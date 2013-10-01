Банки - короли коротких денег

На днях на мою почту пришло письмо из одного известного банка. В письме мне предлагался льготный потребительский кредит под 20% годовых, а заканчивалось оно призывом: «Воспользуйтесь этой возможностью прямо сейчас. Осуществите свою мечту сразу. Зачем терять время и копить на нее деньги?».

Банки являются королями в области краткосрочных целей, и данное письмо – очередное свидетельство: банковская реклама-пропаганда составляется таким образом, чтобы потенциальные клиенты тоже далеко в будущее не заглядывали. Банки зарабатывают, в основном, на том, что привлекают дешевые деньги, кредитуют и получают проценты. Что делает их пропаганда? Ее главный лозунг: «Покупай сегодня, плати завтра».

В первую очередь на этот манок покупаются люди, живущие не по средствам. Банки предоставляют кредиты под проценты просто и быстро. Они как бы пытаются уверить вас в вашей финансовой безопасности, в том, что без средств вы не останетесь. Но если вы регулярно тратите больше, чем зарабатываете, вы попадаете в порочный круг: чем доступнее деньги, тем легче и быстрее вы их спускаете, забывая, что завтра за это удобство придется заплатить. Как говорится, берешь чужое и на время, а отдаешь свое и навсегда.

Банки старательно уверяют одних клиентов в выгодности депозитов (поскольку чем больше денег на них окажется, тем более кредитоспособным будет банк), а других – в легком доступе к деньгам при быстром кредитовании. И пока клиенты верят всему этому, банк зарабатывает на получающейся разнице, ведь депозиты берутся на 6-11% годовых, а кредиты даются под 16-35%.

А что же клиенты? Выигрывает ли кто-то из них в подобных ситуациях? Увы, нет, если вклады и/или депозиты это все, что клиент делает со своими деньгами. В лучшем случае, он ничего не заработает на сделке, в худшем – останется ни с чем или вовсе окажется должен банку.

Как же быть? Достаточно направлять часть средств на долгосрочные вложения (которые, на самом деле, показывают большую доходность и приносят больший процент), да и вообще делить все цели на краткосрочные и долгосрочные. О том, как это сделать, я и буду рассказывать в этом блоге.