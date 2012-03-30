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Второй этап голосования

30.03.2012 00:41 15 5 472 просмотра
28 февраля, в офисе Банки.ру собрались те, кто должен был определить не победителей и не проигравших после первого этапа голосования конкурса Банк Года-2011 по версии нашего портала. Этого поста бы и не было, если бы Елена Ищеева не задала вопрос банкирам со сцены, хотят ли они знать, чего им не хватило в прошлом году для того, что бы наша интернет-аудитория к ним прониклась и душой, и телом в следующем году smile:)
Мы, собравшиеся в офисе 28-го, это предвидели и записали реплики приглашённых выборщиков.
Итак, расшифровка с диктофона, подготовленная Натальей Романовой по нашей просьбе:
Цитата
Выбор клиента - это всегда непросто

На церемонии «Банк Года» исполнительный директор портала Банки.ру Елена Ищеева спросила банкиров, хотят ли они знать, как проходило голосование среди выборщиков сайта. Ответ был однозначным – да. Вот как это было.

Лучшие кредитные организации по версии информационного агентства Банки.ру наши посетители выбирали в два этапа. Сначала путем открытого голосования на портале сформировалась тройка банков, получивших больше всего голосов. На втором этапе экспертное жюри из семи человек определяло банк-победитель в каждой из номинаций. В состав жюри вошли шесть выборщиков из числа 50 наиболее авторитетных посетителей сайта (по количеству благодарностей), определенные путем жребия, и один представитель Банки.ру. Итоговое голосование состоялось 28 февраля в офисе портала Банки.ру.


Открытие года. Номинанты -- Сбербанк, ТКС-Банк, "Связной"

Clevelus: Ничего нового во всех российских банках не было, в ТКС ничего супер-нового, каких-то новых вкладов не объявили. В "Связном" -- тоже, там только Visa Infiniti, а Сбербанк очень заметно повернулся к клиентам лицом. Поэтому за неимением лучшего — Сбербанк

GRU: По «Тинькову» согласен, только мультивалютные вклады. «Связной» — единственное новшество, насколько я помню, появился вклад и появилась карта Visa Infiniti которая, неплохая на фоне остальных, но для «строптивых» клиентов, её потом довольно быстро отбирали. А Сбербанк — это, во-первых, программа «Спасибо», а во-вторых, попытка господина Грефа вытащить банк из XIX века в XXI. В принципе, пока только в Москве…

CheKushkin: Ни «Связной», ни «Тинькофф» на "Открытие года" не тянут, потому что ничего принципиально нового в 2011 году не открыли. Что касается Сбербанка, то судя по московским отделениям, не по всем, а которые в новом формате, заметно значительное улучшение клиентоориентированности. Это маленький операционный зал, в котором встречают клиентов, помогают решить оперативно проблему, это повсеместная установка терминалов, которыми люди начинают пользоваться и через которые идет уже значительный поток банковских транзакций тем самым разгружая очереди. интернет-банкинг довольно функциональный и интересный.

xhwale: В Питере изменений в Сбербанке особых не видно, поэтому на «Открытие» совсем никак, «Связной», там тоже ничего не предоставят. В ТКС только вклады валютные появились. В Сбербанке, в Ленинградской области, возникают очереди в 2 раза больше и происходит только ухудшение. Так что, из трех представленных только «Тинькофф». Не то, чтобы это было "Открытие", но, по крайней мере, в сравнении с остальными.

bugnut: Ну, то, что касается московского офиса Сбербанка России, то, конечно, безусловно, он очень обрадовал в прошлом году. Было настоящее для меня открытие, когда я увидел новые офисы, переоборудованные, где встречают, где улыбаются, где помогают. Что касается «Связного» и «Тинькоффа», там ничего нового для себя не открыл.

Гектор: Я за Сбербанк и конкретно за Московский банк Сбербанка, поскольку я недавно приехал из Питера и могу подтвердить, что там изменения, может быть, есть, но их там надо очень долго искать по городу, а в Москве они просто на каждом шагу. Это кондиционеры в отделениях, это стулья, это электронная очередь в больших отделениях, это шаг вперед в интернет-банкинге, по сравнению с тем, что было год назад. Я за Сбербанк. Что касается «Связного», тут все было сказано, почему он не очень подходит. И третий у нас — «Тинькофф». Это мне кажется, уже было сказано.

Редактор: Пожалуй, все очевидно. Я предлагаю проголосовать.

