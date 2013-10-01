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Банки - короли коротких денег

01.10.2013 11:40 3 973 просмотра
На днях на мою почту пришло письмо из одного известного банка. В письме мне предлагался льготный потребительский кредит под 20% годовых, а заканчивалось оно призывом: «Воспользуйтесь этой возможностью прямо сейчас. Осуществите свою мечту сразу. Зачем терять время и копить на нее деньги?».
Банки являются королями в области краткосрочных целей, и данное письмо – очередное свидетельство: банковская реклама-пропаганда составляется таким образом, чтобы потенциальные клиенты тоже далеко в будущее не заглядывали. Банки зарабатывают, в основном, на том, что привлекают дешевые деньги, кредитуют и получают проценты. Что делает их пропаганда? Ее главный лозунг: «Покупай сегодня, плати завтра».
В первую очередь на этот манок покупаются люди, живущие не по средствам. Банки предоставляют кредиты под проценты просто и быстро. Они как бы пытаются уверить вас в вашей финансовой безопасности, в том, что без средств вы не останетесь. Но если вы регулярно тратите больше, чем зарабатываете, вы попадаете в порочный круг: чем доступнее деньги, тем легче и быстрее вы их спускаете, забывая, что завтра за это удобство придется заплатить. Как говорится, берешь чужое и на время, а отдаешь свое и навсегда.
Банки старательно уверяют одних клиентов в выгодности депозитов (поскольку чем больше денег на них окажется, тем более кредитоспособным будет банк), а других – в легком доступе к деньгам при быстром кредитовании. И пока клиенты верят всему этому, банк зарабатывает на получающейся разнице, ведь депозиты берутся на 6-11% годовых, а кредиты даются под 16-35%.
А что же клиенты? Выигрывает ли кто-то из них в подобных ситуациях? Увы, нет, если вклады и/или депозиты это все, что клиент делает со своими деньгами. В лучшем случае, он ничего не заработает на сделке, в худшем – останется ни с чем или вовсе окажется должен банку.
Как же быть? Достаточно направлять часть средств на долгосрочные вложения (которые, на самом деле, показывают большую доходность и приносят больший процент), да и вообще делить все цели на краткосрочные и долгосрочные. О том, как это сделать, я и буду рассказывать в этом блоге.

Комментарии 3

Mephistophilus  (Desperado17)
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Ну вообще на данный момент слишком большая закредитованность существует и тут два пути формировать качественный кредитный портфель или/и стараться заработать на чем то еще,например на комиссиях. К стати банк Траст так и заявил-будем зарабатывать на всевозможных комиссиях.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Цитата
К стати банк Траст так и заявил-будем зарабатывать на всевозможных комиссиях

И давно он так заявил? А ссылочку не скинете?
Они и так на комиссиях очень хорошо имеют. Да еще и страховки впаривают так, что документы на кредит не оформят пока не согласишься на страховку. А теперь у них еще больше комиссий будет?

А в общем моя позиция по поставленному вопросу такая:
Вклад открываем, когда имеем свободные денежные средства и не знаем куда их потратить (чтобы капало что-нибудь).
Кредит берем, либо если крайняя необходимость приобрести вещь, либо можно заработать на вложении денег быстро и много и прибыль перекроет проценты по кредиту.
Например друг у меня оформил потреб.кредит под 20% годовых.
Купил я Ярославле машину с помятым задом, пригнал её в Архангельск "зад" выпрямил, машину продал. Потом проделал еще раз тоже самое. Заработал около 80000 руб, а процентов накапало 15000 руб. Наверное кредит брать имело смысл.
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