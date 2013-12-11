10 советов как инвестировать на фондовый рынок

Фондовый рынок привлекает инвесторов разнообразием инструментов, стратегий и невысокой стоимостью большинства ценных бумаг. Минимальный лот акций на Московской Бирже можно купить за 1 тысячу рублей. Ценные бумаги как объект вложения подходят и консервативным инвесторам, и любителям рискованной игры. Если вы решили самостоятельно попробовать фондовый рынок на вкус, то вот вам мои 10 советов – надеюсь, они помогут вам стартовать успешно.
Совет №1. Инвестируйте только ту сумму, которую вы готовы безболезненно потерять. Да, именно потерять. Надо психологически быть готовым к худшему, но надеяться, как говорится, на лучшее. Играйте на бирже теми деньгами, без которых вы и ваша семья смогут нормально жить. Ни в коем случае не играйте заёмными или кредитными деньгами.
Совет №2. Подготовьтесь как следует. Сотни книг, тысячи учебных пособий и курсов и миллионы статей рассказывают о премудростях биржевой игры. Потратьте время на изучение основ биржевой торговли. Торговля на бирже с помощью интуиции – сущая ерунда. Интуиция трейдеров является результатом многолетнего опыта.
Совет № 3. Определитесь, что для вас трейдинг: хобби или серьёзное занятие. Скажите себе честно, чего вы хотите от фондового рынка: игры ради интереса, или вы настроены на долгосрочное активное инвестирование.
Совет №4. Следите за новостями. В наш быстро меняющийся век цены на бирже зависят от новостей, как никогда. Фондовый рынок является отражением происходящего в стране и в мире. Политические и экономические новости оказывают наибольшее влияние на движение цен. Обнародованы данные о замедлении темпа инфляции – рынок растёт, перевернулся танкер с нефтью компании Х – цены её акций падают.
Совет №5. Будьте верны своей личной стратегии. Выработайте свою собственную стратегию поведения на рынке, на это уйдёт некоторое время. Путём проб и ошибок вы станете самостоятельным трейдером, способным принимать решения даже когда все аналитики молчат.
Также важно: если в данный момент вы не чувствуете уверенности в себе – не торгуйте. Займитесь чем-нибудь другим, но не садитесь на торговый терминал в смутном расположении духа. Биржевая игра на 80 % состоит из эмоций, и приступать к ней лучше с позитивным настроем и полной уверенностью в собственном прогнозе.
Совет №6. Используйте стоп-лосс и тейк-профит. Стоп лосс (stop loss) —это поручение закрыть позицию (продать ценные бумаги) при неблагоприятном движении цен. «Тэйк профит» (take profit), наоборот, поручение закрыть позицию при благоприятном изменении цен. Это инструменты ограничения рисков, предоставляемые сейчас любым брокером в торговом терминале. Иными словами, управляйте риском самостоятельно. Избежать рисков нельзя, но управлять ими – можно.
Совет №7. Не верьте звёздам. Не читайте астрологических прогнозов о движении цен в новой фазе Луны. Также не воспринимайте звёзд-аналитиков всерьёз. Всё, что вы слышите и читаете – всего лишь информация, но не руководство к действию. Прочтите ещё раз совет №5.
Совет №8. Анализируйте свои собственные поступки. Некоторые биржевые игроки ведут «дневник трейдера», где фиксируют – почему они купили или продали и какой результат принесла каждая сделка. Если вы торгуете «внутри дня» и операций слишком много, то просматривайте отчеты о сделках, которые формирует ваш брокер. Вы должны чётко знать, почему вы покупаете или продаёте. Если 99 % сделок вы закрываете с прибылью из чистого везения, то вы действительно везунчик. Но поскольку у 99 % трейдеров так не получается, всё же следует анализировать каждый свой шаг, сделанный с деньгами в руках на нестабильном рынке.
Совет №9. Если вы потеряли 25 % капитала – не добавляйте средств, а остановитесь и подумайте. Где вы поспешили, а где наоборот, промедлили с закрытием сделки. Где пожадничали, где отвлеклись от рынка слишком надолго. Не торгуйте некоторое время. Потеря денег – это повод ещё раз хорошенько подумать.
Совет №10. Не зацикливайтесь на биржевой игре, но научитесь получать от неё удовольствие.
От чрезмерной игры на бирже начинает болеть спина, выпадают волосы и незаметно женятся дети. Я знаю трейдеров, которым некогда покататься с ребёнком на велосипеде. Так не должно быть. Отведите на трейдинг часть рабочего времени, но не трогайте личное. Если уж «чешутся руки» на досуге – почитайте книги о биржевой торговле или посмотрите фильм. Получайте удовольствие от жизни и больше проводите времени с семьёй. Возможность с лёгкостью управлять своим временем - это лучший показатель того, что вы успешный трейдер.
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Комментарии 4
Да и название наверное нужно с "инвестиций" на "игру" или "торговлю" поменять.
Как заметил французский писатель Андре Жид, "все, что должно быть сказано, уже сказано. Но поскольку этого никто не услышал, можно все, что угодно сказать еще раз". Так что эта тема всплывает в блогах.