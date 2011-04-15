Всем кому должен, всем прощаю!

Дамы и господа, коллеги, доброе утро, еще раз.
В интересное время живем. Какая острая тема и сколько эмоций вызывает!
Спасибо Тамаре, что отправили весточку. Много всего накопилось, чем хотелось бы поделиться.
Уважаемый Даниил, был уверен, что Ваша ситуация так или иначе разрешилась. Эх, Морозов. Перепроверю.
Свою позицию на весенние высказывания этого года НАПКА в этот раз изложила в пресс-релизе. В прошлом году, напомню, мы в составе двух ассоциаций из нашей отрасли и двух банковских ассоциаций в ответ на те прошлогодние высказывания конкретно на пресс-конференции в Интерфаксе представили сообществу законопроект о деятельности по взысканию задолженности, который движется сейчас по существующей бюрократической лестнице.
Реакцию на очередную попытку выстроить конструктивный диалог оставляю на совести господ. Комментировать работу властных структур вообще дело не очень благодарное. Практически уверен, что адресат письма моего не читал, а кто-то из его аппарата использовал цитаты для упражнений в ПиАр. Если бы я получил такое письмо, то от встречи не уклонялся бы.
Несмотря ни на что по-прежнему уверен, что есть в госорганах профессионалы и их много.
Очень понравился комментарий Евгения Адреналин1. Прямо в точку. Нужно четко отделять мух от котлет. По сути и мы и другая сторона хотят порядка на рынке. Главное мух и котлет в одной сковородке не мешать. Есть такой интересный бизнес-кейс про мякотку и косточку плода. Опишу его отдельно в другом посте, если будет актуально.
Если немного отстраненно смотреть, то ситуация слегка напоминает как если бы, к примеру, Комитет по культуре и спорту заявил бы, скажем, сельхозкомпаниям, что нет отдельного закона как сажать кукурузу и посев кукурузы, таким образом, вне рамок закона. После легкого замешательства сельхозкомпании спрашивают "Что Вы имели в виду?" А Комитет по культуре и спорту говорит:"Сорри, обсуждать с Вами ничего не будем. Вы не в нашей компетенции." Но внимание привлекли. Интересная штука - жизнь.
Ну а НАПКА методично и планомерно продолжает работать над теми самыми правилами игры. Для нас это не договор "по понятиям", как опасается Гектор, а упорная проактивная работа над законопроектом, который уже прошел Правовой департамент МЭР и дорабатывается Рабочей группой НАПКА по законотворческой деятельности. Спокойно делаем нужное всему рынку дело. Жаль, что часть должников может, видя полемику, принять решение переждать чуток, хотя рука с банкнотами была уже на пути к купюроприемнику банкомата или платежного терминала. Господа, пожалуйста, не пережидайте. Закрывайте вопрос с задолженностью так или иначе, договаривайтесь, ищите устраивающее всех решение.
Вот какая мысль, ведь если сейчас объявить выборы в Думу с их 7% порогом, то при текущем уровне 13-18% неплательщиков запросто провели бы какую-нибудь партию, отстаивающую их интересы, в наш Парламент. Подкидываю бесплатную идею политтехнологам.
А там буквально еще шаг другой и можно ставить на голосование вопрос об отмене принципа возвратности при кредитовании:)
А лозунг у партии должен быть обязательно позитивным, например: "Всем кому должен, всем прощаю!"
Как хорошо, что сегодня пятница:)
Комментарии 106
Ну а над законом, понятное дело, как и во всех других появившихся недавно отраслях, работают и будут работать эксперты с разных грядок. Междусобойчик не пройдет. А он и не нужен никому. Так что давайте смотреть позитивно. По поводу Вашего конкретного предложения по сумме - думаю, сможем подискутировать на площадке по обсуждению законопроекта. Напрашивается тогда уж и ограничить действия банков на выдачу кредитов таким гражданам, МФО - на выдачу займов, телекомам - на предоставление услуг в кредит, ну и по аналогии. Все-таки, думаю, что-нить по симпатичнее придумаем. Спасибо за этот и другие комментарии по тексту законопроекта.
