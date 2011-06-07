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Тотальный онлайн и всепоглощающая виртуальность

07.06.2011 11:19 17 1 458 просмотров
Эпохи меняются незаметно, но очень молниеносно. То ли еще будет.

Вот уже и нет такой надобности встречаться с другом, если можно все решить по эл почте или СМС. Даже голос по телефону пока отошел на второй план. Полным ходом идем в цифру. Там все проще и короче. Ноль или один. Да или нет. Лайк или не лайк. Вправду сказать, на письме всегда лаконичнее получается и часто краше, если владеть навыком письменной речи.

Так рассуждает digital immigrant, которыми являются все люди старше около 20-25 лет. И как любые иммигранты кто-то лучше, кто-то не очень приживаются в новой эпохе. Надеюсь, сохранятся такие «динозавры» из доцифровой эпохи, которые, как и сейчас в блогах на банки.ру умудряются вырываться из виртуальности и выглядеть очень даже реально. Уважаю.

У digital natives таких рассуждений даже не возникает. Кусок мозга связан крепкими нитями с бесконечностью интернета. Без активной страницы в социальных сетях – полная аномалия. Россия на втором месте в Европе после Германии по проникновению интернета. Это очень много! Полным ходом идет деление на андроидов и яблочников. Никаких опасений по обмену данными и информацией с сетью. Виртуальность, наверное, дает некое ощущение безопасности, ведь ничего суперстрашного не может произойти со мной и с моим физическим телом, если я сделаю что-то не так в виртуальности. Но тут же таятся и новые «опасности», они же - новые возможности. Появляются сервисы, которые предлагают анализ индивидуума по его социальным связям в сети.

Что про цифру говорят банкиры (Филипп, как видишь, помню, на каком сайте мы находимся)? К счастью (?), нашлось несколько весомых факторов, которые оставляют пока островки реальности. 1) Не до конца придумали как краник выдачи наличных перекрыть полностью, а там, где бумага – нужны реальные отделения или терминалы, чтобы денежки брать, и нужна привычка и смелость, чтобы туда их засовывать. Но буквально пара движений (например, административно все зарплаты только на счет в банке, и, административно же, в каждой точке продаж обязательное наличие терминала), и этот краник будет почти полностью закрыт. Электронные деньги подомнут под себя бумажные. Почти, потому что см. пункт 3. А пока, 2) Тяга к физическому общению еще подает некоторые признаки жизни, поэтому многие еще физически топают в отделения и аудио-визуально (другие чувства, думаю, тоже частично задействованы) общаются с сотрудником банка. Похоже, что почти полное прекращение такого хождения это вопрос времени. И именно потому, что все больше людей не имеют того самого времени на такие походы. Но немного, все-таки, наверное, останется. И 3) считается, что из соображений персональной информационной безопасности некоторые люди будут склонны к использованию невиртуальных денег и каналов платежей, чтобы не оставить след от транзакций. Ниша, кажется, не слишком широкая.

Не только банки, но и другие бизнесы, кто быстрее, кто медленнее, переосмысливают вызов нового времени – «Быть онлайн»!

Так что те, кто еще не перешел с цифрой на ты, пора помаленьку погружаться. Понятное дело, что мы с вами, общающиеся в блоге на сайте в интернете, уже являемся слегка смещенной и не совсем репрезентативной выборкой, но и к нам это тоже, конечно, относится.

PS. Навеяно крайне интересной панельной дискуссией до презентации ролика Тиньков Кредитные Системы на прошлой неделе.

Хорошей продолжающейся недели нам всем.

Комментарии 17

Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Цитата
Виртуальность, наверное, дает некое ощущение безопасности, ведь ничего суперстрашного не может произойти со мной и с моим физическим телом, если я сделаю что-то не так в виртуальности.


Разве? А мне казалось, наоборот: в реальности окружение человека определяется местом жительства, социальным положением, местом работы или учебы, семьей... На его состав накладывается множество фильтров, и в итоге получается, что человек вращается в кругу себе подобных, среди людей, которые разделяют общие базовые ценности. В сети эти границы стираются, и какие нормы окажутся у случайного сетевого собеседника – большой вопрос.

