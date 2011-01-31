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Пост, который пока никак не называется. Чтобы интрига была.

31.01.2011 15:16 15 1 941 просмотр
С опытом все меньше веришь в счастливый случай и неожиданно сваливающиеся ниоткуда сюрпризы. Глаз привыкает читать не только строки, но и между ними. Интересно, Вы или Ваши коллеги в Вашей компании, получив вот такое письмо, что бы там прочитали по строкам и между ними?

Поэтому и не назвал никак пост, чтобы сразу не формировать то или иное мнение о корреспонденции.







Комментарии 15

Bru  (Bru)
#
Вам действительно крупно повезло!!! smile:D
Очень заманчивое предложение! smile:D А главное какое полезное smile:shuffle:
Александр  (amarok)
#
Напоминает мне сообщение SMS "Поздравляем! Вы выйграли мыльницу, пополните нам счет и вышлем Вам приз"
Людмила  (Luydmila D)
#
Видимо эти "зазывалки" пришли всем.
"Секрет" прост: за участие надо заплатить немаленькую сумму и получить (для дальнейшего помещения в рамочку на стену кабинета Главного) диплом того самого лауреата.
Подробности есть или на сайте, или можно уточнить по звонку.
Каждый год три-четыре подобных приглашения.
Сергей  (Sобеседник)
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Будучи руководтелем крупного предприятия (некоторое время назад) получал подобное приглашение, если память не изменяет также в президент отель:)
Пожадничал платить за участие smile:oops: так диплом и не получил smile;)
Петя  (rjkxfr)
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Ну да. Известная история. Еще помнится Золотой бизнес Россиии...Получаю регулярно...Чуть ли не лучшей бизнес в Европе...Золотой дельфин...Фото с какими-то премьерами...не помню...если найду выложу скан...но для пиара может и имеет смысл...но я всегда пасс...на бизнес не влияет...туса
Першинг  (Першинг)
#
Коммерческое предложение?
Евгений  (Адреналин1)
#
Я такое приглашение уже два раза выдел, работая в разных компаниях -) Каждый придумывает как бы заработать ... -)
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Уф! Ну слава богу. Значит у нас с Вами все в порядке с этим навыком (читать между строк).
Одну вешь не могу понять - из материалов видно, что приложено значительное умственное усилие по тому, чтобы облечь это дело в архисерьезный правдоподобный вид. Гербы, названия отелей, должности прошлых созывов. Т.е. замысел то все-таки в том, чтобы кто-нибудь купился и взаправду поверил, что его компания - "Предприятие года", "Лидер Инновации", "Первая контора на деревне", как угодно. Вот и название у меня вертелось на языке что-то типа "Корпоративный лохотрон". И глубинной первопричиной всему глубоко седящее где-то в недрах каждого из нас (маленькое или не очень) тщеславие.
В этой конкретной корреспонденции особенно порадовал опус "отправьте по факсу и обязательно перезвоните". Это про инновации и модернизацию. smile:)

В итоге: 1) рад, что оцениваем правильно. 2) Жаль, что столько усилий делается в сторону от мейнстрима. Но, вобщем, несмертельно. Жить с этим можно, с должной степенью иронии и снисходительности.

Хорошего дня, коллеги.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А ещё участок на Луне прикупить можно...
Из этой же серии. smile:)
Петя  (rjkxfr)
#
Кстати, вот тут наткнулся на такую информацию ...

Код
ОТП-банк продал просроченные кредиты на сумму 5,395 миллиарда рублей. Всего должников по этим кредитам 262 117 и находятся они в 30 регионах России. В среднем на каждого из них приходится по 20 600 рублей долга. Просрочка по ним составляет от 900 дней. Кредиты приобрело коллекторское агентство Morgan & Stout. Сумма сделки не называется, но эксперты предполагают, что долги агентству достались за 2% от их номинала, что составляет около 108 млн руб. Впрочем, сделка еще не закрыта.
Интересно цена 2%, просрочка..., что купили...чистый долг или с штрафами...пенями...это конечная сделка или по результатам что-то банк получит...аффилированость...
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
"Просрочка по ним составляет от 900 дней"
От 900 дней - это уже почти прощелкан срок исковой давности (3 года)
Петя  (rjkxfr)
#
Перечитал тут учебник за 7 класс, долги дворянства, кредитно-денежная политика...при цене 2% могло бы и наше государство поучаствовать... smile:D выкупить всего за 3 ляма зелени долги почти 300 000 тыс челов..эх...были бы государевы люди...а то ПФР деньги вкладывает непойми куда...
Сергей Савельев  (kev)
#
Афёра, в простонародье - "лохотрон", которой уже лет 10 точно есть. По стране бродят десятки тысяч лауреатов подобных премий, а так же орденоносцев ("за честь и доблесть в развитии промышленности", "за веру и отечество 3-й степени", "почётный меценат Сыктывкара" и т.п.).
Света  (света)
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мы тоже получили похожее предложение - что-то про номинацию "Звезда экономики" smile:D и стоимость похожая - где-то 80 тыс.руб.
каждый зарабатывает как может smile:|
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Эх, Александр! Вы вот стали мытарем, хотя и вызывает сие действо реакцию неоднозначную и по большей части отрицательную. А люди вот таким образом на жизнь зарабатывают - устраивают другим людям маленький праздник. С подарками даже. Вот в Вашей компании наверняка есть какое-то материальное стимулирование за стаж работы? Или моральное стимулирование типа фото на доске почета типа "лучший мытарь года"? А к юбилею наверняка какие-нибудь значки закажите и вручите сотрудникам? Ну и чем Вы в таком случае отличаетесь от этих бизьнесь-деятелей?
Вот в таком неожиданном ракурсе не оценивали подобные письма? Кстати, абсолютно безобидные - Вас же никто не принуждает пользоваться их услугами, не ответили, в "мыле" адрес в спам забили и живите спокойно. В отличие от вас, мытарей, это и все, что требуется, чтобы избавиться от подобных приглашений. Просто не отвечать им, а макулатуру - в накопитель. И при чем тут лохотрон, поясните? Вам что, не оказали оплаченную услугу? Или оказали незаказанную, да так настойчиво, просто даже приставуче? Тогда дайте свое толкование, что есть термин "лохотрон".
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