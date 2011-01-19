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За себя и за того парня…

19.01.2011 09:57 92 3 785 просмотров
Может раньше не обращал внимания, но так сложилась ситуация, что стал свидетелем того, как наши с вами сограждане при входе на станцию метро четко делятся на два потока – тех, кто платит за проезд и идет к эскалатору, и тех, кто с полной невозмутимостью на лице берет турникеты на абордаж. Думал, может это случайное стечение обстоятельств. Поспрашивал вокруг, стал сам при случае присматриваться – к сожалению, нет, не случайность.

Интересно, что движет такими господами-флибустьерами? Будучи финансистом, сам себе даю ответ – видимо стоимость проезда. Но тут, на мой взгляд, финансы и заканчиваются и начинается психология и в целом подход к жизни. Неужели на проезд влом заработать? Неужели человек сам растет в своих глазах по мере роста количества покоренных турникетов? Неужели человек ни на минуту не сомневается, что он поступает не совсем правильно?

И что показалось особенно обидным – понял, что это становится некой нормой жизни. И даже те, кто добропорядочно платит «за себя и за того парня» как бы и не замечают ничего. Ну и действительно, не станешь же хватать за грудки. Да и службы метро как бы обмякли, свыклись с неизбежностью. Контролеры в будках вяло посвистывают, милиционеры (т.е. полицейские) максимум что делают (и то редко) – отправляют на выход. Как бы game over – you are busted - try again. Как бы.

Понятно, что «те парни», т.е. желающие как бы жить за чужой счет, есть в любом сообществе. И, видимо, гипертрофированные размеры нашего столичного мегаполиса только усугубляют ситуацию – я сегодня перепрыгнул через турникет, через 5 секунд меня уже никто не узнает. А на завтра, кто меня вообще вспомнит?

Думаю, что есть прямые аналогии с поведением и заемщиков/должников по кредитам. Некоторых сегментов.

Обнадеживает, что первый поток пока еще, к счастью, толще, чем второй (как и в кредитах, кстати, к счастью, тоже).

Но у меня так и стоит в ушах трель поющих (или стонущих под натиском) турникетов и судорожное, как дергание ущипнутой лапки у лягушки, посвистывание в свисток контролера из будки.

И только обволакивающий все вокруг страх… – а ведь «те парни» в широком смысле этого явления повсюду. Может и среди нас…

Комментарии 92

Марина (mashen)  (mashen)
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Из пушки по воробьям.
А еще некоторые дети воруют фрукты на рынке.
Людмила  (Luydmila D)
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Вы совершенно правы, и это имеет отношение не только к редитам и "честности", но и даже к вашей профессии. Мой близкий друг никогда и ни за что не полезет через забор там, где есть платный вход, с презрением относится к зайцам всех оттенков в транспорте, без стеснения называет себя законопослушным гражданином. При этом он не испытывает симпатий или антипатий к законам, ругает многие из них, но четко понимает простую истину "закон есть закон".
Увы, я не столь трепетно отношусь к неукоснительному соблюдению законности, зачастую находя даже некоторый драйв+выгода в нарушении (в более серьезных вопросах, чем прыжки через турникет). И это не из-за крайней жадности.
Мы серьезно обсуждали с другом эту тему и тогда я поняла, что движет мной. Я взвешиваю риск, наказание, выгоду и принимаю решения. Ну и драйв некоторый тоже smile:oops:
Самое интересное, что наш разговор закончился обсуждением того, смог бы он или я работать коллекторами (параллели с кредитами пришли сами собой).
Так вот он сказал, что не только смог бы, но и делал бы такую работу с полным осознанием правоты, не испытывая сомнений.
Наверно поэтому мне с ним надежно и комфортно, у нас настоящая, крепкая и многолетняя дружба.
Александр! А не пора ли поговорить о коллекторах? Неужели так и останется в головах большинства представление "мифическое существо, которое ловит в лабиринте бедных страдальцев и получает удовольствие от поедания их мозга?"
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Признаюсь, что искренне разделяю подход к жизни Вашего друга. Называю это "немецким" подходом. Где-то в предыдущих постах (про Сапсан, кажется) это затронул.
Про Ваш, Людмила, вопрос о коллекторах - вспомнил шутку,кажется рассказанную Задорновым. Про спектакль "Зойкина квартира". Про бедного трудягу, который, наконец вырвался из рутины в театр, чтобы как-то развяется, переключиться. А там со сцены! за его же деньги! его же квартиру показывают! Представляете стресс! smile:)
А мифы - ведь это же хорошо, когда есть мифы. Их можно опровергнуть или подтвердить, как в передаче на Дискавери. Некоторые из них, кстати сказать, очень даже помогают в работе (раз уж мы про "зойкину квартиру"). Слезно обещаю, раз уж есть интерес, поговорить и на эту тему.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Про риск и драйв это, Людмила, кстати заслуживает уважения. Такие люди нужны, т.к. порой только они могут сделать какой-то прорыв в развитии, на который некоторые законопослушные не решились бы.
Как ни странно, но, возвращаясь к кредитной сфере, банк по сути делает то же самое. Держит в руках мешок с деньгами, смотрит на Вас, прикидывает риск того, что Вы или другой господин с таким же полученным от банка мешком через забор полезете, и говорит, сколько надо вернуть поверх тех денег, что в мешке. И протягивает Вам мешок. И вот тут-то момент истины - представьте на минуту, что такой же мешок дали Вашему близкому другу. Он как мы понимаем, идет через платный вход (т.е возвращает мешок и поверх него), Вы (чисто теоретически, для целей примера, допустим), взвесив риск, наказание и выгоду, решили все-таки "через забор". Как Вы думаете, будет ли Вашему другу приятно узнать когда-нибудь в этой жизни, что часть тех денег, что были поверх, он заплатил из-за Вас? Конечно, в банке все более расплывчато, не так персонифицированно. Но по своей экономической сути (и по жизни) это именно так и выглядит. Вот так.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Маша, за пушку спасибо. Приятно.
А еще некоторые строители берут с Вас одну сумму денег, а тратят только половину. Кто-то из них недоворовал кураги и комплекс, видимо, остался. smile:)
Марина (mashen)  (mashen)
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Да не про воровство речь.
Кто штурмует турникеты?
Школьники, студенты, малоимущие.

Ничто не ново под луной. Прокатиться зайцем - "любимое развлечение" этой публики с тех пор, как появился общественный транспорт.
А еще, помню из детства, пятеро отпрысков пьющей соседки тети Веры воровали пельмени, подвешенные к окнам, и булочки из магазина.

Я не одобряю халяву, но взрослым, здоровым, благополучным и успешным мужчинам, пожалуй, стоит быть более снисходительными к тем, кто не в состоянии (по любым причинам) купить билет на метро.

Не разбогатели они от такой "халявы". Да и те, кто платит за себя и за того парня - не обеднеют.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Ох, не знаю, Маша, не знаю.

Кто бы подсказал, где та тонкая грань между снисходительностью и попустительством или безразличием.

Да и господа штурмующие совсем не выглядели малоимущими. Или как минимум при этом выглядили "многожелающими". У учащейся молодежи очень даже привлекательно низкие по стоимости проездные. Голод и нужда? Пожалуй, соглашусь и пельмень и булку отдам. Но если господин куда-то едет с вполне вменяемым видом и очень даже полный достоинства, значит предшествующие потребности (голод и др.)как-то решены?

Говоря про тонкую грань и к чему может привести ее переступание, опять вспомнил шутку, может вспомните:

Врач в родильном доме обходит послеродовые палаты и видит в одной из постелей пациента-мужчину. Спрашивает, как он тут оказался.
"Доктор, все началось с того, что я один раз помыл посуду."

