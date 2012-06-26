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Берегите природу - мать нашу.

26.06.2012 18:49 19 1 770 просмотров
Просто выходной, просто рыбалка, просто отличная погода, настроение и просто пару фоток из подмосковных лесов smile;)

Каша. Пригорела маленько smile:)


Апартаменты 5*


Море smile:)


Тоже море smile:)


С уважением
smile:uncap:

Комментарии 19

Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Замечательно,релакс!Хотя Виктор Жидков этого не одобрил бы,он проводит выходные по-другому. smile:D После его рассказов хочется сказать своему отражению в зеркале:"Эх,ты-тряпка!"Не стать тебе никогда...вот этим самым МЭНОМ,т.е. ГЕРЛОЙ(речь-то о себе).Андрей,расскройте тайну,море-то не Истрой зовется? smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ну Виктор предпочитает другой вид отдыха, тут же ПВД - поход выходного дня. Хотя, на этом же месте в апреле провёл отпуск, с палаткой и удочкой. Может как нибудь фото выложу smile:)
Нет, не Истра - это км. 35 севернее Сергиева-Посада.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Так в том-то и фишка,что ПВД!Прочла его рассказ "За буйки не заплывать!",а потом на Ваш наткнулась и сразу стало мне не так горько! smile:D Не одни мы во вселенной!(с).
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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smile:) В конце лета планирую мероприятие посерьёзнее на Северном Урале - с горными перевалами о речками.
Так что, пока лето не кончилось, стройте планы smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Конец лета не удался. smile:)
Не стройте планы. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Сценарий не удался - утром в воскресенье помешал дождь. smile:)
Да и добыча - не самоцель smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Согласен. smile:) Практически все рецепты предлагают "растворить" жир в бульоне пол-стаканчиком водки. Подтверждаю - так гораздо вкуснее, чем бульки на поверхности.
Мой простейший и вкуснейший вариант.
Требуется две посуды, специи, две головки репчатого лука, пара крупных рыбин (основное блюдо) и куча всяческой рыбёшки (для бульона). Собственно, в одной посуде варим бульон (мелочь, лук) до разваривания, затем сцеживаем бульон в отдельную посудину (как можно сильнее отжав этот бульон из получившейся кашицы из глаз, плавников и костей smile:) ), доливаем воду, ещё лука и ещё раз кашу варим. Снова сливаем в отдельную посудину и ставим её закипать. Вот в эту то посудину и укладываем после закипания основную рыбину, крупными кусками, специи-шмеции, и варим минут 10, что-бы не разварилась рыба. smile;)
Ах да - незадолго до окончания готовки обязательно пол-стакана водки влить (не в себя!!!)
Ксения Курашова  (Ksiu_Sallivan)
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Цитата
пол-стакана водки влить (не в себя!!!)


fffffuuuuuuu! smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Что "фу"? smile:)
Можешь бейлиса какого нибудь... Но за последствия не отвечаю smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ксю, алкоголь во время готовки ухи - всё равно, что будильник, сработавший в пять утра в воскресенье. smile:) До - можно, после - можно, а вот между - нини. smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Отличная бюджетная альтернатива Острову Мануфару smile:D
По-нашенски, душевно так smile:thumbsup:

p.s. Андрей, мне показалось что в заголовке подразумевается несколько иное. Стоит только заменить первую букву последнего слова и точку на восклицательный знак smile:ura: smile:shuffle:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
душевно так

Очень! Для меня костёр, палатку и удочку не один олл-инклюзив не заменит. Да и леса наши как могут оставить равнодушными... Вон, Кот 487-й точно подтвердит. smile:)
Цитата
Стоит только заменить...

...и дефис на запятую? smile;)
Алексей Фин  (Alexvfin)
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Эх, сам когда-то в советское время каждый август на байдарках по Карелии на 2-3 недели ходил. Пороги, перекаты, вечно мокрая одежда. Жрать постоянно хочется - в болотах магазинов не наблюдалось. Романтика!
Но сейчас я бы очень подумал, стоит ли того этот экстрим. Мокрая палатка, под спальником лужа, бутер оставил на пару минут, а его уже муравьи сперли (ну или обкусали), пошел в туалет (в смысле сел под кустом), а тут палка в самое интимное место, да и голую попу очень любят комары - ведь репеллента на ней нет.
Так что я лучше как-то более традиционно - солнце, море, а вместо ухи креветки и лобстеры.
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