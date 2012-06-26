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Берегите природу - мать нашу.
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Берегите природу - мать нашу.
26.06.2012 18:49
19
1 770 просмотров
Просто выходной, просто рыбалка, просто отличная погода, настроение и просто пару фоток из подмосковных лесов
Каша. Пригорела маленько
Апартаменты 5*
Море
Тоже море
С уважением
Комментарии
19
Юрий Улитин
(menY)
26.06.2012 19:30
#
0
Лёка
(лёка(она же vbrf))
27.06.2012 14:56
#
Замечательно,релакс!Хотя Виктор Жидков этого не одобрил бы,он проводит выходные по-другому.
После его рассказов хочется сказать своему отражению в зеркале:"Эх,ты-тряпка!"Не стать тебе никогда...вот этим самым МЭНОМ,т.е. ГЕРЛОЙ(речь-то о себе).Андрей,расскройте тайну,море-то не Истрой зовется?
1
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
27.06.2012 15:15
#
Ну Виктор предпочитает другой вид отдыха, тут же ПВД - поход выходного дня. Хотя, на этом же месте в апреле провёл отпуск, с палаткой и удочкой. Может как нибудь фото выложу
Нет, не Истра - это км. 35 севернее Сергиева-Посада.
0
Лёка
(лёка(она же vbrf))
28.06.2012 18:00
#
Так в том-то и фишка,что ПВД!Прочла его рассказ "За буйки не заплывать!",а потом на Ваш наткнулась и сразу стало мне не так горько!
Не одни мы во вселенной!(с).
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
28.06.2012 18:25
#
В конце лета планирую мероприятие посерьёзнее на Северном Урале - с горными перевалами о речками.
Так что, пока лето не кончилось, стройте планы
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
19.08.2012 06:21
#
Конец лета не удался.
Не стройте планы.
0
Анжелика Жукова
(Mirovaja)
27.06.2012 15:05
#
А почему каша?) По сценарию должна быть уха)
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
27.06.2012 15:16
#
Сценарий не удался - утром в воскресенье помешал дождь.
Да и добыча - не самоцель
0
Семен Семенович Горбунков
(Семен Семенович)
27.06.2012 16:06
#
Уха минус водка=рыбный суп.
1
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
27.06.2012 16:23
#
Согласен.
Практически все рецепты предлагают "растворить" жир в бульоне пол-стаканчиком водки. Подтверждаю - так гораздо вкуснее, чем бульки на поверхности.
Мой простейший и вкуснейший вариант.
Требуется две посуды, специи, две головки репчатого лука, пара крупных рыбин (основное блюдо) и куча всяческой рыбёшки (для бульона). Собственно, в одной посуде варим бульон (мелочь, лук) до разваривания, затем сцеживаем бульон в отдельную посудину (как можно сильнее отжав этот бульон из получившейся кашицы из глаз, плавников и костей
), доливаем воду, ещё лука и ещё раз кашу варим. Снова сливаем в отдельную посудину и ставим её закипать. Вот в эту то посудину и укладываем после закипания основную рыбину, крупными кусками, специи-шмеции, и варим минут 10, что-бы не разварилась рыба.
Ах да - незадолго до окончания готовки обязательно пол-стакана водки влить (не в себя!!!)
1
Ксения Курашова
(Ksiu_Sallivan)
04.07.2012 18:18
#
Цитата
пол-стакана водки влить (не в себя!!!)
fffffuuuuuuu!
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
05.07.2012 11:13
#
Что "фу"?
Можешь бейлиса какого нибудь... Но за последствия не отвечаю
0
Ксения Курашова
(Ksiu_Sallivan)
05.07.2012 11:21
#
я в смысле
Цитата
не в себя!!!
fffffuuuu!!!
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
05.07.2012 23:55
#
Ксю, алкоголь во время готовки ухи - всё равно, что будильник, сработавший в пять утра в воскресенье.
До - можно, после - можно, а вот между - нини.
0
Ксения Курашова
(Ksiu_Sallivan)
06.07.2012 11:56
#
философия однако....
0
К
(shlomo_chavez)
27.06.2012 15:55
#
Отличная бюджетная альтернатива Острову Мануфару
По-нашенски, душевно так
p.s. Андрей, мне показалось что в заголовке подразумевается несколько иное. Стоит только заменить первую букву последнего слова и точку на восклицательный знак
1
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
27.06.2012 16:07
#
Цитата
душевно так
Очень! Для меня костёр, палатку и удочку не один олл-инклюзив не заменит. Да и леса наши как могут оставить равнодушными... Вон, Кот 487-й точно подтвердит.
Цитата
Стоит только заменить...
...и дефис на запятую?
1
Алексей Фин
(Alexvfin)
29.06.2012 11:41
#
Эх, сам когда-то в советское время каждый август на байдарках по Карелии на 2-3 недели ходил. Пороги, перекаты, вечно мокрая одежда. Жрать постоянно хочется - в болотах магазинов не наблюдалось. Романтика!
Но сейчас я бы очень подумал, стоит ли того этот экстрим. Мокрая палатка, под спальником лужа, бутер оставил на пару минут, а его уже муравьи сперли (ну или обкусали), пошел в туалет (в смысле сел под кустом), а тут палка в самое интимное место, да и голую попу очень любят комары - ведь репеллента на ней нет.
Так что я лучше как-то более традиционно - солнце, море, а вместо ухи креветки и лобстеры.
2
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
29.06.2012 18:48
#
0
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Комментарии 19
Нет, не Истра - это км. 35 севернее Сергиева-Посада.
Так что, пока лето не кончилось, стройте планы
Не стройте планы.
Да и добыча - не самоцель
Мой простейший и вкуснейший вариант.
Требуется две посуды, специи, две головки репчатого лука, пара крупных рыбин (основное блюдо) и куча всяческой рыбёшки (для бульона). Собственно, в одной посуде варим бульон (мелочь, лук) до разваривания, затем сцеживаем бульон в отдельную посудину (как можно сильнее отжав этот бульон из получившейся кашицы из глаз, плавников и костей ), доливаем воду, ещё лука и ещё раз кашу варим. Снова сливаем в отдельную посудину и ставим её закипать. Вот в эту то посудину и укладываем после закипания основную рыбину, крупными кусками, специи-шмеции, и варим минут 10, что-бы не разварилась рыба.
Ах да - незадолго до окончания готовки обязательно пол-стакана водки влить (не в себя!!!)
fffffuuuuuuu!
Можешь бейлиса какого нибудь... Но за последствия не отвечаю
fffffuuuu!!!
По-нашенски, душевно так
p.s. Андрей, мне показалось что в заголовке подразумевается несколько иное. Стоит только заменить первую букву последнего слова и точку на восклицательный знак
Очень! Для меня костёр, палатку и удочку не один олл-инклюзив не заменит. Да и леса наши как могут оставить равнодушными... Вон, Кот 487-й точно подтвердит.
...и дефис на запятую?
Но сейчас я бы очень подумал, стоит ли того этот экстрим. Мокрая палатка, под спальником лужа, бутер оставил на пару минут, а его уже муравьи сперли (ну или обкусали), пошел в туалет (в смысле сел под кустом), а тут палка в самое интимное место, да и голую попу очень любят комары - ведь репеллента на ней нет.
Так что я лучше как-то более традиционно - солнце, море, а вместо ухи креветки и лобстеры.