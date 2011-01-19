Может раньше не обращал внимания, но так сложилась ситуация, что стал свидетелем того, как наши с вами сограждане при входе на станцию метро четко делятся на два потока – тех, кто платит за проезд и идет к эскалатору, и тех, кто с полной невозмутимостью на лице берет турникеты на абордаж. Думал, может это случайное стечение обстоятельств. Поспрашивал вокруг, стал сам при случае присматриваться – к сожалению, нет, не случайность.
Интересно, что движет такими господами-флибустьерами? Будучи финансистом, сам себе даю ответ – видимо стоимость проезда. Но тут, на мой взгляд, финансы и заканчиваются и начинается психология и в целом подход к жизни. Неужели на проезд влом заработать? Неужели человек сам растет в своих глазах по мере роста количества покоренных турникетов? Неужели человек ни на минуту не сомневается, что он поступает не совсем правильно?
И что показалось особенно обидным – понял, что это становится некой нормой жизни. И даже те, кто добропорядочно платит «за себя и за того парня» как бы и не замечают ничего. Ну и действительно, не станешь же хватать за грудки. Да и службы метро как бы обмякли, свыклись с неизбежностью. Контролеры в будках вяло посвистывают, милиционеры (т.е. полицейские) максимум что делают (и то редко) – отправляют на выход. Как бы game over – you are busted - try again. Как бы.
Понятно, что «те парни», т.е. желающие как бы жить за чужой счет, есть в любом сообществе. И, видимо, гипертрофированные размеры нашего столичного мегаполиса только усугубляют ситуацию – я сегодня перепрыгнул через турникет, через 5 секунд меня уже никто не узнает. А на завтра, кто меня вообще вспомнит?
Думаю, что есть прямые аналогии с поведением и заемщиков/должников по кредитам. Некоторых сегментов.
Обнадеживает, что первый поток пока еще, к счастью, толще, чем второй (как и в кредитах, кстати, к счастью, тоже).
Но у меня так и стоит в ушах трель поющих (или стонущих под натиском) турникетов и судорожное, как дергание ущипнутой лапки у лягушки, посвистывание в свисток контролера из будки.
И только обволакивающий все вокруг страх… – а ведь «те парни» в широком смысле этого явления повсюду. Может и среди нас…
Комментарии 92
А еще некоторые дети воруют фрукты на рынке.
Увы, я не столь трепетно отношусь к неукоснительному соблюдению законности, зачастую находя даже некоторый драйв+выгода в нарушении (в более серьезных вопросах, чем прыжки через турникет). И это не из-за крайней жадности.
Мы серьезно обсуждали с другом эту тему и тогда я поняла, что движет мной. Я взвешиваю риск, наказание, выгоду и принимаю решения. Ну и драйв некоторый тоже
Самое интересное, что наш разговор закончился обсуждением того, смог бы он или я работать коллекторами (параллели с кредитами пришли сами собой).
Так вот он сказал, что не только смог бы, но и делал бы такую работу с полным осознанием правоты, не испытывая сомнений.
Наверно поэтому мне с ним надежно и комфортно, у нас настоящая, крепкая и многолетняя дружба.
Александр! А не пора ли поговорить о коллекторах? Неужели так и останется в головах большинства представление "мифическое существо, которое ловит в лабиринте бедных страдальцев и получает удовольствие от поедания их мозга?"
Про Ваш, Людмила, вопрос о коллекторах - вспомнил шутку,кажется рассказанную Задорновым. Про спектакль "Зойкина квартира". Про бедного трудягу, который, наконец вырвался из рутины в театр, чтобы как-то развяется, переключиться. А там со сцены! за его же деньги! его же квартиру показывают! Представляете стресс!
А мифы - ведь это же хорошо, когда есть мифы. Их можно опровергнуть или подтвердить, как в передаче на Дискавери. Некоторые из них, кстати сказать, очень даже помогают в работе (раз уж мы про "зойкину квартиру"). Слезно обещаю, раз уж есть интерес, поговорить и на эту тему.
Как ни странно, но, возвращаясь к кредитной сфере, банк по сути делает то же самое. Держит в руках мешок с деньгами, смотрит на Вас, прикидывает риск того, что Вы или другой господин с таким же полученным от банка мешком через забор полезете, и говорит, сколько надо вернуть поверх тех денег, что в мешке. И протягивает Вам мешок. И вот тут-то момент истины - представьте на минуту, что такой же мешок дали Вашему близкому другу. Он как мы понимаем, идет через платный вход (т.е возвращает мешок и поверх него), Вы (чисто теоретически, для целей примера, допустим), взвесив риск, наказание и выгоду, решили все-таки "через забор". Как Вы думаете, будет ли Вашему другу приятно узнать когда-нибудь в этой жизни, что часть тех денег, что были поверх, он заплатил из-за Вас? Конечно, в банке все более расплывчато, не так персонифицированно. Но по своей экономической сути (и по жизни) это именно так и выглядит. Вот так.
А еще некоторые строители берут с Вас одну сумму денег, а тратят только половину. Кто-то из них недоворовал кураги и комплекс, видимо, остался.
Кто штурмует турникеты?
