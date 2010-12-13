Пока свежи воспоминания, спешу поделиться.
В пятницу в качестве Президента НАПКА довелось принять участие в Круглом Столе на тему "Переход к саморегулированию". Организатором выступал Комитет по собственности Государственной Думы РФ во главе с Виктором Семеновичем Плескачевским.
По итогам обсуждений у меня укрепилось мнение, что движение в сторону саморегулирования для многих отраслей Российской экономики это шаг в правильном направлении. Что происходит по сути? Государство серьезным образом переходит от регулирования различных отраслей через многочисленные государственные органы и чиновников в них работающих к так называемому косвенному регулированию. Другими словами компании, работающие в тех или иных отраслях, объединяются в Саморегулируемые организации (СРО), несколько СРО образуют Национальное объединение и уже на уровне этого объединения проиходит установление правил игры и условий работы компаний на рынке. Роль государства по большей части сводится к проверке, что такие правила соблюдаются. В полном соответствии с политикой поддержки предпринимательства в целом и с политикой уменьшения количества лицензируемых видов деятельности.
Был приятно удивлен, что уже достаточно много отраслей серьезно продвинулось по этому направлению - строители (первопроходцы, но и проблемы некоторые имеются), оценщики (особенно хорошо), аудиторы, риелторы, управляющие недвижимостью (те самые коммунальные услуги) итп. Идет разговор и о медицинских услугах. Полагаю, что и в части нашей отрасли механизм саморегулирования будет самым приемлемым. К такому развитию событий и готовимся в рамках Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА). Уверен, что это шаг в правильном направлении.
Комментарии 13
Все сполна найдете на napca.ru
Если не секрет, Пенсионер это Ваш псевдоним или нет?
Хорошего вечера.
ФИО
Правильная задумка, но мы как всегда пойдём своим посконным путём. Каким? А вот каким - чиновники из "многочисленных государственных органов" благополучно перекочуют в эти самые СРО, членство в которых будет "добровольно принудительным", и займутся там тем же самым, что и в госорганах. Чем? Ну мы же не дети, понятно чем - мздоимством и коррупцией
А тогда зачем это всё? А всё просто - гарант поставил задачу сократить количество чиновников и расходы на их содержание, но кто ж от кормушки уйдёт добровольно? Вот вам и выход - чиновники уже не госслужащие,а работники самодеятельных организаций, зарплату платит не гос.бюджет, а предприниматели, но при всём при том, те же люди, ту же коррупционную ренту, в том же объёме имеют! И гарант удовлетворён! И овцы целы, и волки сыты..Ну а кто ж крайний? Да как всегда население, на которых бизнес благополучно перенесёт возросшие расходы на содержание чиновников, надевших маски саморегулируемых организаций
Такое опасение высказывалось, Вы правы. Но, на мой взгляд, есть серьезные причины, почему может и не так сильно перекосит в этот раз. Опыт строителей в этом смысле, к сожалению, действительно вызывает достаточно много вопросов в части "продажи" членства в СРО. Что радует, должно быть несколько СРО (а может и несколько десятков СРО) и вероятность сквозной коррумпированности и отрешенности от реалий бизнеса все-таки поменьше, чем при регистрации через госорганы. Так и хочется закончить лозунгом - Так давайте же сорвем (или лучше не дадим одеть) лицемерные маски с тех, кто попытается перебраться из чиновников в СРО. Поживем - увидим. По любому - это точно шаг в сторону громко и давно заявленной либерализации. Хорошего Вам вечера, Андрей. Улыбайтесь
Начальник управления Роспотребнадзора Олег Прусаков: «Не нужно платить коллекторам, плевать на их требования»
Деловая газета "Маркер" вторник, 1 июня 2010 года 19:55 // Интервью: Юлия Полякова
В Роспотребнадзоре считают, что деятельность коллекторских агентств по своей сути противоправна. Урегулированию рынка коллекторских услуг не помогут ни закон о коллекторской деятельности, ни контроль со стороны регулирующих органов. Начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков в интервью «Маркеру» рассказал, за что Роспотребнадзор так не любит коллекторские агентства, и посоветовал гражданам плевать на их требования.
— В разгар кризиса в Роспотребнадзор и другие учреждения поступало много жалоб на произвол со стороны коллекторов: ночные звонки, рассылку писем с изображением черепа и т. п. Сейчас ситуация улучшилась?
