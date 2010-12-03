Популярные сообщения

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Алексей Мухин 03.12.2010 11:49 alexey.muhin
Президентский дрейф
Свершилось! Д.Медведев начал очевидный дрейф в сторону от В.Путина: его к этому всячески подталкивают, по крайней мере, две силы: внешняя (Вашингтон, администрация Б.Обамы) и внутренняя (проамериканское лобби в лице А.Волошина, С.Приходько и А.Дворковича; а также оплот либерализма - ИНСОР). Читать далее
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Алексей Мухин 31.08.2010 13:53 alexey.muhin
Остаться в обойме «статусных»...
Активность Д. Медведева, которую некоторые ошибочно принимают за начало избирательной кампании, на самом деле, имеет определенную цель: остаться в обойме «статусных питерских», какое бы решение ни принял В.Путин в 2011 году относительно кандидата на президентский пост. Дело в том, что до 2008 года Д.Медведев не был «своим» для т.н. узкого круга друзей и соратников В.Путина, составивших в 2003-2005 годах новую властную группу (бизнес-сообщество)*. Читать далее
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Алексей Мухин 30.07.2010 14:46 alexey.muhin
Надоедаю разговорами про «тандем» и куда бежать, от кого спасаться…
Привет всем! Это – Мухин. Надоедаю разговорами про «тандем» и куда бежать, от кого спасаться… Надоели разговоры про то, что противостояние Медведева и Путина неизбежно, а премьер собирается выставлять свою кандидатуру на очередной президентский срок в 2012 году или даже раньше. Мне кажется, что последний больше заинтересован формированием своей глобальной бизнес-системы, ключевыми элементами которой становятся его друзья. При этом, он создает себе репутацию того, кто делится доходами, то есть, поступает «по понятиям». Читать далее
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