О самом актуальном

Конечно же о них, родимых. О московских пробках.О высокотехнологичных московских пробках из-за высокотехнологичных московских аварий. Почему высокотехнологичных? Смотрите: достаточно иметь на руках современное МУ (мобильное устройство- телефон, КПК, планшет…) и у московских пробок можно оттяпать довольно жирный кусок времени. Пользуйтесь подсказкой.Если Вы – пассажир, то во время пробок с помощью МУ можно работать (в первую очередь, конечно, тем, чья деятельность в основном ведётся в интернете и при помощи звонков, а так же тем, кто много пишет), просто общаться (голосом, писать через различные интернет-мессенджеры, в блогах и прочих микроблогах), следить за последними новостями, читать различную литературу в любом формате и на любой вкус, играть, слушать музыку, смотреть фильмы, даже фотографировать и снимать видео! Выбор за тем, как полезнее убивать время.Но речь, прежде всего, о тех, кто проводит время, вцепившись зубами в баранку, тренируя ноги педалями газ/тормоз и философски всматривается уставшими глазами в еле ползущий поток. О водителях. Речь об очень интересном сообществе, сформировавшемся вокруг Яндекс-карт. Это все те, кто пользуется этим графическим сервисом (кстати, весьма информативным, меня иногда по таким переулочкам в центре столицы мимо пробок проводил, что я потом дороги не помнил, тогда как тот же Навител всегда предлагает пробку тупо перелетать, пользуясь штатным двигателем вертикального взлёта) для построения маршрутов, получения информации о загруженности магистралей, авариях, перекрытиях и прочих траблов, которые увеличивают расход сигарет водителя. Ну можно, естественно, и просто потрепаться о том, о сём с такими же бедолагами. О чём?Просто пофлудитьПоделиться наблюдениями и проблемамиКто то, таки, не прочь заняться бизнесомПоделиться хорошим настроением, если Вы – бесконечный оптимист и видите свет в конце пробкиКак же без политики? (находчивые автомобилисты троллят прямо «на Кремле»)…и любви?О чём это я…Ах, да…Водители! Ну оставьте вы разговорчики для пассажиров, будьте внимательны на дорогах, особенно в непростых условиях европейской зимы!Всего один миг отделяет вас от происходящего на экране от бампера впереди стоящего коллеги.И с наступающим Новым годом!