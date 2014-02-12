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Как вести свой финансовый учет

12.02.2014 13:18 4 4 606 просмотров
Вместе с доходами у 99% людей растут расходы. Хотя нет, они растут у 100 % людей. Но я часто слышу что-то вроде «я стал зарабатывать в 2 раза больше, но не понимаю, куда деваются деньги!» Знаете, есть такое выражение: «неважно, сколько ты зарабатываешь, важно – сколько у тебя остаётся». Я бы перефразировала так: считай, сколько ты заработал, следи, сколько потратил, и будет оставаться столько, сколько ты запланировал.

Даже если вы не учились бухгалтерии, рассеяны или иногда транжирите, наладить личный финансовый учет возможно. И это не сложно.
Для тех, кто совсем не может себя дисциплинировать в расходах, есть проверенный метод «четырёх конвертов». Он действительно работает! Суть метода:
1. Подсчитайте общую ожидаемую сумму доходов в месяц
2. Из общей суммы нужно вычесть расходы на крупные покупки и инвестиционные цели (10-20%)
3. Из остатка вычитаем деньги на регулярные расходы (аренда, оплата коммунальных платежей, обучения, платежи по кредитам и т.п.)
4. Оставшуюся сумму разделите на 4 части (точнее на 4 или 5 в зависимости от того, сколько недель в месяце). Получится 4 конверта, на каждую неделю по конверту.
5. Тратить деньги из недельного конверта можно на что угодно (питание, развлечение, транспорт), но не выходить за рамки суммы, которая в конверте!

Если вы хотите приобщиться к более точному финансовому учету - калькулятор или Excel вам в помощь. Выполняем действие «доходы минус расходы», получаем свой личный баланс. Это та сумма денег, которой вы сегодня располагаете. Вот здесь начинается самое интересное….

«Расходы невозможно сосчитать!», - эту фразу я слышу часто. Начните записывать в блокнот свои ежедневные расходы в конце каждого дня. Если делать это изо дня в день, то через 3 недели войдёт в привычку и больше не будет требовать вашего внимания. Только продержитесь 21 день, не бросайте считать!

Кстати, таким образом вы сможете сэкономить на «лишних» покупках. Подсчитывая каждый день расходы, вы будете ловить себя на импульсивных покупках, и сможете снизить их частоту.

Теперь, когда вы знаете, сколько тратите, можете увеличить количество денег, которое у вас остаётся. Установите себе на компьютер несложную программу для автоматического учёта - Семейный бюджет, Домашние финансы , MyMoney, FaceFinance, myBudget или другую, многие из них бесплатны. Не стоит отказываться от преимуществ века информационных технологий, просто используйте их!
Обязательно ставьте себе планку по тратам в неделю и в месяц, например, «тратить на кока-колу не более 1000 руб. в месяц». Также ставьте себе цель по накоплению: «в этом месяце во что бы то ни стало я положу 50 000 руб. на свой счет в банке». А лучше – напишите ваши финансовые цели на листочке, носите в кошельке и перечитывайте 2-3 раза в неделю.

Желаю достижения ваших финансовых целей!

Комментарии 4

Client507  (Client507)
#
Перефразируя известную фразу Джерома о сборах в отпуск, "покупать нужно не то, что хочется в данный момент, а без чего нельзя обойтись". В рамках такой парадигмы, рост доходов слабо коррелирует с ростом расходов.
bch  (blackchestnut)
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Так же помимо программ можно воспользоваться онлайн ресурсами для ведения домашней бухгалтерии, например
mybudget.ws или hmbee.ru
Наталья Найденкова  (Наталья Найденкова)
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А чем пользуетесь Вы лично? Было бы интересно, расскажите smile:)
bch  (blackchestnut)
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я пользуюсь mybudget, страшно сказать вот уже больше 4х лет... smile:) в нем есть все что нужно (разные валюты и счета, графики и т.д.) Последнее время все больше с ipad-а т.к. он всегда с собой, а сайт подстраивается под размер экрана. hmbee то же пробовал, но что-то не смог разобраться в интерфейсе - видимо на вкус и цвет товарищей нет.
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