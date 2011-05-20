Что придет на смену идеологии ПОТРЕБЛЕНИЯ!

В США государственный долг достиг очередного законодательного максимума. При этом дефицит бюджета превышает 10 % ВВП, и практически уже составляет 40 % бюджетных расходов. Похоже конец уже близок, конец эпохи потребления! Не буду давать прогнозы по поводу экономики США - дело не благодарное. Но то, что это конец эпохи потребления - это точно! Что такое эпоха потребления? Это когда богатые и сильные зарабатывают больше не на том, что кого-то угнетают (как это было в более ранние эпохи) а на том, что стимулируют спрос, потребление (с помощью рекламы, кредитов, маркетинга и т.д.). И это вовсе не значит, что реклама и кредиты - это зло. Нет, это все очень полезные для экономики и для людей вещи. Проблема в том, что в нынешних условиях, все это создает у людей абсолютно ненужные, неадекватные потребности. Сначала потребность формируется, затем удовлетворяется. Это стало самоцелью, ради зарабатывания денег. Потребление не ради развития, а ради потребления, потому что потребность просто навязана продавцом или производителем. В итоге неэффективные траты, и как результат задолженность по которой невозможно рассчитаться. И самое главное, что это ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ на уровне Правительств. Экономика потребления как бы стимулируется, дабы обеспечить рост ВВП. Думаю скоро этому придет конец, экономика потребления просто себя исчерпает. Что же придет на смену этой идеологии?
Предлагаю идеологию развития! Развития потенциала КАЖДОГО человека. Каждый человек рождается или формируется во время взросления с определенным перечнем навыков, умений и самое главное ПРЕДПОЧТЕНИЙ. Если проще, то у каждого есть профессия или дело, в котором он может раскрыться наилучшим образом, достигнуть наилучших результатов, и как следствие получать от этого наибольшее удовольствие и радость. Проблема многих, или даже большинства, что люди выбирают себе неправильную профессию, учатся не на те специальности и т.д. Из-за этого страдает и эффективность работы, и сама работа не приносит многим удовлетворения.
Суть - государство должно помогать каждому максимально раскрыть свой потенциал. Нужно помогать сделать правильный выбор, тестировать в школе, при поступлении в институт, при поиске работы; выявлять качества, которые бы точно говорили к чему в наибольшей степени склонен каждый человек - какой деятельностью он будет заниматься наилучшим образом, и эта деятельность будет приносить ему наибольшее удовлетворение. Ключевое - выбор учебы, профессии и работы должен осуществляться добровольно, на основе принципа свободы! Государство должно лишь ПОМОГАТЬ сделать правильный выбор, способствовать этому. Кроме этого нужно способствовать развитию творческих профессий. Наверное самый правильной строй - это рабовладельческий, если только рабов заменить на роботов: человек не должен работать, человек должен творить. Работа должна приносить удовольствие!!! Хотя творить можно и работая дворником, если это действительно твое!!!
В общем стимулируя не потребление, а максимальное раскрытие ПОТЕНЦИАЛА каждого человека государство может активно развивать экономику!!! Что же касается кредита, то это вещь полезная, если с помощью него приобретается что-то что способствует развитию потенциала человека. И реклама - штука хорошая, если она помогает приобрести тебе то что тебе нужно, для раскрытия твоего потенциала.
Комментарии 6
Придёт идеология: Жить надо по средствам !
Греция и Португалия первые страны,которые показывают пример,как это болезненно,начинать жить по средствам,после долгого и безграничного потребления.
учаТСя, Александр.
Я говорю лишь одно - на смену политики стимулирования потребления, должна прийти политика стимулирования раскрытия человеческого потенциала. Остальное это уже конкретные нюансы и задачи, которые нужно перед собой поставить и реализовать ради достижения главной цели.
Предлагаю по этому поводу дискуссию. Как раз, нам с Вами и нужно сгенерировать максимальное количество идей, которые позволят это реализовать.
Под лежачий камень вода не течет!!!
Но, Вы правы, суть не в грамматике, а в содержании... Вы думаете, что при раскрытом ПОТЕНЦИАЛЕ исчезнут бедные и богатые, угнетатели и угнетённые? "Творческий дворник" почти всегда будет недоволен, как его угнетатель - директор-распорядитель ТСЖ или УК видиит себе работу дворника. Потенциально раскрывшийся дворник скорее всего не найдёт понимания того, что "не надо - лучше, надо - чтобы было чисто". По поводу "ПРЕДПОЧТЕНИЙ" я уже сказал... Как сейчас поголовно все экономисты. Это результат развития "предпочтений". Честно могу сказать, что в банке оказался очень давно очень случайно. Предпочтение сформировалось уже после окончания ВУЗа, из-за спроса на финансистов. Многие реализовали свою мечту стать доктором или учителем, но сменился спрос и авторитет этих специальностей...
Предлагаю по этому поводу дискуссию. Как раз, нам с Вами и нужно сгенерировать максимальное количество идей, которые позволят это реализовать.
Какая главная цель? О чём Вы предлагаете подискутировать? Сгенерить идеи? Как реализовать потенциал дворника?
Пока что-то не понимаю, как я могу всё человечество перевести на развитие ПОТЕНЦИАЛА. Александр, начните с себя, с семьи. Вот это и будет мой вклад в "идеи"... Я лучше пока пойду с дочкой позанимаюсь
По поводу того выбрал ли я работу на которой больше платят: в самом начале моей карьеры в банке в 2001 году я получал з/п – 4 т.р. в месяц, работая на пол ставки. Так что думаю, что «банкинг» это все-таки мое призвание.
По поводу богатых и бедных, они всегда будут, и всегда вторые будут попадать в зависимость от первых. Причем я имею в виду богатых и бедных не только в материальном смысле, богатство ведь тоже бывает разным: можно быть богатым духом, или иметь интеллектуальное богатство.
Все таки я говорю, что все мы с Вами родились на земле не для того, чтобы потреблять а для того, чтобы развиваться. И я не исключение, и конечно я работаю над собой.
Но государство ведь это не враг какой-то – это орган созданный обществом и служащий ему. И кстати на развитие потенциала каждого человека государство и сегодня работает – возьмите хотя бы всеобщее бесплатное образование! Я лишь говорю, что это дело нужно дальше развивать, делать на этом акцент!!!
Александр, спите лучше. По ночам так себя грузить про переустройство мира...