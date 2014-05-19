Банковская «зачистка»

Банковская отрасль переживает нелегкие времена. Подтверждение тому – отзыв лицензий у нескольких российских банков, начавшийся в конце прошлого года и продолжающийся по сей день. Совсем недавно лицензии лишился «Первый республиканский банк» (ПРБ).
Почему отбирают лицензии?
Банкротами банки становятся по схожему фактору: разрыв в «срочности» пассивов и активов. По данным «Интерфакс-ЦЭА», полтора месяца назад суммарный объем депозитов физических лиц в банке составлял 24,6 млрд рублей, при этом юридическим лицам было выдано кредитов объемом 30,7 млрд рублей (одновременно в розничном кредитном портфеле было лишь 600 млн). По сумме чистых активов «Первый республиканский банк» занимает 106-е место среди всех российских банков.
Похожие неприятности имеются не у одного ПРБ, но и у других банков. Исправить проблему банки могут, одолжив денежные средства у ЦБ под залог активов и ценных бумаг. В канун майских праздников кредитные учреждения взяли у Банка России заем – рекордные 3,15 трлн руб. по ставке 7,54 % годовых (сравним: в феврале на таком же аукционе, проводимом ЦБ, банками было привлечено намного меньше - 2,3 трлн руб. Понятно, что эти средства были призваны погасить кассовые разрывы).
По данным СМИ, специалисты Банка России заметили одну не очень приятную особенность некоторых кредитных учреждений: если банк сталкивается с проблемами, тут же начинает выдавать кредиты юридическим лицам, часто «своим» - категория аффилированности в нашем законодательстве крайне расплывчата и позволяет совершать манёвры.
«Инвестбанк» лишился лицензии в конце 2013 года. В день, когда у него была отозвана лицензия, депозит его физических лиц составлял 37,7 млрд руб., а кредит корпоративным клиентам равнялся 47 млрд руб. Кроме ПРБ и «Инвестбанка» есть еще ряд банков, у которых лицензия отозвана именно по этой причине.
Останутся без пенсий
Недавно стало известно, что из списка в 96 кредитных учреждений в России осталось лишь 34, депозиты в которых могут использоваться для размещения средств пенсионных накоплений населения. Известно, что в «белом списке» - «Сбербанк», «МДМ банк», «ЮниКредитБанк», ВТБ , «Россельхозбанк» и т.д.
Эксперты предполагают, что причиной сокращения перечня банков является попытка Банка России подстраховаться: если американские санкции в отношении российских банков продолжатся, есть опасность, что рейтинговые агентства Moody's, Fitch и S&P могут перестать рейтинговать некоторые банки.
Что делать?
Нужно принять меры по защите своих сбережений как можно скорее. В первую очередь – юридическим лицам, т.к. они наиболее уязвимы. Для депозитов юридических лиц нет никаких гарантий.
Для индивидуальных предпринимателей «защита» - до 1 млн руб.
Для физических лиц: безопасно держать депозит в размере до 700 тыс. руб. на одного человека в одном банке, но не более. Иначе, сумма сверх 700 тыс.ру. не возмещается по системе страхования вкладов.
В каком банке держать депозит? Выбирайте надёжный банк, мерилом может быть список банков, который одобрен ЦБ для хранения пенсионных денег. Вот список на сайте ЦБ: http://www.cbr.ru/sbrfr/?Prtid=polled_investment&ch=ITM_27353#CheckedItem
Комментарии 2
Для депозитов юридических лиц нет никаких гарантий,страхованием вкладов защищены физические лица и ИП.