Вход
Профиль Блог Лента Активность

Письмо Карнеги

05.11.2013 13:30 1 1 357 просмотров
ВЕДОВЕР РОУД, 27 ФОРЕСТ ХИЛЛС
Г.НЬЮ-ЙОРК

Г-ну Фрэнку Беттджеру.
Компания страхования жизни «Фиделити Мьючуал»
г. Филадельфия, штат Пенсильвания

Мой дорогой Фрэнк Беттджер!

Недавно я потратил час, разбирая все свои страховые полисы. Свой первый полис я купил у Вас 16 марта 1920г. Знаете ли Вы, что, глядя на этот и другие полисы, купленные мною у Вас за всё время, я задаюсь вопросом: «Что бы стало с этими деньгами, если бы я не вложил их в страхование жизни?». Вероятно, от них ничего бы не осталось сегодня. Вероятно, их постигла бы та же участь, что и большинство моих сбережений. Я потерял очень много на бирже, и лишь незначительная часть этих займов принесла или принесёт прибыль. Я также делал другие капиталовложения, которые привели не только к финансовым потерям, но и к беспокойству и головной боли. А моё страхование жизни не принесло мне ни головной боли, ни потерь.

Разбирая полисы, я говорил себе: «Как же мне повезло, что я вложил эти деньги в страхование жизни».
Интересно, Фрэнк, встречался ли Вам человек пятидесяти лет, который бы жалел, что вложил деньги в страхование жизни за двадцать или тридцать лет до этого. Если честно, то, оглядываясь на свою жизнь, жалею, что суд не назначил Вас моим опекуном (я не шучу) 16 марта 1920г. и не вынудил меня отдавать каждый доллар моих сбережений Вам, помимо денег, вложенных в мой дом, для инвестирования в аннуитеты.

В 1920г. когда мне было тридцать два, я думал, что знаю, куда вкладывать деньги, и, конечно же, нынешнее поколение испытывает те же чувства.
Прожив 54 года, я теперь пришёл к выводу, что вкладывать деньги мудро, так же трудно, как и зарабатывать их.

Вы, Фрэнк, оказываете молодёжи большую услугу, заставляя их вкладывать все свои сбережения в страхование или аннуитеты.
Если захотите показать это письмо кому-нибудь, кто сомневается, покупать страховку или нет, то моё разрешение на это Вы уже получили.

Всего наилучшего!
Искренне Ваш, Дейл Карнеги

Публикуется с разрешения Д. Карнеги

Комментарии 1

Абрам Ростропович  (arost)
#
Это письмо полезно рисковым и самоуверенным людям.
Оно совершенно бесполезно для тех, кто и так умеет копить деньги. Мы таки лучше знаем куда их вложить с гарантией.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения