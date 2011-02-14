Благодарность активному читателю

Вот ведь как бывает. Ничего не знаю про человека кроме имени и фамилии из профиля пользователя и проблемы, с которой Даниил Суховеев столкнулся, купив СИМку, за которой числится задолженность. Хочу поблагодарить Даниила за прочтение свежим взглядом материалов с различных ресурсов по тематике коллекторского бизнеса. Посмотрим, что и как сможем использовать из комментариев Даниила для конструктивных целей. Ничто не остановит нас всех на пути к тому, чтобы стать лучше.
И поскольку тема живая и вызывает много эмоций, опишу в ближайшее время, что за жалобы поступают в последнее время в НАПКА и какая работа с ними проводится.
Хорошей нам всем трудовой недели.
Комментарии 7
Как правило, сказки заканчиваются так: "стали они жить-поживать и добра наживать!". После такой оптимистичной декларации многие юные слушатели домысливают: "Повезло людям - закончились у них все проблемы, и привалило им пожизненное счастье!". На самом деле не было у героев сказок полного счастья. Хоть в сказках об этом и умалчивалось, но после тотальной победы добра, принцессы начинали пилить своих царевичей, а те, в свою очередь, уходили в запой и склонялись к супружеским изменам. Частые скандалы и депрессивные состояния, в которые сказочные герои впадали от скуки, выглядели не так романтично, как их предыдущие подвиги в борьбе со злом, поэтому нам о них уже не рассказывали. Но когда мы выросли, то поняли, что истинный финал любой сказки должен быть непременно убогим, ведь в сказках добро всегда побеждает зло, а одно лишь добро без зла, в конечном счете, само порождает зло.
Понятно, что добро и зло существуют не в природе, а только у нас в голове. В силу своего эгоизма, хорошим мы, как правило, называем то, что для нас выгодно, а плохим - то, что вынуждает нас, преодолевая лень, энергичней шевелиться. Хорошее приводит к ожирению, а плохое укрепляет дух и тело (не всегда, конечно, но часто). Именно трудности (проблемы, страдания), которые мы преодолевали в течение жизни, заставляли нас активно думать и действовать и поэтому сформировали нашу стойкость, решительнось и другие качества, благодаря которым нашу личность можно назвать целостной. "Все, что меня не убивает, делает меня сильнее" (Фридрих Ницше).(С)
Никакой предмет материального мира не может "иметь задолженности", то есть иметь обязательство перед кем-либо.
Ведь субъектами права, могущим "иметь задолженность", может быть или человек, или юридическое лицо !
Ну ещё и государство, за которым может числиться задолженность по возврату налога.
Соответственно, желающему это "задолженность" взыскать, необходимо обращаться к тому самому задолжавшему субъекту.
Кстати сказать, в преддверии обещанного описания наиболее частотных жалоб, это одна из наиболее частых ситуаций, приводящих к жалобам. Что, вобщем-то, наглядно видно из предыдущих постов. Есть еще две - обобщу в отдельном посте.
Механизм называется трамвай(троллейбус, метро, такси). Исполнитель берет ноги в руки и к этому механизму топает. Потом едет. Потом встречается, предварительно договорившись о встрече в удобное для человека время и в удобном для того же человека месте, вежливо договорившись. И все, проблема решена на месте. Только для этого нужен не "офисный планктон" с манией величия, а обычные люди, умеющие деньги зарабатывать, а не высиживать в кресле. Иначе будет как в ветхозаветном законе:"Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать" (Левит 24:19, 20).
"Я не могу говорить за других,лично мы предоставляем - и договор,и доверенность,и определение суда о замене взыскателя...
Оказывается, кроме "механизма" существует и теория, и практика работы. Ну надо же, Александр! Кто бы мог подумать, что Вы этого не знали! Может, в суете звонков забыли?