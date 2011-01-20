Точка опоры. Революция без лидера и правил.

Я вообще не смотрю телевизор, и когда узнала, что в моем отеле на острове интернет есть только в лобби, - вздохнула с облегчением. Но одно событие в начале января заставило меня ежедневно смотреть euronews и france 24 и даже взять с собой в дайвинг центр ноутбук. Это был абсолютно профессиональный интерес. Никакой политики.
Революция в Тунисе заинтересовала меня по простой причине. Она, как и события в Молдове и Иране, началась в социальных сетях и координировалась через них. Ни малейшего шанса на теле и радио эфиры. Цензура в прессе. Только Youtube, Facebook и twitter. Еще блоги. И Операция Тунис как последний аргумент людей больше понимающих про php и веб-девелопмент, чем про политику. Красиво и просто. Абсолютная классика.
Ну и, что делает этот кейс еще более интересным, в данном случае революция была успешна - Ben Ali, удерживавший 23 года власть и неоднократно "всенародно" переизбиравшийся президент, вынужден был покинуть страну.
И даже привела блоггеров к пусть временной, но самой настоящей власти. Slim Amamou, один из блоггеров, организаторов революции - стал членом правительства. От подпольной работы к дебатам на национальном телевидении, которые в своем твитере он, кстати, скромно называет борделем (a la télévision nationale pour un debat. c'est le bordel). Персона номер 1 за 2 недели, из которых часть проведена в тюрьме. Никакого бэкграунда, та еще репутация (Slim Amamou - активный член Партии Пиратов), отказ повязать галстук даже к присяге - и абсолютный успех. Как Slim Amamou признается сам, они все получили больше, чем ожидалось.
К чему я это? На этой неделе на одной из встреч клиенты сообщили мне, что они считают соц. сети абсолютно неэффективным инструментом. "Все это просто не работает. Да и вообще, у этого направления нет будущего". - пояснили они. В то время как Slim Amamou положил руку на коран, демонстранты писали Veni, vidi, vici (Пришел, увидел, победил) на стенах дома племянника Ben Ali, а разгневанная толпа исламистов в Вашингтоне подняла вверх портреты Марка Цукерберга, мы окончательно вычеркнули раздел social media из планов на первое полугодие 2011 и перешли к обсуждению медийных размещений.
фото: foreignpolicy.com, guardian.co.uk
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Социальные сети - это не только революция в политическом смысле. Это и на потребительском рынке, та точка опоры, которая позволяет рядовому клиенту быть услышанным даже крупными корпорациями. И главное, что это каждое такое мнение, благодаря многократному увеличению outreach и повышенного потенциала к распространению подобного отзыва (рассказать жене и собаке или 1000 друзей в соц. сети - вещи разные) стало иметь для них значение. В США Nielsen еще в 2009 заявил, что пользователи доверяют мнению других пользователей соц. сетей, которых они не знаю оффлайн на 68% (примерно столько же у официальных сайтов компаний).
А Пират - молодец, без галстука - уважаю.
Не станет Интернет зомботырнетом?
Ну, это типично мнение закоренелых консерваторов, которые и сами скорее всего в интернете бывают редко и считают, что это баловство для подростков пубертатного периода. И если на интернет-газеты они еще согласятся (газета - это солидно с их точки зрения) то на предложение пиара в социальных сетях посмотрят с недоумением
«Компании должны слушать своих клиентов» - +1000 согласна с этим утверждением; НО ПОСЛЕ того, как компании УСЛЫШАЛИ их, они должны «Браться за работу» в off-line: расставлять приоритеты решения проблем, находить баланс между интересами бизнеса и клиентами, оценивать масштабы проблемы (разовый случай или системная ошибка), назначать сроки и ответственных , т.е. предпринимать РЕАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ . В ином случае социальные медиа, действительно, не работают.
Однако, чтобы социальные медиа в России стали восприниматься как реальный инструмент, необходимо четко объяснять потенциальным потребителям информации по каким показателям будет рассчитываться эффективность SM компании, сколько они с помощью SM заработали / сэкономили. Т.е. social media marketing необходимо интегрировать в общую систему управления качеством (например), или репутацией (PR), и.т.п. А еще важно донести до «консерваторов», что web 2.0 ни в коем случае нельзя воспринимать как «полный заменитель» одного из маркетинговых инструментов или возводить в ранг «лекарства от всех бед». Итоговая же победа будет только тогда, когда на Российском рынке появятся, успешно реализованные проекты (типа привлечения он-лайн депозитов ТКС банком), системы расчета реальной эффективности web 2.0, а также сформируется интегрированный подход к social media marketing в неотрывном сочетании с более традиционными инструментами.