Школьники, студенты, малоимущие.
Ничто не ново под луной. Прокатиться зайцем - "любимое развлечение" этой публики с тех пор, как появился общественный транспорт.
А еще, помню из детства, пятеро отпрысков пьющей соседки тети Веры воровали пельмени, подвешенные к окнам, и булочки из магазина.
Я не одобряю халяву, но взрослым, здоровым, благополучным и успешным мужчинам, пожалуй, стоит быть более снисходительными к тем, кто не в состоянии (по любым причинам) купить билет на метро.
Не разбогатели они от такой "халявы". Да и те, кто платит за себя и за того парня - не обеднеют.
Кто бы подсказал, где та тонкая грань между снисходительностью и попустительством или безразличием.
Да и господа штурмующие совсем не выглядели малоимущими. Или как минимум при этом выглядили "многожелающими". У учащейся молодежи очень даже привлекательно низкие по стоимости проездные. Голод и нужда? Пожалуй, соглашусь и пельмень и булку отдам. Но если господин куда-то едет с вполне вменяемым видом и очень даже полный достоинства, значит предшествующие потребности (голод и др.)как-то решены?
Говоря про тонкую грань и к чему может привести ее переступание, опять вспомнил шутку, может вспомните:
Врач в родильном доме обходит послеродовые палаты и видит в одной из постелей пациента-мужчину. Спрашивает, как он тут оказался.
"Доктор, все началось с того, что я один раз помыл посуду."
Ну что, простим их тогда? Не обеднеем?
Ничего обидного, кстати. Я лично отношусь к коллекторам с самым искренним уважением, а вот о неплательщиках по кредитам у меня мнение предвзятое, и даже стоны: "Муж пьет, я беременна пятым" не могут его изменить. Потому что кредиты, сирым и убогим не выдавали, да и брали их не на хлеб и молоко детишкам.
Но вот зайцы...
Я не знаю, как выглядят малоимущие в Москве в 21 веке. Подозреваю, что у них нет ничего общего с кроткими персонажами Диккенса и доведенными до отчаяния героями Достоевского. Но мне кажется, любому взрослому человеку легче заплатить за проезд, чем штурмовать турникет. Украсть миллион или там скрыть доход от налоговой - такие проступки не требуют особых душевных усилий, не оставляют чувства стыда, не вызывают у общества никакого порицания (наоборот!). Но на глазах у сотен людей признаваться, что у тебя нет 25 рублей, да еще делать это как минимум дважды в день... Какие еще приметы нужды и голода требуются? Прохудившееся пальтишко и синяки под глазами? Так люди на работу/учебу едут, а не на паперть.
Вам просто, наверное, до такой степени надоели эти неплательщики по кредитам, что вы стали нетерпимы даже к такой мелочной "халяве".
Но это разные люди. И жизнь у них разная.
По поводу деформации личности, Маша, честно сказать не могу согласиться. Профессия/работа – это всего лишь одна из большого множества ролей, которые мы играем в этой жизни. И часто далеко не самая важная в списке приоритетов. Мы как-то с Алёной это обсуждали. Тогда уж надо говорить про комбинацию деформации по возрастному, половому, семейному, родительскому итп статусу. Все эти статусы влияют на наше с Вами суждение в комплексе, а не один из них. Ну да бог с ним.
Я бы, возможно, мог понять, если «те парни» действительно от острой нужды поехать на работу, а денег нету, делали это. 30-к на жувачку, как сказал Владимир Светлый в этом посте – вот альтернатива. Жевачка, пачка сигарет или напиток – стоят выше в списке приоритетов, чем оплата проезда на работу, где денег можно заработать. Допускаю, что я могу ошибаться. Вы правы в том, что люди разные.
Рад сказать, что неплательщики мне не надоели. Они, можно сказать, кормят целую отрасль с ее работниками, семьями работников итп. И не буду совсем категоричным, но твердо убежден, что два явления – неплательщики по кредитам и штурм турникетов – это вещи, пусть и отдаленно, но связанные. Вот видите, опять подверг себя деформации по профессиональному признаку, раз уж мы на банки.ру общаемся. Да, люди разные и, конечно, не каждый заяц 100% трансформируется в неплательщика по кредитам. Но общество точно одно.
Есть у меня пара (ну или одна хотя бы) классных идей, как с этим явлением покончить. Опишу ее в ответе уважаемому Урри. Хорошего Вам дня, Маша.
Все-таки, мы не в Африке, у нас голод - это макароны три раза в день.
Вор молодой в чужой забрался дом.
И чтобы впредь нужды ему не знать,
Чужим добром мешок стал набивать.
Бесцеремонно шаря в доме том,
Нашёл кувшин серебряный с вином.
В котором для воров — а кто им рад? —
Хозяин растворил смертельный яд.
Богатство и вино! Веками вы
Неопытных лишали головы!
И вор, ведомый жадностью, не смог
Сдержать соблазн и сделал шаг в силок:
Бессовестно зарвавшийся простак
Находку посчитал за добрый знак
И зелья, как воды в жару, хватил,
Вскричал и на пол грохнулся без сил.
Что понял он в последний жизни миг?