Итог : Шесть голосов отдано Сбербанку, один голос -- ТКС.


Самый технологичный банк. Номинанты -- ТКС-Банк, Альфа-Банк, "Авангард"

Гектор: Я считаю, что «Тинькофф» еще пока не доработал свой интернет-банк и, когда доработает, мы с удовольствием будем его обсуждать. Альфа-Банк и «Авангард», я в некотором сомнении, потому что по функциональным возможностям они близки, я имею в виду конкретно интернет-банк. По обслуживанию «Авангард», конечно, всегда был гораздо лучше, в частности, в отделениях, если говорить о технологии обслуживания. Но я пока вот еще раздумываю за кого отдать голос.

bugnut: «Тинькофф» пока отстает, а между «Авангардом» и Альфа-Банком, конечно, я выберу «Авангард» только благодаря тому, что в офисах его не требуются высокие технологии, такие как электронная очередь, и более дружелюбный настрой к клиентам, поэтому — «Авангард».

xhwale: Ну, с «Тиньковым» аналогично, то есть "внутренности" у банка может быть и навороченные, но снаружи это пока людям еще не видно. Может, когда сделают новую версию интернет-банка, более ярко проявят себя... У Альфа-Банка я не смог заказать кредитку. Остается «Авангард», у которого самый информативный Интернет-банк на текущий момент, может, у него не совсем полный функционал, там многие хотят регулярные платежи, мне это совершенно не требуется, у меня каждый месяц разные расходы, квартплата и все прочее. Так что «Авангард».

CheKushkin: «ТКС» в качестве самого технологичного банка даже не хочется рассматривать в первую очередь из-за отсутствия чиповых карт, то есть существует проблема с безопасностью. В текущей версии интернет-банка ничего особо выдающегося я не вижу. Альфа–Банк я очень хорошо знаю с точки зрения технологий, но по той информации, которой владею, он не так хорош как «Авангард». «Авангард» входит в число тех 15 банков, которыми я пользовался, для меня это эталон интернет-банка по функционалу и юзабилити. В качестве такой небольшой технологичной вещи отмечу идеально работающий прием наличных в отделении, все очень быстро, четко работающая машина. Здесь бы еще хотел отметить запуск нового продукта в 2011 году — перевод с карты на карту, это тоже технология, то есть я голосую за «Авангард».

GRU: По «Тинькову» — я согласен, в общем-то, смешно смотрится в этой номинации, особенно с новым интернет-банком. Я пока выбираю между «Авангардом» и Альфа-Банком, поскольку у «Альфы» была такая совместная «звезда» с «Билайном», остальными продуктами банка я не владею, не пользовался никогда и в принципе, наверное, не планирую. Пока что-нибудь новое не объявят такого же звездного, как совместный проект с «Билайном». Поэтому я вот в раздумьях, не определился.

Clevelus: Являюсь клиентом всех этих банков. Что оцениваю я — интернет-банк, как сделан сайт - его технологичность; технологичность в отделениях и внутри банка, насколько это можно оценить со стороны клиента. У ТКС внутри банка все замечательно, очень мощная CRM-система, можно сделать все, что угодно. Поэтому иногда невозможно сделать что-то конкретное. Сайт очень неплохой. Интернет-банк — да, он есть, даже можно привести красивый график, на котором тяжело понять что-либо и что-либо сделать конкретного в этом интернет-банке. Иногда проще позвонить. Даже если этот функционал содержится в Интернет-банке.

У Альфа-банка очень неплохой сайт, ясно, что в эту номинацию попал неслучайно, очень неплохой «Альфа-клик», у него много возможностей. Допустим, тут преимущество перед «Авангардом», можно делать платежи рассроченные. В «Авангарде» это только планируется сделать, в Альфа-Банке это уже есть. Но часть операций сильно-сильно обрезана. То есть, например, если у тебя нет пакета услуг, то просто не сможешь делать никакие переводы. Даже если у тебя есть вклады, то функционал остается сильно ограниченным. Хотя это больше связано не с технологией самого интернет-банка, а с тарифом, такая кредитная политика у них. По отделениям — технология просто ужасная! Чтобы положить деньги на счет, необходимо стоять 45 минут, из которых 30 — ожидание, когда другие технологические операции выполняются другими немногочисленными пользователями в отделении. Потом, чтобы положить деньги на счет, тебя будет еще 15 минут искать в базе, хорошо, если у тебя с собой карта есть, тогда тебя по карте быстро найдут, проверят паспорт.

