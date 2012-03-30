Второй этап голосования

Выбор клиента - это всегда непросто



На церемонии «Банк Года» исполнительный директор портала Банки.ру Елена Ищеева спросила банкиров, хотят ли они знать, как проходило голосование среди выборщиков сайта. Ответ был однозначным – да. Вот как это было.



Лучшие кредитные организации по версии информационного агентства Банки.ру наши посетители выбирали в два этапа. Сначала путем открытого голосования на портале сформировалась тройка банков, получивших больше всего голосов. На втором этапе экспертное жюри из семи человек определяло банк-победитель в каждой из номинаций. В состав жюри вошли шесть выборщиков из числа 50 наиболее авторитетных посетителей сайта (по количеству благодарностей), определенные путем жребия, и один представитель Банки.ру. Итоговое голосование состоялось 28 февраля в офисе портала Банки.ру.





Открытие года. Номинанты -- Сбербанк, ТКС-Банк, "Связной"



Clevelus: Ничего нового во всех российских банках не было, в ТКС ничего супер-нового, каких-то новых вкладов не объявили. В "Связном" -- тоже, там только Visa Infiniti, а Сбербанк очень заметно повернулся к клиентам лицом. Поэтому за неимением лучшего — Сбербанк



GRU: По «Тинькову» согласен, только мультивалютные вклады. «Связной» — единственное новшество, насколько я помню, появился вклад и появилась карта Visa Infiniti которая, неплохая на фоне остальных, но для «строптивых» клиентов, её потом довольно быстро отбирали. А Сбербанк — это, во-первых, программа «Спасибо», а во-вторых, попытка господина Грефа вытащить банк из XIX века в XXI. В принципе, пока только в Москве…



CheKushkin: Ни «Связной», ни «Тинькофф» на "Открытие года" не тянут, потому что ничего принципиально нового в 2011 году не открыли. Что касается Сбербанка, то судя по московским отделениям, не по всем, а которые в новом формате, заметно значительное улучшение клиентоориентированности. Это маленький операционный зал, в котором встречают клиентов, помогают решить оперативно проблему, это повсеместная установка терминалов, которыми люди начинают пользоваться и через которые идет уже значительный поток банковских транзакций тем самым разгружая очереди. интернет-банкинг довольно функциональный и интересный.



xhwale: В Питере изменений в Сбербанке особых не видно, поэтому на «Открытие» совсем никак, «Связной», там тоже ничего не предоставят. В ТКС только вклады валютные появились. В Сбербанке, в Ленинградской области, возникают очереди в 2 раза больше и происходит только ухудшение. Так что, из трех представленных только «Тинькофф». Не то, чтобы это было "Открытие", но, по крайней мере, в сравнении с остальными.



bugnut: Ну, то, что касается московского офиса Сбербанка России, то, конечно, безусловно, он очень обрадовал в прошлом году. Было настоящее для меня открытие, когда я увидел новые офисы, переоборудованные, где встречают, где улыбаются, где помогают. Что касается «Связного» и «Тинькоффа», там ничего нового для себя не открыл.



Гектор: Я за Сбербанк и конкретно за Московский банк Сбербанка, поскольку я недавно приехал из Питера и могу подтвердить, что там изменения, может быть, есть, но их там надо очень долго искать по городу, а в Москве они просто на каждом шагу. Это кондиционеры в отделениях, это стулья, это электронная очередь в больших отделениях, это шаг вперед в интернет-банкинге, по сравнению с тем, что было год назад. Я за Сбербанк. Что касается «Связного», тут все было сказано, почему он не очень подходит. И третий у нас — «Тинькофф». Это мне кажется, уже было сказано.



Редактор: Пожалуй, все очевидно. Я предлагаю проголосовать.



Итог : Шесть голосов отдано Сбербанку, один голос -- ТКС.





