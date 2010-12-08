Время летит очень быстро

Предполагал, что будет непросто правильно "содержать" блог. Оказался прав. Будем это дело менять.
Первым делом попросил ребят подправить очепятку в названии. Спасибо внимательным читателям. Можно сказать, что проверку на внимательность прошли
Поскольку все комментарии ближе к бизнесу, то про него и начнем. Речь идет об отрасли коллекторских услуг в России, Казахстане и Украине. Именно на этих рынка работает компания, в которой тружусь. На всех трех рынках услуги появились совсем недавно. В России, например, с августа 2004 года.
В двух словах про саму услугу. Коллекторские услуги это услуги по взысканию задолженности с должника в пользу кредитора. Задолженность может быть по кредиту, по оплате услуг (мобильная связь, коммунальные услуги), по оплате товара в расскрочку. Должниками могут быть как физические лица, так и юридические лица. Кредиторами, соответственно, чаще всего бывают банки, телекомы, управляющие компании в секторе ЖКХ. Если совсем кратко, то суть услуги сводится к установлению контакта с должником и проведению грамотного профессионального переговорного процесса. На это накладывается необходимость делать много контактов и переговоров. Очень много. И не очень дорого.
Два слова про термин "коллектор". В начале пути в 2004-2005 годах была предпринята отчаянная попытка уйти от еще одного иностранного слова в русском языке. Мои коллеги по цеху вместе с нами пытались найти достойную альтернативу. Но варианты типа "менеджер по сбору платежей", "сборщик" итп явно проигрывали в звучании. К тому же, журналисты с большей охотой ухватились за новое звучание иностранного слова "коллектор". Так что теперь это не только строительный термин, но и название нараждающейся профессии.
По сути, коллекторский бизнес (и особенно работа с долгами физических лиц) это продолжение розничного сектора финансовых услуг. И, чаще всего, он построен как продолжение кредитного цикла, который в общем виде состоит из 1) продажи кредитной услуги, 2)обслуживания услуги и собственно 3)взыскания задолженности. Очень много общего между розничным банковским бизнесом и коллекторским бизнесом в части работы с задолженностью физических лиц.
Прервусь ненадолго. Интересно, в этот раз очепятка пройдет незамеченной?
Очень хочу совсем скоро поделиться информацией о реальных подвижках, которые происходят на рынке в части должного законодательного оформления новой профессии и нового рынка.
И скоро будет интересное информационное событие под эгидой НАПКА (Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств).
Комментарии 20
"Коллекторский бизнес" на 90 % основан на такой же правовой безграмотности граждан, какая является причиной накопления кредитных долгов. Человеку нужно просто знать, что взысканием по исполнительному листу, выданному судом, занимается Федеральная служба судебных приставов. А вот "взыскание долга" - это не бизнес, а уголовная статья 163 вымогательство.
Видимо, должен поблагодарить Вас за комментарий. Но, честно сказать, искренне жаль вступать в полемику с такой постановкой вопроса. Сродни пословице - берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Я и сам не пойму как статьи ГК оказываются в УК?
Если есть серьезный интерес, буду рад обсудить, как лучше всего сочетать судебные и досудебные этапы взыскания, почему невозможно все доводить до суда, как это работает уже долгие годы на других рынках и какие шаги нужны для дальнейшего построения цивилизованного рынка этого вида услуг в России и других соседних странах.
С чем готов согласиться практически полностью, так это с тем, что нам всем еще предстоит пройти длинный путь по пути повышения нашей с Вами финансовой грамотности. Это правда.
Хорошего вечера.
тогда уж не платить по кредиту - это будет как воровство звучать?
Почему тогда работа судебных приставов - это легитимный путь изъятия собственности должника, а моральное давление коллектора на нарушившего договор клиента - уже преступление? Коллекторы ведь не угрожают жизни, здоровью, имуществу должника, их основная задача - моральное досудебное "давление". Да это неприятно и в какой-то степени незаконно, но если вы не заплатите за квартиру и через неделю на вашем подъезде вывесят объявление, что позор жильцам такой-то квратиры не оплатившей ее вовремя, вы что будите с ЖЕКом судиться, что с вас ВЫМОГАЮТ деньги?
