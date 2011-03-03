Быть, а не казаться. Немного о работе с негативом

Живые, приятные проактивные ребята, полные сил и энергии. И социальные сети, сказали они, им крайне интересны. И общаются они там сами и от всего сердца. И каждому клиенту отвечают, и готовы в выходные по твиттеру решать проблемы пассажиров. В фейсбуке готовы на каждое замечание отреагировать, улучшить, решить, помочь …Только вот есть один момент. Отдачи нет.Даже те люди, чьи проблемы были решены персонально, даже если им вдруг дерили бесплатные билеты, даже когда кто-то из сотрудников откладывал поход в зоопарк с детьми и посвящал свой выходной незнакомой девушке в далеком Красноярске, никогда не говорили им спасибо. Сначала они просто стеснялись спросить. Потом они начали спрашивать. И пользователи начали возмущаться, что это, сказали они, вы нас хотите подкупить, использовать нас? Скрыть свои проблемы хотите?С такой проблемой мы сталкиваемся каждый день. Людям очень легко говорить плохое и гораздо труднее - хорошее. Им очень легко критиковать, принимая при этом позитивные качества продукта и компании как само собой разумеющееся. Обобщив нашу внутреннюю практику консалтинга и работы "в поле" (мы не так давно посчитали, что решаем для наших клиентов, среди которых есть представители банковского сектора (к слову, одного из наиболее конфликтных), до 1 000 issues в сутки), хотела бы дать несколько советов тем, кто только начинает работать с возражениями в социальных сетях.Определите какие УТП есть у компании и ее продуктов или услуг. Доступно и открыто расскажите о них текущим и потенциальным клиентам, потом расскажите еще раз и продолжайте регулярно рассказывать. И не реагируйте больше болезненно на ту критику, объекты которой выходят за эти рамки. Если Вы, к примеру, авиадискуантер, то не стоит пытаться создать видимость сервиса на уровне Emirates. Да, даже, если вдруг пользователь и напишет прямо у вас в группе, что Emirates сервис лучше. Не играйте на его поле. У вас лучше, допустим, цена - старайтесь говорить об этом.Четко сегментируйте работу. Не делайте ничего, пока не составите окончательный, исчерпывающий, известный всем список задач. Составьте памятки по реагированию в типовых ситуациях. Не отклоняйтесь от них. Каждый кто работает от лица компании в социальных сетях в любой момент времени должен быть готов ответить на вопросы: Что я делаю сейчас? Для чего я это делаю? Каких результатов я ожидаю от того, что я делаю? К достижению каких из поставленных целей мою компанию приближает то, что я делаю?Очень часто много сил компания затрачивает на работу с постоянными критиками их бренда и услуг. При этом случаев, когда подобные товарищи меняют свое отношение - единицы. При этом, как правило, чем больше компания идет им навстречу или пытается что-то прояснить, тем оскорбительнее становится их поведение. Требования выдвигаются одно за другим. Воспитывайте адвокатов бренда из лояльных пользователей. Работайте с теми, кто хочет работать с Вами.Оказавшись в новом месте, мы как правило оцениваем обстановку, пытаемся выяснить, какое поведение желаемо и ожидаемо. Так же и пользователь, обнаружив, к примеру, страницу facebook полную претензий других пользователей и извинений от представителей компании логично предполагает, что от него тут тоже ждут соли и перца. Поэтому для отзывов и вопросов о компании и услугах везде, где это возможно, следует все же создавать отдельный раздел. Если это не реализуемо (например в twitter), то ограничивать продолжительность дискуссий в открытом доступе. 25 сообщений "А Вы ей что?", а "Этой третьей девушки как фамилия?" и "И Вам на это что сказали?" просто хотя бы неинтересно читать остальным подписчикам. Если проблем не решается тремя сообщениями - пишите в PM, сами пользователи, кстати, когда их проблема решена, очень часто именно так и делают. Личные сообщения многих живых твиттеров - полны пользовательской благодарности и любви.Ваша компания - единое целое. И потому нет ничего плохого в том, чтобы вместо того, чтобы запрашивать личные данные пользователя и другую конфиденциальную информацию посредством личных сообщений, а потом пытаться вникнуть в работу смежников, перевести часть конкретных запросов напрямую в соответствующие службы компании.Предвидя реакцию критиков, хочу сказать, что я не призываю компании не работать с возражениями или отказаться от решения проблем клиентов. Мало того, мы своим клиентам помимо ежедневной работы над конкретными кейсами и регулярных апдейтов еще составляем подборки наиболее ожидаемых пользователями улучшений. И многое принимается во внимание и делается. Мнение каждого, конечно, должно приниматься во внимание.Но самое важное для бренда на мой взгляд, чтобы получить любовь и признание пользователей социальных сетей, - быть самим собой, а не пытаться казаться чем-то, чем на деле не являешься.