Ну что, простим их тогда? Не обеднеем?
Марина (mashen)  (mashen)
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Тут уже упоминали профессиональную деформацию личности.
Ничего обидного, кстати. Я лично отношусь к коллекторам с самым искренним уважением, а вот о неплательщиках по кредитам у меня мнение предвзятое, и даже стоны: "Муж пьет, я беременна пятым" не могут его изменить. Потому что кредиты, сирым и убогим не выдавали, да и брали их не на хлеб и молоко детишкам.

Но вот зайцы...
Я не знаю, как выглядят малоимущие в Москве в 21 веке. Подозреваю, что у них нет ничего общего с кроткими персонажами Диккенса и доведенными до отчаяния героями Достоевского. Но мне кажется, любому взрослому человеку легче заплатить за проезд, чем штурмовать турникет. Украсть миллион или там скрыть доход от налоговой - такие проступки не требуют особых душевных усилий, не оставляют чувства стыда, не вызывают у общества никакого порицания (наоборот!). Но на глазах у сотен людей признаваться, что у тебя нет 25 рублей, да еще делать это как минимум дважды в день... Какие еще приметы нужды и голода требуются? Прохудившееся пальтишко и синяки под глазами? Так люди на работу/учебу едут, а не на паперть.

Вам просто, наверное, до такой степени надоели эти неплательщики по кредитам, что вы стали нетерпимы даже к такой мелочной "халяве".
Но это разные люди. И жизнь у них разная.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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За искреннее уважение к отрасли благодарен. Это ценно. Поскольку не так легко дается правильное позиционирование профессии.

По поводу деформации личности, Маша, честно сказать не могу согласиться. Профессия/работа – это всего лишь одна из большого множества ролей, которые мы играем в этой жизни. И часто далеко не самая важная в списке приоритетов. Мы как-то с Алёной это обсуждали. Тогда уж надо говорить про комбинацию деформации по возрастному, половому, семейному, родительскому итп статусу. Все эти статусы влияют на наше с Вами суждение в комплексе, а не один из них. Ну да бог с ним.

Я бы, возможно, мог понять, если «те парни» действительно от острой нужды поехать на работу, а денег нету, делали это. 30-к на жувачку, как сказал Владимир Светлый в этом посте – вот альтернатива. Жевачка, пачка сигарет или напиток – стоят выше в списке приоритетов, чем оплата проезда на работу, где денег можно заработать. Допускаю, что я могу ошибаться. Вы правы в том, что люди разные.

Рад сказать, что неплательщики мне не надоели. Они, можно сказать, кормят целую отрасль с ее работниками, семьями работников итп. И не буду совсем категоричным, но твердо убежден, что два явления – неплательщики по кредитам и штурм турникетов – это вещи, пусть и отдаленно, но связанные. Вот видите, опять подверг себя деформации по профессиональному признаку, раз уж мы на банки.ру общаемся. Да, люди разные и, конечно, не каждый заяц 100% трансформируется в неплательщика по кредитам. Но общество точно одно.

Есть у меня пара (ну или одна хотя бы) классных идей, как с этим явлением покончить. Опишу ее в ответе уважаемому Урри. Хорошего Вам дня, Маша.


Марина (mashen)  (mashen)
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И еще. Мне кажется, наглая и зажратая морда тяпкой - единственно приемлемое выражение лица, если нет денег на проезд. Нет так унизительно.
Все-таки, мы не в Африке, у нас голод - это макароны три раза в день.
Дмитрий Першин  (Older)
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Очень точно подмечено про тонкую грань... Полностью согласен!
Александр  (Forest Gump)
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smile:oops: Корыстью необузданной влеком,
Вор молодой в чужой забрался дом.

И чтобы впредь нужды ему не знать,
Чужим добром мешок стал набивать.

Бесцеремонно шаря в доме том,
Нашёл кувшин серебряный с вином.

В котором для воров — а кто им рад? —
Хозяин растворил смертельный яд.

Богатство и вино! Веками вы
Неопытных лишали головы!

И вор, ведомый жадностью, не смог
Сдержать соблазн и сделал шаг в силок:

Бессовестно зарвавшийся простак
Находку посчитал за добрый знак

И зелья, как воды в жару, хватил,
Вскричал и на пол грохнулся без сил.

Что понял он в последний жизни миг?
Какую боль вместил предсмертный крик?

Быть может, если б снова жизнь начать,
Не стал он на чужое посягать…

Так гибнут люди грешные порой,
Ведомые своею волей злой.

Людская зрима Господу вина —
За каждый грех заплатим мы сполна!

Нейдёт добро ворованное впрок,
Содержит яд украденный кусок.

Идущие неправедной стезёй
За кражу платят жизнью иль душой.

Кто ж обманул и месть, и правый суд
От Божьего суда не убегут.
Елена Пушникова  (Алёна))
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У меня возник вопрос к вам, именно как к коллектору. Отчасти, это перекликается с этой темой. Я не знаю, что движет этими людьми в метро, как и любителями бесплатных кредитов, могу только догадываться.
Недавно у меня состоялся разговор с одним моим знакомым. Узнав, что я опять работаю в кредитном отделе банка, он радостно воскликнул, о! помоги мне взять кредит! в процессе разговора он сказал, что ему нужна ипотека, а ипотекой наш банк не занимается. В итоге, я просчитала ему и поняла, что с его зарплатой кредит ему никакой не светит. На что он мне ответил, да ладно тебе, главное взять, а там можно и не отдавать, ничего страшного не случится, не убьют же. И тут у меня волосы дыбом встали: он просил меня выбить ему кредит, не задумываясь о том, что он меня подставляет во-первых. Во-вторых не представляет реальной ответственности за невозврат.
Так вот мне очень хочется, чтобы вы, Александр, рассказали посетителям банки.ру, какова же все - таки ответственность за невозврат кредита и что может грозить заемщику в таком случае?? Спасибо.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Алёна, это он. "Тот парень". Что я говорил, они кругом!

Серьезно говоря, здесь две отдельных встречных темы:
1) Ответственность банка при кредитовании. В идеале банк должен точно также как и Вы посчитать, что кредит он не потянет (или потянет, но в другом объеме) и на том проблема бы и разрешилась (т.е. даже не появилась) и наоборот -
2) Если банк не делает таких расчетов (не может или политика такая), то сам заемщик часто не умеет сделать таких расчетов тоже, к сожалению. Или он тщательно замаскированный "тот парень". Тема финансовой грамотности (или безграмотности, чуть опять через 2 буквы м не написал:)) - это тема отдельного пласта разговоров и обсуждений. И коллекторское сообщество, кстати говоря, по сути своей каждодневно методично совершает сотни тысяч (!!!) звонков в эпицентр финансово малограмотных наших сограждан.