Самый технологичный банк. Номинанты -- ТКС-Банк, Альфа-Банк, "Авангард"



Гектор: Я считаю, что «Тинькофф» еще пока не доработал свой интернет-банк и, когда доработает, мы с удовольствием будем его обсуждать. Альфа-Банк и «Авангард», я в некотором сомнении, потому что по функциональным возможностям они близки, я имею в виду конкретно интернет-банк. По обслуживанию «Авангард», конечно, всегда был гораздо лучше, в частности, в отделениях, если говорить о технологии обслуживания. Но я пока вот еще раздумываю за кого отдать голос.



bugnut: «Тинькофф» пока отстает, а между «Авангардом» и Альфа-Банком, конечно, я выберу «Авангард» только благодаря тому, что в офисах его не требуются высокие технологии, такие как электронная очередь, и более дружелюбный настрой к клиентам, поэтому — «Авангард».



xhwale: Ну, с «Тиньковым» аналогично, то есть "внутренности" у банка может быть и навороченные, но снаружи это пока людям еще не видно. Может, когда сделают новую версию интернет-банка, более ярко проявят себя... У Альфа-Банка я не смог заказать кредитку. Остается «Авангард», у которого самый информативный Интернет-банк на текущий момент, может, у него не совсем полный функционал, там многие хотят регулярные платежи, мне это совершенно не требуется, у меня каждый месяц разные расходы, квартплата и все прочее. Так что «Авангард».



CheKushkin: «ТКС» в качестве самого технологичного банка даже не хочется рассматривать в первую очередь из-за отсутствия чиповых карт, то есть существует проблема с безопасностью. В текущей версии интернет-банка ничего особо выдающегося я не вижу. Альфа–Банк я очень хорошо знаю с точки зрения технологий, но по той информации, которой владею, он не так хорош как «Авангард». «Авангард» входит в число тех 15 банков, которыми я пользовался, для меня это эталон интернет-банка по функционалу и юзабилити. В качестве такой небольшой технологичной вещи отмечу идеально работающий прием наличных в отделении, все очень быстро, четко работающая машина. Здесь бы еще хотел отметить запуск нового продукта в 2011 году — перевод с карты на карту, это тоже технология, то есть я голосую за «Авангард».



GRU: По «Тинькову» — я согласен, в общем-то, смешно смотрится в этой номинации, особенно с новым интернет-банком. Я пока выбираю между «Авангардом» и Альфа-Банком, поскольку у «Альфы» была такая совместная «звезда» с «Билайном», остальными продуктами банка я не владею, не пользовался никогда и в принципе, наверное, не планирую. Пока что-нибудь новое не объявят такого же звездного, как совместный проект с «Билайном». Поэтому я вот в раздумьях, не определился.



Clevelus: Являюсь клиентом всех этих банков. Что оцениваю я — интернет-банк, как сделан сайт - его технологичность; технологичность в отделениях и внутри банка, насколько это можно оценить со стороны клиента. У ТКС внутри банка все замечательно, очень мощная CRM-система, можно сделать все, что угодно. Поэтому иногда невозможно сделать что-то конкретное. Сайт очень неплохой. Интернет-банк — да, он есть, даже можно привести красивый график, на котором тяжело понять что-либо и что-либо сделать конкретного в этом интернет-банке. Иногда проще позвонить. Даже если этот функционал содержится в Интернет-банке.



У Альфа-банка очень неплохой сайт, ясно, что в эту номинацию попал неслучайно, очень неплохой «Альфа-клик», у него много возможностей. Допустим, тут преимущество перед «Авангардом», можно делать платежи рассроченные. В «Авангарде» это только планируется сделать, в Альфа-Банке это уже есть. Но часть операций сильно-сильно обрезана. То есть, например, если у тебя нет пакета услуг, то просто не сможешь делать никакие переводы. Даже если у тебя есть вклады, то функционал остается сильно ограниченным. Хотя это больше связано не с технологией самого интернет-банка, а с тарифом, такая кредитная политика у них. По отделениям — технология просто ужасная! Чтобы положить деньги на счет, необходимо стоять 45 минут, из которых 30 — ожидание, когда другие технологические операции выполняются другими немногочисленными пользователями в отделении. Потом, чтобы положить деньги на счет, тебя будет еще 15 минут искать в базе, хорошо, если у тебя с собой карта есть, тогда тебя по карте быстро найдут, проверят паспорт.



