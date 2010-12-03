Президентский дрейф

Свершилось! Д.Медведев начал очевидный дрейф в сторону от В.Путина: его к этому всячески подталкивают, по крайней мере, две силы: внешняя (Вашингтон, администрация Б.Обамы) и внутренняя (проамериканское лобби в лице А.Волошина, С.Приходько и А.Дворковича; а также оплот либерализма - ИНСОР).
Впрочем, для него лично этот маневр вполне безопасен: скорее всего, Д.Медведев просто пытается «набить себе цену» перед решающей торговлей с В.Путиным в 2011 году по поводу своих личных перспектив.
По ходу дела Д.Медведев совершил наезд не только на маргинализованную оппозицию, но и на т.н. «правящую партию», которая, используя административный ресурс, перестала быть партийным объединением и застыла в своем развитии. В общем, банальная вещь прозвучала в устах Президента, как готовность изменить формат ЕР извне.
Подобная согласованность действий высших чиновников страны (в том числе - В.Путина, В.Суркова) и Президента должна вызвать у руководства «единороссов» определенную реакцию и даже привести его часть к отставке. В этой связи, возможны два варианта развития событий: изменение формата ЕР путем радикальной кадровой чистки или (хирургический путь) разделение ее на два или несколько партийных проектов.
Очевидно, что Д.Медведев постарается зарезервировать один из этих проектов для себя. А это будет означать начало открытой конфронтации между ним и В.Путиным.
Д.Медведев отметился также еще одной вполне электоральной темой – заботой по решению проблем ЖКХ, прочем, как и подобает главе государства (не царское это дело!), лишь обозначил свою озабоченность. А Послание Президента к Федеральному Собранию очертило его амбициозную программу действий на довольно длительный период, предусматривающую, в том числе, и вероятное переизбрание в 2012 году.
Такая активность не может быть незамеченной вторым участником «властного тандема» и не вызвать у него определенной реакции. Впрочем, молнии над головой Д.Медведева пока не блистают, а вот гром уже гремит…
Комментарии 5
давно: ИНСОР настаивает на этом, напраимер (возможно, оттуда и "уши растут"). Но сегодня Президент может
рассчитывать только на то, что его поддержит или ЕР целиком, или одна из частей ЕР.