Какую боль вместил предсмертный крик?
Быть может, если б снова жизнь начать,
Не стал он на чужое посягать…
Так гибнут люди грешные порой,
Ведомые своею волей злой.
Людская зрима Господу вина —
За каждый грех заплатим мы сполна!
Нейдёт добро ворованное впрок,
Содержит яд украденный кусок.
Идущие неправедной стезёй
За кражу платят жизнью иль душой.
Кто ж обманул и месть, и правый суд
От Божьего суда не убегут.
Недавно у меня состоялся разговор с одним моим знакомым. Узнав, что я опять работаю в кредитном отделе банка, он радостно воскликнул, о! помоги мне взять кредит! в процессе разговора он сказал, что ему нужна ипотека, а ипотекой наш банк не занимается. В итоге, я просчитала ему и поняла, что с его зарплатой кредит ему никакой не светит. На что он мне ответил, да ладно тебе, главное взять, а там можно и не отдавать, ничего страшного не случится, не убьют же. И тут у меня волосы дыбом встали: он просил меня выбить ему кредит, не задумываясь о том, что он меня подставляет во-первых. Во-вторых не представляет реальной ответственности за невозврат.
Так вот мне очень хочется, чтобы вы, Александр, рассказали посетителям банки.ру, какова же все - таки ответственность за невозврат кредита и что может грозить заемщику в таком случае?? Спасибо.
Серьезно говоря, здесь две отдельных встречных темы:
1) Ответственность банка при кредитовании. В идеале банк должен точно также как и Вы посчитать, что кредит он не потянет (или потянет, но в другом объеме) и на том проблема бы и разрешилась (т.е. даже не появилась) и наоборот -
2) Если банк не делает таких расчетов (не может или политика такая), то сам заемщик часто не умеет сделать таких расчетов тоже, к сожалению. Или он тщательно замаскированный "тот парень". Тема финансовой грамотности (или безграмотности, чуть опять через 2 буквы м не написал:)) - это тема отдельного пласта разговоров и обсуждений. И коллекторское сообщество, кстати говоря, по сути своей каждодневно методично совершает сотни тысяч (!!!) звонков в эпицентр финансово малограмотных наших сограждан.
Отдельно подготовлюсь и опишу все страшилки. Господам неплательщикам есть что терять. Хорошего дня, Алёна.
Ах, обмануть меня нетрудно
Я сам обманываться рад.
А.С. Пушкин
А чтобы коллекторам было меньше работы, надо экономической безопасности банков хорошо работать при проверке потенциальных клиентов. Малейшее подозрение и клиент свободен. Вот только подходы в банке разные при выдачи кредитов. Безопаснику вычислить неблагонадежного и отшить. Кредитчику выдать, от этого зависит премия, в случае невозврата ему не выбивать кредит.
Хотя, вот с Аленой вместе работали в одном из банков, взаимопонимание было, ненадежных клиентов не пропускали.
Про меньше работы: Идеальная картина при кредитовании в банке в двух словах выглядит приблизительно так. С одной стороны - продающее подразделение, с огнем в глазах, нацеленное на долю рынка, объем выдачи итп. С лозунгом - "Больше кредитов, хороших и разных!" "Кредит должен получить каждый". И это нормально. С другой стороны - хладнокровные рисковики и сотрудники служб безопасности, нацеленные на уменьшение просроченной/проблемной задолженности. С лозунгом "Клиент обратился за кредитом? Это уже подозрительно." "Не давать никому". И где-то сверху, отрешенно от споров первых двух - профессиональный кредитный комитет, соблюдающий баланс между уровнем риска (невозвратов) и объемом кредитного портфеля, нацеленный на процентный доход.
Поэтому в нашей части, работа будет всегда пока есть кредитные отношения. Взыскание - неотъемлемая часть любого кредитного процесса. Вам удачи, Виктор.
НИКОГДА не возьму кредит без намерения его отдать. Именно путем просчета рисков получается как в той финансовой загадке: высок ли риск умереть, прыгнув с самолета без парашюта? Ответ многие помнят: риска нет, так как результат заранее известен.
В ситуации с банком риска тоже нет- отдать придется.
И это даже без воззваний к совести и чести, поэтому про "брать чужое нехорошо" сейчас не будем.
Если речь идет о ситуации, когда возврат не планируется заранее,это уже не азарт игрока, а просто некая инфантильность ума.
Полностью согласен, Людмила, особенно в части "отдать придется". Так или иначе. Рано или поздно.
Спасибо.
Что значит результат известен?
Высота самолета? набранная скорость?
Есть вырианты падения с 60-го этажа с минимум травм при этом
Она состоит в том, что человек, занимающийся определённой деятельностью, начинает взаимоотношения со всеми людьми, даже за пределами своей профессии, строить с точки зрения своего устойчивого сложившегося мировосприятия.
Наиболее ярко эти профессиональная деформация проявляется у людей, занятых взаимодействием с людми с позиции "власть-подчинение", такие как учителя младших классов, работники правоохранительных органов.
У них однозначно формируется жизненная позиция: я прав, и все мне должны подчиняться, а кто не подчиняется - тот плохой человек.
