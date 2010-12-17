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Приветствую профессиональное сообщество Banki.ru!

17.12.2010 17:09 10 1 409 просмотров
Рада присоединиться к профессиональному сообществу Banki.ru!
Основной целью этого блога станет обмен мнениями. Что такое социальные медиа? Могут ли они быть полезными финансовым институтам? Пришло ли время начать говорить с пользователями или пока еще можно оставаться в стороне?
Управление репутацией в Интернете – для многих не совсем понятный термин из сферы маркетинговых коммуникаций. Я хочу обсудить с профессионалами банковской сферы актуальные вопросы общения с аудиторией через социальные медиа, рассказать о мировом опыте и кейсах на рынках финансовых услуг в сфере общения с аудиторией настоящей и потенциальной.

Сейчас, когда каждый пользователь обладает возможностями выразить свое мнение и быть услышанным миллионами других, может быть источником информации сам, необходимо быть ему интересным.

Несколько лет назад, когда в России social media только делали первые шаги, многие компании, в том числе и финансовые институты, не относились к ним серьезно. Максимум, что обычно делали – использовали в качестве корпоративной площадки, дополнительного инструмента одностороннего вещания. Сейчас пришло время не только и не столько говорить самим, сколько слушать и проактивно общаться с пользователями. Говорить о том, что интересно им. Каждому из них. Общаться в режиме реального времени – «здесь и сейчас». Готовы? Обсудим.
Об инструментах и каналах, о brand messages от 140 символов в twitter до обращений президентов компании на YouTube. И обо всем остальном, что называют сегодня social media и Web 2.0 постараемся рассказать в этом блоге.

Комментарии 10

Елена  (Koreybo)
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Ждем с нетерпением вводных данных))
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
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В ближайшее время. О чем интересно было бы?
Елена  (Koreybo)
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Мне кажется социальный медиа уже давно бродит по интернету и компании учатся управлять им. Кто хотел, тот уже умеет) А вот для тех кто не понимает для чего - может нужно описать плюсы и минусы?
Наталья Просто  (Просто Ната)
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Вэлкам!
Тема интересная конечно. Как раз недавно прочла http://russian-promo.livejournal.com/18325.html
И вообще интересно, мне в последнее время встретились 2 противоположных мнения о будущем соцмедиа. 1 - что они станут анонимными, 2 - что будут суперофициальные (все данные должны быть тру). Интересно отслеживать тенденции теперь)
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
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Анонимными полностью не станут, это мнение несколько превратное. Просто пользователи учатся ранжировать передаваемую и получаемую информацию, так же как в реальной жизни. Мы же не слушаем и не читаем все подряд в быту и не рассказываем одни и те же истории близкой подруге и бабушке Так же и в social media. Про супреофициальность, не совсем поняла. Тру данные должны быть в корп. блоге безусловно. Особенно если мы говорим про банк. Подавать их можно и в казуальной форме при этом.
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