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Ведь можем же, когда хотим! (или незаметно прошедшая годовщина).

27.12.2010 12:34 25 1 585 просмотров
Десять дней назад, оказывается, прошла годовщина запуска скоростных поездов САПСАН. Я бы тоже, наверное, ничего про годовщину не узнал, если бы не давелось воспользоваться. До этого все как-то не приходилось. Так вот, судя по материалам на борту поезда, почти 2 миллиона пассажиров уже успели воспользоваться этой новой услугой РЖД начиная с 17 декабря 2009 года.

Должен сказать, что испытал удовлетворение от качества предоставленной услуги и почувствовал даже прилив патриотической гордости. Могу сказать точно, что на расстояния 600-800 километров такие поезда заведомо конкуретная альтернатива самолетам. Что особенно порадовало - не заметил нигде остатков "совка" (если читатель еще помнит этот термин, которым называли всякие несуразности, кочующие в новые инициативы из старых советских времен). Единственный раз слегка лишь повеяло отдаленными элементами этого совка в глазах одной проводницы. Но это, скорее вопрос конкретного человека. И еще слегка обидно, что для того, чтобы все это заработало, надо было заказывать поезда в Германии. Сами, выходит, по этой части пока только наверстываем. Ну ничего, бог даст - наверстаем.

В целом, все равно был несказанно горд за державу - ведь это все надо было сорганизовать на правильном уровне. И судя по окружавшим меня пассажирам, к хорошему человек привыкает быстро.

Так что давайте стараться чтобы было побольше вещей вокруг нас, к которым быстро привыкаешь smile:)

Комментарии 25

дятел  (WoodMan)
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хорошо что в россии не умеют создавать такие поезда , а то бы где сейчас был бы аэрофлот
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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smile:D
Зато есть деньги, чтобы заказывать в Германии. Да и аэрофлоты уже давно переключаются на боинги и аэробусы. Нефть затягивает...
дятел  (WoodMan)
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да ,я тоже слышал про национальное достояние - газ что-ли ,но я оказывается, не гапромландец.. не мое достояние
главное что бы электрички, не ходили с такой скоростью , а то мы лишимся множества плохо говорящих по-русски водителей маршрутных такси и пригородных автобусов...
а вообще я за модернизацию , инновацию , мистраль ( вертолетоносец ) и швейцарские часы , это-то мы делать вообще не умеем
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Звучит так, как будто Вы тоже слушали песни господина Слепакова.
Гектор  (Гектор)
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Не уверень, что рельсы нашей страны, имеющие изрядный жизненный стаж, пригодны для долгой эксплуатации таких поездов. За границей для скоростных поездов содают отдельные путепроводы.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Должен сказать, что на бОльшей части пути наблюдал достаточно большое количество железнодорожных рабочих и техники. В явно работоспособном состоянии. Видимо процесс апгрейда путей происходит как бы перманентно. Неплохо, если такие поезда стали поводом для такого апгрейда. Хотя просторы, конечно, у нас бескрайние. Попробуй все проапгрейдь в один присест.
Orest  (Orest)
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Э-э... Вы сели в немецкий поезд и почувствовали гордость за державу. Вы - немец?

"Видимо процесс апгрейда путей происходит как бы перманентно."