— Как она может улучшиться? Ведь ничего не изменилось! Ни в плане нормативно-правового регулирования, ни с точки зрения организационных аспектов. И закон о коллекторской деятельности не сможет защитить права потребителей. Давайте разберемся, о чем вообще сегодня идет речь. Что такое коллекторская деятельность? Коллекторы упирают на то, что нормы гражданского законодательства позволяют говорить об уступке прав требования. Действительно, в ГК есть целая глава, которая говорит о перемене лиц в обязательстве. В данном случае мы говорим о перемене кредитора ― для заемщиков или других физлиц, просрочивших свои платежи, то есть для потребителей.
К чему сводится наша позиция? Переход права требования долга по кредитному договору к коллекторским агентствам ― это нонсенс, извращенное толкование и непонимание принципов, связанных с переменой лиц в обязательстве. В ГК сказано: «Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника». Для заемщика личность кредитора не может не иметь значения! Ведь человек приходит за кредитом в специальную организацию, имеющую специальную лицензию, заключает специальный договор. Он не у дядьки на улице берет в долг. В таком случае в обязательном порядке при перемене кредитора должно быть получено согласие должника.
У нас перемена лица в обязательстве предполагает то, что к новому кредитору переходит весь объем прав и обязанностей по договору. Когда мы говорим о том, может ли существовать сегодня коллекторская деятельность, надо учитывать, о каких отношениях идет речь. Если право требования к должнику переходит от одного банка к другому ― это в принципе допустимо. Но любому мало-мальски образованному человеку очевидно, что от кредитной организации, обладающей статусом банка, ее права и обязанности не могут перейти к некредитной организации, не имеющей банковской лицензии. Далее, банки сплошь и рядом трубят о том, что они блюдут все, что касается банковской тайны. Здесь они напрочь об этом забывают и с потрохами сдают человека со всеми его регалиями и персональными данными непонятно кому. Это опять же нонсенс.
— То есть вы считаете, что деятельность коллекторских агентств незаконна?
— Не то чтобы незаконна... Она противоправна. Есть как минимум четыре основания, чтобы считать ее таковой. Потому что она осуществляется, во-первых, безотносительно специфики договорных отношений. Во-вторых, безотносительно специфики того, что в этих договорных отношениях одной стороной является субъект лицензируемой деятельности. В-третьих, без учета того, что коллекторское агентство не может принять на себя все права и обязанности кредитной организации по отношению к должнику. В-четвертых, при переходе прав требования нарушается банковская тайна.
Еще один момент, который мы ставим во главу угла: когда потребитель соответствующих финансовых услуг переходит в разряд должника и вступает во взаимоотношения с коллекторским агентством, меняется в принципе природа правоотношений, чего быть не должно по смыслу всей 24-й главы Гражданского кодекса. То же самое — когда мы говорим о деятельности коллекторских агентств в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Там еще хлеще ситуация.
— Какой выход у граждан?
— Не платить коллекторам, и все. Плюнуть, грубо говоря, на все эти требования. Мы не раз говорили о том, что у граждан никакой обязанности вступать в контакт с коллекторами сегодня нет.
Еще один вариант деятельности коллекторов — когда они за комиссионное вознаграждение от банка осуществляют деятельность по взысканию долга. Какая здесь проблематика? Помните старые советские комиссионные магазины? То есть знаете, что такое договор комиссии. Наверное, сложно себе представить, что вам, когда вы сидите дома, звонят из этого комиссионного магазина и говорят: «Вы обязаны завтра прийти к нам в магазин и купить товары на 5 тыс. руб.». И так каждый день. Нонсенс, да? То же самое и здесь. Договор комиссии между неким коллектором и банком в принципе допустим. Но никакой обязанности для гражданина вступать во взаимоотношения с этим коллектором этот договор не влечет.
— А если появится закон о коллекторской деятельности?
— Он не появится. Потому что все инициативы сводятся к тому, чтобы узаконить действия коллекторов в их сегодняшнем статусе. Давайте, может, узаконим проституцию. Уверен, что найдутся люди, которые выступят за то, чтобы узаконить это явление, как в ряде других стран. Ведь это будут дополнительные налоги. Так и здесь. Ну как может оператор связи передать право требования к должнику по оплате услуг лицу, которое оператором связи не является? Если я не плачу, приостанавливай оказание мне услуг, подавай в суд! Все эти вопросы урегулированы.
— Намечаются какие-либо судебные процессы по искам госведомств в защиту прав должников перед коллекторами?