У «Авангарда» сайт в принципе замечательный, иногда бывают ошибочки, которые находят сами пользователи, но если только о них написать, сразу на следующий день они исчезают. То есть очень быстрая реакция. Интернет-банк — да, как тут говорилось, больше для программистов, но я программист, мне как раз наоборот, хорошо. Все необходимые функции есть, даже более того, функций слишком много, клиент приходит и начинает путаться, оттого что их очень много. Не хватает только функции отложенных платежей, ну, и по мелочи. Хотя представители банка на форуме не раз говорили, что скоро-скоро внедрят, но внедрить что-то никак не могут, занимаются другим. Но, мне эта функция не нужна.В отделениях — очередей нет. В самих отделениях все очень сильно компьютеризировано и упрощено. Открытие карты — заявление на карту, получение карты.

Редактор: Голосуем , господа.

Итог: Шесть голосов отдано "Авангарду", один голос -- Альфа-Банку.

Рекламная кампания года. Номинанты: НБ "Траст", Сбербанк, ТКС-Банк

Гектор: У Национального банка "Траст", конечно, была яркая кампания, но она была годом ранее. Я голосовал бы за Сбербанк как за рекламную кампанию, но если говорить честно, то основная кампания прошла тоже в прошлом году. Сбербанка в Интернете довольно-таки мало, больше по телевидению, но у него и нацеленность на такую аудиторию. У «Тинькова» нацеленность на интернет-аудиторию, иначе ему свой продукт не продать.

bugnut: Я вообще не помню ни одного билборда от Сбербанка. Вот «Тинькова» и «Траст» я хорошо помню, и из них бы я выбрал ТКС. А вот по Сбербанку вообще что-то у меня не отложилось.

Xhwale: «Траст» Может, он и рекламируется, но не заметно совершенно. Да в «Боингах» висит этот плакат. И все. Первый раз я видел «Тинькова» в Питере на баннерах. Сбербанк меня поразил рекламной кампанией в питерском метро.

CheKushkin: «Траст» выступил очень ярко в прошлом году в 2010, это действительно такой был шаг первый на рынке, когда привлекли Брюса Уиллиса. Я согласен с коллегами, что "Траст" отчасти стал заложником этой рекламы, потому что есть лицо, к нему все привыкли, а банк все его обыгрывает, обыгрывает и обыгрывает. У Сбербанка очень много креатива, дорогая реклама к 170-летию, а «Тинькофф» давит массой. Я не могу сказать, что это какой-то креатив, но с точки зрения охвата интернет-аудитории он всех опередил.

GRU: Я вообще бы даже воздержался, потому что к рекламе почти не восприимчив и телевизор не смотрю. Но буду голосовать за «Траст», потому что это единственная реклама, которая меня "добивает", я ее вижу везде, постоянно, то есть могу сказать, что с точки зрения меня, как целевой аудитории эта реклама выполняет свою функцию. «Тинькофф» запомнился Ариной Шараповой, которая сует карту в банкомат не той стороной. Вот это креативно. Тем более, с тарифами по кредитным картам на снятие наличных — очень креативно. Сбербанк — реклама, действительно, креативная, тут даже вопрос не в деньгах, все-таки, деньги это количество рекламы. У ВТБ тоже рекламы много и тоже они звезд покупают местных российских, но креатива-то нет. Я имею в виду, что это не только вопрос денег. То есть у Сбербанка креатив есть и в этом году он новый. С другой стороны сами подчеркивают, что они в XIX веке живут.

Clevelus: Я тоже скажу. У«Тинькова» рекламы очень много, но он сам в Интернете. По объему много, по качеству… Сбербанк обладает очень качественной рекламой, ее достаточно много по телевизору заметно. «Траст» — несколько зациклился на своем Брюсе. В этом году «Траст» не получается, «Тинькофф» не получается, Сбербанк — да.

Гектор: А в прошлом году "Траст" выиграл данную номинацию? Нет, Сбербанк. Ну, тогда, конечно, нужно отметить Брюса. Я меняю свою точку зрения.

Редактор: Я тоже считаю, что год назад при столь яркой кампании «Траста» его незаслуженно обидели, поэтому, как и год назад, голосую за "Крепкого орешка".