Это точно. Иными словами, идет перманентное латание дыр и затыкание плотины пальцем.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Часто чувствую, уважаемый Orest, что имею в душе много немецкого. Уважаю закон и порядок, люблю пунктуальность. Сами понимаете, нелегко в нашей стране с таким подходом жить. Но считаю, что в жизни глобально два подхода - назову их проактивный и реактивный. В нашем с Вами примере - можно латать, хоть пальцем дыры (хотя по ходу в идеале должно прийти более эффективное решение проблемы), и можно не латать. Вам, что больше по душе?
Orest  (Orest)
#
Мне по душе немецкий подход.
Кирилл  (Kirill)
#
Жители державы, которые по пути следования Сапсана остались без электричек, гордости за эту державу, судя по всему, не испытывают. smile:)
Борис  (boris_m)
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Присоединяюсь. Стольким людям, пользующимся пригородным сообщением, поломали график. Камни бросают наверное не из-за избытка гордости. Вот вам ярчайший пример "совка": если делается что-то хорошее, то с такими "побочными эффектами", которые могут и перекрывать сам по себе неплохой замысел.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Честно признаюсь, Борис, Кирилл, под этим углом зрения не смотрел так пристально. Да и Сапсаном-то воспользовался лишь год спустя его запуска. А ведь интересно, был же момент принятия решения, когда РЖД взвешивал плюсы и минусы? И где же та волшебная черта, чтобы, принимая подобные решения, сказать, что плюсов точно значительно больше чем минусов. В идеале, о минусах, конечно, тоже надо позаботиться. Ничего взамен поломанного графика электричек не предложили? Или может график устаканился по-новому?
Борис  (boris_m)
#
Насколько я знаю, не предложили ничего. К сожалению... А человек, особенно наш - существо терпеливое, привыкает ко всему. Тоже, наверное, к сожалению...
Першинг  (Першинг)
#
Сапсан и новогодние корпоративные подарки - это очень интересно. smile;)
А не могли бы Вы рассказать что-нибудь интересное о своей работе?

Александр  (Forest Gump)
#
Тамара, я Вам о своей работе могу рассказать smile:idea:
Першинг  (Першинг)
#
А расскажите, таинственный незнакомец!
Расскажите! Можете в личеку, можете здесь, если это имеет отношение к теме!!!
smile:!: smile:!: smile:!:
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Да ну ее, Тамара, эту работу. Может лучше название блога поменять, чтобы не возникало вопросов? smile:)

Серьезно говоря, в других постах, мне кажется, кое-что интересное про работу найти можно. Если есть более конкретный интерес к чему-то конкретному, дайте знать, пожалуйста. С удовольствием постараюсь сделать рассказ интересным, если, конечно, муза посетит в этот момент.

Хорошего Вам дня, Тамара.
Першинг  (Першинг)
#
Взаимоотношения между клиентом и банком, а особенно если возникает конфликт, жгуче эмоциональны. Всё, что связано с деньгами, не может не волновать человека. А коллектор, на мой взгляд, тоже человек! И должник человек! Их отношения не могут не вызывать эмоций. И человек-коллектор должен испытывать эмоции. И эти 2 человека должны найти решение проблемы! Разве это не интересно?
Деньги - очень драматичный товар! Вспомните Эмму Бовари! Самоубийство из-за "каких-то" всего лишь денег! Ваша жизнь должна быть наполнена множеством интереснейших и волнительных историй! Сапсан отдыхает и нервно курит в сторонке от скуки! Расскажите о том, с кем Вам приходилось общаться. Какие существуют технологии работы. Жаль, что мне не удалось почитать блог Вашего предшественника КредитВэя, который по какому-то недоразумению дезертировал в самобан. Я вот читаю форумы и вылавливаю информацию, потому что мне это очень, жгуче интересно.
Расскажите что-нибудь о человеческой природе, что можно узнать только при помощи Вашей профессии! Расскажите, Александр! Поделитесь тайнами!
Света  (света)
#
откуда такой жгучий интерес? smile:D
и к чему таки конкретно - к технологиям работы или человеческой природе? smile;)

