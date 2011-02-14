Благодарность активному читателю

Вот ведь как бывает. Ничего не знаю про человека кроме имени и фамилии из профиля пользователя и проблемы, с которой Даниил Суховеев столкнулся, купив СИМку, за которой числится задолженность. Хочу поблагодарить Даниила за прочтение свежим взглядом материалов с различных ресурсов по тематике коллекторского бизнеса. Посмотрим, что и как сможем использовать из комментариев Даниила для конструктивных целей. Ничто не остановит нас всех на пути к тому, чтобы стать лучше.



И поскольку тема живая и вызывает много эмоций, опишу в ближайшее время, что за жалобы поступают в последнее время в НАПКА и какая работа с ними проводится.



Хорошей нам всем трудовой недели.