Пост, который пока никак не называется. Чтобы интрига была.

С опытом все меньше веришь в счастливый случай и неожиданно сваливающиеся ниоткуда сюрпризы. Глаз привыкает читать не только строки, но и между ними. Интересно, Вы или Ваши коллеги в Вашей компании, получив вот такое письмо, что бы там прочитали по строкам и между ними?
Поэтому и не назвал никак пост, чтобы сразу не формировать то или иное мнение о корреспонденции.
Комментарии 15
Очень заманчивое предложение! А главное какое полезное
"Секрет" прост: за участие надо заплатить немаленькую сумму и получить (для дальнейшего помещения в рамочку на стену кабинета Главного) диплом того самого лауреата.
Подробности есть или на сайте, или можно уточнить по звонку.
Каждый год три-четыре подобных приглашения.
Пожадничал платить за участие так диплом и не получил
Одну вешь не могу понять - из материалов видно, что приложено значительное умственное усилие по тому, чтобы облечь это дело в архисерьезный правдоподобный вид. Гербы, названия отелей, должности прошлых созывов. Т.е. замысел то все-таки в том, чтобы кто-нибудь купился и взаправду поверил, что его компания - "Предприятие года", "Лидер Инновации", "Первая контора на деревне", как угодно. Вот и название у меня вертелось на языке что-то типа "Корпоративный лохотрон". И глубинной первопричиной всему глубоко седящее где-то в недрах каждого из нас (маленькое или не очень) тщеславие.
В этой конкретной корреспонденции особенно порадовал опус "отправьте по факсу и обязательно перезвоните". Это про инновации и модернизацию.
В итоге: 1) рад, что оцениваем правильно. 2) Жаль, что столько усилий делается в сторону от мейнстрима. Но, вобщем, несмертельно. Жить с этим можно, с должной степенью иронии и снисходительности.
Хорошего дня, коллеги.
Из этой же серии.
От 900 дней - это уже почти прощелкан срок исковой давности (3 года)
каждый зарабатывает как может
Вот в таком неожиданном ракурсе не оценивали подобные письма? Кстати, абсолютно безобидные - Вас же никто не принуждает пользоваться их услугами, не ответили, в "мыле" адрес в спам забили и живите спокойно. В отличие от вас, мытарей, это и все, что требуется, чтобы избавиться от подобных приглашений. Просто не отвечать им, а макулатуру - в накопитель. И при чем тут лохотрон, поясните? Вам что, не оказали оплаченную услугу? Или оказали незаказанную, да так настойчиво, просто даже приставуче? Тогда дайте свое толкование, что есть термин "лохотрон".