Итог. Четыре голоса за НБ «Траст», два голоса -- за Сбербанк и один голос за ТКС-Банк


Региональный банк года. Номинанты: Алтайэнергобанк, "Восточный Экспресс", банк "Санкт-Петербург"

Clevelus: Никого не знаю, но голосую за «Санкт-Петербург». Даже была мысль там открыть... Но других банков, вообще не знаю, а про "Санкт-Петербург" слышал на форуме.

GRU: Я тоже про «Санкт-Петербург» слышал на форуме, про «Алтайэнергобанк» слышал только плохое, когда дали возможность открывать вклады (под высокие проценты – прим.), а потом не дали их пополнять… «Восточный Экспресс» — я просто ничего не слышал, тогда получается за «Санкт-Петербург» только голосовать.

CheKushkin: Клиентом всех трех банков я не являюсь. «Восточный Экспресс» для меня вообще темная лошадка и я, честно говоря, был очень удивлен, что он сюда попал, потому что есть, на мой взгляд, были более достойные кандидаты, Банк24.ру например. А «Алтайэнерго» — много на форуме информации, много негативной информации, когда есть шумиха, интерес, то, что они в свое время выдали "бешеные" ставки по вкладам.
«Санкт-Петербург» — нормальный петербургский банк, там в Питере, наверное, я думаю, получше Сбербанка.

xhwale: Про «Алтайэнерго» знаю только из-за рекламы высоких ставок. Что сейчас творится со вкладами и картами не знаю, в основном люди, конечно, жалуются. Банкоматы «Санкт-Петербурга» использую для оплаты ЖКУ, это фактически один из немногих банков, который принимают платежи без комиссии. «Восточный экспресс» — в Питере есть, но читаю их тарифы на сайтах, не знаю, сложно, он все-таки может быть вдали, здесь он непонятен. Мой выбор -- "Санкт-Петербург".

bugnut: Что касается «Восточного Экспресса», мы в прошлом году там расчетный счет закрыли одного из фондов, не очень приятное обслуживание в банке. Я сам лично не занимался этим фондом, поэтому только слышал плохое. Про банк «Санкт-Петербург» ничего особенного не слышал, поэтому из этих трех я бы остановился только на «Алтайэнергобанке»

Гектор: Услугами банка «Санкт-Петербург» я в Питере пользовался. Ну, что вам сказать? Понимаете, это такой солидный нормальный банк. Вот если сравнивать с московскими, это что-то вроде ВТБ. Сказать что-то такое очень хорошее, я не могу. Но он совершенно такой нормальный эффективный банк, он представлен в Москве, но здесь его как-то редко видим, потому что ни по одному продукту он не является каким-то рекордсменом. «Алтайэнергобанк» — я присоединяюсь к тем, кто сказал, что реклама у них агрессивная и по-прежнему все вагоны метро даже заклеены этими 14%. «Восточный Экспресс» — я с ним не имел дела, но я просто за ним наблюдаю со стороны. Мне кажется, там просто владелец достаточно опытный банкир и я думаю, что он займет такое вполне солидное место, но с ним дела не имел. Я бы проголосовал за «Санкт-Петербург».

Редактор: Голосуем!

Итог. По одному голосу отдано Алтайэнергобанку и банку "Восточный Экспресс", четыре голоса -- банку "Санкт-Петербург"

Иностранный банк года. Номинанты -- Райффайзенбанк, Юникредитбанк, ХКФ-Банк.

Гектор: Я негативно отношусь к «Райффайзену» за разные его "выверты", начиная с идеи, когда в кризис они просили людей писать заявления с объяснением, зачем им нужно снимать деньги. Это уже ни в какие рамки не лезет. Они пытаются сделать такой симбиоз западно-российских требований, это получается довольно смешно и не очень удачно. В этом смысле мне больше нравится ХКФ, который практически стал играть по российским правилам. Там не все удачно получается, потому что большой объем, очень много вкладчиков, очень много заемщиков и технологические вопросы там не до конца решены. Но я буду голосовать за него, как за банк, который, придя в другую страну, играет по правилам, которые приняты там. Что касается "Юникредита", то банк хороший в целом, но ничего интересного про него сказать не могу. Я с ним общался несколько раз, такой солидный западный банк, он ничем для меня не примечателен.

bugnut: «Райффайзеном» и ХКФ не пользуюсь. "Юникредит" — пользуюсь банкоматами, отделением также пришлось воспользоваться, когда один раз застряла карточка. Ничего хорошего о нем сказать не могу. Скорее всего, я бы остановился на Райффайзенбанке, он у меня симпатию вызывает, думаю начать им пользоваться.