Именно так, за пределами профессиональной сферы никаких реальных способов воздействия на другого человека нет, нет возможности принудить, но можно внутренне (или внешне, сказав или написав) этих людей осудить на словах.
Примечательно то, что такая жизненная позиция очень удобна, поскольку минимизирует внутренние усилия, направленные на понимание побудительных мотивов другого человека.
Достаточно, что у такого субъекта имеется стойкое внутреннее убеждение в том, что тот, кто "не слушается, будет наказан лишением компота", безотносительно к тому, что у ребёнка уже в четыре года может быть собственное мнение по какому-то вопросу.
Что касается взрослых людей, то в подавляющем большинстве случаев поступку предшествует внутренний выбор человеком того или иного направления своих действий.
Здесь же мы видим фактически голословное обвинение из серии "нехороший человек - редиска", сравнение безбилетника с флибустьером. А ведь флибустьер - это морской разбойник, пират.
А ведь те люди, которые пытаются (если им это удаётся) проехать в общественном транспорте бесплатно, не просто желают кататься ради развлечения, а едут туда, где они могут заработать, в том числе и на оплату проезда !
Кому будет хорошо, что не имея денег на оплату проезда, они останутся дома и не будут ничего делать !
Тут вспоминаю про деформацию (писал о ней в разговоре с Машей) – банковское и коллекторское сообщества должны тоже выиграть – больше шансов, что у людей есть деньги, чтобы вернуть кредит/задолженность.
(Про то, где денег взять на содержание метрополитена, на время не будем вспоминать. На кого бы их переложить, кстати? А, да, конечно же на тех, кто в метро не ездит. «Не хочешь ездить в метро – плати налог»).
Да, будет еще экономия на контролерах и самих турникетах. И сильное снятие стресса со свистящих бабулек и теперь уже не атакующих турникеты добропорядочных пассажиров.
Есть еще идея про, скажем, такси. Если уж ездить на работу зарабатывать деньги надо и нельзя, чтобы «те парни» оставались из-за стоимости проезда дома, то можно такси им по утрам заказывать. Там вообще кредитная по сути форма оплаты. Ты сначала едешь. Никаких угрызений, полный достоинства. И уж потом думаешь как незаметно прошмыгнуть за водителем в открытую дверь, пока тот на заправке вышел или как-нибудь еще. В принципе, какая разница с финансовой точки зрения, сколько не платить. В такси есть свои плюсы и минусы – комфорта больше, но зайцем проехать все-таки технически сложнее. Но наверняка что-нибудь придумать можно.
Все. Конец проблеме зайцев. И темы бы для поста не было.
Но деформации бывают не только у участковых милиционеров и коллекторов, им подвержены все мы в той или иной степени, просто у власти (даже "маленькой власти") это заметно сильнее и последствия бывают катастрофичнее.
Весь пост , собственно, и посвящен обсуждению темы грани между властолюбием и законопочитанием (прошу прощения за высокопарность
Вы не допускаете , что действия многих диктует не стремление подчинить, а желание иметь в своей среде четкое понимание закона?
Я не за убийство "зайчиков", а за то, чтобы "зайчик" хотя бы догадался о некрасивости поступка. Пусть знает, что это не есть хорошо и дальше прыгает через турникет.
С пониманием, что так плохо жить и надо бы заработать на проездной. И что рассказывать про это стыдно, как и демонстрировать рваные носки. Ну нет денег на новые, бывает, но хвалиться зачем?
Лично мне хочется, чтобы быть честным стало модно.
Я далеко не ангел, и если надо ехать- пролезу сквозь рельсы- но в собственных глазах это будет падение и грустно, очень грустно.
Никому не расскажу...
Многие ездили на электричке, так удобнее.
Купила себе карточку зарядила ее на 3 месяца, катаюсь - горя не знаю.
Со мной и подругами ездил зам нашего начальника, так вышло что всем по пути. Каково же было его удивление, когда он узнал, что я оплачиваю свой проезд на электричке!! Неслыханное дело! Дальше пошла лекция, как пролезть под турникет или сунуть тетеньке 10 рублей, если пролезть не можешь.
Очень хорошо помню свои эмоции. Мне 22 года, з/п 25 т.р. Ему больше 40 лет, з/п 120(!) т.р., т.е. в 5(!) раз больше моей. Внимание вопрос: кто кому должен был читать такую лекцию? И должен ли был? Неужели ему было не стыдно?
Вопрос не в деньгах, вопрос именно в своих ощущениях. Я никак не могла представить себе позорища, как я, взрослая девица, пролезаю под турникет. И до сих пор не могу понять, как он себя в такие моменты чувствовал.
Господь Бог видит все!
Хороших выходных, тем не менее. И на свежем воздухе, пожалуйста, чтобы было куда смотреть, подняв голову
На тот момент мы с мужем копили деньги на определенные вещи. Сейчас мне 25 и получаю я больше, но почему-то свой проезд по-прежнему оплачиваю.
Исходя из вашего поста, делаем вывод: я, по-видимому, плохо забочусь о семье, продолжая бессовестным образом отдавать деньги в кассу метро.
Предвосхищая слова о том, что меня кормит муж, а там кормилец семьи - "нехороший дядька", сразу скажу что никто его жене не мешает работать, раз у них такая беда с финансами и они вынуждены экономить на проезде при его з/п в 120 т.р.
Согласен, довольно неприлично со стороны остальных комментаторов, вынужден заступиться
В пятницу ездил на встречу на метро днем. Должен сказать, картина, к счастью, сильно отличается от часов пик. Ни одного свистка контроллера, турникеты стоят вялые, не "поют". Я даже задержался на минуту, огляделся. Да, видимо, обстановка не способствует атаке - народу у турникетов мало, и чуть поодаль вида фигура дамы милиционера (или полицейской? Я, кстати, пропустил что-то? Мы в итоге не переименовываем никого никуда?), дружелюбно постукивающей дубинкой по своей ладони.
Отсюда еще одно предложение. Делать больше помещений для турникетов, больше милиционеров и больше эскалаторов, чтобы обстановка всегда не способствовала. К сожалению, тоже утопично.
Как там, кстати у Вас, уважаемая Теневая экономика, ВВП подрос в прошлом году? Статистика уже есть?
В утренний пик, когда пробка образуется еще на входе в метро, в кассу стоит длинный хвост, а у турникетов и вовсе не протолкнуться, люди проходят по очереди. Зато как-то раз я договорилась встретиться с подругой в метро. Она задерживалась, и мне пришлось ее подождать в вестибюле - недолго, минут 7. Время - около часа дня, сонная и малолюдная станция в спальном районе, кассы свободны. За это время я видела 5 случаев прохода через турникет описанным способом.
Поэтому расширение чего бы то ни было, на мой взгляд, не поможет. Та же ситуация, что и в автомобильном движении - подрезают и лезут на встречку ведь не оттого, что пробки, спешка и "ширины дороги" не хватает. Кстати, отсюда и возможный вариант решения проблемы: после того как за те или иные нарушения ПДД ощутимо подняли штрафы, нарушителей стало меньше. Особенно это видно по ремням безопасности - пристегиваться стали даже те, кто раньше геройствовал и считал их ерундой, ровно как сейчас некоторые граждане считают ерундой безбилетный проезд.
В общем случае, я не сторонник закручивания гаек, но с ремнями, с переходами на зебре я вижу, что это работает. Милиции на каждой станции полно. Если этот гипотетический "студент" хотя бы через раз будет попадать на штраф в 1000 руб., он быстро расставит приоритет среди своих пивасиков и чупачупсов.
ВВП растет в экономике - я человек, а не хозяйственная деятельность.
Побочный комментарий/размышление для себя - надо продолжать привыкать к виртуальной составляющей нашего современного мира (писал об этом в одном из прошлых постов). По крайней мере из последнего Вашего комментария я понял, что Вы - дама. По крайней мере в виртуальном мире.
Я вам больше скажу, я даже в виртуальном мире не экономика. И ник у меня вполне "человечий", только мало кто его правильно читает
Про Ваше предложение - никакого сарказма. Действительно так считаю. Это самый практичный шаг и наиболее быстро дающий результат.
Про Гаева было в новостях, что подыскивают замену из числа руководителей РЖД.
Судя по тому, как сейчас функционирует РЖД, новость не внушает оптимизма Если в Москве метро - это относительно быстрый (хоть и не слишком комфортный) способ добраться в нужное место, то пригородные электрички живут по собственному графику, и мегаполиса с его ритмом жизни для них словно не существует. Там совершенно нормальны перерывы по 1,5-2 часа в середине дня. Сама несколько раз так попадала - чрезвычайно неприятно, особенно когда берешь билет туда и обратно, а на обратном пути выясняется, что несколько электричек отменили и придется ехать на маршрутке, т.е. дважды оплачивать дорогу. Да и вместимость газели не сравнить с электропоездом.
Тут в комментах приводили примеры бедных школьников, мне в качестве зайцев обычно попадаются не голодранцы, а обеспеченные граждане... Наверное, должники по кредитам столь же неоднородны: кому-то на икру не хватает, а кто-то с хлеба на воду перебивается. Какая имущественная категория заемщиков дает наибольший процент неплательщиков? Подозреваю, что в абсолютном выражении число малоимущих среди них будет невелико: людей с низкими доходами, скорее всего, отсеят на этапе выдачи кредита. А в относительном, т.е. число должников на N выданных кредитов? И в каком сегменте кредитования больше просрочек: в кредитных картах, в потребительских кредитах на конкретную покупку типа бытовой техники, в крупных займах на авто или недвижимость?..
Два момента влияют на процентную долю тех или иных должников. Первое - абсолютное количество выданных кредитов по типам. Больше всего выдано потребительских кредитов и кредитных карт, затем авто и уже потом ипотека. Поэтому уже исходя из этого подавляющую долю работы нашей отрасли составляют потребительские кредиты и кредитные карты.
