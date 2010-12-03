Популярные сообщения

Привет всем!
Это – Мухин. Надоедаю разговорами про «тандем» и куда бежать, от кого спасаться…
Надоели разговоры про то, что противостояние Медведева и Путина неизбежно, а премьер собирается выставлять свою кандидатуру на очередной президентский срок в 2012 году или даже раньше.
Мне кажется, что последний больше заинтересован формированием своей глобальной бизнес-системы, ключевыми элементами которой становятся его друзья. При этом, он создает себе репутацию того, кто делится доходами, то есть, поступает «по понятиям».
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