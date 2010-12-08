Время летит очень быстро

Предполагал, что будет непросто правильно "содержать" блог. Оказался прав. Будем это дело менять.Первым делом попросил ребят подправить очепятку в названии. Спасибо внимательным читателям. Можно сказать, что проверку на внимательность прошлиПоскольку все комментарии ближе к бизнесу, то про него и начнем. Речь идет об отрасли коллекторских услуг в России, Казахстане и Украине. Именно на этих рынка работает компания, в которой тружусь. На всех трех рынках услуги появились совсем недавно. В России, например, с августа 2004 года.В двух словах про саму услугу. Коллекторские услуги это услуги по взысканию задолженности с должника в пользу кредитора. Задолженность может быть по кредиту, по оплате услуг (мобильная связь, коммунальные услуги), по оплате товара в расскрочку. Должниками могут быть как физические лица, так и юридические лица. Кредиторами, соответственно, чаще всего бывают банки, телекомы, управляющие компании в секторе ЖКХ. Если совсем кратко, то суть услуги сводится к установлению контакта с должником и проведению грамотного профессионального переговорного процесса. На это накладывается необходимость делать много контактов и переговоров. Очень много. И не очень дорого.Два слова про термин "коллектор". В начале пути в 2004-2005 годах была предпринята отчаянная попытка уйти от еще одного иностранного слова в русском языке. Мои коллеги по цеху вместе с нами пытались найти достойную альтернативу. Но варианты типа "менеджер по сбору платежей", "сборщик" итп явно проигрывали в звучании. К тому же, журналисты с большей охотой ухватились за новое звучание иностранного слова "коллектор". Так что теперь это не только строительный термин, но и название нараждающейся профессии.По сути, коллекторский бизнес (и особенно работа с долгами физических лиц) это продолжение розничного сектора финансовых услуг. И, чаще всего, он построен как продолжение кредитного цикла, который в общем виде состоит из 1) продажи кредитной услуги, 2)обслуживания услуги и собственно 3)взыскания задолженности. Очень много общего между розничным банковским бизнесом и коллекторским бизнесом в части работы с задолженностью физических лиц.Прервусь ненадолго. Интересно, в этот раз очепятка пройдет незамеченной?Очень хочу совсем скоро поделиться информацией о реальных подвижках, которые происходят на рынке в части должного законодательного оформления новой профессии и нового рынка.И скоро будет интересное информационное событие под эгидой НАПКА (Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств).