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Самые популярные блоггеры 2010 - Медведев, Навальный, Зеленин и … еще 47

22.01.2011 11:29 15 3 231 просмотр
Рейтинг самых популярных блоггеров по индексу цитируемости (наиболее часто цитировались в федеральных СМИ в 2010 году) по версии компании "Медиалогия".

1 Дмитрий Медведев - 797,99
2 Алексей Навальный - 392,31
3 Дмитрий Зеленин - 175,49

4 Михаил Василенко - 174,05
5 Сергей Миронов - 160,99
6 Рустем Адагамов - 148,65
7 Александр Почков - 137,61
8 Никита Белых - 116,53
9 Олег Кашин - 108,76
10 Александр Плющев - 96,49
11 Аркадий Дворкович - 96,07
12 Александр Хинштейн - 95,97
13 Антон Носик - 5,57
14 Олег Чиркунов - 73,64
15 Артемий Лебедев - 65,36
16 Борис Немцов - 58,88
17 Татьяна Юмашева - 52,31
18 Максим Калашников - 45,08
19 Валерий Назаров - 43,86
20 Эльдар Муртазин - 43,79
21 Марина Литвинович - 42,85
22 Номад Корованов - 42,54
23 Максим Сураев - 39,68
24 Василий Якеменко - 38,75
25 Илья Варламов - 6,22
26 Михаил Мень - 35,73
27 Евгений Чичваркин - 35,73
28 Владимир Бурматов - 31,83
29 Олег Тиньков - 29,54
30 Анатолий Чубайс - 28,89
31 Рустэм Хамитов - 28,53
32 Игорь Бигдан - 25,06
33 Владимир Соловьёв - 21,98
34 Олег Козырев - 21,11
35 Тина Канделаки - 20,80
36 Сергей Стиллавин - 20,60
37 Сергей Пархоменко - 20,15
38 Павел Сафронов - 19,27
39 Дмитрий Рогозин - 17,20
40 Евгений Гришковец - 16,19
41 Максим Кононенко - 15,92
42 Мария Гайдар - 15,31
43 Михаил Вербицкий - 14,26
44 Елизавета Глинка< - 12,52
45 Виктор Логинов - 11,64
46 Александр Жилкин - 11,07
47 Георгий Полтавченко - 11,01
48 Наталья Радулова - 10,85
49 Алекс Экслер - 8,06
50 Вероника Белоцерковская - 6,28

Период исследования: 1 января - 28 декабря 2010 года. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".

Источник: Медиалогия

Комментарии 15

Екатерина Протопопова  (protopopova)
#
конечно традиционные)
становится интересным феномен, почему В.В.Путин так слабо продвигает свою кандидатуру в Рунете.....
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Ну как же, тоже есть интерактив. Вот имя подбирали не так давно щенку.
Сергей Кузнецов  (ksv2010)
#
А куда подевался Зеленин?
Червяков собирает в Кремле?
Или радуется, что разорил Конаковский фаянс - настоящий перл Русского фаянса?
blacksea1111 black  (blacksea1111)
#
странно, и на каком месте быть еще Медведеву? smile:)
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
По индексу цитируемости блог президента мог быть и не на первом месте, ничего тут крамольного вобщем-то нет.
Nikola M  (arbitr)
#
Фактически - это лидеры нашей страны!!!
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Ну кроме Медведева в этой тройке ... Зеленин попал в этот рейтинг в многом благодаря, скажем так, не совсем лояльным замечаниям об организации правительственных мероприятий. Навальный, так и вовсе критикует гос. корпорации и имеет достаточно оппозиционные взгляды.
Nikola M  (arbitr)
#
Не важно как они туда попали…
85% из них откровенные «непечатное слово»…
Тем не менее C'est La Vie !
smile:(
Виктор Пряжников  (victorp)
#
Никогда не задумывался, сколько представителей власти пришло в интернет. Их оказывается уйма!
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Скажем так - немало. Хотя по сравнению с США, к примеру, мы пока по представленности в соц. сетях - отстаем. А уж по интерактивности и вовлеченности (на западе политики часто пишут сами и отвечают гражданам) - еще работать и работать.
Алексей Борякин  (Brein)
#
Прочитал статью.....

И завёл себе и TWITTER и FACEBOOK и LIVEJOURNAL.

В "Живом журнале" нашёл статью о дедушкином брате, ветеране войны, написанную его внучатым зятем.




Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Замечательно. Рада, что мои публикации кого-то на что-то вдохновили smile:)
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