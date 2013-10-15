Что может помешать получать доход от инвестирования?

1. Промедление и оттягивание.



Начать инвестировать никогда не поздно. Но чем раньше вы начнете это делать, тем больший капитал вы сможете себе создать за счет капитализации, наращивания денег, превращения части прибыли в добавочный капитал. Например , если инвестировать 1000$ в месяц под 12% годовых, то через 5 лет вы накопите 80 000$, через 10 лет - 229 000$, через 15 лет - 498 000$, через 20 лет - 988 000$.



2. Cначала – выплата долгов, потом – инвестирование.



Если вы начнете инвестировать до того, как расплатитесь по банковским кредитам, может случиться так, что доход от инвестирования будет покрывать лишь процент, который вы уплачиваете банку. Например, вы намереваетесь вложить 100,000 рублей в акции фондов в то время, как ваш долг по потребительскому кредиту тоже составляет 100,000 рублей, и средний процент годовых равен 20%. Значит, если вы получите доход в размере 20%, то он всего лишь компенсирует убытки по вашему кредиту.

Сначала уплатите долги! Не инвестируйте себе в убыток! Ипотечные кредиты сюда не относятся, речь идет о потребительских кредитах или кредитных картах с традиционной высоким процентом – от 20 до 50.



3. Инвестирование на короткий срок.



Если вы вкладываете деньги на короткий срок, вы не даете возможности своему капиталу вырасти и даже рискуете его потерять. В этом случае лучше воспользоваться депозитами в надежном банке. На фондовый рынок инвестируйте деньги, которые вам не понадобятся минимум пять лет.



4. Позаботьтесь о мерах безопасности.



Очень опасно вкладывать деньги, руководствуясь советами соседей или случайных знакомых. «Мне сказали надежные люди, что эти акции вырастут в цене. Говорю, как своему: срочно покупай!». Это несерьезный и опасный подход. Прежде, чем начать инвестировать, вы должны составить план (когда и сколько я буду инвестировать, с какой целью), разработать стратегию (как и куда я буду инвестировать).



Если относиться к инвестированию как к хобби, то можно потерять не только деньги, но и разочароваться, приобрести негативный опыт.

Человек посмотрел рекламу Forex: «О, это легко, я тоже так смогу!» У него нет плана, нет времени особенно вникать, он не понимает, что

происходит, не проработал свои психологические установки – и начинает играть на бирже. И если он это делает непрофессионально, то он теряет. Ведь доля риска есть даже у профессионалов. Тем более Forex – это лотерея, а не серьезные инвестиции. Но когда ты инвестируешь осознанно, когда ты понимаешь, на какой риск ты идешь и какую долю готов потерять, то это другое отношение, другое качество управления деньгами.



5. Лишние эмоции тоже могут повредить



Когда начинающий инвестор выходит на рынок в период его роста, у него – прекрасное настроение. Еще бы: активы, которые он покупает, растут в цене с каждым месяцем, и у него радужные надежды, что так будет продолжаться всегда. И поэтому когда рынок падает, он начинает суетиться, нервничать, паниковать и все продает. Или же другая история. У него появились деньги (или настроение, или вдруг его озарила эта мысль), и он купил немного активов. Потом стали нужны деньги – продал их и ушел с фондового рынка до следующего озарения. Бессистемность и спонтанность приводит к убыткам, так как вы все равно платите управляющим компаниям. Чтобы не быть «человеком настроения» предлагаю следовать выработанной стратегии и не читать новости!





Чтобы избежать многих ошибок инвестирования, вам поможет план. Для этого вам нужно будет сделать несколько шагов:



Шаг 1. Поставить цели и определить сроки инвестирования. Для этого ответить себе на вопросы: Как долго мне не понадобятся эти деньги, и я буду готов инвестировать? Если вы еще к этому моменту не написали свой финансовый план, то самое время написать его сейчас, а там определить, какие у вас краткосрочные и долгосрочные цели, их сроки и суммы? Планируете ли вы получать пассивный доход? Когда и в каком размере?



Это вам даст четкое понимание, сколько денег нужно и когда.



Вы можете привести примеры ваших целей? Давайте на примере посмотрим.



Шаг 2. Определите сумму инвестирования. Эту сумму рассчитать просто: у вас есть доход, вы вычитаете из него ваши расходы и получаете сумму, которую вы можете инвестировать.



Давайте выразим это в процентах.

Ваш доход 100% - расходы (%) = % на инвестирование



Шаг 3. Следующий важный шаг - понимание того, какие риски вы готовы нести (рыночный, валютный, страновый, эмитента, надежности управляющей компании и т.д.). Насколько вы рисковый человек? Насколько комфортно вы будете себя чувствовать, видя, что ваши инвестиции уменьшаются в краткосрочной перспективе?