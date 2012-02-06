В прошлом месяце объявил небольшой фотоконкурс на форуме, по инициативе форумчан, посвящённый новогодним праздникам.
http://www.banki.ru/blog/moisey_abramovich/2485.php
Стойких фотографов не много, но кворум есть! smile:ura: smile8)
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