И второе - есть такая нехитрая модель платежного поведения физического лица. Достаточно универсальная для почти любого более менее развитого рынка. Схематично рисуется в виде пирамиды, где в основании платежи (неплтежи) по тем самым кредитным картам и потреб кредитам, выше платежи по авто кредиту и у вершины - платежи по ипотеке. Считается общепринятым, что в случае возникновения затруднений, человек сначала перестает платить по потребкредиту/кредитной карте, затем, если сложности продолжаются или усугубляются, перестает платить за авто кредит и уже в последнюю очередь перестает обслуживать ипотечный кредит на жилье. Этот момент поддерживает то же самое распределение - большинство долгов возникает по потребкредитам и кредитным картам, затем идут автокредиты и в конце ипотека. И есть еще один момент - сумма и обеспеченность. Достаточно часто банк может передать внешнему коллектору работу по необеспеченным небольшим кредитам, а обеспеченные крупные суммы (типа авто и уж точно ипотеки) пока оставить внутренним подразделениям банка. Вот если в трех словах. Хорошего дня.
Обеспеченность и количество выданных кредитов выглядят логично. Про платежное поведение - любопытно... Получается, наибольшее количество неплатежей как раз по самым ненапряжным кредитам - все же, с экономической точки зрения, выплатить кредит за мобильник-холодильник проще, чем за авто.
Интересное Вы описали наблюдение.
Хотелось бы, вернувшись к Ваше профессии, поинтересоваться Вашими наблюдениями: какой процент "тех парней" составляет в портфеле должников, с которым Вы имеете дело. Предполагаю, что не больше 5%.
И ещё мне интересно - Вашей профессии, как Вы говорили ранее, около 6 лет. Изменилось ли это соотношение за последние 1,5-2 года? И как повлиял обвал рынка на то, с какими людьми Вы общались по неприятному факту невозможности корректного исполнения их обязательств по кредитным договорам? Не стал ли преобладать количественно над флибустьерами и искателями дармовщины так называемый, не успевший до конца сформироваться за межкризисное время "средний класс"?
Интересно, какой материал в итоге получится из Ваших наблюдений?
Говоря про точный процент, вспоминается еще один анекдот (этот пост, видимо, особенный в этом плане). Надеюсь, что все достаточно политически корректно в отношении персонажей.
Летят Петька и Василий Иванович на самолете. Василий Иванович за штурвалом. Рулит и кричит: "Петька! Приборы?"
Петька: "Двести, Василий Иванович."
"Что двести?"
"А что приборы?"
Отвечая в этом духе, внимание, оп, отчет номер 7, и вот она эта цифра - 17,8%.
Если чуть серьезнее, то в целом в отношении платежей по кредитным обязательствам все мы делимся на четыре группы. Представьте себе матрицу (таблицу) размером 2 на 2. По одной оси желание (хочу, не хочу) платить. По другой - возможность (могу, не могу) платить.
Итак, вариант самый простой - хочу и могу. Конец просроченной задолженности.
Вариант второй - Могу, но не хочу. Тут есть сегмент, который справедливо оспаривает порой некорректные действия кредиторов. Есть прослойка фрода (и не собирался изначально возвращать). Остальные - люди по принципу "на авось", "посмотрим, что мне сделают".
Третий вариант - Хочу, но не могу. Вот сюда часто попадают люди с временными финаносвыми трудностями. Чаще всего, разрешимыми. Иногда, правда, переходящими в постоянные финансовые трудности.
Ну и последний - Не хочу и не могу. Сюда можно вложить все истории про обшарпанные квартиры, учет во всяких диспансерах итп. Эти господа, по хорошему, не должны были попасть в число заемщиков при правильно построенной кредитной политике банка.
Сказав все это, сделаю одну оговорку. При все возрастающей защите персональных данных, банку порой сложно 100% правильно угадать кто Вы на момент выдачи кредита. Даже при все возрастающей пользе от сведений Бюро Кредитных Историй (БКИ). Отсюда и естественные ошибки. О двух типах ошибок - как-нибудь в другой раз.
Из тенденций - в период финансовых потрясений подрастает доля третьей группы, но не до стадии преобладания. Боюсь, Тамара, переутомить остальных кроме нас с Вами. Да и поработать надо. Хорошей Вам недели.
Но я, наверное, слегка отошла от темы. Хорошей Вам недели. Вы не похожи на тот образ коллектора, который у меня старательно создали некоторые Ваши коллеги. Успехов Вам
Ваша оценка очень важна для меня, так как означает, что хоть на этот миг цель блога достигнута.
Могу уверить Вас, Тамара, что у серьезных компаний сегментация должников даже более серьезная, чем та матрица, которую описал вчера. Важна степень контактности и некоторые другие элементы, которые уже совсем близки к ноу-хау. В итоге "классификация" может насчитывать несколько десятков статусов и подстатусов. Все по настоящему и серьезно.
Про кризис - на моей профессиональной памяти помню сильную встряску 1998, затем легкий набег на банки летом 2004 (кажется), который кризисом можно не считать, и вот недавний общемировой шторм. Так что, как считать - те же 11-12 лет получились. Не могу залезть совсем глубоко в душу банкиров, но не думаю, что нужно искать серьезный намеренный умысел. Многие из них тоже были в несладкой ситуации встряски. Их тоже сокращали итп. (И они тоже часто ездят в метро )
К счастью, это все в прошлом. Давайте о светлом - ведь мы же уверены, что этот год будет лучше чем прошлый? Правда, хуже, чем последующий, хочется надеяться.