Отдельно подготовлюсь и опишу все страшилки. Господам неплательщикам есть что терять. Хорошего дня, Алёна.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Спасибо, Александр. А страшилки и правда не помешали бы. Может это хоть как-то простимулирует наших финансово безграмотных сограждан).
Першинг  (Першинг)
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Знаете, Алёна, кредитные отделы, на мой взгляд, также нуждаются в страшилках. Как только клиент показывает банку свою платежеспособность, сразу начинается его обработка в целях заставить тратить больше. Я понимаю, что это просто рекламная технология, а не сознательные действия конкретных работников, но уверена, раскрутившие клиента работники чувствуют себя абсолютно не при чём, когда клиент оказывается в состоянии дефолта. Почему же нужно пугать клиента, а кредитчики, белые и пушистые, должны за это с достоинством получать свои немаленькие бонусы? Неужели всегда их совесть чиста?
Елена Пушникова  (Алёна))
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Наверное логика в ваших словах есть. Могу сказать только лично за себя. Я не получаю бонусы за выдачу кредита, клиентов не привлекаю, информацию о кредите могу представить клиенту только в рамках внутренних тарифов банка. Все решения в конечном итоге выносит кредитный комитет. Если мы говорим о физическом лице, каждый человек подписывает так называемое ПСК (информацию о полной стоимости кредита), юридическое лицо тоже понимает, на что оно идет. Вся информация о кредите представлена в кредитном договоре, надо только внимательно его читать. Вы же не с закрытыми глазами подписываете? А недобросовестные, нечистые на руку люди есть в любом бизнесе.
Першинг  (Першинг)
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Ни в коем случае не хотела Вас обидеть. Меня просто поражает, что представители банков во ВСЁМ винят клиентов, забывая, что до кризиса банк получал от него изрядную прибыль и во всю пытался раскрутить. Сама маркетолог - знаю, как это делается.
Ах, обмануть меня нетрудно
Я сам обманываться рад.
А.С. Пушкин
Елена Пушникова  (Алёна))
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Да нет, я не обиделась, просто высказалась за себя.
Александр  (amarok)
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Я таких не осуждаю, но и не на их стороне, но понять халявщиков можно. Все кто оказывает различного рода услуги, необоснованно завышают цены, вот и получается, что турникеты обходят, счетчики электро-водоснабжения в обратку крутят и прочее(монополия и сговор). Вы задумывались откуда такие цены берутся? Что касается кредитов, тут совсем по другому, присутствует право выбора "Не нравится? Иди в другой банк"
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Да вроде бы тут тоже должно быть так, Александр. Не нравится цена - не пользуйся. Хотя понятно, что пёхом далеко не дойдешь. И я бы сказал, что очень часто картина работает в обратную сторону. Поставщики всякого рода услуг отдают себе отчет в том, что будут "те парни" и прикидывают насколько с остальных побольше взять чтобы достичь своих показателей по бюджету итп. В кредитах в аккурат это и есть. Называется кредитный риск. За него дополнительный процент начисляют всем - и тем кто платит вовремя и тем, кто нарушает свои обязательства. И моя отрасль, отчасти, и пусть это звучит громко, помогает в своей части держать этот процент хоть в каких-то пределах.
Пенсионер  (Пенсионер)
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Метро еще ладно, как-нибудь 50 рублей в день найти можно. А тем, кто в электричках пригородных? Например из Павловского Посада, 130 рубликов в одну сторону smile:) А на выходе их пасут охранники на турникетах, поэтому народ лезет через ворота, заборы, прыгают с путей, чтобы обойти.
А чтобы коллекторам было меньше работы, надо экономической безопасности банков хорошо работать при проверке потенциальных клиентов. Малейшее подозрение и клиент свободен. Вот только подходы в банке разные при выдачи кредитов. Безопаснику вычислить неблагонадежного и отшить. Кредитчику выдать, от этого зависит премия, в случае невозврата ему не выбивать кредит.
Хотя, вот с Аленой вместе работали в одном из банков, взаимопонимание было, ненадежных клиентов не пропускали.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Да, Виктор, про электрички вспоминал. Хорошо, что хоть на самолетах не нужно каждый день на работу летать. Да там, зайцем особо-то и не прокатишься. smile:)

Про меньше работы: Идеальная картина при кредитовании в банке в двух словах выглядит приблизительно так. С одной стороны - продающее подразделение, с огнем в глазах, нацеленное на долю рынка, объем выдачи итп. С лозунгом - "Больше кредитов, хороших и разных!" "Кредит должен получить каждый". И это нормально. С другой стороны - хладнокровные рисковики и сотрудники служб безопасности, нацеленные на уменьшение просроченной/проблемной задолженности. С лозунгом "Клиент обратился за кредитом? Это уже подозрительно." "Не давать никому". И где-то сверху, отрешенно от споров первых двух - профессиональный кредитный комитет, соблюдающий баланс между уровнем риска (невозвратов) и объемом кредитного портфеля, нацеленный на процентный доход.
Поэтому в нашей части, работа будет всегда пока есть кредитные отношения. Взыскание - неотъемлемая часть любого кредитного процесса. Вам удачи, Виктор.
Людмила  (Luydmila D)
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По поводу кредитов и моего предыдущего поста про риск и драйв.
НИКОГДА не возьму кредит без намерения его отдать. Именно путем просчета рисков получается как в той финансовой загадке: высок ли риск умереть, прыгнув с самолета без парашюта? Ответ многие помнят: риска нет, так как результат заранее известен.
В ситуации с банком риска тоже нет- отдать придется.
И это даже без воззваний к совести и чести, поэтому про "брать чужое нехорошо" сейчас не будем.
Если речь идет о ситуации, когда возврат не планируется заранее,это уже не азарт игрока, а просто некая инфантильность ума.

Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Как бальзам на израненную душу...

Полностью согласен, Людмила, особенно в части "отдать придется". Так или иначе. Рано или поздно.

Спасибо.
Лоймила  (Лоймила)
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аЯ-ЯЙ, не подхожу банку, потому что ответила бы риск высок.
Что значит результат известен?
Высота самолета? набранная скорость?
Есть вырианты падения с 60-го этажа с минимум травм при этом smile:idea:
Урри Кадыков  (Дистандер)
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Есть такой психологический эффект - профессиональная деформация личности.
Она состоит в том, что человек, занимающийся определённой деятельностью, начинает взаимоотношения со всеми людьми, даже за пределами своей профессии, строить с точки зрения своего устойчивого сложившегося мировосприятия.
Наиболее ярко эти профессиональная деформация проявляется у людей, занятых взаимодействием с людми с позиции "власть-подчинение", такие как учителя младших классов, работники правоохранительных органов.
У них однозначно формируется жизненная позиция: я прав, и все мне должны подчиняться, а кто не подчиняется - тот плохой человек.
Именно так, за пределами профессиональной сферы никаких реальных способов воздействия на другого человека нет, нет возможности принудить, но можно внутренне (или внешне, сказав или написав) этих людей осудить на словах.
Примечательно то, что такая жизненная позиция очень удобна, поскольку минимизирует внутренние усилия, направленные на понимание побудительных мотивов другого человека.
Достаточно, что у такого субъекта имеется стойкое внутреннее убеждение в том, что тот, кто "не слушается, будет наказан лишением компота", безотносительно к тому, что у ребёнка уже в четыре года может быть собственное мнение по какому-то вопросу.
Что касается взрослых людей, то в подавляющем большинстве случаев поступку предшествует внутренний выбор человеком того или иного направления своих действий.
Здесь же мы видим фактически голословное обвинение из серии "нехороший человек - редиска", сравнение безбилетника с флибустьером. А ведь флибустьер - это морской разбойник, пират.
А ведь те люди, которые пытаются (если им это удаётся) проехать в общественном транспорте бесплатно, не просто желают кататься ради развлечения, а едут туда, где они могут заработать, в том числе и на оплату проезда !
Кому будет хорошо, что не имея денег на оплату проезда, они останутся дома и не будут ничего делать !
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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День добрый, Урри. Есть одно красивое решение, как на корню решить проблему с зайцами. С потрясающим двойным эффектом. Вот оно - делаем бесплатный вход в метро. Представляете какой эффект! У всех, и в первую очередь у «тех парней» появится реальный шанс чаще и с бОльшим удовольствием ездить зарабатывать. Как следствие персональный (семейный) доход тех парней должен подрасти. А тут еще и за проезд платить не надо – доход только остальных (не «тех парней») тоже подрастет, так как «те парни» и так не платили. Ну и дальше по цепочке – рост располагаемого дохода, рост потребления (или накопления) – вобщем ВВП увеличим в итоге.