Олег, хорошего Вам четверга.
Я вот никак не могу понять, ну чего такого не хватает в текущем законодательстве, что нужен отдельный закон для понуждения обязанных лиц исполнять свои обязательства?
Я еще могу понять необходимость закона о банкротсве физических лиц, сама функция законодателем прописана, но механизм отсутствует напрочь, а с исполнением обязательств то что не так?
Вопрос о том, нужно ли отдельное отраслевое законодательство в той или иной отрасли, встает рано или поздно. И в нашей отрасли этот вопрос задавался уже достаточно давно. Несколько лет уж точно. Жили 6 лет и живем без отдельного закона вроде бы без проблем. Однако, вопросы накапливаются. Не все на рынке полностью и однозначно понимают правомерность предоставления наших услуг. Иногда из уст госслужащих звучит совсем непонятная позиция о том, что такой бизнес никак не описан в законе. Да и в комментариях к посту можете увидеть позиции отдельных читателей на законодательную тему. Больше ясности и прозрачности всегда лучше. Должна быть четкость в понимании своих прав и обязанностей. В идеале - без различных толкований. Да и не надо бояться немного работы подбросить законодателям. Основую часть по проработке законопроекта с удовольствием выполнят эксперты делового сообщества и Правительства.
Был, кстати, в пятницу на Круглом столе в Думе по поводу перспектив становления Саморегулирования в различных отраслях, в том числе и нашей. Очень интересная тенденция на рынке России в целом. Об этом надо будет отдельно как-нибудь порассуждать. Удачи.
Но все равно мне не понятно, что именно не хватает в законодательстве для успешной работы.
Нам приходится и покупать и продавать требования из кредитных договоров.
При этом мы не кредитная организация. И очень часто,у банков, продающих нам такие права, остаются обслуживание этих кредитов в соответствии с агентским договорм. Никаких юридических проблем при этом не возникает. Но мы покупаем непросроченную задолженность.
Почему как только обязательство переходит в просроченное, то законодательство становиться комуто непонятным и трактуется неоднозначно?
Для решения всех вопросов о которых Вы пишите достаточьно одногокомментария Верховного суда, а закон, лучше лоббировать принятие закона о банкротстве физ. лиц.
Александр, на самом деле всё очень просто! Понятно, что вести блог с "легкой" руки гаранта конституции стало не экзотической прихотью, а практически обязанностью человека, желающего оставаться "на плаву". Многие люди, удачливые в бизнесе, аппаратных интригах, при всём при том вовсе не являются "публичными" людьми. But "положение обязывает" Что же делать
Рецепт простой и универсальный - если не можешь изменить обстоятельства - измени своё отношение к ним Не надо изобретать "очепятки", выдумывать интересные темы, просто будь самим собой, воспринимай свой блог, как жилетку, в которую можно поплакаться, высказать наболевшее или то, что хотел бы сказать "самому", но пока не готов , и будь уверен, люди к тебе потянутся Ну а если быть отзывчивым на комментарии(не только "одобрямс"), то успех гарантирован
Для "самого" есть пара мыслей. Но их надо додумать. Этим и займусь после совещания о бюджете. Удачи.
интересно, почему считается новой профессия, живущая уже 6 лет?
Не потому ли, что пока экономика была стабильной, работы было немного? 99 % людей, оказавшихся в кризис Вашими "клиентами", совершенно добросовестные люди, согласившиеся сотрудничать с банками и пошедшие им навстречу не из жадности и желания обмануть, а просто потому, что экономика должна развиваться.
Отношения кредитор-кредитуемый - взаимовыгодны. Человек (я имею в виду физическое лицо) покупает у банка деньги. Приносит ему прибыль. И возвращает с процентами.
Но когда вдпуг, совершенно неожиданно и вроде бы беспричинно изменяется ситуация в мире, деньги исчезают, доходы человека обрушиваются в несколько раз - банки делают вид, что ничего не случилось. И тут у Вас появляется работа.
