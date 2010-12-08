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Время летит очень быстро

08.12.2010 15:25 20 1 939 просмотров
Предполагал, что будет непросто правильно "содержать" блог. Оказался прав. Будем это дело менять.

Первым делом попросил ребят подправить очепятку в названии. Спасибо внимательным читателям. Можно сказать, что проверку на внимательность прошли smile:)

Поскольку все комментарии ближе к бизнесу, то про него и начнем. Речь идет об отрасли коллекторских услуг в России, Казахстане и Украине. Именно на этих рынка работает компания, в которой тружусь. На всех трех рынках услуги появились совсем недавно. В России, например, с августа 2004 года.

В двух словах про саму услугу. Коллекторские услуги это услуги по взысканию задолженности с должника в пользу кредитора. Задолженность может быть по кредиту, по оплате услуг (мобильная связь, коммунальные услуги), по оплате товара в расскрочку. Должниками могут быть как физические лица, так и юридические лица. Кредиторами, соответственно, чаще всего бывают банки, телекомы, управляющие компании в секторе ЖКХ. Если совсем кратко, то суть услуги сводится к установлению контакта с должником и проведению грамотного профессионального переговорного процесса. На это накладывается необходимость делать много контактов и переговоров. Очень много. И не очень дорого.

Два слова про термин "коллектор". В начале пути в 2004-2005 годах была предпринята отчаянная попытка уйти от еще одного иностранного слова в русском языке. Мои коллеги по цеху вместе с нами пытались найти достойную альтернативу. Но варианты типа "менеджер по сбору платежей", "сборщик" итп явно проигрывали в звучании. К тому же, журналисты с большей охотой ухватились за новое звучание иностранного слова "коллектор". Так что теперь это не только строительный термин, но и название нараждающейся профессии.

По сути, коллекторский бизнес (и особенно работа с долгами физических лиц) это продолжение розничного сектора финансовых услуг. И, чаще всего, он построен как продолжение кредитного цикла, который в общем виде состоит из 1) продажи кредитной услуги, 2)обслуживания услуги и собственно 3)взыскания задолженности. Очень много общего между розничным банковским бизнесом и коллекторским бизнесом в части работы с задолженностью физических лиц.

Прервусь ненадолго. Интересно, в этот раз очепятка пройдет незамеченной?

Очень хочу совсем скоро поделиться информацией о реальных подвижках, которые происходят на рынке в части должного законодательного оформления новой профессии и нового рынка.

И скоро будет интересное информационное событие под эгидой НАПКА (Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств).

Комментарии 20

Урри Кадыков  (Дистандер)
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Цитата
Если совсем кратко, то суть услуги сводится к установлению контакта с должником и проведению грамМотного профессионального переговорного процесса.


"Коллекторский бизнес" на 90 % основан на такой же правовой безграмотности граждан, какая является причиной накопления кредитных долгов. Человеку нужно просто знать, что взысканием по исполнительному листу, выданному судом, занимается Федеральная служба судебных приставов. А вот "взыскание долга" - это не бизнес, а уголовная статья 163 вымогательство.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Добрый вечер, уважаемый Урри.

Видимо, должен поблагодарить Вас за комментарий. Но, честно сказать, искренне жаль вступать в полемику с такой постановкой вопроса. Сродни пословице - берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Я и сам не пойму как статьи ГК оказываются в УК?

Если есть серьезный интерес, буду рад обсудить, как лучше всего сочетать судебные и досудебные этапы взыскания, почему невозможно все доводить до суда, как это работает уже долгие годы на других рынках и какие шаги нужны для дальнейшего построения цивилизованного рынка этого вида услуг в России и других соседних странах.

С чем готов согласиться практически полностью, так это с тем, что нам всем еще предстоит пройти длинный путь по пути повышения нашей с Вами финансовой грамотности. Это правда.