Clevelus: Со всеми банками знаком, не являюсь их клиентом, но банкоматами и отделениями пользовался. По «Райффайзену» — только один негатив: несколько моих друзей с трудом закрыли там счета. Юникредитбанк — да, могу сказать, что банк в общем и целом производит положительное впечатление. Неплохой банк, но ничего такого особенного нет: почему стоит туда зайти и открыть счет, почему стоит им вообще пользоваться. О ХКФ очень много положительных отзывов, этот банк вызывает много положительных эмоций от пользователей. Кстати, очень неплохо решает вопросы клиентов, то есть когда проблемы возникают, очень быстро, так у них поставлена эта служба. И есть за что зацепиться, с порталом у них был кобренд. Я вообще против номинации "Иностранный банк года", потому что иностранного банка в России нет и не может и не может быть, я об этом писал. Но за неимением лучшего — Хоум Кредит".

GRU: Я являюсь клиентом только «Райффайзена», "Юникредит" меня когда-то расстроил, не выдал даже дебетовку, больше я туда не совался. ХКФ — такой специфический банк, я не являюсь его клиентом, но по впечатлениям от его отделений и по тому, что о нем пишут, мне он напоминает версию «Русского стандарта». Поскольку его продукты мне особо не интересны, клиентом я его не стал. Клиентом "Райффайзена"являюсь ради программы по "золотым" картам -- банк платит за VIP-ложи в аэропортах. Просто об остальных мне сказать нечего.

bugnut: Интересная номинация получается. Здесь был выставлен аргумент в пользу ХКФ что хорошо, что это иностранный банк, который играет по российским правилам. Мне как раз это не нравится, потому что, на мой взгляд, превращать банк из иностранного в российский банк — просто… Я хочу сказать, что «Райффайзен» — это, действительно, иностранный банк в России по духу. Он сохраняет здесь свой менталитет. ХКФ вызывает ассоциации с «Русским Стандартом», не хочу за него голосовать. "Юникредит"— банк стильный, там все нормально, там есть продуктовые линейки. В «Райффайзене» есть несколько интересных продуктов.

CheKushkin: Буквально предложение. Как вы говорили, по карточке «Райффайзена» получаешь страховку путешественника на себя и членов семьи, до 5 человек. Такого больше ни у кого нет. То есть вот по продуктам и для поддержания видового разнообразия, голосую за «Райффайзен».

Редактор: Мы в этом году запустили кобренд с ХКФ и меня поразила четкая работа команды банка. Все увидел изнутри и остался под впечатлением. Так как проект показал хороший результат, то отдам свой голос за ХКФ. Голсуем!

Итог: четыре голоса за Райффайзенбанк, три голоса -- за ХКФ-Банк

Банк Года. Номинанты: "Авангард", ТКС-Банк,


xhwale: Я за «Авангард».

Гектор: «Авангард»
bugnut: Значит «Авангард».

Clevelus: Сбербанк. Значит так. Немного не дотягивает до очень низкого уровня, но видно, что стремится куда-то. В данную категорию тяжело попасть. «Тинькофф» немного не дотягивает, все время ему чего- то не хватает. По обслуживанию, по качеству, по всему остальному — однозначно «Авангард».

GRU: Я тоже за «Авангард», «Тинькофф» — я вообще не понимаю, что здесь делает, никаких подвигов у него не было. Сбербанк — там просто усилия Грефа вытянуть его куда-то, но пока еще не за что. Поэтому «Авангард».

CheKushkin: Я проголосую за «ТКС» — за уникальность банковского проекта, за лучшую программу депозитов для физических лиц, поддерживаемую и расширяемую в течение года за счёт валют, всё работает замечательно и не ломается.

Редактор: Я понял, «Авангард» безумно хороший банк и я его очень люблю и уважаю, за то, что все его любят, а с моей точки зрения он достиг такого уровня, когда сложно что-то совершенствовать, такая определенная плита. Я честно говоря, каких-то свершений за 2011 год со стороны «Авангарда» не заметил просто.

Итог. Пять голосов получил «Авангард», два голоса достались ТКС-Банку.

Мотайте на ус, дамы/господа банкиры - до следующего гран-при остались какие-то минуты месяцы! smile;)

Комментарии 15

Тинькофф Банк  (Тинькофф Банк)
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Спасибо тем, кто отдал нам свои голоса и аргументировал свой выбор иначе. Мы гордимся результатам церемонии, и благодарим уважаемого Редактора за предоставленную возможность в личной беседе изложить свою точку зрения.

С уважением,
ТКС-Банк.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Очень полезно было читать, как "вариалась" эта "каша".

Позвольте и мне вставить "свои 5 копеек". Хоть я и не Эксперт.

При голосовании выбранные эксперты прокинули ТКС во всех номинациях. Это право каждого!
Но, господа, почему Тинькофф во всех номинациях? (Кроме иностранного банка и регионального).
Не забывайте - во второй тур попали претенденты по мнению НАРОДА!

"Там собрался у ворот ...этот, как его - народ..." (Л.Филатов "Про Федора-стрельца ...)
A B  (AndreyBT)
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непонятно почему Райф победил?? судя по комментам 3-3 smile;)
при этом bugnut который за Райф сказал: «Райффайзеном» и ХКФ не пользуюсь.
вот такой выбор...
qaq  (qaq)
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Надеюсь на следующий год Редактор придумает какой нибудь другой план\вариант голосования. С "выборщиками" , это конечно забавно.
@mike  (@mike)
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Семен Семенович,
Почему во всех номинациях? Очень просто. ТКС-банк делает ставку на интернет-аудиторию, активно работает именно с теми, кто "живёт" в онлайне. Большинство голосовавших в первом этапе - это примерно такие же люди, каждодневно проводящие в сети значительную часть времени. Так что результат первого тура вполне закономерен. А относительно второго этапа также соглашусь с доводами. И в первую очередь с тем, что "немножко не дотягивает". Так, по мелочам, которые тот самый народ порой быть может и не заметит. Но на то они и эксперты, чтобы уметь разглядеть номинанта со всех сторон. Загляните в профиль каждого из выборщиков и убедитесь, что им есть с чем сравнивать (и это при том что у некоторых не все банки указаны).

Приведу примеры "мелочей", на которых споткнулся ТКС именно применительно ко мне. Нет, начну, пожалуй с общего - в форуме уже неделю как появились сообщения клиентов, что они получили бумажные выписки по дебетовкам, хотя документы не заказывали, и в интернет-банке опция "выиска по почте" не активна. Причём, примерно за месяц до этого один мой знакомый пытался заказать в Тинькофф-банке выписку по почте, на что был категоричный однозначный ответ - только на основании письменного заявления. А тут - всем без предварительной просьбы. Ну или многим... мне пока что не пришла. Впрочем, это будет неплохой тест для системы печати выписок (что она сформировалась - вижу, на электронную почту документ пришёл). В былые времена Райффайзен, например, с таким справился. (там есть неочевидное ограничение, 19 граммов максимально может весить письмо, если мне память не изменяет, ну и плюс фасовочная линия тоже может иметь технические особенности). Вот так ненавязчиво и перешли к лично моим "грабелькам". Некоторое время назад на заглавной странице появился комментарий. Я сразу же указал ПБ на то, что фраза не дружит с русским языком. Ответ был - мера временная, объявление провисит недолго; как только банк реализует системное решение - так сразу и уберут. Попутно замечу, что Деревенский Мальчишка за день до этого в другой теме, посвящённой ТКС, допустил незначительную оговорку, которая и была бы системным решением проблемы. Не знаю, Артём обратил на это внимание или нет... Но прошло уже больше 2 месяцев - фраза в прежнем корявом виде по-прежнему украшает страницу ввода логина-пароля для инетернет-банка. Далее, на этой неделе шло активное обсуждение новой функции "состояние заявки", привязанной к номеру мобильного телефона. Сместимся к концу прошлой недели - у меня в этот момент в интернет-банке появилась новая карта: одобрили лимит по "предоплаченной" кредитке. Так вот, тестирование функции "состояние заявки" показало, что одобрение произошло аж 21 января, спустя всего несколько дней после того как банк получил документы и начал рассматривать заявку. Почему информация в интернет-банке не появилась 2 месяца назад, а также почему не приходили СМСки "Ваши документы получены" и "Ваша заявка на кредитную карту одобрена" - для меня загадка. В истории общения с банком в андроид-клиенте информации о стадиях прохождения заявки тоже нет. Затем, 21 января банк постиг первый суровый фэйл, в результате которого система автоматически не смогла сформировать выписку, что объясняется "немного большим" количеством операций по счёту. Попутно замечу, что ТКС - далеко не первый банк, который обрабатывает много операций одного клиента, но до этого ни один банк не сталкивался с неспособностью своей информационной системы переварить этот "массив данных". Здесь же в итоге пострадали и ни в чём неповинные клиенты, выписки которых долны были бы сформироваться тем же днём после моей - люди неожиданно получили смещение расчётной даты, чего не предполагали и планировали движения финансов, планируя чётко с точностью до дня (извините...). И это далеко не всё, просто не хочу дальше утомлять. Разве что немного комичное наблюдение, не связанное напрямую с банком, но с его титульной персоной. В 2010 году в ЖЖ ОТ возник термин "силишком умные", который за отчётный год вполне-таки стал по меньшей мере на страницах Банки.ру узнаваемым брендом. И двое из тех самых легендарных 65 первых СУ подошли к Олегу Юрьевичу поблагодарить за любезно созданный (и раскрученный) бренд. Нужно ли комментировать, что объяснять, за что же благодарность, пришлось несколько дольше, чем это было бы с реальным "копирайтером" термина. То есть и здесь недоятжечка... Благодарить на самом деле нужно было ОА?