И никого не интересует, что человек принёс банку прибыль.
И никуда не уйти от переплетения финансовых и социальных аспектов в отрасли розничного кредитования. Но, все-таки, природа неожиданности скорее в том, что кризисные явления 2008-2009 годов - это первые сложности на рынке потребительского кредитования, который начал бурно расти только после встряски 1998 года. Риски порой оценивались и банками некорректно и заемщиками. Кто из нас в здравом уме будет планировать при взятии кредита, что доход уменьшится значительно и резко? Но, с другой стороны, договор есть договор и его надо выполнять. Благо, что разумные кредитные организации идут навстречу при обращении за пересмотром сроков и сумм оплаты.
Сейчас, кстати, появился новый институт по разрешению возможных споров, если договориться с банком не удалось. Называется Омбудсменство. Вот такое еще одно сильно иностранное слово. Первым омбудсменом стал уважаемый депутат Госдумы Павел Алексеевич Медведев. Это хорошо.
Так что баланс интересов кредиторов (т.е. в основном банков) и заемщиков стремится к восстановлению.
Отдельное спасибо за Ваше понимание, что кредитование служит развитию экономики. С этим согласен на все 100%. Или на 101%.
Так может стоит что то менять в системе(конвейере) взыскания? Понятное дело, что в суд ходить по каждому долгу нецелесообразно, но за себя могу сказать, что не договоримся никогда. Не согласна я с начисленными штрафами, которые уже в
два раза превышают остаток долга. Как вы видите перспективу договориться с таким вот должником, как я?
Какой контрастный душ получился - так обнадежить первой фразой и так "обломить" второй. Бодрит. Что же мне такого сделать, чтобы и и сам блог тоже заинтересовал?
Сменим на пару минут парадигму - поговорим за жизнь, если позволите. Все мы в нашей жизни выполняем в разные моменты самые разные роли - родителя, ребенка, начальника, подчиненного, супруга, супруги, соседа, пациента, друга, подруги, покупателя, советчика, и, ближе к нашей теме - кредитора, коллектора, заемщика, должника. Так вот, похоже, что в нашем с Вами разговоре Вы, волею судеб оказались как бы должником, а я, так заинтересовав Вас возможностью ответить из первых уст, как бы оказался в роли коллектора. Давайте порушим эту ситуацию и пообщаемся просто как в целом нормальные люди. Если Вы спросите как бы я поступил в Вашей ситуации, то буду рад высказать точку зрения. Но не в узком качестве как бы коллектора, а чисто по житейски. Из Вашего комментария у меня сложилось впечатление, что Вы получили так или иначе пользу от услуги и, в принципе, оспариваете не столько возвращать или нет, сколько сумму. Значит внесудебный выход все-таки возможен. Не знаю всех деталей Вашей ситуации - пробовали письменно обратиться к кредитору с предложением о прощении части штрафных санкций?
По законопроекту и прочим вещам - буду немного корректировать. Законопроект называется не о коллекторской деятельности, а о деятельности по взысканию задолженности. Другими словами, речь идет о всех организациях, так или иначе занимающихся сбором задолженности. Включая банки. Есть несколько причин, почему дополнительное законодательство не помешает. Нужно ограничение действий, которыми грешат некоторые взыскатели. Это нарушает здоровую конкуренцию и плохо для заемщиков/должников. Одновременно с этим нужен баланс интересов заемщиков/должников и кредиторов. Нельзя создавать ситуацию, когда возникает желание не платить по обязательствам. Уже писал в блоге, что главный принцип кредитования - возвратность. Ну и есть ряд технических моментов для организации цивилизованного построения отрасли. Пусть будут сомнения в необходимости тех или иных законов. Но пусть они будут. Нам то с Вами от этого точно не убудет.
На счет отношения должников к отрасли - дело понятное. Кому приятно, когда его дергают и заставляют "отдавать свои навсегда", когда "брал чужие и на время". Это похоже на поход к зубному - неприятно, но что поделать, идти надо, если не хочешь без зубов остаться.