Хорошего вечера.
Олег Трегубов  (TreOV)
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Цитата
уголовная статья 163 вымогательство

тогда уж не платить по кредиту - это будет как воровство звучать?
Почему тогда работа судебных приставов - это легитимный путь изъятия собственности должника, а моральное давление коллектора на нарушившего договор клиента - уже преступление? Коллекторы ведь не угрожают жизни, здоровью, имуществу должника, их основная задача - моральное досудебное "давление". Да это неприятно и в какой-то степени незаконно, но если вы не заплатите за квартиру и через неделю на вашем подъезде вывесят объявление, что позор жильцам такой-то квратиры не оплатившей ее вовремя, вы что будите с ЖЕКом судиться, что с вас ВЫМОГАЮТ деньги?
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Вы правильно подметили, Олег. В работе с задолженностью физических лиц очень много моментов, которые можно назвать "социальными". И именно поэтому так подрос уровень интереса к этой отрасли. И именно поэтому архиважно устранять любые перегибы. То что может казаться или звучать пограничным с точки зрения норм законодательства - надо законодательно же и прояснять. Об этом, как обещал, расскажу отдельно, по мере рассмотрения законопроекта НАПКА "о взыскании задолженности". Там есть серьезные позитивные шаги со стороны Правительства в сторону повышения прозрачности, баланса интересов кредиторов и заемщиков и создания цивилизованного рынка услуг по взысканию задолженности. А говоря про кредиты, всегда призываю помнить про три базовых принципа кредитования. Кредиты выдаются на принципах 1) срочности, 2) платности и (внимание)3) возвратности smile:!: Причем, если без первого и второго это по прежнему еще как-то можно назвать кредитом, то без последнего это уже что угодно только не кредит.

Олег, хорошего Вам четверга.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
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Цитата
Об этом, как обещал, расскажу отдельно, по мере рассмотрения законопроекта НАПКА "о взыскании задолженности".

Я вот никак не могу понять, ну чего такого не хватает в текущем законодательстве, что нужен отдельный закон для понуждения обязанных лиц исполнять свои обязательства?
Я еще могу понять необходимость закона о банкротсве физических лиц, сама функция законодателем прописана, но механизм отсутствует напрочь, а с исполнением обязательств то что не так?
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Уважаемый Fosfoniy,

Вопрос о том, нужно ли отдельное отраслевое законодательство в той или иной отрасли, встает рано или поздно. И в нашей отрасли этот вопрос задавался уже достаточно давно. Несколько лет уж точно. Жили 6 лет и живем без отдельного закона вроде бы без проблем. Однако, вопросы накапливаются. Не все на рынке полностью и однозначно понимают правомерность предоставления наших услуг. Иногда из уст госслужащих звучит совсем непонятная позиция о том, что такой бизнес никак не описан в законе. Да и в комментариях к посту можете увидеть позиции отдельных читателей на законодательную тему. Больше ясности и прозрачности всегда лучше. Должна быть четкость в понимании своих прав и обязанностей. В идеале - без различных толкований. Да и не надо бояться немного работы подбросить законодателям. Основую часть по проработке законопроекта с удовольствием выполнят эксперты делового сообщества и Правительства.

Был, кстати, в пятницу на Круглом столе в Думе по поводу перспектив становления Саморегулирования в различных отраслях, в том числе и нашей. Очень интересная тенденция на рынке России в целом. Об этом надо будет отдельно как-нибудь порассуждать. Удачи.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
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Александр! Спасибо за ответ!
Но все равно мне не понятно, что именно не хватает в законодательстве для успешной работы.
Цитата
Должна быть четкость в понимании своих прав и обязанностей. В идеале - без различных толкований.

Нам приходится и покупать и продавать требования из кредитных договоров.
При этом мы не кредитная организация. И очень часто,у банков, продающих нам такие права, остаются обслуживание этих кредитов в соответствии с агентским договорм. Никаких юридических проблем при этом не возникает. Но мы покупаем непросроченную задолженность.
Почему как только обязательство переходит в просроченное, то законодательство становиться комуто непонятным и трактуется неоднозначно?
Для решения всех вопросов о которых Вы пишите достаточьно одногокомментария Верховного суда, а закон, лучше лоббировать принятие закона о банкротстве физ. лиц.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Предполагал, что будет непросто правильно "содержать" блог.


Александр, на самом деле всё очень просто! Понятно, что вести блог с "легкой" руки гаранта конституции стало не экзотической прихотью, а практически обязанностью человека, желающего оставаться "на плаву". Многие люди, удачливые в бизнесе, аппаратных интригах, при всём при том вовсе не являются "публичными" людьми. But "положение обязывает" smile:( Что же делать smile:?:
Рецепт простой и универсальный - если не можешь изменить обстоятельства - измени своё отношение к ним smile:!: Не надо изобретать "очепятки", выдумывать интересные темы, просто будь самим собой, воспринимай свой блог, как жилетку, в которую можно поплакаться, высказать наболевшее или то, что хотел бы сказать "самому", но пока не готов smile:( , и будь уверен, люди к тебе потянутся smile:) Ну а если быть отзывчивым на комментарии(не только "одобрямс"), то успех гарантирован smile:!:
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Андрей, благодарен за слова поддержки. Буду использовать Ваши советы. Кстати, еще об особенностях блога - заметил, что не так легко общаться, имея совсем немного (мягко сказать) информации о собеседниках. Буду, как Вы говорите, привыкать - менять свое отношение к обстоятельствам. И, все же, подспудно точит червь сомнения - а кто реально скрывается за тем или иным именем в блоге?

Для "самого" есть пара мыслей. Но их надо додумать. Этим и займусь после совещания о бюджете. Удачи.
Першинг  (Першинг)
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Здравствуйте, Александр!
интересно, почему считается новой профессия, живущая уже 6 лет?
Не потому ли, что пока экономика была стабильной, работы было немного? 99 % людей, оказавшихся в кризис Вашими "клиентами", совершенно добросовестные люди, согласившиеся сотрудничать с банками и пошедшие им навстречу не из жадности и желания обмануть, а просто потому, что экономика должна развиваться.
Отношения кредитор-кредитуемый - взаимовыгодны. Человек (я имею в виду физическое лицо) покупает у банка деньги. Приносит ему прибыль. И возвращает с процентами.
Но когда вдпуг, совершенно неожиданно и вроде бы беспричинно изменяется ситуация в мире, деньги исчезают, доходы человека обрушиваются в несколько раз - банки делают вид, что ничего не случилось. И тут у Вас появляется работа.
И никого не интересует, что человек принёс банку прибыль.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Да, Тамара, пожалуй, для России 6 лет это уже достаточно много.

И никуда не уйти от переплетения финансовых и социальных аспектов в отрасли розничного кредитования. Но, все-таки, природа неожиданности скорее в том, что кризисные явления 2008-2009 годов - это первые сложности на рынке потребительского кредитования, который начал бурно расти только после встряски 1998 года. Риски порой оценивались и банками некорректно и заемщиками. Кто из нас в здравом уме будет планировать при взятии кредита, что доход уменьшится значительно и резко? Но, с другой стороны, договор есть договор и его надо выполнять. Благо, что разумные кредитные организации идут навстречу при обращении за пересмотром сроков и сумм оплаты.
Сейчас, кстати, появился новый институт по разрешению возможных споров, если договориться с банком не удалось. Называется Омбудсменство. Вот такое еще одно сильно иностранное слово. Первым омбудсменом стал уважаемый депутат Госдумы Павел Алексеевич Медведев. Это хорошо.

Так что баланс интересов кредиторов (т.е. в основном банков) и заемщиков стремится к восстановлению.

Отдельное спасибо за Ваше понимание, что кредитование служит развитию экономики. С этим согласен на все 100%. Или на 101%.
vyv  (vyv)
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Впервые читаю ваш блог и прямо скажу заинтересовал! Вернее заинтересовал не столько сам блог, а сколько перспектива пообщаться с коллектором и задать интересующие вопросы. Вы ждете,насколько поняла, некоторых изменений в законодательстве, а точнее принятия Закона о коллекторской деятельности. Позвольте спросить, а что вам это даст? Я имею ввиду каких бы вам хотелось бы полномочий? Деятельность коллекторов вроде и так находится в правовом поле, за исключением конечно некоторых противоправных способов взыскания, которыми вы, смею предположить, не пользуетесь. Всего то нужна подпись заёмщика под пунктом *Согласен на передачу долга третьим лицам и разглашение информации о себе тем же третьим лицам*. Так это практически во всех кредитных договорах есть. Или этого не достаточно? Принятием Закона о коллекторской деятельности не изменить отношения должников к данному виду бизнеса. Споры всегда были и будут возникать. Чаще от этого коллекторские агенства в суд ходить не будут.
Так может стоит что то менять в системе(конвейере) взыскания? Понятное дело, что в суд ходить по каждому долгу нецелесообразно, но за себя могу сказать, что не договоримся никогда. Не согласна я с начисленными штрафами, которые уже в
два раза превышают остаток долга. Как вы видите перспективу договориться с таким вот должником, как я?
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Доброго Вам вечера, уважаемая vyv.