Тут вспоминаю про деформацию (писал о ней в разговоре с Машей) – банковское и коллекторское сообщества должны тоже выиграть – больше шансов, что у людей есть деньги, чтобы вернуть кредит/задолженность.

(Про то, где денег взять на содержание метрополитена, на время не будем вспоминать. На кого бы их переложить, кстати? А, да, конечно же на тех, кто в метро не ездит. «Не хочешь ездить в метро – плати налог»). smile:)

Да, будет еще экономия на контролерах и самих турникетах. И сильное снятие стресса со свистящих бабулек и теперь уже не атакующих турникеты добропорядочных пассажиров.

Есть еще идея про, скажем, такси. Если уж ездить на работу зарабатывать деньги надо и нельзя, чтобы «те парни» оставались из-за стоимости проезда дома, то можно такси им по утрам заказывать. Там вообще кредитная по сути форма оплаты. Ты сначала едешь. Никаких угрызений, полный достоинства. И уж потом думаешь как незаметно прошмыгнуть за водителем в открытую дверь, пока тот на заправке вышел или как-нибудь еще. В принципе, какая разница с финансовой точки зрения, сколько не платить. В такси есть свои плюсы и минусы – комфорта больше, но зайцем проехать все-таки технически сложнее. Но наверняка что-нибудь придумать можно.

Все. Конец проблеме зайцев. И темы бы для поста не было. smile:(
Людмила  (Luydmila D)
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Урри! Насчет деформации личности согласна, к слову, именно поэтому в моей компании не берут на работу бывших учителей: абсолютно не командные игроки.
Но деформации бывают не только у участковых милиционеров и коллекторов, им подвержены все мы в той или иной степени, просто у власти (даже "маленькой власти") это заметно сильнее и последствия бывают катастрофичнее.
Весь пост , собственно, и посвящен обсуждению темы грани между властолюбием и законопочитанием (прошу прощения за высокопарность smile8)
Вы не допускаете , что действия многих диктует не стремление подчинить, а желание иметь в своей среде четкое понимание закона?
Я не за убийство "зайчиков", а за то, чтобы "зайчик" хотя бы догадался о некрасивости поступка. Пусть знает, что это не есть хорошо и дальше прыгает через турникет.
С пониманием, что так плохо жить и надо бы заработать на проездной. И что рассказывать про это стыдно, как и демонстрировать рваные носки. Ну нет денег на новые, бывает, но хвалиться зачем?
Лично мне хочется, чтобы быть честным стало модно.
Я далеко не ангел, и если надо ехать- пролезу сквозь рельсы- но в собственных глазах это будет падение и smile:( грустно, очень грустно.
Никому не расскажу...
Костя  (Kosty)
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Не думаю, что когда зайцы в метро это как-то влияют на стоимость . И не думаю, что в метро есть Risk cost как в банке. А стоимость растет в метро, на мой взгляд, по принцыпу "водка дорожает", да Гаеву на дом в Сардинии smile:)
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Сэкономить 30-ик на жувачки, что может быть соблазнительней!
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Что интересно: описываемое явление есть и на загнивающем Западе. Буквально неделю назад невольно провел через турникет в римский метрополитен местного жулика.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Если смотреть на вещи позитивно, Сергей, то давайте это считать твердым подтвреждением того, что и мы в России твердо и безвозвратно встали на цивилизованный рыночный путь развития.smile:)
Fovella Simoom  (Fovella Simoom)
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Вспомнилась мне прошлая работа...
Многие ездили на электричке, так удобнее.
Купила себе карточку зарядила ее на 3 месяца, катаюсь - горя не знаю.
Со мной и подругами ездил зам нашего начальника, так вышло что всем по пути. Каково же было его удивление, когда он узнал, что я оплачиваю свой проезд на электричке!! Неслыханное дело! Дальше пошла лекция, как пролезть под турникет или сунуть тетеньке 10 рублей, если пролезть не можешь.
Очень хорошо помню свои эмоции. Мне 22 года, з/п 25 т.р. Ему больше 40 лет, з/п 120(!) т.р., т.е. в 5(!) раз больше моей. Внимание вопрос: кто кому должен был читать такую лекцию? И должен ли был? Неужели ему было не стыдно?
Вопрос не в деньгах, вопрос именно в своих ощущениях. Я никак не могла представить себе позорища, как я, взрослая девица, пролезаю под турникет. И до сих пор не могу понять, как он себя в такие моменты чувствовал.
Александр  (Forest Gump)
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Один человек вместе со своим маленьким сыном проходил мимо чужого сада. Был конец лета, и яблоки в саду уже поспели. Они так и манили к себе своими спелыми красными щечками. Оглянувшись взад и вперед, человек понял, что его никто не видит. "Нарву-ка я себе немного яблок," - подумал он и шагнул в сад. Но его маленький сын сказал: "Папа, ты забыл посмотреть на небо."

Господь Бог видит все!
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Жаль, что этот момент не предусмотрели метростроевцы, Александр. К сожалению, места, где стоят турникеты, спроектированы чаще всего так, что подняв там голову вверх, не увидишь неба. smile:(
Хороших выходных, тем не менее. И на свежем воздухе, пожалуйста, чтобы было куда смотреть, подняв голову smile:)
Костя  (Kosty)
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Думаю, прекрасно, так как он экономил каждый день. Например мой знакомый живет за городом и проезд официальный ему обойдется в 150 руб. ежедневно + метро 56. Итого около 5000 руб. ежемесячно. То что вам 22 и вы з.п. тратили на косметику и на кафешки это одно, а то что тот не хороший дядька, кормил семью!!! И экономия в 5000 могла быть очень ощутимой. Так что в такие моменты он себя чувствовал как отец семейства, который кормит детей.
Людмила  (Luydmila D)
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ворованными продуктами smile:D
Fovella Simoom  (Fovella Simoom)
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Я думаю, что прежде, чем писать, куда я тратила деньги, нужно меня знать. Я не пользуюсь косметикой, а в кафе бываю крайне редко. smile;)
На тот момент мы с мужем копили деньги на определенные вещи. Сейчас мне 25 и получаю я больше, но почему-то свой проезд по-прежнему оплачиваю.
Исходя из вашего поста, делаем вывод: я, по-видимому, плохо забочусь о семье, продолжая бессовестным образом отдавать деньги в кассу метро.
Предвосхищая слова о том, что меня кормит муж, а там кормилец семьи - "нехороший дядька", сразу скажу что никто его жене не мешает работать, раз у них такая беда с финансами и они вынуждены экономить на проезде при его з/п в 120 т.р. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
Я думаю, что прежде, чем писать, куда я тратила деньги, нужно меня знать.

Согласен, довольно неприлично со стороны остальных комментаторов, вынужден заступиться smile:!:
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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В метро – да, больной вопрос. Турникеты стали высокие - чтобы прыгать через них, нужна хорошая физподготовка. Гораздо проще пройти за тем, кто оплатил проезд, а на выходе из турникета оттолкнуть или сбить его с ног, чтобы не мешался. Малоимущие «студенты» лет 30-40 с пивными брюхами, в дубленках или кожаных куртках, - заходя в вагон, они достают электронную книгу, айфон или КПК и моментально превращаются в благообразных «уважаемых пассажиров», совершенно не думая о том, кто будет помогать подняться человеку, которого они сбили с ног. Так, зарисовка между делом.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Доброе утро, уважаемая Теневая экономика.

