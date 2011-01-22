Самые популярные блоггеры 2010 - Медведев, Навальный, Зеленин и … еще 47

Рейтинг самых популярных блоггеров по индексу цитируемости (наиболее часто цитировались в федеральных СМИ в 2010 году) по версии компании "Медиалогия".
1 Дмитрий Медведев - 797,99
2 Алексей Навальный - 392,31
3 Дмитрий Зеленин - 175,49
4 Михаил Василенко - 174,05
5 Сергей Миронов - 160,99
6 Рустем Адагамов - 148,65
7 Александр Почков - 137,61
8 Никита Белых - 116,53
9 Олег Кашин - 108,76
10 Александр Плющев - 96,49
11 Аркадий Дворкович - 96,07
12 Александр Хинштейн - 95,97
13 Антон Носик - 5,57
14 Олег Чиркунов - 73,64
15 Артемий Лебедев - 65,36
16 Борис Немцов - 58,88
17 Татьяна Юмашева - 52,31
18 Максим Калашников - 45,08
19 Валерий Назаров - 43,86
20 Эльдар Муртазин - 43,79
21 Марина Литвинович - 42,85
22 Номад Корованов - 42,54
23 Максим Сураев - 39,68
24 Василий Якеменко - 38,75
25 Илья Варламов - 6,22
26 Михаил Мень - 35,73
27 Евгений Чичваркин - 35,73
28 Владимир Бурматов - 31,83
29 Олег Тиньков - 29,54
30 Анатолий Чубайс - 28,89
31 Рустэм Хамитов - 28,53
32 Игорь Бигдан - 25,06
33 Владимир Соловьёв - 21,98
34 Олег Козырев - 21,11
35 Тина Канделаки - 20,80
36 Сергей Стиллавин - 20,60
37 Сергей Пархоменко - 20,15
38 Павел Сафронов - 19,27
39 Дмитрий Рогозин - 17,20
40 Евгений Гришковец - 16,19
41 Максим Кононенко - 15,92
42 Мария Гайдар - 15,31
43 Михаил Вербицкий - 14,26
44 Елизавета Глинка< - 12,52
45 Виктор Логинов - 11,64
46 Александр Жилкин - 11,07
47 Георгий Полтавченко - 11,01
48 Наталья Радулова - 10,85
49 Алекс Экслер - 8,06
50 Вероника Белоцерковская - 6,28
Период исследования: 1 января - 28 декабря 2010 года. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
Источник: Медиалогия
Комментарии 15
становится интересным феномен, почему В.В.Путин так слабо продвигает свою кандидатуру в Рунете.....
Червяков собирает в Кремле?
Или радуется, что разорил Конаковский фаянс - настоящий перл Русского фаянса?
85% из них откровенные «непечатное слово»…
Тем не менее C'est La Vie !
И завёл себе и TWITTER и FACEBOOK и LIVEJOURNAL.
В "Живом журнале" нашёл статью о дедушкином брате, ветеране войны, написанную его внучатым зятем.