Какой контрастный душ получился - так обнадежить первой фразой и так "обломить" второй. Бодрит. Что же мне такого сделать, чтобы и и сам блог тоже заинтересовал?
Сменим на пару минут парадигму - поговорим за жизнь, если позволите. Все мы в нашей жизни выполняем в разные моменты самые разные роли - родителя, ребенка, начальника, подчиненного, супруга, супруги, соседа, пациента, друга, подруги, покупателя, советчика, и, ближе к нашей теме - кредитора, коллектора, заемщика, должника. Так вот, похоже, что в нашем с Вами разговоре Вы, волею судеб оказались как бы должником, а я, так заинтересовав Вас возможностью ответить из первых уст, как бы оказался в роли коллектора. Давайте порушим эту ситуацию и пообщаемся просто как в целом нормальные люди. Если Вы спросите как бы я поступил в Вашей ситуации, то буду рад высказать точку зрения. Но не в узком качестве как бы коллектора, а чисто по житейски. Из Вашего комментария у меня сложилось впечатление, что Вы получили так или иначе пользу от услуги и, в принципе, оспариваете не столько возвращать или нет, сколько сумму. Значит внесудебный выход все-таки возможен. Не знаю всех деталей Вашей ситуации - пробовали письменно обратиться к кредитору с предложением о прощении части штрафных санкций?

По законопроекту и прочим вещам - буду немного корректировать. Законопроект называется не о коллекторской деятельности, а о деятельности по взысканию задолженности. Другими словами, речь идет о всех организациях, так или иначе занимающихся сбором задолженности. Включая банки. Есть несколько причин, почему дополнительное законодательство не помешает. Нужно ограничение действий, которыми грешат некоторые взыскатели. Это нарушает здоровую конкуренцию и плохо для заемщиков/должников. Одновременно с этим нужен баланс интересов заемщиков/должников и кредиторов. Нельзя создавать ситуацию, когда возникает желание не платить по обязательствам. Уже писал в блоге, что главный принцип кредитования - возвратность. Ну и есть ряд технических моментов для организации цивилизованного построения отрасли. Пусть будут сомнения в необходимости тех или иных законов. Но пусть они будут. Нам то с Вами от этого точно не убудет.
На счет отношения должников к отрасли - дело понятное. Кому приятно, когда его дергают и заставляют "отдавать свои навсегда", когда "брал чужие и на время". Это похоже на поход к зубному - неприятно, но что поделать, идти надо, если не хочешь без зубов остаться.
Радует недавнее исследование настроений, которое будет опубликовано завтра на пресс-конференции в Интерфаксе. Раскрою одну цифру - к счастью подавляющее большинство Россиян считают, что невозврат кредита это серьезный проступок. Более 70%.

Ну да бог с ними, с цифрами. Их много и они могут доказывать любой аргумент в устах умелого оратора. Удачи Вам с Вашими долгами разобраться. Сможете тогда кредитную историю подправить и, если приспичит, сможете за новыми кредитами обращаться.




