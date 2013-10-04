5 причин заняться финансовым планированием

Прежде чем перейти к размышлениям на эту тему, приведу личный пример, как наличие финансового плана помогло мне в жизни.

В 2005-м году я взяла ипотеку на покупку квартиры в Москве. Но сперва я какое-то время накапливала деньги на первоначальный взнос. После того, как сделала ремонт в новой квартире, я решила, что можно расслабиться и наконец-то начать спускать всю свою зарплату на удовольствия. Подруги тратят, чем я хуже?

Два года я ни в чем себе не отказывала, а потом вдруг словно очнулась и поняла, что пока копила, у меня были активы (квартира, депозиты), а вот беспорядочные траты «на удовольствия» никаких новых активов не принесли вовсе. И я решила, что такой расклад меня совершенно не устраивает. (PS: я использую понятие актив, как в бухгалтерии, а не по Киосаки)

Тут совершенно случайно мне в руки попала книга о финансовом планировании, а в дополнение к ней я пошла на специальные курсы. В результате, у меня появился собственный финансовый план, охватывающий мою жизнь вплоть до, не удивляйтесь, девяностолетнего возраста. Этот план я ежегодно пересматриваю, вношу в него коррективы и вообще отношусь к нему почти как к живому существу с собственными особенностями, характером и всем прочим.

Вы спросите, что он мне дал?

На этот вопрос, я отвечу чуть позже.



А пока давайте посмотрим, какие доводы приводят люди, чтобы не заниматься планированием.

Во-первых, наблюдается некий странный фатализм и даже боязнь сглаза: мол, чего планировать, если невозможно предвидеть будущее? Это выражается в известной пословице: «Хочешь насмешить бога – расскажи ему о своих планах». Мы распланировали потратить наши деньги вот так, а тут раз – и какие-нибудь непредвиденные и наверняка неприятные обстоятельства, которые лишат нас возможности осуществить планы.

Вторая частая причина – человеческое непостоянство. Сегодня мы задумались о новой мебели, а завтра увидали заманчиваое предложение турагентства, и покупка нового дивана уже не кажется такой неотложной.

Третий мотив – нестабильность доходов и вообще финансовая неустойчивость. Напланируешь, а завтра грянет кризис, денежная реформа, демпинг в зарплатах или еще что-нибудь столь же «приятное». К тому же от планирования денег все равно не прибавится, так что зарабатывать надо больше, тогда на все и без планирования хватит.

Одновременно с этими пессимистическими размышлениями, масса людей считает, что планирование финансов – штука скучная и вовсе не нужная, потому что это занятие унылое, отменяющее потенциальную возможность по-гусарски шикануть или спустить вдруг кучу денег на что-то неожиданное. Загадочная русская душа требует размаха, какое уж там планирование.



Когда я слышу это, мне в голову приходит ассоциация: все знают что спортом/фитнессом полезно заниматься. Но чаще всего мы находим тысячу причин (начну с понедельника, нет времени и т.д.), чтобы отказаться от этой идеи. И только некоторые из нас идут и регулярно тренируются.



Кстати, если вас, дорогие читатели, останавливает от финансового планирования какая-то иная причина, мне было бы любопытно узнать, какая именно.



Итак, что же дал мне личный финансовый план?



Ипотечный кредит я погасила за год, урегулировав соотношения между доходом и расходами. А заодно начала вкладывать деньги в фондовый рынок, недвижимость и другие интересные дела. Все это, приносит мне еще и огромное удовольствие.



Еще один пример. Мы вместе с одним из моих клиентов составили для него инвестиционный план: все просчитали, поставили четкие цели, запланировали увеличение дохода, ряд сумм отвели на инвестирование, и выбрали определенные инструменты для осуществления всего этого. И вот уже три года мы неотступно следуем этому плану.

Вы, возможно, удивитесь, но реализуется абсолютно все: и инвестиции, и увеличение дохода. Распишите свои цели, и все осуществится. Это на самом деле работает.

Финансовый план – это точный маршрут путешествия по вашей жизни. По аналогии с туристическим, он позволяет не метаться между «достопримечательностями», рискуя никуда не попасть из-за внезапного обеденного перерыва или закрытия очередного музея на ремонт, но четко указывает куда идти, когда, посредством чего добираться и, главное, с какой целью.



Итак, резюмируем.

1. Финансовое планирование нужно для того, чтобы заглянуть в собственное будущее и просчитать последствия тех или иных наших действий и решений. Например, оно поможет избежать попадания в кабалу кредита на долгие годы.

2. Планирование поможет грамотно распределить деньги по разным целям. Ничто так не убеждает и не стимулирует, как ясная картина оптимального варианта собственного будущего.

3. Крайне сложно удержать в голове все цели и желания, особенно если их много и они постоянно меняются. Если не оформить все это в письменном виде, осуществление планов будет напоминать попытку посидеть одновременно на всех стульях. Результаты будут, конечно, но скорее случайные, чем закономерные.

4. План открывает нам глаза не только на перспективы, но и на способы контроля всех наших действий на пути к поставленным целям. Любое отклонение от плана сразу выявит и причину этого отклонения, и их последствия. А значит, мы всегда будем оставаться во всеоружии, что поможет быстро понять, как действовать в новых условиях.

5. Самое главное: план – это прекрасная возможность взглянуть на свою жизнь с высоты птичьего полета. Как говорится, большое видится на расстоянии. Ежедневные мелкие проблемы могут заслонить от нашего внутреннего взора что-то действительно важное.



Разумеется, здесь описаны не все аргументы в пользу планирования. Наверняка вы дополните этот список, и вполне возможно, что ваша аргументация окажется поувесистее моей. Я буду очень рада, если у вас появится желание поделиться здесь своими размышлениями на этот счет.

Если вы не занимаетесь финансовым планированием, то напишите на листке бумаги: плюсы и минусы такого подхода к вашим деньгам. Посмотрите, объективно на эту картину. Нравится ли она вам?