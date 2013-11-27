Мастер-банка больше нет

Шокирующей новостью стала новость о лишении лицензии крупнейшего банка страны - Мастер-банка.
Счета заблокированы, банкоматы не работают. А ведь банк занимал 72 место по активам и входил в пятёрку – по количеству банкоматов. Объем средств физлиц в кредитной организации, по данным отчетности на 1 ноября, составлял почти 47 млрд руб.
ЦБ уличил кредитную организацию в финансовых махинациях, указывая на то, что банк неоднократно нарушал требования закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Активов у банка оказалось меньше, чем обязательств перед вкладчиками и кредиторами, рассказала Эльвира Набиуллина. Но это не единственный комментарий. Зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что Мастер-банк предоставил аффилированным лицам и компаниям кредиты на сумму не менее 20 млрд руб. По его словам, общий объем сомнительных операций, которыми занималась кредитная организация, составил 200 млрд руб.
Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что выплаты вкладчикам Мастер-банка начнутся не позднее 4 декабря. Страховка выплачивается каждому владельцу депозита, не превышающего 700 тыс. руб. Если вклад был меньше 700 тыс. руб., то выплатят еще и часть процентов (пока не будет использована вся сумма в 700 тыс.). Если был открыт вклад больше, чем на 700 тыс.руб., то с 4 декабря выплачивают 700 тыс. руб. по системе страхования вклада, а остальную сумму - в порядке очереди после реализации имущества банка.
Но! Вклады застрахованы только у физлиц. Юридическим лицам и ИП будет труднее — «зависшие» деньги они получат в порядке очередности требований кредиторов.
Банк просуществовал более 20 лет. Слухи о том, что у Мастер-банка были проблемы, ходили давно, но официального подтверждения этому не было. К тому же в совете директоров «Мастер-Банка» значился двоюродный брат президента Игорь Путин.
Кто-нибудь сталкивался раньше с подобными проблемами? Что можете посоветовать тем, кто столкнулся с этим сейчас? Предлагаю в комментариях отписаться, что вы делали в такой ситуации. Возможно, среди читателей Банки.ру и моего блога есть люди, которым нужна наша помощь.
Комментарии 5
Как вариант, почему бы эту процедуру изъятия средств не оформить коллективным договором с каким-нибудь крупным коллекторским агентством. Раз уж ЦБ озабочен легализацией банковской деятельности. А так юрики и ИП хотя бы часть своих средств вытащили. Да и коллекторам проще было бы участвовать в споре о конкурсной массе, в отличие от множества мелких компаний.
Второй вариант, ЦБ мог бы делать отзыв лицензии в два этапа. Сначала запретить расчеты через корсчет. А только через неделю отзывать лицензию окончательно.
Мы слышим только представителей одной стороны.
А куда деваться персоналу. Только в Москве большое число отделений, а уж про Банкоматы и процессинг один из самых востребованных...
Вкладчики сайт свой создали www.masterbankvklad.ucoz.net
Группу в контакте завели, ходят к ЦБ и по разным инстанциям... Ведь добросовестные вкладчики не виноваты, что кто-то отмывал, кто-то крышевал, кто-то закрывал глаза...
Ведь если кредиты нужно отдавать, то и депозиты надо вернуть в полном объеме. Тогда справедливость восторжествует. А юрики и ип?! Они по закону должны иметь расчетные счета. Куда ж тогда смотрит налоговая и другие органы, если им разрешили в Мастере оформить эти счета? Кто им вернет их деньги? Почему они должны страдать?
Пусть наказывают тех, кто действительно виновен, а физикам, ип и юрикам нужно отдать все. И АСВ путь получит только после того, как удовлетворит все требования полностью. Тогда мы увидим, что у нас есть справедливость, что наше любимое государство заботится о нас.