В пятницу ездил на встречу на метро днем. Должен сказать, картина, к счастью, сильно отличается от часов пик. Ни одного свистка контроллера, турникеты стоят вялые, не "поют". Я даже задержался на минуту, огляделся. Да, видимо, обстановка не способствует атаке - народу у турникетов мало, и чуть поодаль вида фигура дамы милиционера (или полицейской? Я, кстати, пропустил что-то? Мы в итоге не переименовываем никого никуда?), дружелюбно постукивающей дубинкой по своей ладони.

Отсюда еще одно предложение. Делать больше помещений для турникетов, больше милиционеров и больше эскалаторов, чтобы обстановка всегда не способствовала. К сожалению, тоже утопично.

Как там, кстати у Вас, уважаемая Теневая экономика, ВВП подрос в прошлом году? Статистика уже есть? smile:)
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Имхо, основной мотив - желание сэкономить не время, а деньги.

В утренний пик, когда пробка образуется еще на входе в метро, в кассу стоит длинный хвост, а у турникетов и вовсе не протолкнуться, люди проходят по очереди. Зато как-то раз я договорилась встретиться с подругой в метро. Она задерживалась, и мне пришлось ее подождать в вестибюле - недолго, минут 7. Время - около часа дня, сонная и малолюдная станция в спальном районе, кассы свободны. За это время я видела 5 случаев прохода через турникет описанным способом.

Поэтому расширение чего бы то ни было, на мой взгляд, не поможет. Та же ситуация, что и в автомобильном движении - подрезают и лезут на встречку ведь не оттого, что пробки, спешка и "ширины дороги" не хватает. Кстати, отсюда и возможный вариант решения проблемы: после того как за те или иные нарушения ПДД ощутимо подняли штрафы, нарушителей стало меньше. Особенно это видно по ремням безопасности - пристегиваться стали даже те, кто раньше геройствовал и считал их ерундой, ровно как сейчас некоторые граждане считают ерундой безбилетный проезд.

В общем случае, я не сторонник закручивания гаек, но с ремнями, с переходами на зебре я вижу, что это работает. Милиции на каждой станции полно. Если этот гипотетический "студент" хотя бы через раз будет попадать на штраф в 1000 руб., он быстро расставит приоритет среди своих пивасиков и чупачупсов.

ВВП растет в экономике - я человек, а не хозяйственная деятельность.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Вынужден признать, что Ваше, уважаемая Теневая экономика, предложение настолько просто, насколько и очевидно. И имеет понятный большинству из нас экономический смысл. Нужно отрегулировать уровень наказания рублем, чтобы он был не беспредельным, но ощутимым. Это самое реалистичное. Ну вот сейчас утрясется ситуация с новым руководителем метрополитена и постепенно дойдут руки и до устранения этой нелепой ситуации с зайцами.

Побочный комментарий/размышление для себя - надо продолжать привыкать к виртуальной составляющей нашего современного мира (писал об этом в одном из прошлых постов). По крайней мере из последнего Вашего комментария я понял, что Вы - дама. По крайней мере в виртуальном мире. smile:)
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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У меня такое впечатление, что мое предложение показалось вам несколько примитивным. Согласна, это не такой изящный метод, как изменение менталитета в сторону законопослушности. Но дожидаться, когда пешеходов начнут пропускать на зебре не из боязни штрафа, а из уважения участников движения друг к другу, можно очень долго. Вы полагаете вопрос об отставке Гаева делом решенным?

Я вам больше скажу, я даже в виртуальном мире не экономика. И ник у меня вполне "человечий", только мало кто его правильно читает smile;)
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Вот ведь как глаз замылился. Вы уж извиняйте меня, что Ник неправильно прочитал. Темп по жизни такой, что начинаешь слово (а порой даже и предложение или абзац) читать и некогда внимательно дочитать. Сканируешь, домысливаешь и мчишься дальше. Еще одно подтверждение, что у нас год идет за три. Зато теперь сомнений нет.
Про Ваше предложение - никакого сарказма. Действительно так считаю. Это самый практичный шаг и наиболее быстро дающий результат.
Про Гаева было в новостях, что подыскивают замену из числа руководителей РЖД.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Темп жизни... У каждого он свой, наверное. Я замечаю, как темп жизни меняется в разные периоды, но сама не могу повлиять на этот процесс. Мне бы хотелось научиться "спрессовывать" время до состояния год за три, но как этого добиться? Навешивать на себя еще больше заданий? Ерунда, это приведет только к срыву сроков и неисполнению обязательств, а я этого жуть как не люблю.

Судя по тому, как сейчас функционирует РЖД, новость не внушает оптимизма smile:| Если в Москве метро - это относительно быстрый (хоть и не слишком комфортный) способ добраться в нужное место, то пригородные электрички живут по собственному графику, и мегаполиса с его ритмом жизни для них словно не существует. Там совершенно нормальны перерывы по 1,5-2 часа в середине дня. Сама несколько раз так попадала - чрезвычайно неприятно, особенно когда берешь билет туда и обратно, а на обратном пути выясняется, что несколько электричек отменили и придется ехать на маршрутке, т.е. дважды оплачивать дорогу. Да и вместимость газели не сравнить с электропоездом.

Тут в комментах приводили примеры бедных школьников, мне в качестве зайцев обычно попадаются не голодранцы, а обеспеченные граждане... Наверное, должники по кредитам столь же неоднородны: кому-то на икру не хватает, а кто-то с хлеба на воду перебивается. Какая имущественная категория заемщиков дает наибольший процент неплательщиков? Подозреваю, что в абсолютном выражении число малоимущих среди них будет невелико: людей с низкими доходами, скорее всего, отсеят на этапе выдачи кредита. А в относительном, т.е. число должников на N выданных кредитов? И в каком сегменте кредитования больше просрочек: в кредитных картах, в потребительских кредитах на конкретную покупку типа бытовой техники, в крупных займах на авто или недвижимость?..
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Доброго Вам начала недели, уважаемая Теневая Экономка.
Два момента влияют на процентную долю тех или иных должников. Первое - абсолютное количество выданных кредитов по типам. Больше всего выдано потребительских кредитов и кредитных карт, затем авто и уже потом ипотека. Поэтому уже исходя из этого подавляющую долю работы нашей отрасли составляют потребительские кредиты и кредитные карты.
И второе - есть такая нехитрая модель платежного поведения физического лица. Достаточно универсальная для почти любого более менее развитого рынка. Схематично рисуется в виде пирамиды, где в основании платежи (неплтежи) по тем самым кредитным картам и потреб кредитам, выше платежи по авто кредиту и у вершины - платежи по ипотеке. Считается общепринятым, что в случае возникновения затруднений, человек сначала перестает платить по потребкредиту/кредитной карте, затем, если сложности продолжаются или усугубляются, перестает платить за авто кредит и уже в последнюю очередь перестает обслуживать ипотечный кредит на жилье. Этот момент поддерживает то же самое распределение - большинство долгов возникает по потребкредитам и кредитным картам, затем идут автокредиты и в конце ипотека. И есть еще один момент - сумма и обеспеченность. Достаточно часто банк может передать внешнему коллектору работу по необеспеченным небольшим кредитам, а обеспеченные крупные суммы (типа авто и уж точно ипотеки) пока оставить внутренним подразделениям банка. Вот если в трех словах. Хорошего дня.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Спасибо smile:)
Обеспеченность и количество выданных кредитов выглядят логично. Про платежное поведение - любопытно... Получается, наибольшее количество неплатежей как раз по самым ненапряжным кредитам - все же, с экономической точки зрения, выплатить кредит за мобильник-холодильник проще, чем за авто.
Петя  (rjkxfr)
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Полагаю да. А назовите хоть одну причину по которой он должен остаться на этом сладком, теплом и доходном месте...вопрос времени...но некоторым удается быть всегда нужным...незамених у нас нет...а значит у некоторых есть какие-то другие качества кроме деловых... smile:)
Першинг  (Першинг)
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Здравствуйте, Александр!
Интересное Вы описали наблюдение.
Хотелось бы, вернувшись к Ваше профессии, поинтересоваться Вашими наблюдениями: какой процент "тех парней" составляет в портфеле должников, с которым Вы имеете дело. Предполагаю, что не больше 5%.
И ещё мне интересно - Вашей профессии, как Вы говорили ранее, около 6 лет. Изменилось ли это соотношение за последние 1,5-2 года? И как повлиял обвал рынка на то, с какими людьми Вы общались по неприятному факту невозможности корректного исполнения их обязательств по кредитным договорам? Не стал ли преобладать количественно над флибустьерами и искателями дармовщины так называемый, не успевший до конца сформироваться за межкризисное время "средний класс"?
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Ааа, вот и Вы Тамара. А то я по невниманию даже заволновался за Вас раньше времени. Ну хорошо, что у Вас все в порядке.
Интересно, какой материал в итоге получится из Ваших наблюдений?