Причем замечено, что комфортное сетевое общение выводит как раз на тот же круг знакомых. Не раз и не два бывало, что близкие мне по духу люди, встреченные в самых разных уголках сети, в итоге оказываются между собой знакомы – если не напрямую, то через двух-трех человек.

Цитата
Без активной страницы в социальных сетях – полная аномалия.

Наивный и дилетантский вопрос: а что там делают, в социальных сетях? Форум - это понятно: задана некая тема/проблема и дальше идет обсуждение. Блоги - этакий аналог самиздата, сам себе режиссер писатель. Практически вся информация - текстовая, посетитель проводит время в чтении или написании постов. Но все эти фейсбуки-майспейсы-вконтакты - что там делать? Ну да, можно потратить какое-то время на оформление страницы, выкладывание фотографий, не знаю что еще. Но это разовое мероприятие. А потом? Чтобы бывать там постоянно, нужно чем-то заниматься. И я не очень понимаю, чем именно?
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Был интересный эксперимент во время этой панельной дискуссии - в аудитории сегодняшних финансистов/банкиров спросили два вопроса - есть ли у Вас пластиковая карта и есть ли у Вас страница в социальной сети. На первый вопрос, понятное дело, единогласно. На второй - значительно скромнее, почти тишина. И что будет, если задать эти же вопросы сегодняшним тинэйджерам/выпускникам школ/абитуриентам, например?

Что там делать в соц сетях "цифровым иммигрантам"? Не знаю. Кого-то могла зацепить меланхолия по одноклассникам. И есть, кстати, профессиональные сети для поддержания контактов, которые помогут найти работу, если что.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Мой вопрос касался не только "цифровых иммигрантов". Я не езжу на дачу и не хожу в походы, но я знаю, чем занимаются и там, и там, даже если это времяпрепровождение мне не подходит. Что касается интернета, то понятно, что делают люди, которые проводят время в компьютерных играх: они выполняют игровые задания и набирают за это очки. Понятно, что делают люди, которые сидят на форумах: пишут или читают - вариантов немного. Но что делают люди, которые сидят в одноклассниках, совершенно неясно. Тем не менее множество людей не просто создали страничку, а бывают там постоянно и проводят какое-то время. Значит, у них должно быть какое-то занятие. Вопрос без подкола, мне и вправду интересно.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Проинтервьюировал, Теневая экономка, еще одного попавшегося под горячую руку тинэйджера. Так вот. Получилось, что порой неделю может пропустить, а порой - днями сидеть онлайн в социальной сети. Первая цель - общение со сверстниками в групповом режиме, причем вперемешку с аудио-видео контентом. Вторая цель - аудио видео контент, который можно заполучить там для последующего познания. Другое поколение - другие каналы коммуникации и самоутверждения. Познают жизнь ускоренными темпами.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Благодарю за проведенное исследование smile:) Признаться, результат удивил: никогда не рассматривала такие сайты как источник контента. Как и youtube, впрочем: посмотреть там короткий рекламный ролик - еще куда ни шло, но знакомиться с длинным произведением, имхо, не слишком удобно в таком формате.
CreditWay  (CreditWay)
#
Сто лет назад говорили - "Синематограф похоронит театр"... Пятьдесят - "Телевидение похоронит киноиндустрию"... Живы и первые,и вторых и третьи... smile:)
А социальные сети... Это хорошо... smile:) Проще искать... smile:)

P.S. По этому у меня нет странички в соцсетях... Кроме Фейсбука... Да и то,только для того что бы с аккаунта отписыватся в некоторых ЖЖ.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Вы, Евгений, настолько активны в сети, в хорошем смысле этого слова, что отдельные страницы в сетях Вам в принципе ни к чему не нужны.

