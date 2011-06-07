Тотальный онлайн и всепоглощающая виртуальность

Эпохи меняются незаметно, но очень молниеносно. То ли еще будет.
Вот уже и нет такой надобности встречаться с другом, если можно все решить по эл почте или СМС. Даже голос по телефону пока отошел на второй план. Полным ходом идем в цифру. Там все проще и короче. Ноль или один. Да или нет. Лайк или не лайк. Вправду сказать, на письме всегда лаконичнее получается и часто краше, если владеть навыком письменной речи.
Так рассуждает digital immigrant, которыми являются все люди старше около 20-25 лет. И как любые иммигранты кто-то лучше, кто-то не очень приживаются в новой эпохе. Надеюсь, сохранятся такие «динозавры» из доцифровой эпохи, которые, как и сейчас в блогах на банки.ру умудряются вырываться из виртуальности и выглядеть очень даже реально. Уважаю.
У digital natives таких рассуждений даже не возникает. Кусок мозга связан крепкими нитями с бесконечностью интернета. Без активной страницы в социальных сетях – полная аномалия. Россия на втором месте в Европе после Германии по проникновению интернета. Это очень много! Полным ходом идет деление на андроидов и яблочников. Никаких опасений по обмену данными и информацией с сетью. Виртуальность, наверное, дает некое ощущение безопасности, ведь ничего суперстрашного не может произойти со мной и с моим физическим телом, если я сделаю что-то не так в виртуальности. Но тут же таятся и новые «опасности», они же - новые возможности. Появляются сервисы, которые предлагают анализ индивидуума по его социальным связям в сети.
Что про цифру говорят банкиры (Филипп, как видишь, помню, на каком сайте мы находимся)? К счастью (?), нашлось несколько весомых факторов, которые оставляют пока островки реальности. 1) Не до конца придумали как краник выдачи наличных перекрыть полностью, а там, где бумага – нужны реальные отделения или терминалы, чтобы денежки брать, и нужна привычка и смелость, чтобы туда их засовывать. Но буквально пара движений (например, административно все зарплаты только на счет в банке, и, административно же, в каждой точке продаж обязательное наличие терминала), и этот краник будет почти полностью закрыт. Электронные деньги подомнут под себя бумажные. Почти, потому что см. пункт 3. А пока, 2) Тяга к физическому общению еще подает некоторые признаки жизни, поэтому многие еще физически топают в отделения и аудио-визуально (другие чувства, думаю, тоже частично задействованы) общаются с сотрудником банка. Похоже, что почти полное прекращение такого хождения это вопрос времени. И именно потому, что все больше людей не имеют того самого времени на такие походы. Но немного, все-таки, наверное, останется. И 3) считается, что из соображений персональной информационной безопасности некоторые люди будут склонны к использованию невиртуальных денег и каналов платежей, чтобы не оставить след от транзакций. Ниша, кажется, не слишком широкая.
Не только банки, но и другие бизнесы, кто быстрее, кто медленнее, переосмысливают вызов нового времени – «Быть онлайн»!
Так что те, кто еще не перешел с цифрой на ты, пора помаленьку погружаться. Понятное дело, что мы с вами, общающиеся в блоге на сайте в интернете, уже являемся слегка смещенной и не совсем репрезентативной выборкой, но и к нам это тоже, конечно, относится.
PS. Навеяно крайне интересной панельной дискуссией до презентации ролика Тиньков Кредитные Системы на прошлой неделе.
Хорошей продолжающейся недели нам всем.
Комментарии 17
Разве? А мне казалось, наоборот: в реальности окружение человека определяется местом жительства, социальным положением, местом работы или учебы, семьей... На его состав накладывается множество фильтров, и в итоге получается, что человек вращается в кругу себе подобных, среди людей, которые разделяют общие базовые ценности. В сети эти границы стираются, и какие нормы окажутся у случайного сетевого собеседника – большой вопрос.
Причем замечено, что комфортное сетевое общение выводит как раз на тот же круг знакомых. Не раз и не два бывало, что близкие мне по духу люди, встреченные в самых разных уголках сети, в итоге оказываются между собой знакомы – если не напрямую, то через двух-трех человек.
Наивный и дилетантский вопрос: а что там делают, в социальных сетях? Форум - это понятно: задана некая тема/проблема и дальше идет обсуждение. Блоги - этакий аналог самиздата, сам себе
режиссерписатель. Практически вся информация - текстовая, посетитель проводит время в чтении или написании постов. Но все эти фейсбуки-майспейсы-вконтакты - что там делать? Ну да, можно потратить какое-то время на оформление страницы, выкладывание фотографий, не знаю что еще. Но это разовое мероприятие. А потом? Чтобы бывать там постоянно, нужно чем-то заниматься. И я не очень понимаю, чем именно?
Что там делать в соц сетях "цифровым иммигрантам"? Не знаю. Кого-то могла зацепить меланхолия по одноклассникам. И есть, кстати, профессиональные сети для поддержания контактов, которые помогут найти работу, если что.
А социальные сети... Это хорошо... Проще искать...
P.S. По этому у меня нет странички в соцсетях... Кроме Фейсбука... Да и то,только для того что бы с аккаунта отписыватся в некоторых ЖЖ.
Да, тоже уверен, что будет определенный обратный процесс - отката от цифры. И всепоглащения не произойдет. Но основной тренд пока, все же, к ней.
Но.Свежий пример с сыном Касперского. Кто,где,зачем,причинно-следственные связи,в соц.сетях и почерпнули злодеи.И примеров таких масса.Не только "Большой Брат" не спит. Техника безопасности должна соблюдатся.
Я порой диву даюсь,сколь легкомысленно к этому относятся и не глупые люди. У нас например,процентов 20 судейского корпуса в Одноклассниках найти можно... Не понимаю я этого.
Такой вот парадокс.
Проще говоря: дайте мне коммуникатор и халявный интернет и я переверну мир, в смысле должника хоть из под земли найду
Ещё ничего не читала, но рада видеть всех!
Прочитаю - напишу!
Я не боюсь. Я чиста перед формальным и неформальным законом! И чего мне бояться? Подскажите, может забоюсь!
Один человек из вашего сообщества предложил подписывать должников в соцсетх. Идея гениальная. А толку?
Ну а по поводу круга общения - действительно - там вроде не о чём. А вот здесь, например, есть о чём. Интернет помогает "прошить" связью людей, которые в реале никогда бы не совместились ни в пространстве, ни во времени. И мне это нравится. Возможность узнать совсем других людей и найти с ними общее. Это прекрасно! Раньше я боялась интернета из-за вирусов, а теперь не мыслю себе всоей жизни без этих заочных перепалок, так украшающих жизнь. Это очень хорошо, что интернет появился. Но вряд ли он заменит живое общение! Но очень украшает жизнь!
еще такая мысль мелькнула - а во времена моего детства и молодости был вой про сексуальную революцию, всеобщую распущенность, и детские книжки про это ну и что сейчас по прошествии лет?