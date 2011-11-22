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Стоите в пробке? Ну стойте. Но пробку не выбрасывайте.

22.11.2011 18:50 18 1 918 просмотров
Те из нас, кто периодически вынужден вливаться в потоки автомобильного стояния в столичном мегаполисе, возможно заметили неожиданно образовавшийся информационный поток сообщений, которые оставляют участники движения в yandex карты. По сути, еще один ресурс по обмену мнениями, перетиранию косточек и выпусканию паров. Если последить повнимательнее, то видно как образуются целые микробеседы собеседников, объединенных тем, что они где-то поблизости друг от друга стоят в пробке.

Мне лично показалось, что хорошие народные колкости и шутки облегчают дорожную ситуацию. Ну, или отношение к ней.

Как вы думаете, эту информацию кто-то мониторит кроме непосредственно участников движения? Видно, что модерация на совсем плохие слова присутствует.

И есть ли в этом информационном пространстве какие-нибудь возможности для бизнеса?

Комментарии 18

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Сам постоянно "варюсь" в этом сообществе. smile:)
Будет время, выложу особенно понравившиеся скриншоты...
Да, модерация там присутствует, по крайней мере мат и аполитичные комменты сносят.
Помню, когда из-за мигалок пол МКАДа стояло, такое в эфир про власть неслось! Но удалять довольно оперативно успевали.
Не очень понятна идея про бизнес...
Сообщество довольно специфическое и узкоспециализированное. По моим наблюдениям, свободное общение используется для "ппц как стоим", "жрать охота" и превед дифчонки, я борт с222сс, айда ко мне" smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Сорри, хотел сказать оппозиционные комменты сносят, слово с другого форума в голове крутилось smile:)
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Самое простое - для рулящей аудитории давать рекламное инфо.

Про те же памперсы, например. И доставку организовать. Или аналогично про "жрать охота".
user135773  (user135773)
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Доставка еды в пробке-идея не новая. Летом, в жару - вода.

Рекламное инфо, в пробке? Когда зол аки тигр из-за очередного перекрытия!? Увольте. Девайс полетит за окно, а сервис забыт.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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"Бросьте Вы это дело. Не смотрите больше на экран. Паркуйтесь прямо тут. Таблетки персен сберегут Ваши нервы и тот девайс, который Вы держите сейчас в руках. При заказе двух таблеток стакан с водой в подарок".
user135773  (user135773)
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Это Вы уже рекламные слоганы придумываете? )))

Девайс кидать никуда не собираюсь. Также, как и пить персен. Просто вспомнилась прошлая пятница, когда ДАМ решил посетить Большой. И как люди тупо в очередной стояли и ждали. И если раньше парочка автомобилистов посигналят-перестанут, то теперь орут оппозиционные и нецензурные вещи, стоит непрекращающийся гул клаксонов. А реклама - мегараздражающий фактор. И если сейчас, можно более-менее спокойно выплеснуть свой гнев на этом сервисе, то если добавить на него всплывающие рекламные окна или баннер, который будет мельтешить... не знаю. Меня бы адвертайзинг только еще больше раздражал.
Першинг  (Першинг)
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Доставка памперсов в пробку!
Гениально!
Эдак час-другой простоишь - очень даже пригодятся! smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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В карты рекламу пускать нельзя - освистают... smile:)
Представьте внезапно вскочивший баннер на нужном участке карты. Это раз.
Когда периферийное зрение срабатывает, обращаешь на экран внимание - надеешься увидеть профильную инфу, а там памперсы. Я бы через 20 минут экран раздолбил...
user135773  (user135773)
#
Хе-хе, сейчас Вам тоже персен посоветуют smile:))
Сергей Коротков  (sempal1)
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Да жесть просто с этими пробками, надо решать с ними что то ))
user135773  (user135773)
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Угу. Это его совет раздражительным людям, готовым выкинуть или разбить девайс из-за назойливой рекламы. Автор явно давно в километровых пробках не стоял, не знает, что через какое-то время бесить начинает абсолютно все.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Один мой знакомый собирает книжки из серии "Как по черному ругаться на хинди". Использует обстановку по максимуму для собственного самосовершенствования. И когда Вы на хинди или соахили, то меньше шанс, что Вас привлекут за нарушение порядка. Ему помогает. Так сказать, выпускает пары по новому.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Как по черному ругаться на хинди

Не нагуглил такого...
user135773  (user135773)
#
гуглопереводчик smile;)
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