Да, тоже уверен, что будет определенный обратный процесс - отката от цифры. И всепоглащения не произойдет. Но основной тренд пока, все же, к ней.
CreditWay  (CreditWay)
#
Я не много о другом. Профессиональный перекос конечно...
Но.Свежий пример с сыном Касперского. Кто,где,зачем,причинно-следственные связи,в соц.сетях и почерпнули злодеи.И примеров таких масса.Не только "Большой Брат" не спит. Техника безопасности должна соблюдатся. smile:)
Я порой диву даюсь,сколь легкомысленно к этому относятся и не глупые люди. У нас например,процентов 20 судейского корпуса в Одноклассниках найти можно... Не понимаю я этого.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Нет сомнений, Евгений, что халатное отношение к собственной информационной безопасности часто может сыграть с каждым из нас плохую шутку. Но, чем моложе человек, и чем ближе он к идущим на смену нам поколениям, тем меньше он эту опасность понимает. И есть еще один момент - чем публичнее личность, тем сложнее необходимую информационную безопасность выдерживать. В одноклассниках - это меланхолия. Тогда же ведь (и ведь совсем недавно) все было по другому.
CreditWay  (CreditWay)
#
Просто забавно наблюдать за некоей истерией наших клиентов вокруг 152-го ФЗ. smile:) Их ПД для меня куда менее информативны для практического применения,чем то,что они выкладывают о себе сами в соцсетях.
Такой вот парадокс. smile:)
fulltime  (fulltime)
#
Вспоминаю сюжет по ТВ о каком-то международном слете коллекторов или что-то в этом роде. Так дававший интервью американский коллектор достал коммуникатор и сказал, что вот его главное оружие. smile:)
Проще говоря: дайте мне коммуникатор и халявный интернет и я переверну мир, в смысле должника хоть из под земли найду smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Не.Мы пока еще не америкосы."Стив Джоб" пока не каждой российской семье.А так.Да. smile:)
fulltime  (fulltime)
#
Не зря герои различных фантастических утопических рассказов расплачивались всегда только наличными, звонили с чужих телефонов и передвигались транспортом, что не использовал идентификацию личности smile:D
Першинг  (Першинг)
#
Приветики! smile:D
Ещё ничего не читала, но рада видеть всех! smile:D
Прочитаю - напишу! smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Любопытненько, господа коллекторы, чего ж интересного в соцсетях о нас выведать можно? Ну ежели мы прячемся - тогда - может быть. А так? Вот есть у меня страничка ВКонтакте. Ну и как используете? Вот она я - вся как на ладони, И что?
Я не боюсь. Я чиста перед формальным и неформальным законом! И чего мне бояться? Подскажите, может забоюсь! smile:D
Один человек из вашего сообщества предложил подписывать должников в соцсетх. Идея гениальная. А толку?
Ну а по поводу круга общения - действительно - там вроде не о чём. А вот здесь, например, есть о чём. Интернет помогает "прошить" связью людей, которые в реале никогда бы не совместились ни в пространстве, ни во времени. И мне это нравится. Возможность узнать совсем других людей и найти с ними общее. Это прекрасно! Раньше я боялась интернета из-за вирусов, а теперь не мыслю себе всоей жизни без этих заочных перепалок, так украшающих жизнь. Это очень хорошо, что интернет появился. Но вряд ли он заменит живое общение! Но очень украшает жизнь! smile:D
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Небольшая поправка - перепроверил данные и должен внести корректировку. Все-таки в Европе Россия вторая после Германии по абсолютному количеству пользователей (59,7 миллионов против 65,1), а не по проникновению (42,8% против 79,1%). А в Польше, например, проникновение 58,4%. Другими словами, можно сделать вывод что проникновение в России, видимо далеко от предела. (все данные на 1 июня 2010 года).
tivka  (tivka)
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вот именно наши доблестные приставы, коллекторы и прочие СБ уже напомнили-сделали в инете то, что есть правилом поведения в нашей стране уже много-много не то что лет, а веков - "думай, что о себе говоришь, а то найдут и по башке настучат"

еще такая мысль мелькнула - а во времена моего детства и молодости был вой про сексуальную революцию, всеобщую распущенность, и детские книжки про это smile:) ну и что сейчас по прошествии лет?
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