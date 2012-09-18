Три искренние благодарности от модераторов портала...

личного

личном

...Первая: Николаю Юртаеву из Ренессанса, оффпредставителю банка, за самый органичный (если не вспоминать ТКС и Авангард) выход на форум, к посетителям. Очень редко можно встретить толику человечности в ответах представителей. Тут получилось.Коль, только не сдуйся.Вторая: девочкам, оффпредставителям Стандарта, которые тоже пришли с вами общаться на форум. Будем надеяться, что это не "разнарядка" и в дальнейшем ответы с этих аккаунтов приобретут "теплоту". Заранее спасибо им за смелость.Третья: Владимиру Фролову, блогеру из Инбанка (по совместительству - владельца) за хороший цикл статей и, в конечном итоге, за открытость к диалогу. В том числе и с администрацией, так как его публикации породили некоторый локальный конфликт.ПС1. Ни один банк не заплатил мне за данную публикациюПС2. Это было немного позитива.ПС3. "Срач" из комментариев типа "да ну в пень, ПБ лох" будет жёстко удаляться, по-этому либо лучше промолчать, либо прокомментировать по теме. Это не цензура, а отдельное пожелание к наполнениюблога впространстве. При всём уважении и спасибо за конструктив.