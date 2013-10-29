Пенсионный вопрос: основные проблемы

В 2002-м году в российской пенсионной системе были проведены существенные изменения. В первую очередь, была пересмотрена система формирования и учета прав на пенсию. Одним из наиболее серьезных нововведений можно назвать страховые принципы: акцент стали делать на накопительный компонент обязательного пенсионного страхования.

Однако, первого января 2010-го пенсионные права были существенно пересмотрены. Проведенная переоценка пенсионных накоплений привела к тому, что единый соцналог заменили страховыми взносами, которые шли теперь напрямую в Пенсионный и другие социальные внебюджетные фонды России.

Казалось бы, это должно было пойти на благо. На деле же пенсионная система по-прежнему работает через пень-колоду.



Вот основные претензии к системе (договоримся, что далее везде слово «пенсия» подразумевает пенсию по старости, а не за выслугу лет или какие-то иные типы пенсий):

1. Нет или же имеется незначительное количество страховых источников, гарантирующих в долгосрочной перспективе вменяемые размеры пенсий.

Иными словами, соотношение размера пенсии к зарплате, с которой она отчислялась, составляет сегодня 36,2%, однако уже к 2030-му году этот коэффициент упадет до 25-ти процентов, и дальше будет только понижаться. Существующие на сегодня правила пенсионной системы дают именно такой результат.



2. Постоянно растет финансовый дисбаланс в пенсионной системе. Одна из главных причин этого проста: тех, кто платит страховые взносы, становится все меньше, а количество тех, кто должен получать пенсию, растет.

Иными словами, количество официально работающих (и, соответственно, делающих отчисления в пенсионный фонд) граждан сегодня более чем в полтора раза превышает число пенсионеров. Однако, прогнозы экспертов по этой части весьма неутешительны: уже в 2028-м году количество и тех, и других сравняется, а это значит, что дефицит бюджета ПФР уже в 2030-м превысит 3 трлн рублей, то есть утроится по сравнению с 1,075 триллионами рублей 2012-го года.



3. Институт досрочных пенсий в солидарной системе сохраняется, однако источник их финансирования, если речь идет о страховом характере пенсий, весьма туманен.

Иными словами, каждый третий новоявленный пенсионер сегодня является досрочником, то есть, работая на вредном производстве, имеет право выйти на пенсию на 5-10 лет раньше других. При этом отчисления в пенсионный фонд у такого работника ничем не отличаются от остальных рядовых участников пенсионной системы. Таким образом, платит досрочник столько же, а получать должен будет больше. Откуда предполагается брать средства на эту разницу в выплатах, непонятно. Очевидно, что дефицит этих средств рано или поздно скажется на размерах пенсий.



4. Постоянно растут риски, связанные с неразвитостью финансовых институтов, а значит, с обесцениванием пенсионных накоплений. Если не поменять нынешнюю систему обязательного пенсионного страхования, размеры пенсий будут неуклонно уменьшаться из-за проблем с индексацией страховой части пенсии и доходности от инвестирования пенсионных накоплений.

Иными словами, пенсия гражданина Иванова 1967-го года рождения, который выйдет на пенсию в 2032-м году, будет на целых 13,8% ниже, чем у гражданина Петрова 1966-го года рождения, у которого нет накопительной части по ОПС (27 941 руб. против 30 928 руб.).



Новая пенсионная реформа была направлена именно на устранение этих дефектов системы. Первым делом были поставлены две благородные цели: привести в порядок бюджет ПФР и выработать новый пенсионный алгоритм. Казалось бы, совершенно благие намерения, однако всем известно, куда ими вымощена дорога. В чем же подвох?

Все это будет действовать для тех, кто получает «белую» зарплату и легально проработает на 10 лет больше необходимого трудового стажа, то есть, 35 лет. Но при этом проигравшими неожиданно окажутся высокооплачиваемые кадры, потому что нововведения предусматривают некий зарплатный потолок, переход которого полностью запрещает последующие пенсионные выплаты. Мол, вы и без того много получаете, куда вам еще пенсию.

Потолок этот уже определен и составляет 568 000 рублей в год или 47 333 рублей в месяц. В результате такой реформы пенсионной системы, у тех, кто сейчас зарабатывает хорошо, пенсия составит всего лишь 10-15% от зарплаты. Фактически, таким работникам предлагают заботиться о себе самостоятельно, расчитывая не на государство, а исключительно на собственное умение копить денежки, начиная откладывать их буквально с первой зарплаты.



Было бы интересно узнать, дорогие читатели, как у вас обстоят дела с пенсионным вопросом. Делаете ли вы что-то для увеличения своей будущей пенсии? Какие инструменты в этом используете?