У «Авангарда» сайт в принципе замечательный, иногда бывают ошибочки, которые находят сами пользователи, но если только о них написать, сразу на следующий день они исчезают. То есть очень быстрая реакция. Интернет-банк — да, как тут говорилось, больше для программистов, но я программист, мне как раз наоборот, хорошо. Все необходимые функции есть, даже более того, функций слишком много, клиент приходит и начинает путаться, оттого что их очень много. Не хватает только функции отложенных платежей, ну, и по мелочи. Хотя представители банка на форуме не раз говорили, что скоро-скоро внедрят, но внедрить что-то никак не могут, занимаются другим. Но, мне эта функция не нужна.В отделениях — очередей нет. В самих отделениях все очень сильно компьютеризировано и упрощено. Открытие карты — заявление на карту, получение карты.



Редактор: Голосуем , господа.



Итог: Шесть голосов отдано "Авангарду", один голос -- Альфа-Банку.



Рекламная кампания года. Номинанты: НБ "Траст", Сбербанк, ТКС-Банк



Гектор: У Национального банка "Траст", конечно, была яркая кампания, но она была годом ранее. Я голосовал бы за Сбербанк как за рекламную кампанию, но если говорить честно, то основная кампания прошла тоже в прошлом году. Сбербанка в Интернете довольно-таки мало, больше по телевидению, но у него и нацеленность на такую аудиторию. У «Тинькова» нацеленность на интернет-аудиторию, иначе ему свой продукт не продать.



bugnut: Я вообще не помню ни одного билборда от Сбербанка. Вот «Тинькова» и «Траст» я хорошо помню, и из них бы я выбрал ТКС. А вот по Сбербанку вообще что-то у меня не отложилось.



Xhwale: «Траст» Может, он и рекламируется, но не заметно совершенно. Да в «Боингах» висит этот плакат. И все. Первый раз я видел «Тинькова» в Питере на баннерах. Сбербанк меня поразил рекламной кампанией в питерском метро.



CheKushkin: «Траст» выступил очень ярко в прошлом году в 2010, это действительно такой был шаг первый на рынке, когда привлекли Брюса Уиллиса. Я согласен с коллегами, что "Траст" отчасти стал заложником этой рекламы, потому что есть лицо, к нему все привыкли, а банк все его обыгрывает, обыгрывает и обыгрывает. У Сбербанка очень много креатива, дорогая реклама к 170-летию, а «Тинькофф» давит массой. Я не могу сказать, что это какой-то креатив, но с точки зрения охвата интернет-аудитории он всех опередил.



GRU: Я вообще бы даже воздержался, потому что к рекламе почти не восприимчив и телевизор не смотрю. Но буду голосовать за «Траст», потому что это единственная реклама, которая меня "добивает", я ее вижу везде, постоянно, то есть могу сказать, что с точки зрения меня, как целевой аудитории эта реклама выполняет свою функцию. «Тинькофф» запомнился Ариной Шараповой, которая сует карту в банкомат не той стороной. Вот это креативно. Тем более, с тарифами по кредитным картам на снятие наличных — очень креативно. Сбербанк — реклама, действительно, креативная, тут даже вопрос не в деньгах, все-таки, деньги это количество рекламы. У ВТБ тоже рекламы много и тоже они звезд покупают местных российских, но креатива-то нет. Я имею в виду, что это не только вопрос денег. То есть у Сбербанка креатив есть и в этом году он новый. С другой стороны сами подчеркивают, что они в XIX веке живут.



Clevelus: Я тоже скажу. У«Тинькова» рекламы очень много, но он сам в Интернете. По объему много, по качеству… Сбербанк обладает очень качественной рекламой, ее достаточно много по телевизору заметно. «Траст» — несколько зациклился на своем Брюсе. В этом году «Траст» не получается, «Тинькофф» не получается, Сбербанк — да.



Гектор: А в прошлом году "Траст" выиграл данную номинацию? Нет, Сбербанк. Ну, тогда, конечно, нужно отметить Брюса. Я меняю свою точку зрения.



Редактор: Я тоже считаю, что год назад при столь яркой кампании «Траста» его незаслуженно обидели, поэтому, как и год назад, голосую за "Крепкого орешка".



Итог. Четыре голоса за НБ «Траст», два голоса -- за Сбербанк и один голос за ТКС-Банк





Региональный банк года. Номинанты: Алтайэнергобанк, "Восточный Экспресс", банк "Санкт-Петербург"



Clevelus: Никого не знаю, но голосую за «Санкт-Петербург». Даже была мысль там открыть... Но других банков, вообще не знаю, а про "Санкт-Петербург" слышал на форуме.



GRU: Я тоже про «Санкт-Петербург» слышал на форуме, про «Алтайэнергобанк» слышал только плохое, когда дали возможность открывать вклады (под высокие проценты – прим.), а потом не дали их пополнять… «Восточный Экспресс» — я просто ничего не слышал, тогда получается за «Санкт-Петербург» только голосовать.



CheKushkin: Клиентом всех трех банков я не являюсь. «Восточный Экспресс» для меня вообще темная лошадка и я, честно говоря, был очень удивлен, что он сюда попал, потому что есть, на мой взгляд, были более достойные кандидаты, Банк24.ру например. А «Алтайэнерго» — много на форуме информации, много негативной информации, когда есть шумиха, интерес, то, что они в свое время выдали "бешеные" ставки по вкладам.

«Санкт-Петербург» — нормальный петербургский банк, там в Питере, наверное, я думаю, получше Сбербанка.



xhwale: Про «Алтайэнерго» знаю только из-за рекламы высоких ставок. Что сейчас творится со вкладами и картами не знаю, в основном люди, конечно, жалуются. Банкоматы «Санкт-Петербурга» использую для оплаты ЖКУ, это фактически один из немногих банков, который принимают платежи без комиссии. «Восточный экспресс» — в Питере есть, но читаю их тарифы на сайтах, не знаю, сложно, он все-таки может быть вдали, здесь он непонятен. Мой выбор -- "Санкт-Петербург".



bugnut: Что касается «Восточного Экспресса», мы в прошлом году там расчетный счет закрыли одного из фондов, не очень приятное обслуживание в банке. Я сам лично не занимался этим фондом, поэтому только слышал плохое. Про банк «Санкт-Петербург» ничего особенного не слышал, поэтому из этих трех я бы остановился только на «Алтайэнергобанке»



Гектор: Услугами банка «Санкт-Петербург» я в Питере пользовался. Ну, что вам сказать? Понимаете, это такой солидный нормальный банк. Вот если сравнивать с московскими, это что-то вроде ВТБ. Сказать что-то такое очень хорошее, я не могу. Но он совершенно такой нормальный эффективный банк, он представлен в Москве, но здесь его как-то редко видим, потому что ни по одному продукту он не является каким-то рекордсменом. «Алтайэнергобанк» — я присоединяюсь к тем, кто сказал, что реклама у них агрессивная и по-прежнему все вагоны метро даже заклеены этими 14%. «Восточный Экспресс» — я с ним не имел дела, но я просто за ним наблюдаю со стороны. Мне кажется, там просто владелец достаточно опытный банкир и я думаю, что он займет такое вполне солидное место, но с ним дела не имел. Я бы проголосовал за «Санкт-Петербург».



Редактор: Голосуем!



Итог. По одному голосу отдано Алтайэнергобанку и банку "Восточный Экспресс", четыре голоса -- банку "Санкт-Петербург"



Иностранный банк года. Номинанты -- Райффайзенбанк, Юникредитбанк, ХКФ-Банк.



Гектор: Я негативно отношусь к «Райффайзену» за разные его "выверты", начиная с идеи, когда в кризис они просили людей писать заявления с объяснением, зачем им нужно снимать деньги. Это уже ни в какие рамки не лезет. Они пытаются сделать такой симбиоз западно-российских требований, это получается довольно смешно и не очень удачно. В этом смысле мне больше нравится ХКФ, который практически стал играть по российским правилам. Там не все удачно получается, потому что большой объем, очень много вкладчиков, очень много заемщиков и технологические вопросы там не до конца решены. Но я буду голосовать за него, как за банк, который, придя в другую страну, играет по правилам, которые приняты там. Что касается "Юникредита", то банк хороший в целом, но ничего интересного про него сказать не могу. Я с ним общался несколько раз, такой солидный западный банк, он ничем для меня не примечателен.



bugnut: «Райффайзеном» и ХКФ не пользуюсь. "Юникредит" — пользуюсь банкоматами, отделением также пришлось воспользоваться, когда один раз застряла карточка. Ничего хорошего о нем сказать не могу. Скорее всего, я бы остановился на Райффайзенбанке, он у меня симпатию вызывает, думаю начать им пользоваться.



