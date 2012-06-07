ГМО или не ГМО? Вот в чём ВТО...

Как известно (цитирую вице-спикера Госдумы Николая Левичева отсюда), "после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) Россия не будет иметь права на запрет ввоза ГМО-продуктов, а маркировка "ГМО" будет рассматриваться как дискриминация компаний, производящих такие продукты. Вместе с тем он напомнил, что еще в 2000г. "прогремели заявления ученых разных стран об опасности генной инженерии". По его словам, тогда открытое письмо с просьбой ввести мораторий на распространение ГМО подписали 828 ученых из 84 стран мира, а за эти годы количество подписей под ним только возросло. Кроме того, по мнению Н.Левичева, активное внедрение ГМО угрожает биологическому разнообразию. "FAО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) пророчит, что к середине XXI века вымрут 40 тыс. ценных растений. Свою лепту может внести и ГМО"
Тем не менее, ведомство г-на Онищенко, которое априори должно быть против медицинских экспериментов над населением, продемонстрировало очередной финт ушами оттуда же:
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) призвала не бояться употреблять продукты, содержащие генномодифицированные организмы (ГМО). Такую точку зрения сегодня в ходе слушаний в Госдуме высказал начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене питания ведомства Геннадий Иванов.
Он напомнил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ГМО-продукты не вредят здоровью и даже могут непосредственно или косвенно способствовать его укреплению"
Бинго! Комментарии излишни... Напомнило это всё одну недавнюю липкую ситуацию с московской плиткой, не знаю почему. Может, из-за такого же наглого публичного лобби?
2010 год:
"Выделения вредных веществ из асфальта не происходит даже в аномально жаркую погоду, которая установилась в Москве с середины июня, сообщила журналистам в четверг директор ГПУ "Мосэкомониторинг" Евгения Семутникова" РИА-Новости
2011 год, те же, но не о том же:
""Основные различия плитки и асфальта связаны с составом материалов. При температуре более 25 градусов асфальт способствует созданию эмиссии в природный воздух. Ряд опасных веществ присутствует в эмиссиях асфальта при таких температурах", — отметила Е.Семутникова." Интерфакс
Люди! Ешьте ГМО - будете здоровы. Я сам употребляю ГМО, буквально банками в чистом виде (сами гены, то-есть) два раза в день. Благодаря ГМО моя кожа стала нежной и шелковистой, я стал лучше работать и спать! Благодаря ГМО у меня исчезли проблемы в семье, а дети стали сдавать ЕГЭ на отлично! Ну и т.д... Это всё мы услышим с вами в ближайшее время, запасаемся попкорном.
П.С. Я не знаю, насколько эти все ГМО вредны/не вредны (мы ещё и не то потребляем) - вопрос этот спорный. ВОЗ для меня не авторитет. Для меня авторитет "828 ученых из 84 стран мира, а за эти годы количество подписей под ним только возросло".
Но пост не о том. Пост о силе пропаганды и о том, как всё удачно у нас складывается в нужный момент.
Комментарии 4
ГМО: война против людей или просто бизнес?, Факты и слухи
Что же такое ГМО,продукт 21 века или бомба замедленного действия?
Думаете с тех времен многое поменялось? Да щас...