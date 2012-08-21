Весёлые смс-ки))

Цитата
|"Привет! У меня тут не работает вообще ничего, писать не могу... Смотрите мультфильмы на портале Омлет *111*..."
Видимо, кто-то где-то решил, что новости нужно получать весело.
Какие ещё варианты?
"Привет, дружище! У тебя дома пожар! Скачай мега-хит на портале ..."
"Мы тебе проткнули колёса, в следующий раз разобьём стекло... Загрузи бесплатный рингтон..."
"Ты во сколько будешь? Срок действия услуги Друзья в баре продлён на 30 дней..."
Комментарии 1
"Сегодня вашему любимому оператору исполняется 10 лет! Ждём вас на банкете в ресторане «Прага» в 19.00."
"Здравствуйте! В нашем биллинге произошла ошибка и Ваш баланс равен -100 рублей. Пожалуйста, верните долг. Администрация"