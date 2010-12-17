Приветствую профессиональное сообщество Banki.ru!

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Основной целью этого блога станет обмен мнениями. Что такое социальные медиа? Могут ли они быть полезными финансовым институтам? Пришло ли время начать говорить с пользователями или пока еще можно оставаться в стороне?
Управление репутацией в Интернете – для многих не совсем понятный термин из сферы маркетинговых коммуникаций. Я хочу обсудить с профессионалами банковской сферы актуальные вопросы общения с аудиторией через социальные медиа, рассказать о мировом опыте и кейсах на рынках финансовых услуг в сфере общения с аудиторией настоящей и потенциальной.
Сейчас, когда каждый пользователь обладает возможностями выразить свое мнение и быть услышанным миллионами других, может быть источником информации сам, необходимо быть ему интересным.
Несколько лет назад, когда в России social media только делали первые шаги, многие компании, в том числе и финансовые институты, не относились к ним серьезно. Максимум, что обычно делали – использовали в качестве корпоративной площадки, дополнительного инструмента одностороннего вещания. Сейчас пришло время не только и не столько говорить самим, сколько слушать и проактивно общаться с пользователями. Говорить о том, что интересно им. Каждому из них. Общаться в режиме реального времени – «здесь и сейчас». Готовы? Обсудим.
Об инструментах и каналах, о brand messages от 140 символов в twitter до обращений президентов компании на YouTube. И обо всем остальном, что называют сегодня social media и Web 2.0 постараемся рассказать в этом блоге.
Комментарии 10
Тема интересная конечно. Как раз недавно прочла http://russian-promo.livejournal.com/18325.html
И вообще интересно, мне в последнее время встретились 2 противоположных мнения о будущем соцмедиа. 1 - что они станут анонимными, 2 - что будут суперофициальные (все данные должны быть тру). Интересно отслеживать тенденции теперь)
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