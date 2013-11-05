Письмо Карнеги

ВЕДОВЕР РОУД, 27 ФОРЕСТ ХИЛЛС

Г.НЬЮ-ЙОРК



Г-ну Фрэнку Беттджеру.

Компания страхования жизни «Фиделити Мьючуал»

г. Филадельфия, штат Пенсильвания



Мой дорогой Фрэнк Беттджер!



Недавно я потратил час, разбирая все свои страховые полисы. Свой первый полис я купил у Вас 16 марта 1920г. Знаете ли Вы, что, глядя на этот и другие полисы, купленные мною у Вас за всё время, я задаюсь вопросом: «Что бы стало с этими деньгами, если бы я не вложил их в страхование жизни?». Вероятно, от них ничего бы не осталось сегодня. Вероятно, их постигла бы та же участь, что и большинство моих сбережений. Я потерял очень много на бирже, и лишь незначительная часть этих займов принесла или принесёт прибыль. Я также делал другие капиталовложения, которые привели не только к финансовым потерям, но и к беспокойству и головной боли. А моё страхование жизни не принесло мне ни головной боли, ни потерь.



Разбирая полисы, я говорил себе: «Как же мне повезло, что я вложил эти деньги в страхование жизни».

Интересно, Фрэнк, встречался ли Вам человек пятидесяти лет, который бы жалел, что вложил деньги в страхование жизни за двадцать или тридцать лет до этого. Если честно, то, оглядываясь на свою жизнь, жалею, что суд не назначил Вас моим опекуном (я не шучу) 16 марта 1920г. и не вынудил меня отдавать каждый доллар моих сбережений Вам, помимо денег, вложенных в мой дом, для инвестирования в аннуитеты.



В 1920г. когда мне было тридцать два, я думал, что знаю, куда вкладывать деньги, и, конечно же, нынешнее поколение испытывает те же чувства.

Прожив 54 года, я теперь пришёл к выводу, что вкладывать деньги мудро, так же трудно, как и зарабатывать их.



Вы, Фрэнк, оказываете молодёжи большую услугу, заставляя их вкладывать все свои сбережения в страхование или аннуитеты.

Если захотите показать это письмо кому-нибудь, кто сомневается, покупать страховку или нет, то моё разрешение на это Вы уже получили.



Всего наилучшего!

Искренне Ваш, Дейл Карнеги



Публикуется с разрешения Д. Карнеги