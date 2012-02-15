В помощь техотделу: для организации работы

Краткая памятка о правильном истолковании установленных сроков исполнения



«Сегодня» — завтра.

«Завтра» — напомнить завтра, что уже сегодня (см. «сегодня»).

«В течение недели» — в следующую среду.

«В течение недели, но до выходных, пожалуйста» — в понедельник.

«Через две недели» — месяц.*

«Месяц» — неопределенная, очень большая величина времени.

«Три месяца» — три неопределенные, очень большие величины времени.

«К осени» — когда выпадет снег. Снег выпадает каждый год, поэтому «к осени» является наиболее благоприятным сроком, пропустить который практически невозможно.

«Через год» — не используется, т.к. есть «к осени».

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* - Популярно заблуждение, что две недели — это 14 дней. Это не так. Две недели — это 14 дней + «в течение недели» (ибо вторая неделя еще не кончилась) + завтра («один день погоды не сделает»). В особых случаях отсчет «двух недель» начинается со следующего понедельника, так выигрывается еще несколько дней.

Если повезет, то в результате выходит месяц срока и опоздание всего на один день («завтра»)