Радует недавнее исследование настроений, которое будет опубликовано завтра на пресс-конференции в Интерфаксе. Раскрою одну цифру - к счастью подавляющее большинство Россиян считают, что невозврат кредита это серьезный проступок. Более 70%.
Ну да бог с ними, с цифрами. Их много и они могут доказывать любой аргумент в устах умелого оратора. Удачи Вам с Вашими долгами разобраться. Сможете тогда кредитную историю подправить и, если приспичит, сможете за новыми кредитами обращаться.
Блог заинтересует наверное тогда, когда найду там интересную для себя информацию. Предвидя вопрос *А что же вам может быть интересно?* , отвечаю:"А интересны мне все *тайны мадридского двора*, интересно всё, что нельзя найти в открытом доступе, так сказать уникальный контент, которого не найдешь на просторах интернета. А что не найдешь на просторах интернета? А ничего там не найдешь кроме однотипной информации......
Мне вот очень интересно, по какому принципу происходит сортировка дел, по которым в одном случае подают в суд, а в другом не подают. Думаю, что есть какой то принцип, который, возможно, зависит от суммы долга или каких то других критериев. Ваше агенство обращается в суд? Ещё интересует очень такой вопрос: "Если истёк срок исковой давности, клиент(должник) Вам об этом сообщает и каковы Ваши дальнейшие действия? Списывате с баланса? Как скоро?" Нужно ли согласие заемщика на обработку его ПД?
Вы пишите * Нужно ограничение действий, которыми грешат некоторые взыскатели. Это нарушает здоровую конкуренцию и плохо для заемщиков/должников. Одновременно с этим нужен баланс интересов заемщиков/должников и кредиторов. Нельзя создавать ситуацию, когда возникает желание не платить по обязательствам. *
Согласна с Вами, но в целом общение коллекторов с должниками(сужу по своему богатейшему опыту) происходит вроде как в рамках закона и даже почти в рамках приличия. Мне кажется здесь несколько другая проблема и проблема не на уровне Закона, а на уровне чисто человеческого фактора, который влияет на положительный исход дела. Ну например: Всеми известная Секвоя договорилась со мной об оплате долга в несколько этапов/частей, обговорили сумму(это должны были быть равные платежи и в установленный(здесь хочу подметить, что установленный мною) день). Я на радостях, что как то всё же удалось решить данный вопрос(банк от меня открещивался и решать ничего не хотел) в условленный день вношу положенную сумму, вздыхаю с облегчением, что осталось самая малость и времени впереди ещё целый месяц и успокаиваюсь. Но спокойствие мое было не долгим, буквально через день-два-три(точно уже не вспомню) мне звонит опять та же мадам из Секвои и начинает говорить чтобы я немедленно внесла оставшуюся сумму. На моё возмущение по этому поводу и вопросы *А как же наш с вами уговор?*, мне ответили, что мы ни о чем не договаривались и знать она ничего не знает(мадам была та же, что и все это время в процессе предыдущих разговоров). Далее последовали ежедневные звонки.............Вот и договорились.......Но справедливости ради хочу отметить, что подход Секвои к решению вопросов задолженности оказался самым лояльным и на мой взгляд правильным(вначале я имею ввиду). Далее последовало ООО "Пристав", которое решило *взять быка за рога* и с первых же дней завалило СМС типа *Не оплатите долг-в суд*, *К вам подготовленна группа на выезд* ну и пр.... После ООО "Пристав" взялось за это дело "Морган энд Стаут". Эти пошли ещё дальше, с первых же дней стали слать смс чтобы я с ними срочно связалась, а то они обратятся в суд, потом смс *Вас не было дома, когда мы приезжали, просьба не покидать пределы города* ну и т.п. Смешно? Да, смешно....Смешно выглядит данное агенство в моих глазах.......Предвижу реакцию читающих:*А им плевать!*.....Да и мне собственно говоря тоже самое......Итог: не договоримся никогда!!! Совсем неправильный на мой взгляд подход, ведь многие готовы сотрудничать и договариваться, а коллекторы своими действиями отбивают желание решить вопрос миром. Мнение о данном виде бизнеса уже у многих сформировалось и чтобы изменить его-надо ещё очень сильно постараться, хотяяя......подозреваю, что коллекторским агенствам это и не нужно. Мне кажется в начале самого становления данного бизнеса в России у коллекторских агенств был хороший шанс выбрать себе *другое лицо*, но не захотели.....А жаль......