Говоря про точный процент, вспоминается еще один анекдот (этот пост, видимо, особенный в этом плане). Надеюсь, что все достаточно политически корректно в отношении персонажей.

Летят Петька и Василий Иванович на самолете. Василий Иванович за штурвалом. Рулит и кричит: "Петька! Приборы?"
Петька: "Двести, Василий Иванович."
"Что двести?"
"А что приборы?"

Отвечая в этом духе, внимание, оп, отчет номер 7, и вот она эта цифра - 17,8%.

Если чуть серьезнее, то в целом в отношении платежей по кредитным обязательствам все мы делимся на четыре группы. Представьте себе матрицу (таблицу) размером 2 на 2. По одной оси желание (хочу, не хочу) платить. По другой - возможность (могу, не могу) платить.

Итак, вариант самый простой - хочу и могу. Конец просроченной задолженности.
Вариант второй - Могу, но не хочу. Тут есть сегмент, который справедливо оспаривает порой некорректные действия кредиторов. Есть прослойка фрода (и не собирался изначально возвращать). Остальные - люди по принципу "на авось", "посмотрим, что мне сделают".
Третий вариант - Хочу, но не могу. Вот сюда часто попадают люди с временными финаносвыми трудностями. Чаще всего, разрешимыми. Иногда, правда, переходящими в постоянные финансовые трудности.
Ну и последний - Не хочу и не могу. Сюда можно вложить все истории про обшарпанные квартиры, учет во всяких диспансерах итп. Эти господа, по хорошему, не должны были попасть в число заемщиков при правильно построенной кредитной политике банка.

Сказав все это, сделаю одну оговорку. При все возрастающей защите персональных данных, банку порой сложно 100% правильно угадать кто Вы на момент выдачи кредита. Даже при все возрастающей пользе от сведений Бюро Кредитных Историй (БКИ). Отсюда и естественные ошибки. О двух типах ошибок - как-нибудь в другой раз.

Из тенденций - в период финансовых потрясений подрастает доля третьей группы, но не до стадии преобладания. Боюсь, Тамара, переутомить остальных кроме нас с Вами. Да и поработать надо. Хорошей Вам недели.
Першинг  (Першинг)
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Александр, мне хотелось бы понять, учитывают ли в методиках работы коллекторы эту классификацию? Всё-таки кризис возник внезапно, беспричинно (у нас) и преждевременно, учитывая периоды между кризисами, описываемые экономической теорией. 11-12 лет - такая периодичность теоретически. А у нас чешет через 9. Является ли он закономерным, или это результат направленной деятельности? Причин для кризиса у нашей экономики не было. И основной жертвой кризиса стали именно экономически активные и успешные люди, умеющие работать и зарабатывать. Непонятно, почему банки оказались неготовы к этому. В действиях некоторых банков мне видится прямое содействие и использование кризиса в своих целях.
Но я, наверное, слегка отошла от темы. Хорошей Вам недели. Вы не похожи на тот образ коллектора, который у меня старательно создали некоторые Ваши коллеги. Успехов Вам smile:!: smile:!: smile:!:
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Тамара, большое Вам человеческое спасибо от себя и от всей отрасли. Звучит громко, но, признаюсь Вам, что одной из главных целей в поддержании блога считаю создание правильного имиджа профессионального сообщества (к которому без лишней скромности отношу и Группу компаний ФАСП, в которой тружусь с самого зарождения коллекторской отрасли в России 6,5 лет назад). Можете быть уверены, что у нас, как и почти в любой другой профессии, нужно четко отличать - есть коллекторы и есть коллекторы. Если кто-то озадачен выбором правильного коллектора, смотрите на принадлежность к профессиональной ассоциации. НАПКА (Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств) много делает для поддержания и строго следит за качеством своих рядов.

Ваша оценка очень важна для меня, так как означает, что хоть на этот миг цель блога достигнута.

Могу уверить Вас, Тамара, что у серьезных компаний сегментация должников даже более серьезная, чем та матрица, которую описал вчера. Важна степень контактности и некоторые другие элементы, которые уже совсем близки к ноу-хау. В итоге "классификация" может насчитывать несколько десятков статусов и подстатусов. Все по настоящему и серьезно.

Про кризис - на моей профессиональной памяти помню сильную встряску 1998, затем легкий набег на банки летом 2004 (кажется), который кризисом можно не считать, и вот недавний общемировой шторм. Так что, как считать - те же 11-12 лет получились. Не могу залезть совсем глубоко в душу банкиров, но не думаю, что нужно искать серьезный намеренный умысел. Многие из них тоже были в несладкой ситуации встряски. Их тоже сокращали итп. (И они тоже часто ездят в метро smile:) )

К счастью, это все в прошлом. Давайте о светлом - ведь мы же уверены, что этот год будет лучше чем прошлый? Правда, хуже, чем последующий, хочется надеяться.

Еще раз скажу - спасибо за добрые слова. Помните, Тамара, есть коллекторы и есть коллекторы. Как почти в любой другой профессии.
Петя  (rjkxfr)
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Вот на счет метрополитена можете даже не переживать. Это не вы платите за того парня. Это я за него плачу и такие как я...у меня каждый месяц остается от 10 до 30 поездок...а у семьи наверное все 100 наберется...я думаю я не один такой...и как то не особо переживаю...А вы платите только за себя...А вот, что действительно меня волнует в метрополитене...ну например вот это...тоже ещё тот парень...даже с учетом не давней отставки человека чем то похожего на Ильича...
как-то не очень сомневаюсь...
Цитата
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Генпрокуратуратура РФ пришла к выводу, что руководитель московского метрополитена Дмитрий Гаев за последние десять лет незаконно получил доход в 112 миллионов рублей от возглавляемого им предприятия, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ведомства Марина Гриднева.

Подробнее: http://news.mail.ru/economics/4963836/?frommail=1
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Грустно. Неужели на таких позициях совсем нельзя обойтись без этого? Думаю, что все-таки можно постараться. Давайте стараться, когда час придет, ОК? smile:)

С г-ном Гаевым - думаю, что одно из последствий слишком длинной не смены власти. Каким бы хорошим не был градоначальник, ротация должна быть обязательной. 18 лет, все-таки слишком много.

