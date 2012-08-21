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Весёлые смс-ки))

21.08.2012 17:57 1 1 065 просмотров
Убивает МТС рекламой во входящих сообщениях.
Цитата
"Привет! У меня тут не работает вообще ничего, писать не могу... Смотрите мультфильмы на портале Омлет *111*..."
smile:omg:
Видимо, кто-то где-то решил, что новости нужно получать весело.

Какие ещё варианты? smile:)
"Привет, дружище! У тебя дома пожар! Скачай мега-хит на портале ..."
"Мы тебе проткнули колёса, в следующий раз разобьём стекло... Загрузи бесплатный рингтон..."
"Ты во сколько будешь? Срок действия услуги Друзья в баре продлён на 30 дней..." smile:D

Комментарии 1

Юрий Улитин  (menY)
#
smile:rofl: smile:rofl: "Вас перевели на тариф "двойной"
"Сегодня вашему любимому оператору исполняется 10 лет! Ждём вас на банкете в ресторане «Прага» в 19.00."
"Здравствуйте! В нашем биллинге произошла ошибка и Ваш баланс равен -100 рублей. Пожалуйста, верните долг. Администрация"
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