а что касается Сапсана - мне очень понравилось и качество и время поездки и что очень важно лично для меня - наличие билектов (по крайней мере в бизнес) всегда, в том числе за 30 минут до отхода поезда.
Дочь также отправить в Питер на каникулы сапсановским бизнесом и осталась очень довольна.
Першинг  (Першинг)
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Интересно по 2 причинам, кроме литературных.
По работе я сталкиваюсь с дебиторской задолженностью.
Нечасто. Но иногда. Интересны методики профессионалов.
Ну и сама, как представитель "среднего класса" не избежала в кризис дефолтов по кредитным обязательствам. Сталкивалась и с вопиющим непрофессионализмом и с хамством. Но и профессионалы попадались. Один человек с той стороны очень помог мне выбраться. Проблема решена не до конца. Встречались сотрудники, которые делали всё возможное, чтобы банк не получил деньги,ь которые мне очень хотелось отдать.
Раз уж у нас экономика стала рыночной, никуда не деться от проблемы долгов, должников и кредиторов. Но проблема вполне разрешимая. Нужны специалисты. 99% дефолтов можно разрулить и ликвидировать к обоюдному удовольствию сторон. А сотрудников, похоже, берут из ПТУ. Именно поэтому всему мне и интересна эта тема. Жизнь продолжается. Кризисы переходят в подъёмы и снова в кризисы. Стороны должны уметь конструктивно договариваться. Тема денег не может не затрагивать эмоционально никого.
Ну а Сапсан, соединяющий Петербург и Москву - это хорошо.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Прямо само восклицается на модный манер: "Вау, Тамара!" Видно, что Вас это действительно волнует. Захотелось повнимательнее присмотреться к работе господина Флобера. Мне кажется, что Ваши наблюдения в итоге сами потянут на достойную психологическую повесть. Вопрос, действительно, глубокий. Так, с кондачка, рассказ будет неверен. Надо подсобрать свои мысли по этому поводу. Надеюсь, после предновогодней суеты будет шанс сделать шаг в сторону, подумать о глобальных вещах, посмотреть на все со стороны. Тогда же и приведу в порядок свои несколько постулатов про то, что считаю важным в отношениях между людьми. Но опять оговорюсь - если муза посетит. Без нее никуда. Вы уж только, Тамара, не считайте кого-то чьим-то предшественником или последователем. Каждый идет своей дорогой. Человек-коллектор, человек-предшественник, человек-паук, человек-амфибия, человек-оркестр... - сколько разных ипостасей. Согласен. Жгуче интересно. Архи эмоционально.
Першинг  (Першинг)
#
С наступающим Новым Годом!
Жизнь продолжается!
Выход есть!
И даже не один!
Процесс идёт!
Ну а кроме Флобера - есть замечательный автор - Бальзак.
Волнующую нас тему он очень подробно изучал, а как писал!
Спасибо интернету!
Здоровья Вам всем, успехов в работе и конечно же счастья в личной жизни! И да будет мир и спокойствие, согласие и пусть Сапсан соединяет наши города!
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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"Что особенно порадовало - не заметил нигде остатков "совка" (если читатель еще помнит этот термин, которым называли всякие несуразности, кочующие в новые инициативы из старых советских времен)". Ох и совком повеяло - все хорошо, что мне хорошо, а если кому от этого плохо, так сам и виноват. Первое - таки поезда и впрямь "цузие": вместо покупки технологий производства и развития на их основе своего производства покупаем готовый товар. Ладно бы, сами что-то им продавали (не сырье, а готовую продукцию). Был бы при этом товарообмен, нормальное явление. А по схеме "сырье в обмен на продовольствие и промышленные товары" уже отстали так,что практически проскочили "точку возврата". Чем гордимся и что можем, поясните? Латать разрушенное путевое хозяйство, не подготовленное к таким нагрузкам? Ломать голову, как обеспечить прожиточный минимум оставшимся безработными жителям Новгородской и Тверской областей, которые не могут теперь попасть на работу из-за сдвига расписания электричек?
"В целом, все равно был несказанно горд за державу - ведь это все надо было сорганизовать на правильном уровне." Улыбнуло. Хорош пассаж, одно смущает - не поятно, почему такой вывод. Кроме пассажиров Сапсана и руководста РЖД, есть еще много категорий - путевые рабочие, жители окрестных населенных пунктов, пассажиры, которые по условиям нашей жизни вынуждены пользоваться более экономными вариантами и которых принуждают от них отказываться, заменяя "эконом-класс" "бизнес-классом" в принудительном порядке. Нет, явный совок прет из Вашего поста, Александр.
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