Может раньше не обращал внимания, но так сложилась ситуация, что стал свидетелем того, как наши с вами сограждане при входе на станцию метро четко делятся на два потока – тех, кто платит за проезд и идет к эскалатору, и тех, кто с полной невозмутимостью на лице берет турникеты на абордаж. Думал, может это случайное стечение обстоятельств. Поспрашивал вокруг, стал сам при случае присматриваться – к сожалению, нет, не случайность. Интересно, что движет такими господами-флибустьерами? Будучи финансистом, сам себе даю ответ – видимо стоимость проезда. Но тут, на мой взгляд, финансы и заканчиваются и начинается психология и в целом подход к жизни. Неужели на проезд влом заработать? Неужели человек сам растет в своих глазах по мере роста количества покоренных турникетов? Неужели человек ни на минуту не сомневается, что он поступает не совсем правильно?И что показалось особенно обидным – понял, что это становится некой нормой жизни. И даже те, кто добропорядочно платит «за себя и за того парня» как бы и не замечают ничего. Ну и действительно, не станешь же хватать за грудки. Да и службы метро как бы обмякли, свыклись с неизбежностью. Контролеры в будках вяло посвистывают, милиционеры (т.е. полицейские) максимум что делают (и то редко) – отправляют на выход. Как бы game over – you are busted - try again. Как бы.Понятно, что «те парни», т.е. желающие как бы жить за чужой счет, есть в любом сообществе. И, видимо, гипертрофированные размеры нашего столичного мегаполиса только усугубляют ситуацию – я сегодня перепрыгнул через турникет, через 5 секунд меня уже никто не узнает. А на завтра, кто меня вообще вспомнит?Думаю, что есть прямые аналогии с поведением и заемщиков/должников по кредитам. Некоторых сегментов.Обнадеживает, что первый поток пока еще, к счастью, толще, чем второй (как и в кредитах, кстати, к счастью, тоже).Но у меня так и стоит в ушах трель поющих (или стонущих под натиском) турникетов и судорожное, как дергание ущипнутой лапки у лягушки, посвистывание в свисток контролера из будки.И только обволакивающий все вокруг страх… – а ведь «те парни» в широком смысле этого явления повсюду. Может и среди нас…