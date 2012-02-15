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В помощь техотделу: для организации работы

15.02.2012 15:12 2 1 371 просмотр
Цитата
Краткая памятка о правильном истолковании установленных сроков исполнения

«Сегодня» — завтра.
«Завтра» — напомнить завтра, что уже сегодня (см. «сегодня»).
«В течение недели» — в следующую среду.
«В течение недели, но до выходных, пожалуйста» — в понедельник.
«Через две недели» — месяц.*
«Месяц» — неопределенная, очень большая величина времени.
«Три месяца» — три неопределенные, очень большие величины времени.
«К осени» — когда выпадет снег. Снег выпадает каждый год, поэтому «к осени» является наиболее благоприятным сроком, пропустить который практически невозможно.
«Через год» — не используется, т.к. есть «к осени».
____________

* - Популярно заблуждение, что две недели — это 14 дней. Это не так. Две недели — это 14 дней + «в течение недели» (ибо вторая неделя еще не кончилась) + завтра («один день погоды не сделает»). В особых случаях отсчет «двух недель» начинается со следующего понедельника, так выигрывается еще несколько дней.
Если повезет, то в результате выходит месяц срока и опоздание всего на один день («завтра»)

Авторства не знаю, но выложил в Курилке kot487 smile:)

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