Стоите в пробке? Ну стойте. Но пробку не выбрасывайте.

Те из нас, кто периодически вынужден вливаться в потоки автомобильного стояния в столичном мегаполисе, возможно заметили неожиданно образовавшийся информационный поток сообщений, которые оставляют участники движения в yandex карты. По сути, еще один ресурс по обмену мнениями, перетиранию косточек и выпусканию паров. Если последить повнимательнее, то видно как образуются целые микробеседы собеседников, объединенных тем, что они где-то поблизости друг от друга стоят в пробке.
Мне лично показалось, что хорошие народные колкости и шутки облегчают дорожную ситуацию. Ну, или отношение к ней.
Как вы думаете, эту информацию кто-то мониторит кроме непосредственно участников движения? Видно, что модерация на совсем плохие слова присутствует.
И есть ли в этом информационном пространстве какие-нибудь возможности для бизнеса?
Комментарии 18
Будет время, выложу особенно понравившиеся скриншоты...
Да, модерация там присутствует, по крайней мере мат и аполитичные комменты сносят.
Помню, когда из-за мигалок пол МКАДа стояло, такое в эфир про власть неслось! Но удалять довольно оперативно успевали.
Не очень понятна идея про бизнес...
Сообщество довольно специфическое и узкоспециализированное. По моим наблюдениям, свободное общение используется для "ппц как стоим", "жрать охота" и превед дифчонки, я борт с222сс, айда ко мне"
Про те же памперсы, например. И доставку организовать. Или аналогично про "жрать охота".
Рекламное инфо, в пробке? Когда зол аки тигр из-за очередного перекрытия!? Увольте. Девайс полетит за окно, а сервис забыт.
Девайс кидать никуда не собираюсь. Также, как и пить персен. Просто вспомнилась прошлая пятница, когда ДАМ решил посетить Большой. И как люди тупо в очередной стояли и ждали. И если раньше парочка автомобилистов посигналят-перестанут, то теперь орут оппозиционные и нецензурные вещи, стоит непрекращающийся гул клаксонов. А реклама - мегараздражающий фактор. И если сейчас, можно более-менее спокойно выплеснуть свой гнев на этом сервисе, то если добавить на него всплывающие рекламные окна или баннер, который будет мельтешить... не знаю. Меня бы адвертайзинг только еще больше раздражал.
Гениально!
Эдак час-другой простоишь - очень даже пригодятся!
Представьте внезапно вскочивший баннер на нужном участке карты. Это раз.
Когда периферийное зрение срабатывает, обращаешь на экран внимание - надеешься увидеть профильную инфу, а там памперсы. Я бы через 20 минут экран раздолбил...
Не нагуглил такого...