vyv  (vyv)
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Благодарю за ответ!
Блог заинтересует наверное тогда, когда найду там интересную для себя информацию. Предвидя вопрос *А что же вам может быть интересно?* , отвечаю:"А интересны мне все *тайны мадридского двора*, интересно всё, что нельзя найти в открытом доступе, так сказать уникальный контент, которого не найдешь на просторах интернета. А что не найдешь на просторах интернета? А ничего там не найдешь кроме однотипной информации......
Мне вот очень интересно, по какому принципу происходит сортировка дел, по которым в одном случае подают в суд, а в другом не подают. Думаю, что есть какой то принцип, который, возможно, зависит от суммы долга или каких то других критериев. Ваше агенство обращается в суд? Ещё интересует очень такой вопрос: "Если истёк срок исковой давности, клиент(должник) Вам об этом сообщает и каковы Ваши дальнейшие действия? Списывате с баланса? Как скоро?" Нужно ли согласие заемщика на обработку его ПД?
Вы пишите * Нужно ограничение действий, которыми грешат некоторые взыскатели. Это нарушает здоровую конкуренцию и плохо для заемщиков/должников. Одновременно с этим нужен баланс интересов заемщиков/должников и кредиторов. Нельзя создавать ситуацию, когда возникает желание не платить по обязательствам. *
Согласна с Вами, но в целом общение коллекторов с должниками(сужу по своему богатейшему опыту) происходит вроде как в рамках закона и даже почти в рамках приличия. Мне кажется здесь несколько другая проблема и проблема не на уровне Закона, а на уровне чисто человеческого фактора, который влияет на положительный исход дела. Ну например: Всеми известная Секвоя договорилась со мной об оплате долга в несколько этапов/частей, обговорили сумму(это должны были быть равные платежи и в установленный(здесь хочу подметить, что установленный мною) день). Я на радостях, что как то всё же удалось решить данный вопрос(банк от меня открещивался и решать ничего не хотел) в условленный день вношу положенную сумму, вздыхаю с облегчением, что осталось самая малость и времени впереди ещё целый месяц и успокаиваюсь. Но спокойствие мое было не долгим, буквально через день-два-три(точно уже не вспомню) мне звонит опять та же мадам из Секвои и начинает говорить чтобы я немедленно внесла оставшуюся сумму. На моё возмущение по этому поводу и вопросы *А как же наш с вами уговор?*, мне ответили, что мы ни о чем не договаривались и знать она ничего не знает(мадам была та же, что и все это время в процессе предыдущих разговоров). Далее последовали ежедневные звонки.............Вот и договорились.......Но справедливости ради хочу отметить, что подход Секвои к решению вопросов задолженности оказался самым лояльным и на мой взгляд правильным(вначале я имею ввиду). Далее последовало ООО "Пристав", которое решило *взять быка за рога* и с первых же дней завалило СМС типа *Не оплатите долг-в суд*, *К вам подготовленна группа на выезд* ну и пр.... После ООО "Пристав" взялось за это дело "Морган энд Стаут". Эти пошли ещё дальше, с первых же дней стали слать смс чтобы я с ними срочно связалась, а то они обратятся в суд, потом смс *Вас не было дома, когда мы приезжали, просьба не покидать пределы города* ну и т.п. Смешно? Да, смешно....Смешно выглядит данное агенство в моих глазах.......Предвижу реакцию читающих:*А им плевать!*.....Да и мне собственно говоря тоже самое......Итог: не договоримся никогда!!! Совсем неправильный на мой взгляд подход, ведь многие готовы сотрудничать и договариваться, а коллекторы своими действиями отбивают желание решить вопрос миром. Мнение о данном виде бизнеса уже у многих сформировалось и чтобы изменить его-надо ещё очень сильно постараться, хотяяя......подозреваю, что коллекторским агенствам это и не нужно. Мне кажется в начале самого становления данного бизнеса в России у коллекторских агенств был хороший шанс выбрать себе *другое лицо*, но не захотели.....А жаль......
Это все лишь мои размышления, отдельно взятого должника, а как ситуация обстоит в целом и что думают остальные, мне неизвестно.......Возможно их мнение и отличается от моего. Если кого то обидела своими высказываниями, то приношу свои извинения......
За эти слова *Удачи Вам с Вашими долгами разобраться. Сможете тогда кредитную историю подправить и, если приспичит, сможете за новыми кредитами обращаться* спасибо. Но не лукавьте, не все банки пользуются БКИ и не все готовы определять туда своих нерадивых заёмщиков. Так что с моей кредитной историей все очень даже хорошо, а в кредитах пока не нуждаюсь, без них на всё хватает, а вот с ними-ни на что. Кризис привел в чувство многих и научил пользоваться кредитами и отличать кредиты от *халявы*. Наверное данный этап проходили все страны, так что ничего в этом такого нет. Как говорят: *Поживем-увидим, доживем-узнаем, выживем-учтем*)
PS: в статистике, приведенной Вами, нисколько не сомневалась. Только при условии честных действий банков можно рассчитывать на честные ответные действия заёмщиков. А пока процентные ставки скрываем, кредиты "втюхиваем" в метро и пытаемся хоть на рубль ошибиться(но в свою пользу), до тех пор будут иметься у нас в России этих 30%
С уважением, vyv!
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Рад, уважаемая vyv, что мы так душевно смогли пообщаться. И, даже, видимо, слегка вылезли за формат блога. Буду рад слышать по мере появления новых интересных идей для обсуждения.
vyv  (vyv)
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Вы уже нас покидаете? Так быстро? Даже кофе не попьете?
Или это культурный намек на окончание беседы?
Эхххх.....не вышло поговорить.......А я только обрадовалась, что появилась возможность услышать из первых уст ответы на свои вопросы.
Как говорится, не рассчитывай на многое — не будешь разочарован smile:cry:
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Не покидаю. Кофе попью. Мне просто показалось, что не всем может быть интересно. Но обещаю сесть и все внимательно Вам прокомментировать. Будете удивлены, но Ваши комментарии очень кстати - обсуждали их сегодня с вполне конкретной операционной точки зрения. Так что считайте, что, даже не платя по долгам, Вы, тем не менее в этом конкретном случае помогаете, можно сказать, всей Российской экономике.

Думаю, в какой-то момент времени нам надо просто перейти на индивидуальную переписку. Как считаете, vyv? Ну и сложное у Вас имя, надо сказать.
vyv  (vyv)
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Прямо сказать, успокоили. Мне почему то кажется, что зря Вы думаете, что будет не всем интересно.....Хотя....если иметь ввиду абсолютно всех здесь присутствующих, то Вы правы, всех точно не заинтересовать.
Цитата
Будете удивлены, но Ваши комментарии очень кстати - обсуждали их сегодня с вполне конкретной операционной точки зрения. Так что считайте, что, даже не платя по долгам, Вы, тем не менее в этом конкретном случае помогаете, можно сказать, всей Российской экономике.

Мягко сказано, что буду удивлена, но очень рада, что смогла помочь всей Российской экономике. Гордиться собой теперь буду ещё очень долго. smile:D А нашей бы экономике хоть щёлочку на один глаз в Европу прорубить бы. А то пока все рубили окно в Европу, мы его, сбившись с курса, прорубили в Китай(ну это я чуть отвлеклась от темы и всё о наболевшем-китайской продукции). smile:(
Возвращаясь к теме, говорю спасибо за обещанные комментарии. Буду рада услышать ответы на свои вопросы. Если Вы считаете, что индивидуальная переписка будет целесообразней, то я не против. Мне не принципиально место, где узнаю ответы на все мои вопросы. Главное результат, так сказать, конечный итог.
PS: имя конечно малость сложновато, но, возможно, появится со временем и другое на данном ресурсе.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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..."менеджер по сбору платежей", "сборщик" итп явно проигрывали в звучании... Эт точно. А, к примеру, "мытарь" - и звучит привычнее,и по качеству исполнения точнее, и приемы работы охватывает. smile:D
"Коллекторский бизнес" на 90 % основан на такой же правовой безграмотности граждан, какая является причиной накопления кредитных долгов." Абсолютно. Вот кто бы объяснил - как можно называть свою деятельность "законной, без нарушений законодательства", если собственно Закона об этой деятельности не существует? smile:|
"Коллекторы ведь не угрожают жизни, здоровью, имуществу должника, их основная задача - моральное досудебное "давление". О, ну это глубокое заблуждение. Еще как угрожают. Другое дело, что ручонки у них коротки проделать то, что обещают, ну да эти ручонки еще и обрубаются по самое немогу просто и надежно при желании. Но это уже другая тема.
"Жили 6 лет и живем без отдельного закона вроде бы без проблем." smile:| Свежо предание, да верится с трудом. Но тогда (логически рассуждая) для того, что мытарям захотелось[I] иметь законодательную основу своей работы, надо создать им проблемы? smile:idea:
"На счет отношения должников к отрасли - дело понятное. Кому приятно, когда его дергают и заставляют "отдавать свои навсегда", когда "брал чужие и на время". smile:ura: Бурный одобрямс с аплодисментами.Но как же все-таки быть, когда мытарь стучится не в ту дверь? Сразу бить ему в глаз или погодить?
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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"...их основная задача - моральное досудебное "давление". Да это неприятно и в какой-то степени незаконно...". Да не в "какой-то", а абсолютно незаконно. Эрго, любые ответные действия в ответ на "...моральное досудебное "давление" будут адекватны и справедливы - нарушивший закон и тем самым поставивший себя вне закона не вправе апеллировать к закону, хоть писаному, хоть к неписаному, к божию или человеческому, к любому. smile:D
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