2. Я бы на Вашем месте все-таки радовался этому резонансному выступлению Онищенко, ибо это явно играет на скорейшее принятие решение по закону "О коллекторской деятельности". А судя по тому, что вы прошли только правовой департамент МЭР и если принимать во внимание обычное время на подобные бюрократические согласования, Вам и 2012 года может не хватить, чтобы вывести его в Думу хотя бы на 1е чтение))
1) Шедевр нельза смотреть по отдельным квадратикам. Категорически - только целиком.
2) Выступлению, в целом, радуюсь. Согласен с Вами. Ведь мы же, в сущности, говорим об одном и том же. Какова идеальная ситуация на рынке? Приблизительно так: Добропорядочные потребители (заемщики) ограждены от непомерных действий взыскателей, и Добропорядочные взыскатели не дают спуску недобросовестным заемщикам, неправомерно нарушающим свои обязательства. Как бы так сделать, чтобы делая первое не навредить второму и наоборот. И как провести черту между добропорядочностью или недобропорядочностью (помимо того, что мы получили с молоком матери и в процессе воспитания). Правила игры нужны все острее. Всего лишь хотелось, чтобы высказывания были более согласованными и более взвешенными. Опишу все-таки скоро, видимо, бизнес кейс с мякоткой и косточкой фрукта. Наверняка он знаком кому-то.
По поводу темпа - fulltime, Вы же не предлагаете его замедлить, правда? Вот и мы тоже. Как можно оперативнее делаем наши шаги, чтобы процесс не завис. Но процедура небыстрая, Вы правы. Я бы так сказал - глаза страшатся, а руки делают.
Вот ведь отрасль какая попалась, кто бы мог подумать... А тут еще и выборы...
Я начинал свою карьеру с госслужбы и, хотя мы по сути обладали правом законодательной инициативы, но сталкивались порой с таким, что любой шедевр Стивена Кинга покажется детскими комиксами. Поэтому я примерно представляю сколько веселого и забавного Вас ждет на этом нелегком пути.
А закон нужен не только потому, что есть добропорядочные и недобросовестные заемщики, а и по тому, что и среди коллекторских компаний существуют совершенно разные. И в таком щепетильным вопросе, как взыскание долгов, правила должны быть прописаны как можно подробнее и все процедуры должны быть как можно прозрачнее. Здесь, в отличие от некоторых законов, детализация не может быть излишней.
Посмотрите, если найдете время, первое сообщение в этой теме:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=45&TID=93555&MID=1158563#message1158563
С человека, который не является должником, требуют вернуть чужой долг. Причем никакие разъяснения, по поводу, что это долг не его, на КА не действую, они продолжают беспокоить его и днем и ночью.
Такие случаи не единичны.
Вот, к примеру здесь:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2888163
КА *Пристав*, которое состоит в НАПКА занимается....(хм....как бы это так поскромней выразиться) взысканием долга, которого уже нет. Их не беспокоит тот факт, что человек выиграл суд и требования теперь незаконны. Как назвать действия сотрудников КА Пристав?
Кто должен решать все эти проблемы? Почему человек, который не является должником, должен тратить свое время на разрешение этой ситуации?
Это не из обращения в Роспотреб.это из пресс-релиза - http://www.napka.ru/press_centre/bulletin/?id=172
Расшифруйте в этом законе, раз уж он будет... что не противоречит действующему Законадетельству и что значит ИНЫЕ... а если вам должник четко выразил свою волю встретится в суде и больше ни по какому поводу и ни по какому вопросу связанному с задолженостью с коллекторами общаться не хочет(например не признает задолженость!)
Вобщемто сырые... Нет ссылки, что в части работы с физиками деятельность подпадает под контроль Роспотребнадзора и в ЗоЗПП или аналоге вынести согласованные с Роспотребнадзором права физиков, потому как физики это специфика...
На скорую руку...
Вы им еще предложите самим себя высечь.
Тут недавно бабца из "Банка Москвы" в суде под запись назвала потребителей дебилами, защищенными законом.
Шо! Опять?
Это чтож за услуга такая, которую оказывает кредитр заемщику по просроченному обязательству?
Сейчас у нас завершится встреча друзей ХКФ Банка, и я тут же попрошу Катю (28_888) создать нужную площадку для обсуждения. Мы только "за". Я в отличие от Онищенко уверен, что без диалога ничего не выйдет.
1)Почему КА, покупая долги, не обращают внимание на запрет передачи ПД третьим лицам, который прописан в договоре?
2)Зачем на сайте НАПКА существует форма обратной связи с названием *ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ*, если жалобы не рассматриваются, меры по ним не принимаются и ответ никогда не приходит?
(адрес формы: http://www.napca.ru/discussion/complaints/?PHPSESSID1= )
Для меня на данный момент актуально КА ЭОС, головной офис которого находится в Гамбурге (Германия). Как считаете, может проще один раз с жалобой туда, чем триста раз в пустую здесь?
Как можно вести диалог, когда на другом конце провода только слышно *отдайте долг, отдайте долг*, *у вас осталось два дня до его погашения*, *опишем имущество*, *уклонение от исполнения повлечет за собой тяжелые последствия*? При этом представляются Ивановыми и Бериями. Уже даже не смешно, господа коллекторы....
Я категорический не сторонник каких-либо перегибов. Этим и интересна текущая ситуация в нашей конкретной отрасли.
И вот что думаю про Ваших ревизоров в вагоне. Что Вы думаете по поводу того, что процентов 15-20 (и даже не очень важно сколько именно) пассажиров ехали без билета и воспользовались удачным стечением обстоятельств по итогам Вашей проверки их маршрутных листов?
По нашему с Вами разговору, Даниил, нам бы с Вами легче всего жилось в педантичной законопослушной Германии. Но родину, как мы знаем, не выбирают.
У меня, кстати, есть свежая информация по Вашей жалобе. При оказии готов поделиться.
Спасибо.
Как Вы думаете, почему маршрутный лист оформляется определенным образом? А что Вы скажете о том, что в ста случаях из ста такие "ревизоры" банально кладут деньги в собственный карман? Поскольку согласно маршрутному листу их на этом маршруте не было? И отчитываться за результаты просто не надо ни перед кем? Так почему пассажиры должны быть теми "лохами", которых эти "ревизоры" "доят"? А те, кто не намерен платить, и не платят - пробежались вокруг вагона, и порядок. И спокойно входят в вагон за спинами "ревизоров", садятся на свои места и едут дальше. И ни разу не видел, чтобы "ревизоры" этому препятствовали.
Про более взвешенную и сбалансированную позицию - поддерживаю. И полностью разделяю наше общее желание более четко прописать упомянутые Вами, Даниил, нормы.
Даниил, коллеги, а есть, кстати, идеи, как ускорить законодательное оформление, которое мы в меру сил продвигаем и которое приобретает все бОльшую значимость?
Петр предложил интересную вещь по поводу площадки на нашем уважаемом портале банки.ру. Уважаемый редактор не против. Какие еще могут быть идеи?
Спасибо, хороших выходных.
http://www.arkb.ru/524/
Ваш комментарий? На сайте ФАСП указывается, что вы используете как раз эти самые "психологические ... рычаги воздействия в отношении должников." АРБ же, как пишется на сайтах и НАПКА, и АРКБ, входит в обе "коллекторские ассоциации".
Следите за новостями на сайте банки.ру и на сайте НАПКА. Недельку-другую орг часть займет и потом будем все наслаждаться.
Хорошего дня.
Или, Александр, вы и в этом случае считаете, что - главное взыскать долг, а похищение, побои, незаконное лишение свободы - это лирика?
Давайте вспомним повод этого ролика - господа получили по заслугам. Т.е. система в этой части работает.
Так что продолжаем упорно, извините за разговорный термин, "отделять мух от котлет". В любой отрасли есть компании и есть компании. И помним, что нет у нас с Вами в жизни ничего абсолютно белого и абсолютно черного. Есть только различные оттенки серого. Но правила работы на рынке прописывать надо более детально. Процесс пошел.