Напомню ещё, что и в прошлом году ТКС также номинировался, если мне память не изменяет, в 4 номинациях из 5, подлежащих голосованию. Результат - аналогичен. А может оно и лучше, быть стабильно с тройке, чем один раз ярко вспыхнуть - и сгореть...

Но ничего страшного, в этом году в ряду спонсорских премий была и специальная утешительная награда для "уже не пивовара". Хотя на полях замечу, что в некоторых сообществах признанного банкира именуют ещё по деятельности, предшествовавшей пивному бизнесу.

@.
@mike  (@mike)
#
И небольшой комментарий по поводу Авангарда. Он подтверждает звание даже в мелочах. На следующий день после церемонии, все поздравляли Аву в соответствующей ветке, а Катерина поздравила Ambr'а. И с очень ИМХО важным комментарием (по памяти): "отрадно, что Человек года в этом году, как и в прошлом - наш клиент!". Заглянув в профиль как Clevelus'а, так и Ambr'а можно легко убедиться, что так могли бы сказать десятка 2 банков. Но сказал лишь единственно - Авангард. И в ситуации, когда непосредственно об обслуживании клиентов речь не идёт (и разумеется впрямую ни на какие рейтинги или показатели не влияет), Авангард всё равно помнит о том, что форумяне - клиенты. И думает о своих клиентах.

@.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Собачка_МАЙКЛ писал: "по мелочам, которые тот самый народ порой быть может и не заметит".
Что-то вы слишком подробно изложили свою позицию?
Вы, часом, этого народа не боитесь? Что придёт мол - лицо побьёт. Не боитесь?
Меня бить не кому. Я против народа никогда не ходил. (Не считая отдельных его представителей)
Я не являюсь клиентом ни Авангарда, ни Тинькова (*ля буду). Мне по-фиг кто из них лучше, кто хуже.

Мне истина дороже. ("Я мзду не беру. Мне за Отчизну обидно")
@mike  (@mike)
#
СС,
Я в этом году не голосовал, поэтому изложение позиции - не больше чем наглядный пример того, что например от замены какого-либо из выборщиков (естественно, из проголосовавших так, как Вас не устроило), общий расклад сил в отношнении обсуждаемого банка не изменился бы. Интересу ради можно было бы заслушать еще кого-нибудь из потенциальных выборщиков (50 форумян с максимальным числом спасибок). Разумеется, если кто-либо пожелает аргументированно высказаться.

А народу мне бояться нечего. (Я, кстати тоже против народа не ходил) Те, кто реально народа боится, ездят с охраной на супер-бронированных лимузинах по перекрытым улицам.

@.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Собачка_МАЙК писал: "...как Вас не устроило"
Повторяю для тех кто в танке: Мне по-фиг кто из них лучше, кто хуже.

Я вообще не про лучших-худших. Я про ПРОЦЕДУРУ выбора! Неужели непонятно?

Но раз уж вы предложили "заслушать еще кого-нибудь из потенциальных выборщиков (50 форумян с максимальным числом спасибок)", то почему бы не предположить, что вместо шести "выборщиков из числа 50 наиболее авторитетных посетителей сайта" оказались хоть и авторитетные, но не совсем случайно выбранные люди? Почему нужно было вообще выбирать этих 6 авторитетов? Неужели тайное (или явное) голосование всех 50 невозможно?

