
Поведение - хулиганское.
Вы что - для оппозиции хотите двойных стандартов?
Простого хулигана на 10 суток посадить, значит, можно. А если нарушает порядок человек с противоправительственными взглядами - так его нельзя?
Нехорошо, когда одни могут хамить, а другие - нет.
Либо пусть все хамят - без бана. Либо уж пусть бан на любого хамящего. Падёт как кара небес.
А не желание левой ноги человека, которому доверили карать.
Мне вообще бы не хотелось войн и противостояния.
А хотелось бы мира и гармонии! Во всём.
Выложили ее домашний адрес и данные в сеть и правильно сделали, в стране в которой нет нормального суда может действовать только суд Линча.
А это на закуску - http://www.izvestia.ru/news/510831
И думается, просто вброс и провокация с целью усиления видимости давления на суд пикетчиками. В дальнейшем дабы оправдать какие-то серьёзные меры.
А действовать необходимо законными методами, в противовес, вплоть до ЕСПЧ.