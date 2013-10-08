Жизнь и смерть всегда стоят рядом…

Я долго думала, о чем написать, но, к сожалению, в этот раз жизнь сама дала мне тему.

Вчера мне сообщили, что мой клиент умер... Заснул 6 ноября ночью и не проснулся. Сердце остановилось. Андрей К., бизнесмен, 43 года, был женат, жена домохозяйка, сыну 16 лет. Когда мы начали с ним работать, он поставил передо мной задачу: за пять лет купить активы (недвижимость, акции с дивидендами), чтобы часть денег осталась в бизнесе (25%), а все остальное в другие активы переложить, чтобы отойти от дел и получать пассивный доход. Я приступила к реализации данной цели, сейчас покупали дом в Испании, акции с дивидендами. Но помимо всего прочего, я настояла, чтобы он сделал себе страхование жизни, чтобы защитить свою семью.

К страхованию он относился, как к чему-то ненужному, говорил, что рано умирать не собирается, поэтому не видел в нем смысла. Но он очень любил своих близких. Так как деньги в основном были в бизнесе и быстро оттуда их не возьмешь, даже с депозита можно будет снять только через полгода, то решил на всякий случай сделать страховку на себя.

Никто из нас не собирается умирать рано. Мы все хотим прожить долгую, счастливую жизнь. Но смерть приходит, неожиданно и ее совсем не ждешь.

Задайтесь вопросами: "если вы завтра уйдете из жизни, как это повлияет на жизнь ваших любимых и родных? Смогут ли ваши дети, получить тот уровень образования и качество жизни, которое вы им хотите дать? Как будут вас вспоминать? Помимо боли за то, что вас нет, придется им еще и финансового трудно? Если ответы на эти вопросы вас задели, то задумайтесь о страховании жизни.