Еще раз скажу - спасибо за добрые слова. Помните, Тамара, есть коллекторы и есть коллекторы. Как почти в любой другой профессии.
как-то не очень сомневаюсь...
Подробнее: http://news.mail.ru/economics/4963836/?frommail=1
С г-ном Гаевым - думаю, что одно из последствий слишком длинной не смены власти. Каким бы хорошим не был градоначальник, ротация должна быть обязательной. 18 лет, все-таки слишком много.
Больше оптимизма, Петя! Ведь сегодня праздник - понедельник!
Вся цель поста сводится к "Думаю, что есть прямые аналогии с поведением и заемщиков/должников по кредитам. Некоторых сегментов." А я вот уверен, что в некоторых сегментах количество должников прямопропорционально политике банка по выдаче кредитов...Нарушением банка законов РФ или их циничном толковании. А прямые аналогии с метрозайцами и должниками это 159 УК РФ. И таких не так много среди должников которые не выполняют кредитные обязательства.
Ваша позиция, по-моему, не учитывает одного серьезного аспекта.
Именно этот аспект мешает желательному позиционированию как метрополитена, так и вашему роду деятельности. А именно - нормы прибыли.
Проезд на метро стоит диких, ничем не оправданных денег при одновременном его, метрополитена, нежелании сколько-нибудь улучшить сервис.
Кроме того, здесь очень, очень много крадут, при этом жалуясь на нехватку средств буквально на все - копейка слезу любит.
Ровно то же - несусветные нормы прибыли, или, вернее, нормы алчности российских банков, закладываемые ими в кредиты, не дают возможности гражданнам рассматривать коллекторов как несущих нечто доброе, светлое и вечное.
Ну а уж про нас - мы все-таки несем доброе и светлое. Чем-то схожи с дантистами - визит или воспоминания не всегда приятны, а польза для долгосрочного здоровья есть. Про алчность не комментирую. В любом случае, при любом размере прибыли (а, она, кстати, уже давно не несусветная у них в части розничных кредитов), это все-таки наше решение брать или не брать. И всегда "берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда". Поэтому позволю совет читателям - берите кредит при двух условиях - 1) Вам действительно именно сейчас нужно то, что вы не можете себе позволить купить без кредита и 2) Вы внимательно посчитали свою возможность погашать кредит во время (если коротко, ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 30-35% от Вашего совокупного семейного ежемесячного дохода). Хорошей трудовой недели, Orest.
Немного заволновался за Тамару (Першинг). В прошлом посте обозначилась тема человеческой мотивации и отношений в части неплатежей итп. Мне кажется, этот пост очень близок к этой заявленной Тамарой теме. Надеюсь, что у Тамары все в порядке и просто еще не вышла из отпуска после нового года.
В зависимости от ситуации временами - Да. Если в плане метро еще соглашусь, что определенные условия по стимуляции оплаты проведены: срок действия карты 45 начиная,по-моему от 5 поездок, прогрессивная шкала скидок от объема, в общем то гарантированное время доставки, ну так скажем предсказуемое, пункты продажи билетов на каждой станции, возможность отсутствие оплаты за пересадки ( действие билета по всей зоне покрытия), то с наземным транспортом совсем иная ситуация: практически полное отсутствие снижение стоимости проезда, единственный выгодный абонемент на 60 поездок имеет срок действия 30 дней, отсутствие пунктов продажи билетов на болшенстве остановках, многие маршруты применимы в режиме - "до метро", график движения не предсказуем, отсутствие дифференциации по расстоянию( например, от меня до метро одна остановка, все равно 28 рублей - если брать у водителя, а иной продажи билетов нет...маршутчики, на том участке, вообще работают, в основном в режиме 1 остановка: туда-обратно.c высаживанием людей посредь проезжей части, что бы на круг уйти, без объездов...скажете маленькая доходность? При том, если метро ходит в целом равномерно в течении дня..то автобусники и тем более маршрутчики работают в режиме максимизации прибыли, с одним местом пустым не поедем, не в час пик и в выходные интервал движения может 30 минут достигать.
Опять же, как мне кажется, нужно начинать не с порицания людей, возможно, с оплатой чуть выше прожиточного минимума( естественно я не о том уровне устанавливаемом Росстатом), а тех же работодатателей, которые этот уровень формируют. Отношения наемный работник - компания, можно. в какой то мере представить в виде модели общественного транспорта, где работодатель приобретает абонемент на проезд, действующий с 9 до 18, кроме выходных, с оплатой не реже 2 раз в месяц. Все вроде бы хорошо, рынок открытый, никто ни к чему не принуждает, работодатель сам выбирает ездить ли на такси( на базе экзотических автомобилей выпускаемых ограниченными тиражами),либо на велорикше. Работник в соответствии со своими данными (автопарком) соглашается выполнять условия договора.
