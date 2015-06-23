Популярные сообщения

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Elen Stroganova 23.06.2015 14:06 mysenka
Не ходите дети в Африку гулять!
Все, что сейчас происходит сейчас на рынке кредитования частных лиц - напоминает африканские джунгли, где правит сильный, большой и в любой момент ты можешь быть заживо съеденным, или покусанным мелкой тварью. Обман, подлог, откровенное стяжательство со стороны банков, нежелание организовать эффективную и удобную схему для потребителей – все это становится проблемами клиентов, которые подписали договор и платят за все косяки и амбиции банка! Нас уверяют, что все прозрачно и законно, но на самом деле реальная ситуация позволяет банкам жульничать и проявлять агрессию к клиенту. Правительство России уверяет нас, что контроль за банками осуществляет ЦБ РФ. Но на самом деле контроль ЦБ РФ ведет только за активами и рентабельностью банков, а также осуществляет надзор за отмыванием денег. Все что касается частных лиц, это проблемы самого клиента, так как носит гражданско-правовой характер! Даже обращение к юристам и антиколлекторным конторам не гарантирует вам цивилизованного выхода из ситуации и разрешения вопроса. Читать далее
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