— С коллекторами судиться у нас нет поводов, потому что они не оказывают потребителям никаких услуг, не продают никаких товаров ― они не являются субъектами ответственности по закону о защите прав потребителей. И они этим пользуются. «Вы не имеете права трогать потребительские взаимоотношения, потому что вы никто в этих отношениях» — вот что мы говорим коллекторам.
Источник:
http://marker.ru/news/870
Если Вам нравится именно это издание, то давайте его еще разок по ПиАрим. Но, должен признать, что мне не нравится просто так копи пэйстить давно устаревшие материалы. Это - в последний раз. Удачи.
Глава ассоциации коллекторов Александр Морозов: «Нельзя огульно защищать ни кредиторов, ни заемщиков»
«Если право требования к должнику переходит от одного банка к другому ― это допустимо. Но такие требования не могут перейти к некредитной организации, не имеющей банковской лицензии», — заявляют представители Роспотребнадзора, тем самым ставя под сомнение деятельность коллекторских агентств. Между тем банки давно самостоятельно не справляются с валом просрочки и уже передали коллекторам долги на 175 млрд руб. О том, когда сборщики долгов получат юридический статус и что грозит тем, кто не платит по ранее взятым кредитам, рассказал «Маркеру» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.
Представьте, что я ― недобросовестный заемщик. И вам, коллектору, нужно взыскать с меня долг. Как вы поступите?
В большинстве компаний, входящих в НАПКА, сотрудники работают на позициях, которые называются «финансовый консультант», «менеджер по сбору платежей» или как-то еще. И это лучше отражает суть их работы. Так что я выступлю как финансовый консультант, который попытается «продать» вам желание платить по долгам.
А если я не хочу это желание покупать? Я же могу просто вас проигнорировать... Что вы будете делать?
Приведу больше аргументов. Объясню, что информация о том, как вы обслуживаете свои кредиты, попадает в бюро кредитных историй. Не исключено, что эти данные вскоре будут играть роль не только при получении нового займа, но и, например, при приеме на работу, есть еще целый ряд неприятностей и ограничений, которые вам могут грозить. И зачем вам все это? Мы позвонили вам для того, чтобы помочь вам решить проблему, разобраться в вашей конкретной ситуации и найти приемлемое для всех сторон решение. Неужели вы хотите наплевать на такие намерения? Есть хорошая русская поговорка на этот счет: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться». Сбор задолженности ― это часть кредитного цикла: есть выдача, есть обслуживание, а есть взыскание.
Если заемщик упорствует и не отдает кредит, что будете делать? Примените жесткие меры — скажем, утюги или паяльники?
Вы уж извините меня за прямоту, но давайте оставим эти древние мифы в стороне. Дело в итоге банально дойдет до суда. Позора вообще не оберешься. Кому охота ходить с «судимостью»? Суд ― это долгий и нервный путь, в конце которого ― неминуемое решение в пользу банка. Возможно, получится снизить размер начисленных штрафов, но ни о какой реструктуризации, которую банки и коллекторы предлагают заемщику на досудебной стадии, речи уже идти не будет.
Кто идет работать коллектором? Студенты? Бывшие силовики? Люди со специальным образованием?
Специального коллекторского образования как такового на рынке пока еще нет. Хотя есть курсы и семинары при отдельных компаниях, в НАПКА существует специальная рабочая группа по обучению и сертификации коллекторов. Возможно, в будущем эти инициативы перерастут в отдельные учебные заведения или направления обучения в существующих вузах, поскольку потребность в таких специалистах есть и они востребованы рынком. Безусловно, мы предпочитаем нанимать специалистов с экономическим или юридическим образованием. В call-центрах, где требуется быстро входить в контакт с большим потоком заемщиков и фиксировать результаты переговоров, работают более молодые ребята и девушки. Там, где уже необходима персонифицированная работа с заемщиком, лучше справляются люди с богатым жизненным опытом, авторитетные для собеседника.
Персонифицированная работа — это hard collection, то есть выезды к должникам?
Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Но, к счастью, все не так плохо. В стране, как и везде в мире, преобладают люди, вовремя обслуживающие свои финансовые обязательства. Но знаете, что обидно? Почему такие люди должны так много платить не только за себя но и «за того парня», который почему-то решил проигнорировать разговор с кредитором или его представителем?
Я правильно понимаю, что коллектор должен быть опытным психологом?
Переговорщиком в первую очередь. Психология ― это часть профессии переговорщика. Действительно, коллектор должен быть способен разобраться, что должником движет. По какой причине он не платит. Возможно, что человек хочет вернуть долг, но не может — скажем, из-за потери работы.