А потом начинается самое интересно, пассажир в лице работодателя, начинает в одностороннем порядке изменять условия договора: а вы знаете, у нас в стране кризис я не готов платить из расчета 26р за одну поездку, давайте по 22, вы же должны понимать; а вы знаете, я вот по пятницам, наверное не буду кататься, соответственно мне полагается скидка на абонемент (ну да вам придется увеличить количество перевозок в остальные дни, но так это же бесплатно, проездной обуславливает лишь временное окно предоставления услуг); а вы знаете, мы хотя с вами и договаривались рассчитываться 2 раза в месяц, вы же не против если в следующем месяце произведем расчет..столько издержек, вы должны понимать (равносильно если бы вдоволь покатавшись с такси, сказать..ой а денег нет..но не волнуйтесь, в следующем месяце заработаю и наверное отдам...интересна реакция таксиста). Я уж не говорю о том, что работник не имеет, зачастую, механизмов для повышения стоимости абонента в связи с ростом цен на безнин, инфляции и.т.п. Да тут конечно можно возразить, что есть ТК, не нравиться ищи другого клиента, но мы же говорим сейчас о социальной ответственности....ведь подобные ситуации характерны, не только для мелких контор сводящих концы с концами, это я еще могу понять, но для компаний российских входящих в Топ-30, Топ-10, работающих в высокодоходных областях, постоянно рапортующих о уверенном росте. А это уже не просто случаи, когда скромно одетые люди перепрыгивают через турникет, а например из списков Forbes Россия, не смешно ли.
Благодарю за комментарий.
И ну просто не могу удержаться, чтобы не вспомнить еще одну смешную историю (прямо проняло, что-то в этом посте), похожую на то, что Вы описываете.
Кризис. Два крупных бизнесмена обсуждают что делать.
"Сократил два месяца назад зарплату сотрудников вдвое."
"Ну и как? Поувольнялись?"
"Да нет, что ты! Ходили как миленькие. Тогда месяц назад совсем зарплату отменил."
"Ну теперь-то уволились?"
"Как бы не так! Две недели назад ввел плату с сотрудника за каждый вход на работу."
"Ну ты дал, и что?"
"Представляешь, хитрят, паразиты. Приезжают на работу в понедельник, а уезжают в пятницу."
Вот такие были истории совсем недавно. Почти как Вы описываете. Хорошего Вам дня, Евгений.
Тех, кто это делает, не осуждаю. Цены повышают не потому что "зайцы", а потому что аппетиты у всех этих корпораций безмерные
- я и в самом деле никогда не был знаком с их должником - более того, они просто излучают уверенность, что это либо я и есть их должник, либо помогаю ему от кредитора скрываться;
- любой из них может сам оказаться в такой ситуации (или кто-то из близких ему людей)
- количество таких случаев возрастает и будет и дальше стремительно возрастать, ибо количество владельцев мобильных телефонов растет гораздо быстрее, чем количество доступных номеров;
- повторно номер может быть продан в оччченно далеком от предыдущего регионе .
Так что увы, господа коллекторы, из-за Вашего хамского отношения к людям даже те, кто реально мог бы вам помочь, не станут этого делать. Именно по причине вашего хамства.
И теперь я повторю вопрос:Ваши коллеги - просто тупое быдло от рождения или они такими становятся в процессе обучения и тренингов на работе? Или на такую работу отбирают по критерию умственной недостаточности?
Аналогично и с теми самыми контролерами в метро и тем паче на турникетах пригородного сообщения. Когда они с выпученными глазами хватают всех подряд с воплем:"А я не видел, что у тебя за карта!" или ставят барьер перед только что открывшимся турникетом, с еще горящим "зеленым глазом". Ей-богу, я сам в таких ситуациях просто сметаю их с дороги, не взирая на пол и возраст. Ибо всегда имею магнитную карту для проезда, и что характерно - я этой картой еще и пользуюсь.
Мне, честно говоря, одинаково - как Вы лично и Ваши коллеги общаются с ДОЛЖНИКАМИ, - в конце концов, никто под дулом пистолета не заставлял их брать кредит, выступать по нему поручителем или иным образом брать на себя ответственность за действия заемщика. Но я был, есть и буду противником хамства всякого рода коллекторов в отношении абсолютно непричастных к сфере их деятельности людей.
Прошу не смешивать понятия член той или иной ассоциации (даже учредитель) и сама ассоциация. Два разных понятия.
Ваше полное право, Даниил, поступать с информацией так, как Вы считаете нужным. Но, если Вас не затруднит, будьте добры, оставьте копию и в разделе жалоб НАПКА. Иначе как с пеной у рта что-то доказывать не имея формальной фактуры? На этой неделе Совет ассоциации подтвердил обязанность каждого члена иметь цивилизованную систему реагирования на жалобы, если жалоба поступает в саму компанию. И по правилам самой НАПКА при поступлении жалобы в ассоциацию ответ по каждой поступившей жалобе предоставляется в течение максимального срока 10 рабочих дней.
Знаю, что по нашей жизни порой трудно поверить в торжество цивилизации и справедливости. Но может стоит, если не совсем в лом, попробовать? Вы же хотите как-то ситуацию проактивно изменить? Давайте попробуем это сделать. Начнем с того, что снимем горелый блин сверху, ок? Спасибо.