Больше оптимизма, Петя! Ведь сегодня праздник - понедельник!
Петя  (rjkxfr)
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А я не стороник дианетики! smile:D

Вся цель поста сводится к "Думаю, что есть прямые аналогии с поведением и заемщиков/должников по кредитам. Некоторых сегментов." А я вот уверен, что в некоторых сегментах количество должников прямопропорционально политике банка по выдаче кредитов...Нарушением банка законов РФ или их циничном толковании. А прямые аналогии с метрозайцами и должниками это 159 УК РФ. И таких не так много среди должников которые не выполняют кредитные обязательства.
Першинг  (Першинг)
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Согласна. Но причём тут известная тоталитарная секта?
Orest  (Orest)
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Александр,

Ваша позиция, по-моему, не учитывает одного серьезного аспекта.
Именно этот аспект мешает желательному позиционированию как метрополитена, так и вашему роду деятельности. А именно - нормы прибыли.
Проезд на метро стоит диких, ничем не оправданных денег при одновременном его, метрополитена, нежелании сколько-нибудь улучшить сервис.
Кроме того, здесь очень, очень много крадут, при этом жалуясь на нехватку средств буквально на все - копейка слезу любит.
Ровно то же - несусветные нормы прибыли, или, вернее, нормы алчности российских банков, закладываемые ими в кредиты, не дают возможности гражданнам рассматривать коллекторов как несущих нечто доброе, светлое и вечное.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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В части воровства, уважаемый Orest, очень больная и очень обидная для страны тема. Упоминал тех же некоторых нерадивых строителей в этом посте. Могу сказать, что стоимость любых строительных работ у нас выше чем у конкурирующих стран почти в разы. И те же консультанты, разобравшись в цифрах, вывели отдельную строку бюджета, которую скромно назвали "на успешное прохождение проекта" или как-то так. Т.е. мы практически уже в бюджет закладываем эти расходы. smile:(

Ну а уж про нас - мы все-таки несем доброе и светлое. Чем-то схожи с дантистами - визит или воспоминания не всегда приятны, а польза для долгосрочного здоровья есть. Про алчность не комментирую. В любом случае, при любом размере прибыли (а, она, кстати, уже давно не несусветная у них в части розничных кредитов), это все-таки наше решение брать или не брать. И всегда "берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда". Поэтому позволю совет читателям - берите кредит при двух условиях - 1) Вам действительно именно сейчас нужно то, что вы не можете себе позволить купить без кредита и 2) Вы внимательно посчитали свою возможность погашать кредит во время (если коротко, ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 30-35% от Вашего совокупного семейного ежемесячного дохода). Хорошей трудовой недели, Orest.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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С началом новой трудовой недели всех нас.

Немного заволновался за Тамару (Першинг). В прошлом посте обозначилась тема человеческой мотивации и отношений в части неплатежей итп. Мне кажется, этот пост очень близок к этой заявленной Тамарой теме. Надеюсь, что у Тамары все в порядке и просто еще не вышла из отпуска после нового года.
Евгений  (Tamahagane)
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Цитата
Неужели на проезд влом заработать?

В зависимости от ситуации временами - Да. Если в плане метро еще соглашусь, что определенные условия по стимуляции оплаты проведены: срок действия карты 45 начиная,по-моему от 5 поездок, прогрессивная шкала скидок от объема, в общем то гарантированное время доставки, ну так скажем предсказуемое, пункты продажи билетов на каждой станции, возможность отсутствие оплаты за пересадки ( действие билета по всей зоне покрытия), то с наземным транспортом совсем иная ситуация: практически полное отсутствие снижение стоимости проезда, единственный выгодный абонемент на 60 поездок имеет срок действия 30 дней, отсутствие пунктов продажи билетов на болшенстве остановках, многие маршруты применимы в режиме - "до метро", график движения не предсказуем, отсутствие дифференциации по расстоянию( например, от меня до метро одна остановка, все равно 28 рублей - если брать у водителя, а иной продажи билетов нет...маршутчики, на том участке, вообще работают, в основном в режиме 1 остановка: туда-обратно.c высаживанием людей посредь проезжей части, что бы на круг уйти, без объездов...скажете маленькая доходность? При том, если метро ходит в целом равномерно в течении дня..то автобусники и тем более маршрутчики работают в режиме максимизации прибыли, с одним местом пустым не поедем, не в час пик и в выходные интервал движения может 30 минут достигать.
Опять же, как мне кажется, нужно начинать не с порицания людей, возможно, с оплатой чуть выше прожиточного минимума( естественно я не о том уровне устанавливаемом Росстатом), а тех же работодатателей, которые этот уровень формируют. Отношения наемный работник - компания, можно. в какой то мере представить в виде модели общественного транспорта, где работодатель приобретает абонемент на проезд, действующий с 9 до 18, кроме выходных, с оплатой не реже 2 раз в месяц. Все вроде бы хорошо, рынок открытый, никто ни к чему не принуждает, работодатель сам выбирает ездить ли на такси( на базе экзотических автомобилей выпускаемых ограниченными тиражами),либо на велорикше. Работник в соответствии со своими данными (автопарком) соглашается выполнять условия договора.
А потом начинается самое интересно, пассажир в лице работодателя, начинает в одностороннем порядке изменять условия договора: а вы знаете, у нас в стране кризис я не готов платить из расчета 26р за одну поездку, давайте по 22, вы же должны понимать; а вы знаете, я вот по пятницам, наверное не буду кататься, соответственно мне полагается скидка на абонемент (ну да вам придется увеличить количество перевозок в остальные дни, но так это же бесплатно, проездной обуславливает лишь временное окно предоставления услуг); а вы знаете, мы хотя с вами и договаривались рассчитываться 2 раза в месяц, вы же не против если в следующем месяце произведем расчет..столько издержек, вы должны понимать (равносильно если бы вдоволь покатавшись с такси, сказать..ой а денег нет..но не волнуйтесь, в следующем месяце заработаю и наверное отдам...интересна реакция таксиста). Я уж не говорю о том, что работник не имеет, зачастую, механизмов для повышения стоимости абонента в связи с ростом цен на безнин, инфляции и.т.п. Да тут конечно можно возразить, что есть ТК, не нравиться ищи другого клиента, но мы же говорим сейчас о социальной ответственности....ведь подобные ситуации характерны, не только для мелких контор сводящих концы с концами, это я еще могу понять, но для компаний российских входящих в Топ-30, Топ-10, работающих в высокодоходных областях, постоянно рапортующих о уверенном росте. А это уже не просто случаи, когда скромно одетые люди перепрыгивают через турникет, а например из списков Forbes Россия, не смешно ли.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Евгений, доброе утро,

Благодарю за комментарий.

И ну просто не могу удержаться, чтобы не вспомнить еще одну смешную историю (прямо проняло, что-то в этом посте), похожую на то, что Вы описываете.

Кризис. Два крупных бизнесмена обсуждают что делать.
"Сократил два месяца назад зарплату сотрудников вдвое."
"Ну и как? Поувольнялись?"
"Да нет, что ты! Ходили как миленькие. Тогда месяц назад совсем зарплату отменил."
"Ну теперь-то уволились?"
"Как бы не так! Две недели назад ввел плату с сотрудника за каждый вход на работу."
"Ну ты дал, и что?"
"Представляешь, хитрят, паразиты. Приезжают на работу в понедельник, а уезжают в пятницу."