И еще один комментарий. Говорю абсолютно нейтрально, без всяких эмоций в ту или иную сторону. Денежные обязательства у пострадавшего никуда не делись. Как мы к этому относимся?
Остальное вы видели.Вот только где здесь коллекторский БИЗНЕС ?
Банальная бытовуха,криминал... Эдак любого "подставщика" на МКАДе можно "коллектором" назвать.Тем не менее СМИ предпочла указать не ген.директора строительной фирмы.
У федералов оно пропало вовсе. Ну да понимаю.Ведомству Онищенко 27 мая в суд идти ответ держать.За слова свои.Все средства хороши.Че.Понимаю.
Я - не должник. И не кредитор. Думать должны оба, и лучше - до сделки. Один должен думать, кому дает чужие, доверенные ему другими клиентами, деньги. Другой - у кого берет и как вернет. Это - сугубо их проблемы, вот пусть они о них и думают. И не надо делать несчастных сироток из банкиров. Они решили этим на жизнь зарабатывть, решили добровольно, никто под стволом пистолета в этот бизнес их не загонял. Ну так и нечего плакать, риски знали. Аналогично - заемщики.
Заемщики мня не волнуют, они меня не пытались загрузить своими проблемами. Банкиры попытались. Ну вот и пусть теперь радуются. Все в этом мире взаимно - они мне, я - им. И флаг им в руки, барабан на шею. Не буди лихо, пока спит тихо.
Прокомментируйте пожалуйста действия КА Приставв этой ситуации
Думаю, Вы будете двигаться в правильном направлении, если доурегулируете ситуацию с Вашей задолженностью с Банком. Юридическая суть договора агентирования такова, что Агент (КА) выступает от имени и по поручению Принципала (Банк). Насколько я понял из комментариев по ссылке Вы так и двигаетесь.
Если вопрос упирается в сумму, можно опробовать механизм финансового омбудсмена, который теперь появился и часто бывает полезен именно в ситуациях урегулирования таких вопросов.
Удачи.
P.S. Devn, не могу удержаться от вопроса, Вы уж извините. Получается, что на момент взятия кредита все комиссии были в норме, а через некоторое время показались чрезмерными? Или все-таки проблема в том, что договоры составлялись не совсем дружелюбно и не сразу в них разберешься? Знаю, что банки с недавнего времени стали упрощать формы договоров и делать их более прозрачными и понятными для нас с Вами как потребителей. Нелегкая это наука - финансовая грамотность, правда? Надо детей учить этому делу - в будущем без этого никуда.
Спасибо за Ваш ответ.
Отвечу на Ваш вопрос Вашими словами "Нелегкая это наука - финансовая грамотность"
Думаю далеко не каждый потребитель, оформляя кредит, приглашает с собой юриста и бухгалтера.
Спасибо, что откликнулись.
Хотелось бы привести диалог. Речь идёт о Ренессансе.
Я:
А реально, ..., неуж возьмётесь? И чем обоснуете? Ежели какое КА дотянет до срока окончания ИД. Ну, купите, и что будете по закону делать? Должна я 12 тыр. Банк хочет 100 тыр. Срок истёк. За сколько они продадут, интересно? Не в %, а в рублях? Хочу цифру!!!!!!
Собеседник:
ОК. В рублях.2-4 тысячи. 2-4 тысячи..не поняли...попытаюсь объяснить... "Ренесанс Кредит" продал ваш долг Э-С,исходя из формулы - основной долг + % + просроченные % + пени - штрафы... Итого 100 т.р. Цена сделки по продаже цессионного портфеля, в среднем 2-4 %... Отсюда 2-4 т.р...
Я:
Так объясните мне, дуре, зачем они с меня 100 тыщ-то трясут? Ведь глупо же. И бесперспективно. Ну сказали правильную цифру - я бы уж поднатужилась и отдала им! А 100 тысяч, даже если б были, - ни за что. Потому что брала-то я 70 тыс, а вернула с процентами и комиссиями уже больше 100. 100 тыщ у меня требовать глупо! Или я неправа?
