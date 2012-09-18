Три искренние благодарности от модераторов портала...

...Первая: Николаю Юртаеву из Ренессанса, оффпредставителю банка, за самый органичный (если не вспоминать ТКС и Авангард) выход на форум, к посетителям. Очень редко можно встретить толику человечности в ответах представителей. Тут получилось. Коль, только не сдуйся.
Вторая: девочкам, оффпредставителям Стандарта, которые тоже пришли с вами общаться на форум. Будем надеяться, что это не "разнарядка" и в дальнейшем ответы с этих аккаунтов приобретут "теплоту". Заранее спасибо им за смелость.
Третья: Владимиру Фролову, блогеру из Инбанка (по совместительству - владельца ) за хороший цикл статей и, в конечном итоге, за открытость к диалогу. В том числе и с администрацией, так как его публикации породили некоторый локальный конфликт.
ПС1. Ни один банк не заплатил мне за данную публикацию
ПС2. Это было немного позитива.
ПС3. "Срач" из комментариев типа "да ну в пень, ПБ лох" будет жёстко удаляться, по-этому либо лучше промолчать, либо прокомментировать по теме. Это не цензура, а отдельное пожелание к наполнению личного блога в личном пространстве. При всём уважении и спасибо за конструктив.
Комментарии 26
И конечно по разнарядке, а как иначе оффпредставителям присутствовать на таком серьёзном ресурсе.
Телефончик уже заимел?
Стыдно, Моисей Абрамович, стыдно.
По теме.
Ко второй благодарности хочу присоединиться и от лица простого посетителя портала.
Девчонки - молодцы.
Быстро освоились и начали озвучивать позицию банка сразу в куче тем (а топиков, посвящённых БРС, на форуме богато).
Плюс, как мне показалось, уровень дискуссий на форуме оказался для них неожиданно высоким (здешние клиенты мало того, что авторизацию от списания поголовно отличают, так ещё и про остатки счёта/карты в курсе ), и они в этом вопросе тоже отлично сориентировались.
Поначалу ещё пробовали лить воду и отвечать навскидку (чем частенько грешат сотрудники кол-центров и горячих линий, ориентированные на среднестатистического клиента, далёкого от банковских премудростей), но сейчас отвечают строго по существу и только после того, как сами разберутся в обсуждаемом вопросе на 100%.
Короче - так держать.
Простите, тут я лоханулся
В точку, Семён Семёныч!
Но ведь где-то это "после того" растягивается на пару месяцев, а тут вроде стараются, сами что-то двигают в системе... Но могу и ошибаться, не знаком лично Вот с Юртаевым довелось, и с Владимиром Фроловым...
(Извините, но я не понял)
Тут - вообще
Я старался писать интересно, содержательно и остро. К сожалению, сегодня на форумах достаточно часто отвечают по хамски. Но что поделать - времена такие. Экзальтированные.
Но несоизмеримо больше было компетентных и профессиональных высказываний.
Всем успехов!
И, надеюсь, про "писал" Вы оговорились.
Особо радует, несмотря на то, что Ренессанс достаточно "сложный" банк, в профильной теме идет вполне адекватное и дружелюбное общение.
...
В этом месте должен быть пафосный и прочувственный спич, но усилием воли его вымарал. Хочу сказать только: искренне надеюсь, что в данной ситуации (ну и с РС тоже) Личность (aka Представитель(и) Банка) сможет повлиять на Систему
Думаю, признание ПБ одним из аксакалов и Человеком года 2011 много значит. Далеко пойдёт, если не уволят,ггг
Моисей Абрамович, надо бы на портале создать еще рейтинг ПБ, там лидеры могут не совпадать с лидерами НР Кстати, и портал получит механизм доп. мотивации ПБ, что поспособствует еще большему повышению его популярности... В общем, "столица переименовывается в старые васюки"
Так было что-то вроде в 11-м, когда церемонию проводили...
Тогда дружно за Торхова проголосовали Коля в том году не активничал.
Я, кстати, тогда за Ваню Артамонова проголосовал (в поддержку) из хомяка, но он пропал после этого...
тогда эта, лучше не надо
Коля, в 12-м ты "в пролёте", понимай как хочешь
Вот если только взятка...
Да мне вполне достаточно искренних слов.
Когда понимаешь, что делаешь свое небольшое дело "не зря", это многого стоит
п.с. спасибо за тему
п.п.с. борзыми щенками возьмешь?
Моисею Абрамовичу лучше напрокат лаек и упряжку с санями для путешествий
Да, это точно. Остается надеяться, что банк подтянется
Будем сотрудничать
Мы за!
без вас и вашего коллектива этого всего бы не было
Уже как-то высказывался, что форум-весьма удобный инструмент общения с банками. Причем "взаимополезный": для клиентов-быстрое решение возникающих проблем, для банков-сокращение расходов на обслуживание клиентов. Причем, чем больше у портала растет авторитет, чем больше клиентов (пользователей), тем шире тут представлены банки. Низкий поклон за труды праведные хозяевам, у которых мы в гостях (от души и без тени пижонства)...
С ПБ на форуме в основном общался больше с Артемом (как-то так уж сложилось). Несмотря на достаточно разные, не всегда однозначные ситуации подкупает быстрая реакция на вопрос и такая же реакция по его разрешению. Не знаю как-кому, но мне это импонирует.
Общение с Екатериной также привлекает по стилю и открытости. Жаль, правда, что в последнее время его становится меньше на форуме (наверное скоро повышение ждет )
Иван (Артамонов) "рывками" появлялся на форуме в содружестве с Ольгой (если не ошибаюсь), а потом "dissapear зовсем". Чисто человеческое желание помочь разобраться у него сочеталось (по-моему) с некоторым недостаточно точным "знанием мат.части", которое в ходе общения совершенствовалось. По крайней мере, не погрешу, если скажу что оставил приятное воспоминание "легкого бриза".
Весьма приятно, что недавно появились на форуме представители клана "Барсика", да еще симпатичненькие Надеюсь на доброе взаимодействие. Отметил для себя уже, что в некоторых скользких моментах Дарья не сорвалась на эмоции, ответив человеку весьма корректно. Молодец!
С Реником пока не довелось пока пересечься, думаю, что все впереди...
Не открою секрет, если скажу, что любому человеку приятно, когда с ним общаются дружелюбно, с желанием помочь решить проблему...и соглашусь, что это должно быть взаимным...
"Так выпьем же за культурное общение!"
Да-да! Респект и уважуха
Умеет решать столь сложные проблемы. А так же за умение общаться, желание помочь. Очень хороший и грамотный специалист.