Это все лишь мои размышления, отдельно взятого должника, а как ситуация обстоит в целом и что думают остальные, мне неизвестно.......Возможно их мнение и отличается от моего. Если кого то обидела своими высказываниями, то приношу свои извинения......
За эти слова *Удачи Вам с Вашими долгами разобраться. Сможете тогда кредитную историю подправить и, если приспичит, сможете за новыми кредитами обращаться* спасибо. Но не лукавьте, не все банки пользуются БКИ и не все готовы определять туда своих нерадивых заёмщиков. Так что с моей кредитной историей все очень даже хорошо, а в кредитах пока не нуждаюсь, без них на всё хватает, а вот с ними-ни на что. Кризис привел в чувство многих и научил пользоваться кредитами и отличать кредиты от *халявы*. Наверное данный этап проходили все страны, так что ничего в этом такого нет. Как говорят: *Поживем-увидим, доживем-узнаем, выживем-учтем*)
PS: в статистике, приведенной Вами, нисколько не сомневалась. Только при условии честных действий банков можно рассчитывать на честные ответные действия заёмщиков. А пока процентные ставки скрываем, кредиты "втюхиваем" в метро и пытаемся хоть на рубль ошибиться(но в свою пользу), до тех пор будут иметься у нас в России этих 30%
С уважением, vyv!
Или это культурный намек на окончание беседы?
Эхххх.....не вышло поговорить.......А я только обрадовалась, что появилась возможность услышать из первых уст ответы на свои вопросы.
Как говорится, не рассчитывай на многое — не будешь разочарован
Думаю, в какой-то момент времени нам надо просто перейти на индивидуальную переписку. Как считаете, vyv? Ну и сложное у Вас имя, надо сказать.
Мягко сказано, что буду удивлена, но очень рада, что смогла помочь всей Российской экономике. Гордиться собой теперь буду ещё очень долго. А нашей бы экономике хоть щёлочку на один глаз в Европу прорубить бы. А то пока все рубили окно в Европу, мы его, сбившись с курса, прорубили в Китай(ну это я чуть отвлеклась от темы и всё о наболевшем-китайской продукции).
Возвращаясь к теме, говорю спасибо за обещанные комментарии. Буду рада услышать ответы на свои вопросы. Если Вы считаете, что индивидуальная переписка будет целесообразней, то я не против. Мне не принципиально место, где узнаю ответы на все мои вопросы. Главное результат, так сказать, конечный итог.
PS: имя конечно малость сложновато, но, возможно, появится со временем и другое на данном ресурсе.
"Коллекторский бизнес" на 90 % основан на такой же правовой безграмотности граждан, какая является причиной накопления кредитных долгов." Абсолютно. Вот кто бы объяснил - как можно называть свою деятельность "законной, без нарушений законодательства", если собственно Закона об этой деятельности не существует?
"Коллекторы ведь не угрожают жизни, здоровью, имуществу должника, их основная задача - моральное досудебное "давление". О, ну это глубокое заблуждение. Еще как угрожают. Другое дело, что ручонки у них коротки проделать то, что обещают, ну да эти ручонки еще и обрубаются по самое немогу просто и надежно при желании. Но это уже другая тема.
"Жили 6 лет и живем без отдельного закона вроде бы без проблем." Свежо предание, да верится с трудом. Но тогда (логически рассуждая) для того, что мытарям захотелось[I] иметь законодательную основу своей работы, надо создать им проблемы?
"На счет отношения должников к отрасли - дело понятное. Кому приятно, когда его дергают и заставляют "отдавать свои навсегда", когда "брал чужие и на время". Бурный одобрямс с аплодисментами.Но как же все-таки быть, когда мытарь стучится не в ту дверь? Сразу бить ему в глаз или погодить?