Я:
Так ..., я тоже слегка в бизнесе работаю. Я купила нечто пусть за 4 тр. Разумно ли мне требовать с должника 100 тр? Или получить 12000, ну пусть 14000 и закрыть проблему? Прибыль 200-300%. Все довольны. Или биться за 100 тр с гарантией не получить ничего и вылететь из срока ИД? Не понимаю. Это позиция - упереться рогом и стоять на своём? Дипломатия - искусство возможного. Можно задурить мне голову сказками, что я разрушила банковскую систему. А можно получить свой профит и расстаться друзьями. Мне кажется более разумным второй вариант!
Ответа на этот вопрос я от собеседника не получила. Поэтому хочу переадресовать вопрос Вам. Хотелось бы понять, какой процент прибыли в Вашем бизнесе считается нормальным. 1000-2000-3000%?
И нельзя ли спуститься с небес на землю и разрешать проблемы в нормальном маржевом диапазоне? А не требовать невозможного с гарантией не получить и испорченной репутацией бизнеса в целом?
Насчет решать проблему в нормальном маржевом диапазоне - ага, щаззз! Нацелились на 1000% и сдаться за 20? И потом, они же в ряде случаев получают деньги за отчет по проделанной работе, а не за конкретный результат. Вот и не спешат, а что - солдат спит, служба идет, а денежка-то капает!
На репутацию им точно плевать. Более того - чем больше Вы и другие должники будете описывать их хамство и беспардонность, тем больше закзов от банков они получат. Надо заставить их терпеть убытки от хамства, непрофессионализма и лени - только это заставит "коллекторов" либо свернуть бизнес, либо начать работать.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=45&TID=93555&MID=1162728#message1162728
Только просьба - читать каждую строчку, а не по диагонали.
http://www.arkb.ru/analitics/
Ну вот Вам и ответ, почему "1000-2000-3000%?"
Ну развейте же, Александр! Очень хочется людям верить! А коллекторы - тоже люди!
• Заезженная пластинка
• Проговаривание чувств
• Завышение требований и отступление
• Метод дополнительного требования
• Метод «Салями»
• Создание позитивного имиджа
• Сравнение с «Васей»
• Правило взаимного обмена
http://www.arkb.ru/479/
Поройтесь на сайте АРКБ, НАПКА, коллекторских агентств - там все есть. Но если нервы крепкие, а то такое прочитать можно ...
Ну а с людьми любыми работать можно. Я тоже могу в заезженную пластинку поиграть.
По большому счёту, Даниил, я из них кровушки-то попила. Каюсь. Вот и пытаюсь теперь договориться, потому что совесть мучает.
Интересно, а что такое "салями"? Расскажите, господа коллекторы! Пожалуйста! А то мне Ваши коллеги такие истерики устраивали, что даже жалко их как-то было. Я же тоже человек. Причём, оччень доброжелательный. Я же через себя переступала, отвечая издевательствами на издевательства.
И всё таки
Я за мир без аннексий и контрибуций. А киношку бы посмотрела с удовольствием. Режиссёры - тоже люди. А сравнение с "Васей" - прекрасное название для триллера!
Да, фильмы они продают. Так же, как НАПКА за плату обучает на своих курсах. Технологии те же, рабочее название технологий слегка отличается, конечно.
Почитайте здесь все подряд, может, пройдет
http://www.arkb.ru/mediaservice/relises/
Вот диверсификацию, как я вижу из любезно предоставленных Вами ссылок, задумали. Обучать будут за деньги. Хорошее дело.
Хотелось бы узнать про "Васю" и про "салями". Ну а взаимный обмен имеет место. Здесь. вот мы тут, общаясь, удовольствие получаем. А Александр и Евгений завтра выйдут на работу - и ответят нам. Люди они хорошие, позитивные. И посты занимают руководящие. И это даёт надежду, что нас услышат. И Мир наш станет хоть чуть-чуть, но цивилизованнее. Надеюсь и верю.
Першинг, я человек совершенно безобидный, если меня сознательно не обижать. Но уж коль попался на сознательном причинении мне вреда - извини-подвинься, пока пощады не запросишь.
Насчет Евгения - согласен, недаром он ни в одну из ассоциаций не вступает. А вот с Морозовым случай посложнее. Понаблюдаем, подумаем...
Поэтому у меня нет желания насолить кому-то. Меня волнует неопределённость. Такое чувство, что они не знают, что со мной делать. Принять правильное решение мешает недостаточный уровень для принятия решения людей, с которыми я разговариваю. Потому я и пытаюсь делать "через голову", пытаясь пробиться наверх, к людям, обладающим правом решения. Но что-то не очень получается. Надеюсь быть услышанной и с правильно решённой проблемой. Ну а сейчас мне и так неплохо. Нужно выиграть время - и это пока получается.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=45&TID=9423&MID=1126366#message1126366
Сколько положительного с прошлой недели! И выходные были очень неплохими деньками в нашей части не виртуальной реальности, и понедельник уже пролетел почти незаметно. Надеюсь, и у Вас позитива подкопилось.
Ваш, Тамара, вопрос вызвал интерес. Давайте попробую пояснить. Помню, Вы проявляли искренний интерес к человеческим отношениям в разных ситуациях. Понятное дело, что все, что касается нас с Вами непосредственно, имеет для нас самое большое значение. Это понятно. Но как только дело приближается к так называемой B2C сфере (т.е. бизнес оказывает услугу конечному потребителю-человеку), то надо быть готовым к тому, что вступают в силу такие понятия, как стандартный бизнес-процесс, себестоимость, приемлемый уровень качества обслуживания, поточный метод, статистика итп. И это относится к любому бизнесу, который в обиходе называется «розница». Т.е. и супермаркеты, и телекомы, и мед услуги, и финансовые услуги населению итп. Каждая компания сама находит баланс между перечисленными выше понятиями. И это реальность. Полностью Вы можете рассчитывать на 100% личное обслуживание, если у Вас есть свой супермаркет, свой банк, полностью свой финансовый консультант (и можно фантазировать дальше).
Теперь к Вашей ситуации. (Пока отложим в сторону, но будем помнить тот факт, что Вы в момент взятия кредита своей подписью согласились взять на себя все перечисленные в договоре обязательства, включая выплату определенного размера процентов в определенные сроки, и включая финансовую ответственность за невыполнение или неполное выполнение или несвоевременное выполнение этих взятых на себя обязательств).
Представьте себе группу заемщиков, скажем, несколько тысяч человек. Кто-то что-то платил старому кредитору (банку, выдавшему кредит, как, например, Вы в Вашей ситуации), кто-то ничего не платил. Кто-то будет платить (или собирается, как Вы в Вашей ситуации), новому кредитору, кто-то не будет. Может ли новый кредитор на 100% гарантировать, что даже Вы, которая изъявляете желание из 100 тыс вернуть 12-14, точно это сделаете? Раз уже были задержки с платежами, то 100% гарантии не получается при всем желании. И так (видимо, с еще меньшей гарантией платежа) по остальным заемщикам в указанной группе. Такой риск оцифровывается по всем заемщикам в группе и получаются те или иные цены. К которым, честно сказать, нам с Вами как потребителям особого дела то и нет как бы. Хотя пытливые потребители как мы с Вами непреклонно ищут варианты.