Мне очень неприятно об этом говорить, но очень часто бывает, что за жалобами на недобросовестные действия коллекторов, которые можно оформить через сайт НАПКА, прячутся люди, которые пытаются так или иначе избежать выплаты долга. Вчера стою в очереди в магазине. Одна женщина хотела купить холодильник в кредит, но потом раздумала. Испугалась, что не потянет последующие выплаты (то есть проявила первые признаки финансовой грамотности). А подруга ей и говорит: «Ты что? Какие выплаты? Бери сейчас спокойно и потом не плати. Ничего не будет». Вот такие подходы не приемлю на корню. И они категорически вредны для всего общества в целом. Вы взяли кредит, подписались под договором, это ваше обязательство, которое вы должны исполнять...
Возможно, нужно ввести более жесткие меры для тех, кто нарушает порядок выплат по кредитам?
Должен быть баланс с точки зрения интересов кредитора и заемщика. Любые перегибы и экстремальности в этом вопросе вредны. С одной стороны, любые эффективные экономики всегда работают с аутсорсинговыми компаниями по всем направлениям, включая взыскание задолженности. Мы, работая по агентской схеме, выступаем в переговорах с должником от имени и по поручению банков, являемся их представителями. Мы деньги собираем не себе, а нашему клиенту ― банку, страховой компании, предприятию ЖКХ. Поэтому все разговоры из серии «не обращайте на них внимания» ведут в тупик.
С другой стороны, у людей, реально попавших в сложные ситуации, должен быть цивилизованный выход. Одним из таких выходов может стать закон о банкротстве физических лиц. Принципиально это правильное, цивилизованное решение, но требующее еще более высокого уровня финансовой грамотности от нас с вами. Ну и очевидно, ситуация на рынке подталкивает все заинтересованные стороны к фиксированию правил игры на рынке профессиональных услуг по взысканию задолженности.
В Минэкономразвития жалуются, что коллекторы почти не помогают им в подготовке законопроекта о коллекторской деятельности, который как раз и должен урегулировать эти правила игры. Цитирую одного чиновника: «Коллекторы хотят, чтобы были определены правила входа в профессию, а остальные пункты им совсем неинтересны».
Работа над законопроектом о коллекторской деятельности ведется с момента появления в 2004 г. первых профессиональных коллекторских агентств. Но до сих пор не было острой потребности в появлении такого закона. Сейчас назрела такая необходимость, в том числе и в связи с тем, что на нашем рынке чувствуется напряженность. Действительно, Минэкономразвития говорит, что готово взяться за работу над законопроектом при наличии сильной воли профессионального сообщества. И такую волю мы четко высказали в начале этой недели.
Но сейчас существует пять законопроектов о коллекторской деятельности...
Хоть 35. До определенного момента чем больше мнений, тем лучше. Но уже настало время, когда позиция делового сообщества при работе над законопроектом с законодателями, правительством и представителями заинтересованных организаций должна быть максимально единой. И мы это обеспечим.
Опять же здесь нужен баланс между интересами кредиторов и заемщиков. Нельзя огульно защищать кредиторов — скажем, приветствовать нарушение закона о персональных данных. Но нельзя однобоко защищать и заемщиков, которые не совсем адекватно относятся к исполнению своих обязательств.
Какие основные нормативные акты в России сейчас регулируют коллекторскую деятельность?
Гражданский кодекс. В частности, глава 52 части второй — «Агентирование». И разделы про уступку прав требования. Но как такового упоминания коллекторской деятельности в законодательстве до сих пор нет. Поэтому теперь мы начинаем двигаться более оперативно. Особенно понимая, что повышение собираемости платежей, в частности в части налогов и сборов, стало волновать и высшее руководство страны.
А вы не хотите пойти в школы, вузы? Повысить финансовую грамотность молодежи?
Отдельные компании, входящие в НАПКА, предпринимают такие инициативы. Например, однажды мы пришли в школу и провели для старшеклассников 30-минутный урок финансовой грамотности: как брать кредит, как рассчитывать свои материальные возможности, что будет, если вовремя не будешь вносить платежи, и т. п. Дети сначала ухмылялись, а к концу урока мы почувствовали, что задели их за живое. Потом учителя подходят к нам и просят: «А можете для нас, педсовета, отдельную лекцию организовать»? Повышение финансовой грамотности — это длинный и персональный путь каждого.
Источник: http://marker.ru/news/1279