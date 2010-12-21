Новогодний корпоративный ритуал

С каждым годом все больше задумываюсь над интересным ритуалом корпоративного поведения - дарить новогодние подарки своим контрагентам, так сказать, по бизнесу.
Все, кто работает в мало-мальски уважающих себя компаниях и корпорациях, являются так или иначе свидетелями наростающего к концу года мандража, который называется "нужно поздравить всех наших бизнес партнеров и тех, кто может быть важен для нашего бизнесе в будущем году с Новым годом". Чем опытнее и организованее компания, тем раньше начинаются приготовления. По-хорошему, начать думать надо еще летом.
Не знаю как относиться к этой традиции. С одной стороны это категорически правильно желать добра. Ведь мысли материализуются и всем действительно станет лучше в наступающем году. С другой стороны, часто видны забавные перегибы. Начнем с креатива - т.е. выбора "а что дарить то будем". Благо рекламщики что-нибудь новенькое придумывают каждый год и пытаются идти в ногу с новыми технологиями. Но в большинстве случаев строка в бюджете на эти цели имеет четкое ограничение и не всегда новые технологии проходят. Старые добрые календари, которые многие называют "сосиски" или как-то еще за то, что они раскладываются на четыре секции и становятся длинными. Бесконечные ежедневники, которые неоднократно уже повсякому обыграли КВНшики и юмористы. И, конечно, новогодние открытки с поздравительной надписью.
Отношение к этой традиции у каждого может быть разное. Мне, например, календари искренне нравятся (именно "сосиски") за то, что они удобны в обращении и за то, что желающий выразить на них свою "корпоративную мысль" делает это в крайне сжатой форме, т.е. выкладывается по-максимуму. К ежедневникам отдельное двоякое отношение. Лежат на подоконнике без дела. Но из детства идут теплые чувства от этакой закавыристой книженции, принисенной родителями с работы, со множеством интересных закладок и иллюстраций в конце или в начале. Так и хочется каждый раз начать новую жизнь с началом нового ежедневника.
Отдельно про новогодние открытки. Промежучных вариантов может быть множество, но обычно есть две крайности - полностью обезличенная копия всем адресатам и полностью персонифицированная открытка каждому. Под последним понимаю не только указание Вашего имени от руки, а все остальное типографским способом, а полностью написанное от руки поздравление и, более того, с индивидуальным содержанием, из которого видно, что Вы пишите именно этому человеку и эту открытку только ему, а не еще 189 (или 934) получателям с другими именами. Мне больше по душе вторая крайность. Лучше пусть открыток будет меньше. Ведь Вы же можете сказать каждому из тех, кого хотите поздравить, слова, из которых понятно, что Вы не пишите под кальку всем подряд?
Есть, конечно, и курьезы. Меня, например. один раз в открытке назвали Александрой. Из-за родительского падежа, видимо. Именно поэтому, кстати, родители писали на чемодане в пионерлагере на вопрос "кого" все равно в именительном падеже - "Морозов Александр" а не "Морозова Александра", что допускало бы двойное толкование
Одно время было веяние - отказаться от этой предновогодней лихорадки, сократить заодно расходы, и лучше направить часть средств на благотворительность. В части бесчисленных ежедневников готов полностью поддержать такие тенденции. Но в общем плане, наверное, что-то в этом все-таки есть, когда тебя поздравляют порой мало знакомые тебе люди. Значит, они что-то полезное ждут от тебя, от твоего дела, от твоих усилий. Значит есть смысл пережидать эти мучительно долгие зимние каникулы и снова за работу с новыми силами?
Комментарии 7
А если поставить себя на место потребителя, то бутылка лучший подарок. По крайней мере, беспроигрышный. Хотя Росавтобанк дарит книги - с удовольствием того же Драйзера на даче перечитал. А сегодня порадовали подборкой DVD - "Сладкая жизнь", "Брак по-итальянски" и прочая классика. Отличный выбор!
Ситуация, Филипп, сродни желанию обязательно установить еще один кондиционер сразу как только закончится очередная жара. Но жара проходит и до следующего лета проблема рассасывается...
Книги - стОящий подарок.
А это беспроигрышный вариант
Вот таких подарков точно лучше не надо.
А хороший бутылёк - он завсегда применение найдет. Так что - да таким сувенирам