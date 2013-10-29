Пенсионный вопрос: основные проблемы

В 2002-м году в российской пенсионной системе были проведены существенные изменения. В первую очередь, была пересмотрена система формирования и учета прав на пенсию. Одним из наиболее серьезных нововведений можно назвать страховые принципы: акцент стали делать на накопительный компонент обязательного пенсионного страхования.
Однако, первого января 2010-го пенсионные права были существенно пересмотрены. Проведенная переоценка пенсионных накоплений привела к тому, что единый соцналог заменили страховыми взносами, которые шли теперь напрямую в Пенсионный и другие социальные внебюджетные фонды России.
Казалось бы, это должно было пойти на благо. На деле же пенсионная система по-прежнему работает через пень-колоду.
Вот основные претензии к системе (договоримся, что далее везде слово «пенсия» подразумевает пенсию по старости, а не за выслугу лет или какие-то иные типы пенсий):
1. Нет или же имеется незначительное количество страховых источников, гарантирующих в долгосрочной перспективе вменяемые размеры пенсий.
Иными словами, соотношение размера пенсии к зарплате, с которой она отчислялась, составляет сегодня 36,2%, однако уже к 2030-му году этот коэффициент упадет до 25-ти процентов, и дальше будет только понижаться. Существующие на сегодня правила пенсионной системы дают именно такой результат.
2. Постоянно растет финансовый дисбаланс в пенсионной системе. Одна из главных причин этого проста: тех, кто платит страховые взносы, становится все меньше, а количество тех, кто должен получать пенсию, растет.
Иными словами, количество официально работающих (и, соответственно, делающих отчисления в пенсионный фонд) граждан сегодня более чем в полтора раза превышает число пенсионеров. Однако, прогнозы экспертов по этой части весьма неутешительны: уже в 2028-м году количество и тех, и других сравняется, а это значит, что дефицит бюджета ПФР уже в 2030-м превысит 3 трлн рублей, то есть утроится по сравнению с 1,075 триллионами рублей 2012-го года.
3. Институт досрочных пенсий в солидарной системе сохраняется, однако источник их финансирования, если речь идет о страховом характере пенсий, весьма туманен.
Иными словами, каждый третий новоявленный пенсионер сегодня является досрочником, то есть, работая на вредном производстве, имеет право выйти на пенсию на 5-10 лет раньше других. При этом отчисления в пенсионный фонд у такого работника ничем не отличаются от остальных рядовых участников пенсионной системы. Таким образом, платит досрочник столько же, а получать должен будет больше. Откуда предполагается брать средства на эту разницу в выплатах, непонятно. Очевидно, что дефицит этих средств рано или поздно скажется на размерах пенсий.
4. Постоянно растут риски, связанные с неразвитостью финансовых институтов, а значит, с обесцениванием пенсионных накоплений. Если не поменять нынешнюю систему обязательного пенсионного страхования, размеры пенсий будут неуклонно уменьшаться из-за проблем с индексацией страховой части пенсии и доходности от инвестирования пенсионных накоплений.
Иными словами, пенсия гражданина Иванова 1967-го года рождения, который выйдет на пенсию в 2032-м году, будет на целых 13,8% ниже, чем у гражданина Петрова 1966-го года рождения, у которого нет накопительной части по ОПС (27 941 руб. против 30 928 руб.).
Новая пенсионная реформа была направлена именно на устранение этих дефектов системы. Первым делом были поставлены две благородные цели: привести в порядок бюджет ПФР и выработать новый пенсионный алгоритм. Казалось бы, совершенно благие намерения, однако всем известно, куда ими вымощена дорога. В чем же подвох?
Все это будет действовать для тех, кто получает «белую» зарплату и легально проработает на 10 лет больше необходимого трудового стажа, то есть, 35 лет. Но при этом проигравшими неожиданно окажутся высокооплачиваемые кадры, потому что нововведения предусматривают некий зарплатный потолок, переход которого полностью запрещает последующие пенсионные выплаты. Мол, вы и без того много получаете, куда вам еще пенсию.
Потолок этот уже определен и составляет 568 000 рублей в год или 47 333 рублей в месяц. В результате такой реформы пенсионной системы, у тех, кто сейчас зарабатывает хорошо, пенсия составит всего лишь 10-15% от зарплаты. Фактически, таким работникам предлагают заботиться о себе самостоятельно, расчитывая не на государство, а исключительно на собственное умение копить денежки, начиная откладывать их буквально с первой зарплаты.
Было бы интересно узнать, дорогие читатели, как у вас обстоят дела с пенсионным вопросом. Делаете ли вы что-то для увеличения своей будущей пенсии? Какие инструменты в этом используете?
Комментарии 5
2. Вместо наивного софинансирования "1000 на 1000" вклады.
3. Немножко акций
4. Недвижимость
5. Физическое золото
6. Немного валюты
Мне государство в лице ПФР говорит: Плати 35000 руб в год.
А со следующего года 18000+1% с дохода.
Залез на сайт ПФР и поставил свою зарплату 22000 руб (2 МРОТ по нашему региону, так как плачу взносы в ПФР исходя из двух МРОТ)
Если выйду в 55 лет на пенсию, то она составит 8000 руб, если в 65 то 24000 руб.
С учетом того, что государство решило в 2014 году экспроприировать накопительную часть, то влезать в софинансирование не хочется.
И хочется верить что до 80 лет хватит сил и ума управлять своими активами.
Сейчас их три вида: Два вклада, инвестфонд и недвижимость.
В принципе уже сейчас можно не работать, "пенсия" и сейчас уже "капает", но насколько жизнеспособной будет такая конструкция через 10 или 20 лет никто не знает
Поэтому бизнес не бросаю
По-моему единственная возможная пенсионная реформа, которая сработает - это будет отмена пенсий для всех кто родился после 1967 году (ну или другая примерно дата, главное чтобы пенсии платили только тем, кто делал взносы в пенсионные фонды в СССР). А всем остальным, более молодым, стоит просто вернуть все полученные пенсионные деньги и перестать взимать пенсионные взносы. Пусть заботятся о себе сами. Тогда и проблема сама уйдет. А те кто не хочет сами откладывать на свои пенсии пусть умирают от голода, они не маленькие и должны были сами отвечать за свою жизнь.
На самом деле как кажеться все очень просто. Когда была предыдущая пенсионная реформа (искренне либерального экономического толка) я учился в институте и мы в рефератах уже тогда описывали крах данной реформы. Действительно не надо ходить к гадалке чтобы понимать, что при реальной инфляции в 15-24% инвестировать в нашей стране как минимум глупо, инвесторы тупо будут фиксировать убытки. Вообще портфельная стратегия при такой инфляции как минимум глупа. В итоге все закончилось ожидаемо, а точнее дырой в пенсионном фонде, что уже признано. Целью той реформы было одно - это избавить от ответственности чиновников в правительстве (в минфине, МЭРТе, а так же ЦБ и ПФР). Но какие генераторы идей, такими оказались и реализаторы. Поэтому в основе новой реформы будет лежать принцип увеличения пенсионного возраста, через занижение выплат. Глупо, абсурдно, а главное бесмысленно. В реали проблемы ПФР лежат именно в деятельности Минфина и ЦБ, а так же в рекомендациях МВФ, но на ближайшие 3 года думаю это тема табу.
Помните, что в этой жизни Вы можете быть обеспечены 2-мя вещами - это смерть и налоги.