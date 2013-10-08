Жизнь и смерть всегда стоят рядом…

Я долго думала, о чем написать, но, к сожалению, в этот раз жизнь сама дала мне тему.
Вчера мне сообщили, что мой клиент умер... Заснул 6 ноября ночью и не проснулся. Сердце остановилось. Андрей К., бизнесмен, 43 года, был женат, жена домохозяйка, сыну 16 лет. Когда мы начали с ним работать, он поставил передо мной задачу: за пять лет купить активы (недвижимость, акции с дивидендами), чтобы часть денег осталась в бизнесе (25%), а все остальное в другие активы переложить, чтобы отойти от дел и получать пассивный доход. Я приступила к реализации данной цели, сейчас покупали дом в Испании, акции с дивидендами. Но помимо всего прочего, я настояла, чтобы он сделал себе страхование жизни, чтобы защитить свою семью.
К страхованию он относился, как к чему-то ненужному, говорил, что рано умирать не собирается, поэтому не видел в нем смысла. Но он очень любил своих близких. Так как деньги в основном были в бизнесе и быстро оттуда их не возьмешь, даже с депозита можно будет снять только через полгода, то решил на всякий случай сделать страховку на себя.
Никто из нас не собирается умирать рано. Мы все хотим прожить долгую, счастливую жизнь. Но смерть приходит, неожиданно и ее совсем не ждешь.
Задайтесь вопросами: "если вы завтра уйдете из жизни, как это повлияет на жизнь ваших любимых и родных? Смогут ли ваши дети, получить тот уровень образования и качество жизни, которое вы им хотите дать? Как будут вас вспоминать? Помимо боли за то, что вас нет, придется им еще и финансового трудно? Если ответы на эти вопросы вас задели, то задумайтесь о страховании жизни.
Комментарии 8
Однако, до тех пор, пока страховая деятельность в России плохо урегулирована на законодательном уровне и пока страховщики позволяют себе творить беспредел устанавливая драконовские тарифы, беспредел с выплатами страхового возмещения, надеяться на то, что все побегут страховаться, не стоит.
Почитайте сколько жалоб на портале на сотрудников банков о навязывании страховки при получении кредитов. По таким тарифам никто не хочет себя страховать. Да и если что-то случится с заемщиком, родственникам нужно 5 кругов ада преодолеть, чтобы что-то добиться от страховщиков.
Почему Вы решили, что банку пришлось бы судиться?
Может у него наследства то и не было.
А если было, то наследники принимают в наследсвтенной массе в том числе и долги. Приняли наследство, оплачивают долги наследодателя. Предмет для спора какой?
Не приняли, банк в убыток списал, если страховки не было или страховщик не признал смерть страховым случаем, что бывает очень часто.
А если речь идет об ипотечном кредите, то кредитор всегда "подстрахован" залогом, из стоимости которого может быть покрыт оставшийся долг.