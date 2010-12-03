Вход
Профиль Блог Лента Активность

Президентский дрейф

03.12.2010 11:49 5 1 807 просмотров
Свершилось! Д.Медведев начал очевидный дрейф в сторону от В.Путина: его к этому всячески подталкивают, по крайней мере, две силы: внешняя (Вашингтон, администрация Б.Обамы) и внутренняя (проамериканское лобби в лице А.Волошина, С.Приходько и А.Дворковича; а также оплот либерализма - ИНСОР).

Впрочем, для него лично этот маневр вполне безопасен: скорее всего, Д.Медведев просто пытается «набить себе цену» перед решающей торговлей с В.Путиным в 2011 году по поводу своих личных перспектив.

По ходу дела Д.Медведев совершил наезд не только на маргинализованную оппозицию, но и на т.н. «правящую партию», которая, используя административный ресурс, перестала быть партийным объединением и застыла в своем развитии. В общем, банальная вещь прозвучала в устах Президента, как готовность изменить формат ЕР извне.

Подобная согласованность действий высших чиновников страны (в том числе - В.Путина, В.Суркова) и Президента должна вызвать у руководства «единороссов» определенную реакцию и даже привести его часть к отставке. В этой связи, возможны два варианта развития событий: изменение формата ЕР путем радикальной кадровой чистки или (хирургический путь) разделение ее на два или несколько партийных проектов.

Очевидно, что Д.Медведев постарается зарезервировать один из этих проектов для себя. А это будет означать начало открытой конфронтации между ним и В.Путиным.

Д.Медведев отметился также еще одной вполне электоральной темой – заботой по решению проблем ЖКХ, прочем, как и подобает главе государства (не царское это дело!), лишь обозначил свою озабоченность. А Послание Президента к Федеральному Собранию очертило его амбициозную программу действий на довольно длительный период, предусматривающую, в том числе, и вероятное переизбрание в 2012 году.

Такая активность не может быть незамеченной вторым участником «властного тандема» и не вызвать у него определенной реакции. Впрочем, молнии над головой Д.Медведева пока не блистают, а вот гром уже гремит…

Комментарии 5

Кирилл  (Kirill)
#
Алексей, а откуда пошли слухи, что Медведев в послании Федеральному собранию должен был якобы объявить о создании своей партии?
Алексей Мухин  (alexey.muhin)
#
Слухи о создании собственной парти для Д.Медведева ходят уже
давно: ИНСОР настаивает на этом, напраимер (возможно, оттуда и "уши растут"). Но сегодня Президент может
рассчитывать только на то, что его поддержит или ЕР целиком, или одна из частей ЕР.
Гектор  (Гектор)
#
В советские время был такой эстрадный номер: борьба нанайских мальчиков. Под шкурой оленя вроде как борются два мальчика. Но в конце номера артист поднимается и все видят, что боролись между собой руки и ноги одного человека. Скучно все это!
Сергей Савельев  (kev)
#
Кто бы не победил из двух перечисленных кандидатов, вряд ли ситуация в экономике (возможно и в общественно-политической жизни) кардинально изменится в лучшую сторону. Поэтому вся борьба будет вестись за то, чтобы ситуация не ухудшилась, а значит, в случае максимального результата, на выходе получим "застой"...
babkapraskovya  (babkapraskovya)
#
Алексей, это всё ваши домыслы и мечты. В реальности всё совсем по-другому. В реальности народ поддерживает партию ЕР и правящий тандем, о чём свидетельствуют результаты всех последних выборов, как в регионах, так кстати и в центре. Благодаря Путину, за последние 10 лет страна встала с колен и уверенно движется по пути роста и преобразований как в экономике, так и в политике. А вы всё какие-то везде подковёрные интриги унюхать пытаетесь там где их и в помине нет smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения