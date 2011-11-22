Стоите в пробке? Ну стойте. Но пробку не выбрасывайте.

Те из нас, кто периодически вынужден вливаться в потоки автомобильного стояния в столичном мегаполисе, возможно заметили неожиданно образовавшийся информационный поток сообщений, которые оставляют участники движения в yandex карты. По сути, еще один ресурс по обмену мнениями, перетиранию косточек и выпусканию паров. Если последить повнимательнее, то видно как образуются целые микробеседы собеседников, объединенных тем, что они где-то поблизости друг от друга стоят в пробке.



Мне лично показалось, что хорошие народные колкости и шутки облегчают дорожную ситуацию. Ну, или отношение к ней.



Как вы думаете, эту информацию кто-то мониторит кроме непосредственно участников движения? Видно, что модерация на совсем плохие слова присутствует.



И есть ли в этом информационном пространстве какие-нибудь возможности для бизнеса?