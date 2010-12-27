Ведь можем же, когда хотим! (или незаметно прошедшая годовщина).

Десять дней назад, оказывается, прошла годовщина запуска скоростных поездов САПСАН. Я бы тоже, наверное, ничего про годовщину не узнал, если бы не давелось воспользоваться. До этого все как-то не приходилось. Так вот, судя по материалам на борту поезда, почти 2 миллиона пассажиров уже успели воспользоваться этой новой услугой РЖД начиная с 17 декабря 2009 года.
Должен сказать, что испытал удовлетворение от качества предоставленной услуги и почувствовал даже прилив патриотической гордости. Могу сказать точно, что на расстояния 600-800 километров такие поезда заведомо конкуретная альтернатива самолетам. Что особенно порадовало - не заметил нигде остатков "совка" (если читатель еще помнит этот термин, которым называли всякие несуразности, кочующие в новые инициативы из старых советских времен). Единственный раз слегка лишь повеяло отдаленными элементами этого совка в глазах одной проводницы. Но это, скорее вопрос конкретного человека. И еще слегка обидно, что для того, чтобы все это заработало, надо было заказывать поезда в Германии. Сами, выходит, по этой части пока только наверстываем. Ну ничего, бог даст - наверстаем.
В целом, все равно был несказанно горд за державу - ведь это все надо было сорганизовать на правильном уровне. И судя по окружавшим меня пассажирам, к хорошему человек привыкает быстро.
Так что давайте стараться чтобы было побольше вещей вокруг нас, к которым быстро привыкаешь
Комментарии 25
Зато есть деньги, чтобы заказывать в Германии. Да и аэрофлоты уже давно переключаются на боинги и аэробусы. Нефть затягивает...
главное что бы электрички, не ходили с такой скоростью , а то мы лишимся множества плохо говорящих по-русски водителей маршрутных такси и пригородных автобусов...
а вообще я за модернизацию , инновацию , мистраль ( вертолетоносец ) и швейцарские часы , это-то мы делать вообще не умеем
"Видимо процесс апгрейда путей происходит как бы перманентно."
Это точно. Иными словами, идет перманентное латание дыр и затыкание плотины пальцем.
А не могли бы Вы рассказать что-нибудь интересное о своей работе?
Расскажите! Можете в личеку, можете здесь, если это имеет отношение к теме!!!
Серьезно говоря, в других постах, мне кажется, кое-что интересное про работу найти можно. Если есть более конкретный интерес к чему-то конкретному, дайте знать, пожалуйста. С удовольствием постараюсь сделать рассказ интересным, если, конечно, муза посетит в этот момент.
Хорошего Вам дня, Тамара.
Деньги - очень драматичный товар! Вспомните Эмму Бовари! Самоубийство из-за "каких-то" всего лишь денег! Ваша жизнь должна быть наполнена множеством интереснейших и волнительных историй! Сапсан отдыхает и нервно курит в сторонке от скуки! Расскажите о том, с кем Вам приходилось общаться. Какие существуют технологии работы. Жаль, что мне не удалось почитать блог Вашего предшественника КредитВэя, который по какому-то недоразумению дезертировал в самобан. Я вот читаю форумы и вылавливаю информацию, потому что мне это очень, жгуче интересно.
Расскажите что-нибудь о человеческой природе, что можно узнать только при помощи Вашей профессии! Расскажите, Александр! Поделитесь тайнами!
и к чему таки конкретно - к технологиям работы или человеческой природе?
а что касается Сапсана - мне очень понравилось и качество и время поездки и что очень важно лично для меня - наличие билектов (по крайней мере в бизнес) всегда, в том числе за 30 минут до отхода поезда.
Дочь также отправить в Питер на каникулы сапсановским бизнесом и осталась очень довольна.
По работе я сталкиваюсь с дебиторской задолженностью.
Нечасто. Но иногда. Интересны методики профессионалов.
Ну и сама, как представитель "среднего класса" не избежала в кризис дефолтов по кредитным обязательствам. Сталкивалась и с вопиющим непрофессионализмом и с хамством. Но и профессионалы попадались. Один человек с той стороны очень помог мне выбраться. Проблема решена не до конца. Встречались сотрудники, которые делали всё возможное, чтобы банк не получил деньги,ь которые мне очень хотелось отдать.
Раз уж у нас экономика стала рыночной, никуда не деться от проблемы долгов, должников и кредиторов. Но проблема вполне разрешимая. Нужны специалисты. 99% дефолтов можно разрулить и ликвидировать к обоюдному удовольствию сторон. А сотрудников, похоже, берут из ПТУ. Именно поэтому всему мне и интересна эта тема. Жизнь продолжается. Кризисы переходят в подъёмы и снова в кризисы. Стороны должны уметь конструктивно договариваться. Тема денег не может не затрагивать эмоционально никого.
Ну а Сапсан, соединяющий Петербург и Москву - это хорошо.
Жизнь продолжается!
Выход есть!
И даже не один!
Процесс идёт!
Ну а кроме Флобера - есть замечательный автор - Бальзак.
Волнующую нас тему он очень подробно изучал, а как писал!
Спасибо интернету!
Здоровья Вам всем, успехов в работе и конечно же счастья в личной жизни! И да будет мир и спокойствие, согласие и пусть Сапсан соединяет наши города!
"В целом, все равно был несказанно горд за державу - ведь это все надо было сорганизовать на правильном уровне." Улыбнуло. Хорош пассаж, одно смущает - не поятно, почему такой вывод. Кроме пассажиров Сапсана и руководста РЖД, есть еще много категорий - путевые рабочие, жители окрестных населенных пунктов, пассажиры, которые по условиям нашей жизни вынуждены пользоваться более экономными вариантами и которых принуждают от них отказываться, заменяя "эконом-класс" "бизнес-классом" в принудительном порядке. Нет, явный совок прет из Вашего поста, Александр.