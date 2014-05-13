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Карточный переполох

13.05.2014 02:05 1 1 014 просмотров
Львиная доля всех банковских карт, выпущенных в России, это карты международных систем MasterCard и Visa (95 % из 217 миллионов по сведениям Банка России). Как раз они и стали первой ступенью антироссийских санкций, принятых со стороны США.

Ситуация получилась следующая: российские граждане, которые едут за границу, могут оказаться без денег, если операции их банка будут заблокированы (банк попадёт в «черный список»). Кто никуда не едет – могут лишиться карт Visa и MasterCard. Две крупнейшие международные платежные системы сейчас решают, оставаться на российском рынке или нет.

Американские контрмеры продолжаются, но теперь уже в отношении Собинбанка, который является частью банка «Россия», СМП Банка и «Инвесткапиталбанка», дочерней структуры СМП Банка.

Еще в марте эти три банка стали объектами риска, так как именно их акционеры подверглись американским ограничениям.
Оказалось, что санкции отразились не только «заморозкой» средств на корсчетах в США, но и означали блокировку операций по картам Visa и Mastercard.

Апрельский пакет санкций заставил вышеупомянутые банки предупредить клиентов о том, что вскоре у них могут быть проблемы с картами и счетами. И действительно, следом за опубликованием черного списка и Visa, и Mastercard заявили о том, что приостанавливают обслуживание карт «Инвесткапиталбанка» и СМП Банка.

Ответом на подобные санкции стал принятый Госдумой и одобренный в Совете Федерации России Закон о создании национальной платежной системы (НПС). После этого наступил черед поволноваться обеим международным платежным системам. Особенно их беспокоят поправки к данному закону, которые вступят в силу 1 июля 2014 года.

Поправки гласят, что международные платежные системы будут обязаны внести на счет Банка России обеспечительный взнос размером примерно 1 миллиард евро (взнос будет равен сумме переводов денег на всей территории РФ в течение двух дней).
В случае приостановлении оператором услуг, регулятор имеет право оштрафовать его (до 10 % взноса за каждый день простоя.). Также у Центрального Банка будет возможность взыскать штраф с платежной системы, равный величине взноса, в случае его невнесения.

По данным СМИ, в российском представительстве Visa выразили озабоченность требованием о размещении депозита, ведь его размер может в разы превысить годовой доход оператора на территории Российской Федерации (общая годовая прибыль платежных систем в РФ составляет приближенно 100-150 миллионов долларов).

Создание российской платежной системы потребует немало инвестиций и времени, поэтому каким образом российские туристы смогут расплачиваться за границей – пока вопрос открытый.

Если вы планируете поездку за границу в ближайшее время, то вот несколько советов:

• Пластиковую карту возьмите с собой, но сумма на ней должна быть не критичной (чтобы подстраховаться на тот случай, если ее заблокируют). Иначе говоря, не надо держать все яйца в одной корзине.
• Во избежание возможных эксцессов, в поездку обязательно берите наличные (однако следует помнить, что по закону без декларации вывозить из страны можно до 10 тысяч долларов). В отеле используйте сейф, а также общее правило: всегда храните деньги в разных местах. Даже в сумочке/портфеле/чемодане раскладывайте по различным карманам, чтобы случайно не показать крупную сумму;
• в случае форс-мажора договоритесь со своими близкими о переводе денег через систему Western Union (перевод денег без открытия счета).

Желаю вам приятных путешествий! Надеюсь, во время поездки у вас всё будет хорошо, в том числе и с банковской картой.

Комментарии 1

Oleg Sudnik  (olger)
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Главный совет - для поездок за границу пользуйтесь картами банков с участием иностранного капитала, проще говоря "дочек" зарубежных банков. Вероятность введения санкций против них стремится к нулю. smile:D
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