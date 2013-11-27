Мастер-банка больше нет

Шокирующей новостью стала новость о лишении лицензии крупнейшего банка страны - Мастер-банка.

Счета заблокированы, банкоматы не работают. А ведь банк занимал 72 место по активам и входил в пятёрку – по количеству банкоматов. Объем средств физлиц в кредитной организации, по данным отчетности на 1 ноября, составлял почти 47 млрд руб.



ЦБ уличил кредитную организацию в финансовых махинациях, указывая на то, что банк неоднократно нарушал требования закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Активов у банка оказалось меньше, чем обязательств перед вкладчиками и кредиторами, рассказала Эльвира Набиуллина. Но это не единственный комментарий. Зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что Мастер-банк предоставил аффилированным лицам и компаниям кредиты на сумму не менее 20 млрд руб. По его словам, общий объем сомнительных операций, которыми занималась кредитная организация, составил 200 млрд руб.



Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что выплаты вкладчикам Мастер-банка начнутся не позднее 4 декабря. Страховка выплачивается каждому владельцу депозита, не превышающего 700 тыс. руб. Если вклад был меньше 700 тыс. руб., то выплатят еще и часть процентов (пока не будет использована вся сумма в 700 тыс.). Если был открыт вклад больше, чем на 700 тыс.руб., то с 4 декабря выплачивают 700 тыс. руб. по системе страхования вклада, а остальную сумму - в порядке очереди после реализации имущества банка.

Но! Вклады застрахованы только у физлиц. Юридическим лицам и ИП будет труднее — «зависшие» деньги они получат в порядке очередности требований кредиторов.



Банк просуществовал более 20 лет. Слухи о том, что у Мастер-банка были проблемы, ходили давно, но официального подтверждения этому не было. К тому же в совете директоров «Мастер-Банка» значился двоюродный брат президента Игорь Путин.



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