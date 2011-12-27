Вход
Профиль Блог Лента Активность

О самом актуальном

27.12.2011 17:31 6 1 272 просмотра
Конечно же о них, родимых. О московских пробках.

О высокотехнологичных московских пробках из-за высокотехнологичных московских аварий. Почему высокотехнологичных? Смотрите: достаточно иметь на руках современное МУ (мобильное устройство- телефон, КПК, планшет…) и у московских пробок можно оттяпать довольно жирный кусок времени. Пользуйтесь подсказкой. smile;)

Если Вы – пассажир, то во время пробок с помощью МУ можно работать (в первую очередь, конечно, тем, чья деятельность в основном ведётся в интернете и при помощи звонков, а так же тем, кто много пишет), просто общаться (голосом, писать через различные интернет-мессенджеры, в блогах и прочих микроблогах), следить за последними новостями, читать различную литературу в любом формате и на любой вкус, играть, слушать музыку, смотреть фильмы, даже фотографировать и снимать видео! Выбор за тем, как полезнее убивать время.

Но речь, прежде всего, о тех, кто проводит время, вцепившись зубами в баранку, тренируя ноги педалями газ/тормоз и философски всматривается уставшими глазами в еле ползущий поток. О водителях. Речь об очень интересном сообществе, сформировавшемся вокруг Яндекс-карт. Это все те, кто пользуется этим графическим сервисом (кстати, весьма информативным, меня иногда по таким переулочкам в центре столицы мимо пробок проводил, что я потом дороги не помнил, тогда как тот же Навител всегда предлагает пробку тупо перелетать, пользуясь штатным двигателем вертикального взлёта smile:D ) для построения маршрутов, получения информации о загруженности магистралей, авариях, перекрытиях и прочих траблов, которые увеличивают расход сигарет водителя. Ну можно, естественно, и просто потрепаться о том, о сём с такими же бедолагами. О чём?

Просто пофлудить


Поделиться наблюдениями и проблемами


Кто то, таки, не прочь заняться бизнесом smile:D


Поделиться хорошим настроением, если Вы – бесконечный оптимист и видите свет в конце пробки smile:)


Как же без политики? (находчивые автомобилисты троллят прямо «на Кремле») smile:D


…и любви?


О чём это я…
Ах, да…
Водители! Ну оставьте вы разговорчики для пассажиров, будьте внимательны на дорогах, особенно в непростых условиях европейской зимы!
Всего один миг отделяет вас от происходящего на экране от бампера впереди стоящего коллеги. smile:)
И с наступающим Новым годом!

Комментарии 6

e-b  (e-b)
#
Как хорошо жить в Питере smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
"Даааа уж!" (голосом И.М. Воробьянинова) smile:-D
17.53, СП, 7 баллов
e-b  (e-b)
#
Но у нас нет госслужащих с мигалками smile;) Или их так мало, что я их не видел.
Першинг  (Першинг)
#
Спасибо, Андрей! Позабавили. Я предпочитаю метро. Наверное, потому что так и не научилась водить машину! smile:)
Но посмотреть на мир глазами человека, стоящего в пробке - тоже любопытно. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Тоже, в нынешних реалиях, уважаю метро, но до него ещё доехать на автобусе надо smile:) Так что я - пассажир smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения