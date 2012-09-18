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Три искренние благодарности от модераторов портала...

18.09.2012 20:46 26 2 247 просмотров
...Первая: Николаю Юртаеву из Ренессанса, оффпредставителю банка, за самый органичный (если не вспоминать ТКС и Авангард) выход на форум, к посетителям. Очень редко можно встретить толику человечности в ответах представителей. Тут получилось. smile:) Коль, только не сдуйся. smile;)

Вторая: девочкам, оффпредставителям Стандарта, которые тоже пришли с вами общаться на форум. Будем надеяться, что это не "разнарядка" и в дальнейшем ответы с этих аккаунтов приобретут "теплоту". Заранее спасибо им за смелость. smile:drink:

Третья: Владимиру Фролову, блогеру из Инбанка (по совместительству - владельца smile:) ) за хороший цикл статей и, в конечном итоге, за открытость к диалогу. В том числе и с администрацией, так как его публикации породили некоторый локальный конфликт. smile;)
ПС1. Ни один банк не заплатил мне за данную публикацию
ПС2. Это было немного позитива.
ПС3. "Срач" из комментариев типа "да ну в пень, ПБ лох" будет жёстко удаляться, по-этому либо лучше промолчать, либо прокомментировать по теме. Это не цензура, а отдельное пожелание к наполнению личного блога в личном пространстве. При всём уважении и спасибо за конструктив. smile:uncap:

Комментарии 26

bugnut  (bugnut)
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Приобретут? Ну уж во всяком случае Дарья - успел только с ней пообщаться до блокировки всех моих карт барсика smile:D - общается с достаточной теплотой и пониманием. smile:gramercy:
И конечно по разнарядке, а как иначе оффпредставителям присутствовать на таком серьёзном ресурсе. smile:ок:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
общается с достаточной теплотой и пониманием.

Телефончик уже заимел? smile;)
bugnut  (bugnut)
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Свой пока скинул, вот, жду позитива к теплоте... smile;)
DKor  (DKor)
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Цитата
ПС1. Ни один банк не заплатил мне за данную публикацию

Стыдно, Моисей Абрамович, стыдно. smile:D

По теме.
Ко второй благодарности хочу присоединиться и от лица простого посетителя портала.
Девчонки - молодцы. smile:flowers:
Быстро освоились и начали озвучивать позицию банка сразу в куче тем (а топиков, посвящённых БРС, на форуме богато).

Плюс, как мне показалось, уровень дискуссий на форуме оказался для них неожиданно высоким (здешние клиенты мало того, что авторизацию от списания поголовно отличают, так ещё и про остатки счёта/карты в курсе smile:)), и они в этом вопросе тоже отлично сориентировались.
Поначалу ещё пробовали лить воду и отвечать навскидку (чем частенько грешат сотрудники кол-центров и горячих линий, ориентированные на среднестатистического клиента, далёкого от банковских премудростей), но сейчас отвечают строго по существу и только после того, как сами разберутся в обсуждаемом вопросе на 100%.
Короче - так держать. smile:thumbsup:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Стыдно, Моисей Абрамович, стыдно

Простите, тут я лоханулся smile:pardon:
Цитата
только после того, как сами разберутся в обсуждаемом вопросе на 100%.

В точку, Семён Семёныч! smile:thumbsup:
Но ведь где-то это "после того" растягивается на пару месяцев, а тут вроде стараются, сами что-то двигают в системе... Но могу и ошибаться, не знаком лично smile:) Вот с Юртаевым довелось, и с Владимиром Фроловым... smile:)
Владимир Фролов  (frolov.inbank)
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Спасибо за добрые слова!
Я старался писать интересно, содержательно и остро. К сожалению, сегодня на форумах достаточно часто отвечают по хамски. Но что поделать - времена такие. Экзальтированные.
Но несоизмеримо больше было компетентных и профессиональных высказываний.
Всем успехов!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Владимир Николаевич, это не времена, а издержки интернетов. smile:)
И, надеюсь, про "писал" Вы оговорились. smile;)
Алексей Сорокин  (Ambr)
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Вот, кстати, чтобы не разводить оффтоп в ренессансовой теме, хочу сказать: у Ренессананса о-фи-ги-тель-ный представитель! С большой буквы "О" smile:thumbsup: Честно, если ни разу не общаться с сотрудниками "на местах" (ну и не входить в интернет-банк smile:oops: ), то уже сейчас легко перепутать Ренессанс с Авангардом или с ТКС smile:)
Особо радует, несмотря на то, что Ренессанс достаточно "сложный" банк, в профильной теме идет вполне адекватное и дружелюбное общение.
...
В этом месте должен быть пафосный и прочувственный спич, но усилием воли его вымарал. Хочу сказать только: искренне надеюсь, что в данной ситуации (ну и с РС тоже) Личность (aka Представитель(и) Банка) сможет повлиять на Систему smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Лёш, спасибо тебе за позитив smile:)
Думаю, признание ПБ одним из аксакалов и Человеком года 2011 много значит. smile8) Далеко пойдёт, если не уволят,ггг smile:D
Apple7  (Apple7)
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Да, Николай, по-сути, создает тут для посетителей параллельное обслуживание с грамотными ответами на вопросы и ручным решением проблем. Полностью согласен с мнением, высказанным в ветке по прозрачной карте, что таким представителем тут едва ли сможет похвастаться другой банк. Думаю, его стараниями банк приобретает гораздо более привлекательное реноме, во всяком случае, среди посетителей портала.

Моисей Абрамович, надо бы на портале создать еще рейтинг ПБ, там лидеры могут не совпадать с лидерами НР smile;) Кстати, и портал получит механизм доп. мотивации ПБ, что поспособствует еще большему повышению его популярности... В общем, "столица переименовывается в старые васюки" smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
надо бы на портале создать еще рейтинг ПБ,

Так было что-то вроде в 11-м, когда церемонию проводили...
Тогда дружно за Торхова проголосовали smile:) Коля в том году не активничал.
Я, кстати, тогда за Ваню Артамонова проголосовал (в поддержку) из хомяка, но он пропал после этого... smile:D
Apple7  (Apple7)
#
Цитата
но он пропал после этого..


тогда эта, лучше не надо smile:-X
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Уговорили smile:)
Коля, в 12-м ты "в пролёте", понимай как хочешь smile:D
Вот если только взятка... smile:D
Николай Юртаев  (Николай Юртаев)
#
...Зачем не орден, я согласен на медаль! smile:D ..

Да мне вполне достаточно искренних слов.
Когда понимаешь, что делаешь свое небольшое дело "не зря", это многого стоит smile;)

п.с. спасибо за тему
п.п.с. борзыми щенками возьмешь? smile:D
В  (Cheerokee)
#
Цитата
п.п.с. борзыми щенками возьмешь? smile:D

Моисею Абрамовичу лучше напрокат лаек и упряжку с санями для путешествий smile;-)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Хм... А ведь отличная идея! smile:thumbsup: *пошёл обмозговывать* smile:D
Apple7  (Apple7)
#
если ни разу не общаться с сотрудниками "на местах"

Да, это точно. Остается надеяться, что банк подтянется smile:)
Дарья Соколова  (Соколова Дарья)
#
Андрей, спасибо за Ваш отклик. Мы также надеемся, что наше общение здесь поможет больше понимать друг друга. По мере возможности мы стараемся помочь нашим Клиентам в решении возникающих вопросов и проблем.

Цитата
Моисей Абрамович пишет:
Будем сотрудничать

Мы за!
Николай Юртаев  (Николай Юртаев)
#
Андрей,
без вас и вашего коллектива этого всего бы не было smile;) smile:thumbsup:
Дмитрий Дмитрий  (John Pristli)
#
Николаю Юртаеву от меня лично особое уважение и благодарность! Во многом благодаря ему для нас банк Ренессанс Кредит обрел человеческое лицо и для многих стал по настоящему другом. А это очень и очень немало для любого банка. Призываю всех форумчан при визите в офис банка оставлять письменные благодарности Николаю Юртаеву, чтобы руководство банка по заслугам оценило его грамотную и терпеливую работу со старыми клиентами и за привлечение новых. Спасибо.
sergeysvrm  (sergeysvrm)
#
С вашего общего разрешения, и я "внесу свои кровные 5 копеек":
Уже как-то высказывался, что форум-весьма удобный инструмент общения с банками. Причем "взаимополезный": для клиентов-быстрое решение возникающих проблем, для банков-сокращение расходов на обслуживание клиентов. Причем, чем больше у портала растет авторитет, чем больше клиентов (пользователей), тем шире тут представлены банки. Низкий поклон за труды праведные smile:uncap: хозяевам, у которых мы в гостях (от души и без тени пижонства)...
С ПБ на форуме в основном общался больше с Артемом (как-то так уж сложилось). Несмотря на достаточно разные, не всегда однозначные ситуации подкупает быстрая реакция на вопрос и такая же реакция по его разрешению. Не знаю как-кому, но мне это импонирует.
Общение с Екатериной также привлекает по стилю и открытости. Жаль, правда, что в последнее время его становится меньше на форуме (наверное скоро повышение ждет smile:) )
Иван (Артамонов) "рывками" появлялся на форуме в содружестве с Ольгой (если не ошибаюсь), а потом "dissapear зовсем". Чисто человеческое желание помочь разобраться у него сочеталось (по-моему) с некоторым недостаточно точным "знанием мат.части", которое в ходе общения совершенствовалось. По крайней мере, не погрешу, если скажу что оставил приятное воспоминание "легкого бриза".
Весьма приятно, что недавно появились на форуме представители клана "Барсика", да еще симпатичненькие smile:) Надеюсь на доброе взаимодействие. Отметил для себя уже, что в некоторых скользких моментах Дарья не сорвалась на эмоции, ответив человеку весьма корректно. Молодец!
С Реником пока не довелось пока пересечься, думаю, что все впереди...
Не открою секрет, если скажу, что любому человеку приятно, когда с ним общаются дружелюбно, с желанием помочь решить проблему...и соглашусь, что это должно быть взаимным...
"Так выпьем же за культурное общение!" smile:)
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Первая: Николаю Юртаеву из Ренессанса,

Да-да! Респект и уважуха
Елена  (Helene 999)
#
За Представителя банка "Русский Стандарт", -- Дарью Соколову!
Умеет решать столь сложные проблемы. А так же за умение общаться, желание помочь. Очень хороший и грамотный специалист.
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