Артём (чуть выше вашего поста) назвал процедуру выбора 6-ти выборщиков забавной. Присоединяюсь к его оценке!
@mike  (@mike)
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тов. Горбунков,
Вы внимательно читаете тексты, проверка успешна. Заложенный подводный камень обнаружили.

Насчёт того, что Вам пофиг до результатов голосования, позволю усомниться. Ибо в первом из своих комментариев к нынешнему блогу Вы высказали глубокое огорчение по поводу того, что эксперты "прокатили Тинькова". Речь шла и далее в Ваших постах идёт именно про этот один банк, клиентом которого Вы не являетесь, но это ж ничего не значит, не так ли?

Относительно голосования всех 50 (или всех 10 тыс или всех интернетов) - таково желание Редактора сайта, и покуда мы здесь, его следует принимать и уважать. Филипп сразу сказал (в прошлом году, при объявлении новой процедуры), что во втором туре ему важно не просто голосование, а услышать мнение людей, которых в данном интернет-сообществе уважают, увидеть их глаза.

Теперь про танк. А что в этом плохого? "Просто подъехать и спросить", как у Жванецкого. Нет, если Вас, конечно, смущает... Ну примите как данность, абстрагировавшись от тонн бронированного металла, что у меня есть мнение, я его не меняю без веских на то причин, и у меня есть право и желание свою точку зрения отстаивать.

А в чём неслучайность жребия выборщиков? Вы располагаете какой-либо непубличной информацией, позволяющей высказывать такие утверждения? Или из такого посыла - если проголосовали так, значит были выбраны не случайно? (вот опять возвращаемся к Тинькову) Как мне с этой стороны видится, Банки.ру (которые и формировали список выборщиков) были не против того, чтобы ТКС или его титульное лицо получили какой-либо приз, а скорее даже за. Доказательство я Вам привёл - в список номинаций по инициативе видимо администрации портала был добавлен "Банкир года", который и достался ОЮТ. При изначальном объявлении будущих номинаций (перед началом публичного голосования) эта номинация отсутствовала, в то время как другие "спонсорские" премии (не победители, естественно) сразу же были названы. То есть я улавливаю причинно-следственную связь именно с тем, что ни одна из множества номинаций не "выстрелила" в пользу ТКС.

Артём назвал процедуру голосования с использование "выборщиков" забавной, а отнюдь не процедуру жеребьёвки выборщиков, то есть как Вы выразились, "выбора" выборщиков. Так что свою оценку Вас, как внимательного читателя, - отзываю.

@.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Многоуважаемый Майк! (Собачку с вашего разрешения пропущу).

Вы так много слов потратили чтобы опровергнуть самого себя ("тов. Горбунков,
Вы внимательно читаете тексты"-"свою оценку Вас, как внимательного читателя, - отзываю"),
что мне стало даже слегка неудобно перед Андреем Максимовым: двое совершенно незнакомых людей на его страницах затеяли перебраку... Да еще с нулевым КПД.

Может перейдём на форум? Там и желающих поучаствовать будет побольше, и цитаты приводить сподручнее... Чтобы "нынче да анадысь не перепутывать" ("Эра милосердия" Г. и А.Вайнеры)
@mike  (@mike)
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Семён Семёныч,
Почему двое? Вы изначально себя декларировали, как представитель народа. Возмущённого тем, что его, народное мнение - практически втоптали в грязь. Вопрос-то принципиальный для Вас (и для всего народа, стоящего за Вами, надо полагать).

Что до спецсимвола в нике, то я его значение было дело разъяснял. Даже дважды - первый раз на форуме, второй раз в блогах.

Про цитаты не соглашусь, их можно и здесь ставить. И раз уж Вы так любите цитаты из сторонних источников, для примера приведу из Высоцкого
Цитата
Сосед кричит, что он народ
Что основной закон блюдёт
Мол кто не есть - тот и не пьёт
(и выпил кстати)

Все гости повскакали с мест
Но тут малец с поправкой влез
"Кто не работает - не ест"
Ты спутал, батя


А так в целом КПД и правда нулевой, так что и в самом деле проявим уважение к "хозяину" блога. smile:uncap:

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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В ваших предыдущих строчках моих слов НЕТ. Всё что вы там написали - ваши личные домыслы.
Предложение уйти на форум остаётся.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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О как... Только через год срачик обнаружил smile:D Старею видать... smile:D
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