То, что Вы описываете, ближе к ситуации, когда Вы общаетесь с уже новым кредитором после переуступки прав требования от банка, и ведете с новым кредитором (а на практике – с коллекторским агентством, которое новый кредитор назначил своим агентом по взысканию, и которым мы уже все косточки перемыли) о возможном дисконте. Если получится договориться, то даже, возможно, и обязательства будут закрыты. Но осадок от недовыполненных первоначальных обязательствах все равно останется (как и информация в БКИ о том, как ситуация с кредитом разрешилась). В любом случае, немного залезаем в карман к тем, кто платит «за себя и за того парня» из моего другого поста. Хотя цепочка в этой конкретной ситуации слишком длинная. Ну да бог с этим. Главное, чтобы ситуация так или иначе разрешилась. По-хорошему, лучше постараться договориться с банком до переуступки (продажи) долга о новых условиях погашения, если это будет выгодно обеим сторонам. И если получится удачно скрестить Вашу персональную позицию как потребителя (человека) и позицию кредитора (банка) с его стандартными бизнес-процессами, себестоимостью итп. Ну или идти на риск и предполагать, что получится договориться с новым кредитором о том или ином дисконте. Попробуйте поиграть с парадигмой – то на свою точку зрения встаньте, то на точку зрения кредитора. Попробуйте. Получится не сразу (а может и сразу), но горизонт расширится.
Про доходность бизнеса в связи с вышесказанным комментировать наверное не стОит. Но в качестве небольшого упражнения на изменение парадигмы – можете прикинуть доходность вот от какой операции. В упрощенном виде: Взять 100 тыс обязательств и вернуть 12-14 тыс. Какая теоретически доходность может получиться?
Хорошего Вам дня, Тамара.
Ну и о каком имидже коллекторов может идти речь, если они работают с ТАКИМИ банками? Если бы все коллекторы договорились и объявили ТАКИМ банкам, могла бы идти речь о цивилизованном бизнесе. А так - бандитизм и посредничество в оном. Бандитский "счётчик" - известное слово? Когда дают рубль, а хотят, чтобы вернули тысячу! И нарочно тянут время, заведомо зная, что у человека сейчас, вот послезавтра, нет и не появится таких денег. Вот если бы коллекторы объединились за цивилизованный бизнес - можно было бы говорить об имидже.
Александр, правительство (в начале кризиса) расходовало стабфонд. Делалось это почему-то путем выдачи денег непосредственно банкам. Казалось бы, что проще: пострадавший от кризиса обращается в тот же банк, банк получает от государства сумму, необходимую для погашения остатка по кредиту, и все в шоколаде (независимо, "физик" он или "юрик"). Но...вышло-то абсолютно иначе. Банк получил деньги непосредственно, должникам он ничего не скостил из этих сумм (зато выплатил сам себе бонусы директорам, топ-манагерам и пр.), а пострадавшим от кризиса предложил в лучшем случае реструктуризацию долга. В этой, конкретной, ситуации - человек остался без работы, или заработок перестал покрывать даже минимально необходимую для выживания сумму,- это однозначно загнать человека в вечную кабалу. И при этом банк совершенно не пострадал - наше заботливое государство все ему скомпенсировало.
Так что ни в какой карман к "тому парню" никто не залез. Если честно признаться. Кроме банка, конечно, который сначала скомпенсировал свои потери за счет госпомощи, а затем повторил за счет "того парня".
Ещё раз напоминаю, что просрочек до резкого уменьшения доходов в кризис я НИ РАЗУ не допускала.
И почему пресловутые бизнес-процессы не учитывают экономическую ситуацию, которая изменилась в одночасье с плюса на минус? Почему реальность не вносит коррективы в бизнес-процессы? В жизнь - вносит - а бизнес-процессы идут сами по себе. А как же с творческим подходом? Какой бизнес без творческих подходов? Плохой.
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Во, и совсем недорого! Оповещаем "коллекторов" ежедневно по всем трем видам в течении 100 дней, типа "Дмитрия Анатольевича Шевченко здесь нет и неизвестно!", и все удовольствие - аж за 560 рублей!
Ну а ежели серьёзно - я всё-таки верю, что нас услышат и без затрат с нашей стороны. Хотелось бы разрешить все проблемы и с чистой совестью и без долгов - в Венецию. На недельку. Подрыгать ногами в весенней Адриатике. Подышать испарениями солёной воды. Посмотреть на блики на стенах дворцов и домиков. Покататься на гондоле. Пофлиртовать с гондольером....
И всё-таки интересно про Васю и салями!
Вот поквитаюсь и забуду. Да и долги бывают не только за кредит. Вот робяты мне за хамство задолжали, как стребую свое - так и квиты.