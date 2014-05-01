Как санкции против России повлияют на рядовых граждан?

В связи со сложной политической обстановкой все чаще мои клиенты из России задают вопрос: «Могут ли санкции в отношении России ударить по карману рядовых граждан?».



Инвесторы и финансисты в России опасаются введения новых, более жестких санкций в отношении России. Точечные меры против чиновников не сработали и теоретически у Запада есть ряд инструментов, которые могут быть использованы против рядовых граждан нашей страны. Речь идет о возможности отключить страну от межбанковских и платежных систем, а также расчетов в долларах и евро. Впрочем, нефти и газа это не коснется, потому что Европа не сможет отказаться от этого.



На практике же большую часть санкций применить невозможно. Во-первых, из-за взаимозависимости финансовых рынков (экономика давно глобализирована); а, во-вторых, арест российских активов приведет к симметричным действиям со стороны России, что очень сильно ударит по западной экономике.



Что касается США, то с их стороны возможен только лишь один шаг — заблокировать расчеты по энергоносителям, которые осуществляются в долларах. В данном сценарии Россия могла бы начать перевод сделок в рубли, что не устроит Америку — сила американской валюты держится во многом на привязке к ней энергоносителей, это раз; а два — после России остальные страны также могут подумать о постепенной отвязке от доллара. Китай и так уже наступает на пятки США в этом вопросе.



Также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что санкции не коснутся рядовых инвесторов из России. Поэтому стоит перевести дух и успокоиться.



Украинские события и дальше, к сожалению, будут влиять на российскую экономику, но уже не столь сильно, как это было еще месяц назад.



Чего ещё ждать от Крыма?



Помимо санкций, в истории с присоединением Крыма внимание инвесторов привлекло ещё кое-что. Это недвижимость полуострова.



Интерес со стороны россиян к недвижимости Крыма отмечают местные риэлторские агентства. Сейчас действует мораторий на регистрацию сделок с недвижимостью в Крыму, введенный на переходный период (сделки купли-продажи недвижимости, регистрации земельных участков начнутся только 1 июня). Почти 100% интересующихся - жители Москвы и европейского севера России, - пишут отечественные СМИ.



Прозорливые инвесторы начали интересоваться недвижимостью в Крыму ещё за неделю до проведения референдума о статусе полуострова. Наибольшим интересом пользуется частный сектор побережья, россияне приглядывают частные дома стоимостью 1,5-2 млн руб. Но коммерческая недвижимость также «предварительно-востребована», ею интересуются средние банки и компании, работающие в сфере услуг.



"Несмотря на то, что потенциальный покупатель имеет возможность только присмотреться, особо отчаянные, рисковые граждане, приобретают недвижимость по доверенностям, либо заключают договора задатка и вносят частичную предоплату с целью зафиксировать цену", - рассказал изданию РБК директор АН "Акрополь" (Севастополь) Александр Дорошенко.

Пока идёт переходный период, хаос, инвесторы несут большие риски при покупке жилья в Крыму, т.к. в будущем могут возникнуть проблемы с правоустанавливающими документами. Эксперты предполагают, что проблемы с оформлением собственности продлятся в течение года.



Ещё одна опасность - это мошенники и земельные рейдеры. На полуострове существуют проблемы с земельным кадастром и многие участки спорные, поэтому есть риски захвата земель по подложным документам, - предостерегают эксперты.

Спрос диктует цены



По данным агентства REM Navigator, на вторичном рынке Симферополя средние цены на недвижимость в конце февраля составили: "однушки" - 1030 долл. за 1 кв. м, "двушки" - 1023 долл. за 1 кв. м, трехкомнатные квартиры - 841 долл. за "квадрат", квадратный метр в частном доме - 1150 долл.



Если посмотреть с другой стороны, то до присоединения Крыма спрос на курортную недвижимость на полуострове на 50-55% состоял из украинских покупателей, на 30% - россияне, 15% - граждане СНГ (в основном Прибалтика).

После присоединения Крыма есть большая вероятность, что украинцы перестанут покупать там недвижимость. Спрос со стороны Прибалтики также, скорее всего, сократится. Рынок сузится до покупателей из России, что будет означать падение спроса на 50%. Причём Крыму придётся конкурировать с курортами Краснодарского края, которые инфраструктурно более развиты и поэтому более привлекательны для инвестиций.



Насколько вырастут цены? Рост цен на недвижимость будет зависеть от инвестиций из России в строительство и в развитие крымской инфраструктуры. Если всё пойдёт успешно, то ожидаемый уровень цен – это на 20 % выше среднего по Черноморскому побережью России. Но пока что, в ближайшие три-четыре года, эксперты ожидают стагнации на рынке.

По прогнозу REM Navigator на 2014г., цены на крымскую недвижимость претерпят незначительные колебания, но в целом не изменятся. Но вот рост предложения прогнозируется в районе 10-15 %.