Вот такие были истории совсем недавно. smile:) Почти как Вы описываете. Хорошего Вам дня, Евгений.
Динни  (Динни)
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Цены на проезд в общественном транспорте должны быть адекватными. Предположим, в воскресный день я еду на метро с ребёнком погулять по Невскому проспекту. Соответственно, 4 жетона - 100 рублей. Думаю, что это - дорого. Правда, за проезд плачу, через турникеты грациозно, как козочка, не перескакиваю.
Тех, кто это делает, не осуждаю. Цены повышают не потому что "зайцы", а потому что аппетиты у всех этих корпораций безмерные
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Господин Морозов! Вы очень-очень болеете за родное государство и жизнь его сограждан, ибо "И что показалось особенно обидным – понял, что это становится некой нормой жизни. И даже те, кто добропорядочно платит «за себя и за того парня» как бы и не замечают ничего." smile:ura: . И вот он я - человек, добросовестно платящий за все потребляемые услуги. В том числе и за пользование кредитной картой, на которую мне перечисляют мои достаточно скромные по московским меркам доходы smile:cry: . И вот оказывается, что из этих денег оплачиваются звонки и смс с угрозами от коллекторов (Ваших, между прочим, коллег и соратников)по поводу задолженности по кредиту, которого я не брал smile:evil: . И даже не был поручителем по нему. И вообще все началось с того, что я купил сим-карту, ранее принадлежавшую совершенно не знакомому мне человеку, взявшему кредит в банке. Скажите, Ваши коллеги просто тупое быдло, неспособное узнать порядок повторной продажи сим-карт? smile:| Или прочитать ЛЮБОЙ договор на оказание услуг связи ЛЮБОГО оператора мобильной связи и узнать страшную коммерческую тайну - через NN суток номер выводится из употребления. А потом позвонить любому оператору сотовой связи и спросить,а что же происходит с этими номерами в дальнейшем? Им ответят, проверено - номер поступает в продажу повторно. Причем нового владельца номера никто об этом, естественно, не предупреждает smile:wall: . Ну да ладно, но сообразить, что если не менее 180 суток в ответ на звонок по номеру в ответ слышится сначала "Аппарат абонента выключен или временно недоступен", а затем "Номер не существует", и вдруг отвечает какой-то человек - НАДО ПОЗДОРОВАТЬСЯ И ПОПРОСИТЬ ОТВЕТИТЬ РАЗЫСКИВАЕМОГО ДОЛЖНИКА,- это что, надо некое запредельное образование с супервоспитанием? smile:D Так ведь таки нет, все коллекторы и сотрудники банков начинают с угроз и требований немедленно вернуть долг, а когда наконец удается объяснить им ситуацию - требуют ( smile8)) примчаться в банк и там объяснить с приложением паспорта и всех мыслимых и немыслимых документов, почему у меня оказался этот номер. smile:o И при этом никто из них и мысли не допускает, что:
- я и в самом деле никогда не был знаком с их должником - более того, они просто излучают уверенность, что это либо я и есть их должник, либо помогаю ему от кредитора скрываться;
- любой из них может сам оказаться в такой ситуации (или кто-то из близких ему людей)
- количество таких случаев возрастает и будет и дальше стремительно возрастать, ибо количество владельцев мобильных телефонов растет гораздо быстрее, чем количество доступных номеров; smile:D
- повторно номер может быть продан в оччченно далеком от предыдущего регионе smile:D .
Так что увы, господа коллекторы, из-за Вашего хамского отношения к людям даже те, кто реально мог бы вам помочь, не станут этого делать. Именно по причине вашего хамства.
И теперь я повторю вопрос:Ваши коллеги - просто тупое быдло от рождения или они такими становятся в процессе обучения и тренингов на работе? Или на такую работу отбирают по критерию умственной недостаточности? smile:o
Аналогично и с теми самыми контролерами в метро и тем паче на турникетах пригородного сообщения. Когда они с выпученными глазами хватают всех подряд с воплем:"А я не видел, что у тебя за карта!" или ставят барьер перед только что открывшимся турникетом, с еще горящим "зеленым глазом". Ей-богу, я сам в таких ситуациях просто сметаю их с дороги, не взирая на пол и возраст. Ибо всегда имею магнитную карту для проезда, и что характерно - я этой картой еще и пользуюсь.
Мне, честно говоря, одинаково - как Вы лично и Ваши коллеги общаются с ДОЛЖНИКАМИ, - в конце концов, никто под дулом пистолета не заставлял их брать кредит, выступать по нему поручителем или иным образом брать на себя ответственность за действия заемщика. Но я был, есть и буду противником хамства всякого рода коллекторов в отношении абсолютно непричастных к сфере их деятельности людей. smile:nunu:
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Уважаемый господин Даниил Суховеев. Хамства в работе не терплю и не приемлю. И некоторое время назад принял для себя решение, что не собираюсь брать на себя ответственность за всю отрасль. Поскольку она становится все больше и игроки на рынке попадаются разного качества. Но совсем ничего не делать это тоже неправильно. Поэтому, господин Суховеев, если мы с Вами цивилизованные люди (а Вы, надо отдать Вам должное, смогли удержать себя в рамках приличия), то давайте искать цивилизованные пути как менять ситуацию к лучшему. В Вашей конкретной ситуации предлагаю зайти на сайт НАПКА (это сайт профессиональной ассоциации) и в разделе жалоб изложить суть претензии. И проблему свою разрешите и нам поможете. А за родное государство радею. Это правда. Благодарю Вас, уважаемый Даниил.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Зравствуйте, Александр Морозов! Давеча заглянул я на сайт Вашей ассоциации. И прочел, кто учредители. Не поверите - в шоке! Как раз те коллекторы, которые даже не потрудились узнать, кому это они шлют смс-спам с угрозами судебного преследования, и являются одним из соучредителей ассоциации! Блин, блин и горелый блин сверху! И вот как тут последовать Вашему совету - предъявить претензию на поганую работу? Кому? Агентству "Пристав" на агентство "Пристав"? Увольте, я уж как-нибудь по старинке, оповещу интернет-сообщество и хватит с них. Тем паче, обещал я это той девице, которая так и не представилась, с трудом призналась, что таки да, по указанному в смс номеру именно они, агентство "Пристав", и находятся. Крылатые выражения так и просятся, просто в тему. "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Или вот еще:"Каков поп, таков и приход". Ну и союзничков Вы себе выбрали! Эдак на любое Ваше замечание абсолютно справедливый ответ будет от других коллекторов - сначала в своем доме порядок наведите, а потом чужой хайте. Ну или про свой глаз с бревном и чужой с соринкой напомнят. Мда-с.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Добрый вечер, Даниил Суховеев. Ваша целеустремленность и желание разобраться в ситуации заслуживают уважения. Позвольте Вас все-таки попросить вернуться на сайт и доделать правильное дело - проинформировать ассоциацию о Вашем мнении. Вы же практически уже там были. Осталось сделать последний шаг. От жалоб не застрахован никто, вернее только тот кто ничего не делает. Другое дело как на них организации реагируют.
Прошу не смешивать понятия член той или иной ассоциации (даже учредитель) и сама ассоциация. Два разных понятия.
Ваше полное право, Даниил, поступать с информацией так, как Вы считаете нужным. Но, если Вас не затруднит, будьте добры, оставьте копию и в разделе жалоб НАПКА. Иначе как с пеной у рта что-то доказывать не имея формальной фактуры? На этой неделе Совет ассоциации подтвердил обязанность каждого члена иметь цивилизованную систему реагирования на жалобы, если жалоба поступает в саму компанию. И по правилам самой НАПКА при поступлении жалобы в ассоциацию ответ по каждой поступившей жалобе предоставляется в течение максимального срока 10 рабочих дней.
Знаю, что по нашей жизни порой трудно поверить в торжество цивилизации и справедливости. Но может стоит, если не совсем в лом, попробовать? Вы же хотите как-то ситуацию проактивно изменить? Давайте попробуем это сделать. Начнем с того, что снимем горелый блин сверху, ок? Спасибо.
Александр  (Forest Gump)
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Какие большие у Вас посты smile:o
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