Будем ли дальше развивать демократию?

Хочу немного поговорить о демократии. Что это такое? Вроде все просто, демократия – это власть народа. Но так ли это? За счет чего достигается власть народа? Ответ: за счет выборов. Мы выбираем парламент, президента. Причем например в США президента до сих пор выбирают через систему выборщиков, а не напрямую, так как демократия появилась у них тогда, когда еще не было средств связи. Анахронизм!
Но я считаю, что все демократии на земле – анахронизм. Где власть и где народ? Между ними пропасть, и пропасть эта например в США не на много меньше чем в других странах.
И это при том, что человечество далеко вперед ушло в развитии технологий. Я например через ай-фон пишу блоги, работаю с корпоративной электронной почтой, контролирую сотрудников, веду свой распорядок дня, оплачиваю коммуналку, применяю скайп и т.д.
Почему например каждому жителю России не выдать подобное устройство через которое все могли бы участвовать в управлении страной, регионом, городом. Понятно, что важные решения общество пока не готово принимать вот в таком виде, но:
- обсуждение важнейших законов (каждому жителю приходит на устройство проект закона с просьбой высказать свое мнение);
- постоянные отчеты о расходовании средств налогоплательщиков;
- показатели эффективности работы министров, губернаторов, мэров и т.д., причем в динамике;
- ну и можно некоторые решения принимать, например на местном уровне, куда направить средства бюджета например в селе: на ремонт школы, или все-таки строительство дороги. Ну или хотя бы чтобы каждому приходила информации, какое решение было принято и почему;
- я уже не пишу про электронное правительство.
Можно еще многое придумать, разработать. Я написал то, что первое пришло в голову. Но суть главная – общество активно развивает новые технологии, при этом сами общественные взаимоотношения остаются на уровне США 18-го века!!! Анахронизм!!!!!
Сразу предвосхищая, я против, чтобы кухарка управляла государством и я еще напишу об этом в своем блоге. Но уверен, что для многоuj общество уже созрело!!! И уверен такое взаимодействие общества и государства только повысит эффективность страны.
Комментарии 8
О какой демократии можно говорить,если ее застрельщик,защитник,оплот,гарант & ect...США.
Где в Гуантанамо по средневековьи изощренно пытают и неповинных в итоге людей... Где в "оплоте демократии" в 35 штатах общество озабочено вопросом,справедлива ли казнь через инъекцию тиопинала...Ибо она обеспечивала безболезненную смерть...
Этот "оплот" по беспределу казнил Саддама,каких то 65 лет назад(для Истории это ничто,да и еще живы участники того преступления) по варварски бомбили Хиросиму и Нагасаки...
Идеалист вы Александр... Человечество не далеко ушло от животного мира за тысячилетия...Мимикрирует - да.Сейчас технологично...Не более...
Все основные сюжеты взаимоотношений социума у Шекспира описаны... Ничего не изменилось... Кроме технологий. ИМХО конечно.
Как вас понять - несправедливо казнить вообще или именно через иньекцию?
Чем плохо, если осужденный умирает безболезненно?
Позволю себе заметить, что "застрельщиком" демократии была все же Древняя Греция, а до Хиросимы некоторым образом был Перл Харбор.
Вообще замечательно, что скепсис и даже просто врождебность к принципам демократии так часто проявляют именно россияне, так много страдавшие от нехватки свободы.
"Чем плохо, если осужденный умирает безболезненно?" ©
А это вы у избирателей 35 штатов спросите.Вы же там бываете,если память не изменяет.Они против безболезненной смертной казни.В США перестали выпускать тиопенал...Великобритания один раз продала...Скандал в Парламенте... В Пакистане покупают.
Перл-Харбор... Орест,вы глумитесь ?
Бомбежка военной базы ВМС США(при 2400 погибших) и мирных городов(погибших только в те дни 150-250 тысяч человек)...Адекватный ответ че там...Это не возмедие...Средневековая месть и демонстрация силы с показательной поркой... Демократы... Ага...
Охренеть. Приношу свои извинения. Мне это в голову просто не пришло.
"Орест,вы глумитесь?"
Над абсолютной трагедией? Ни в коем случае. Просто думаю, что хуже - американское зверство в отношении какого-никакого, но все же внешнего врага, или сталинский геноцид собственного народа.
Вообще, очень серьезные темы. Иной раз кажется, что просто не имеешь права рассуждать.
Рассуждать...Не рассуждать... Знаете,я всех своих знакомых-приезжих ВСЕГДА веду на Мамаев Курган... Обычным путем.От подножия лестницы...Шаг за шагом...Хотя вариант "комфортабельного" подъезда прямо к Матери - Родине есть... Не то... Так вот,года четыре назад,тогда еще дочь-подростка с подругами сводил...Уже дерзкие были... Они молчали потом... Куда че делось... Сейчас говорят "прибило их не реально" тогда... Попробуйте...Патриотизм...Понимание величия русского народа...Он там... И не только...