Clevelus: Со всеми банками знаком, не являюсь их клиентом, но банкоматами и отделениями пользовался. По «Райффайзену» — только один негатив: несколько моих друзей с трудом закрыли там счета. Юникредитбанк — да, могу сказать, что банк в общем и целом производит положительное впечатление. Неплохой банк, но ничего такого особенного нет: почему стоит туда зайти и открыть счет, почему стоит им вообще пользоваться. О ХКФ очень много положительных отзывов, этот банк вызывает много положительных эмоций от пользователей. Кстати, очень неплохо решает вопросы клиентов, то есть когда проблемы возникают, очень быстро, так у них поставлена эта служба. И есть за что зацепиться, с порталом у них был кобренд. Я вообще против номинации "Иностранный банк года", потому что иностранного банка в России нет и не может и не может быть, я об этом писал. Но за неимением лучшего — Хоум Кредит".



GRU: Я являюсь клиентом только «Райффайзена», "Юникредит" меня когда-то расстроил, не выдал даже дебетовку, больше я туда не совался. ХКФ — такой специфический банк, я не являюсь его клиентом, но по впечатлениям от его отделений и по тому, что о нем пишут, мне он напоминает версию «Русского стандарта». Поскольку его продукты мне особо не интересны, клиентом я его не стал. Клиентом "Райффайзена"являюсь ради программы по "золотым" картам -- банк платит за VIP-ложи в аэропортах. Просто об остальных мне сказать нечего.



bugnut: Интересная номинация получается. Здесь был выставлен аргумент в пользу ХКФ что хорошо, что это иностранный банк, который играет по российским правилам. Мне как раз это не нравится, потому что, на мой взгляд, превращать банк из иностранного в российский банк — просто… Я хочу сказать, что «Райффайзен» — это, действительно, иностранный банк в России по духу. Он сохраняет здесь свой менталитет. ХКФ вызывает ассоциации с «Русским Стандартом», не хочу за него голосовать. "Юникредит"— банк стильный, там все нормально, там есть продуктовые линейки. В «Райффайзене» есть несколько интересных продуктов.



CheKushkin: Буквально предложение. Как вы говорили, по карточке «Райффайзена» получаешь страховку путешественника на себя и членов семьи, до 5 человек. Такого больше ни у кого нет. То есть вот по продуктам и для поддержания видового разнообразия, голосую за «Райффайзен».



Редактор: Мы в этом году запустили кобренд с ХКФ и меня поразила четкая работа команды банка. Все увидел изнутри и остался под впечатлением. Так как проект показал хороший результат, то отдам свой голос за ХКФ. Голсуем!



Итог: четыре голоса за Райффайзенбанк, три голоса -- за ХКФ-Банк



Банк Года. Номинанты: "Авангард", ТКС-Банк,





xhwale: Я за «Авангард».



Гектор: «Авангард»

bugnut: Значит «Авангард».



Clevelus: Сбербанк. Значит так. Немного не дотягивает до очень низкого уровня, но видно, что стремится куда-то. В данную категорию тяжело попасть. «Тинькофф» немного не дотягивает, все время ему чего- то не хватает. По обслуживанию, по качеству, по всему остальному — однозначно «Авангард».



GRU: Я тоже за «Авангард», «Тинькофф» — я вообще не понимаю, что здесь делает, никаких подвигов у него не было. Сбербанк — там просто усилия Грефа вытянуть его куда-то, но пока еще не за что. Поэтому «Авангард».



CheKushkin: Я проголосую за «ТКС» — за уникальность банковского проекта, за лучшую программу депозитов для физических лиц, поддерживаемую и расширяемую в течение года за счёт валют, всё работает замечательно и не ломается.



Редактор: Я понял, «Авангард» безумно хороший банк и я его очень люблю и уважаю, за то, что все его любят, а с моей точки зрения он достиг такого уровня, когда сложно что-то совершенствовать, такая определенная плита. Я честно говоря, каких-то свершений за 2011 год со стороны «Авангарда» не заметил просто.



Итог. Пять голосов получил «Авангард», два голоса достались ТКС-Банку.