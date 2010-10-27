Дорогу осилит идущий

Наверняка каждый из нас с вами хоть раз в жизни задавался вопросом: «И что я до сих пор делаю в этой стране?». Восточные философы не зря говорили: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». И вот бог дал. Даже самые оптимистичные патриоты порой натыкаются на неожиданный внутренний позыв к стабильности, спокойствию и гарантиям светлого будущего. С физиологией и инстинктами самосохранения (а это, видимо, именно они) поспорить трудно.
А что с другой стороны? Далеко ходить не надо. Достаточно просто выглянуть в окно. Полный спектр возможностей, драйв, предостаточно адреналина (если, конечно, Вы не скучающий бюрократ какой-нибудь) и темп, в котором год идет за три.
И знаете что? Готов предложить Вам выход. Найдёте баланс между я в семье, я на работе и я как личность – и сможете приблизиться и к стабильности и к спокойствию и к гарантиям светлого будущего, никуда не уезжая.
Поделюсь еще одним высказыванием, которое мне очень по душе. Кажется, принадлежит Марадонне. Или Пеле. По крайней мере, точно одному из футболистов. «В 100% случаев я не забиваю гол, когда я не бью по воротам.» Так вот в нашей с вами стране совершенно точно есть возможность в три-пять-десять раз чаще бить по воротам. И по упрямым законам статистики шансы забить гол значительно возрастают.
Намеренно ничего не говорю про «работу», хотя, по большей степени, именно она является причиной того, что Вы сейчас читаете это здесь и сейчас. Скажу лишь, что буду рад, если это не утомит и не перегрузит и без того утомленного читателя, поделиться парой слов о том, как в России начинались программы кредитования малого бизнеса, как стартовала впервые программа автокредитования до кризиса 1998 года, как запускался первый отечественный розничный банковский проект в России и как следом за бумом потребительского кредитования образовался с нуля рынок профессиональных коллекторских услуг. Как говорится, практически весь кредитный цикл в одном флаконе.
Комментарии 7
люблю читать интересно написаную историю. вот такой вот кредит
Интересно про какую страну идёт речь?
офф
агенТство пишется с двумя Т,
тем более в названии места работы(((
Это очень интересно!