Существующая мировая экономическая модель основана на катастрофическом расслоении на богатых и бедных и неминуемо ведет к краху

США зажаты в тиски! С одной стороны финансовая пирамида в виде государственных облигаций, растущая в геометрической прогрессии готовая в любой момент рухнуть и похоронить под собой все и вся. С другой стороны, сокращение государственных расходов, необходимое для балансирования бюджета и предотвращения безудержного роста гос.долга, приведет к снижению совокупного спроса в США и в итоге к рецессии, то есть к тому, что было в 2008-м, только уже без слепого доверия к американским гос.облигациям. И это в условиях наличия огромных проблем в корпоративных финансах и банковской сфере, а так же в условиях высокого уровня закредитованности населения. Такой огромный кредитный карточный домик!Как они до этого докатились? Об этом написано уже много. И главной причиной часто называют систему, основанную на высоком уровне экономического расслоения населения страны, когда основная часть национального дохода достается 10 % населения, но при этом рост экономики достигается за счет безудержного кредитования остальных 90 %. Экономика потребления, имеющая естественный предел своего развития!Причем остальные страны, в том числе и Россия идут точно по тому же пути развития, только наша страна еще в начале этого пути!!!Что делать?1. Предлагаю правительству сущесвенно повысить минимальную заработную плату в стране, котрая не должна быть менее 2-х прожиточных минимумов, ориентировочно 12 т.р.2. Считаю, что оклады чиновников должны быть привязаны к минимальной заработнойплате, чтобы они были заинтересованы ее регулярно поднимать.3. Нужно законодательно утвердить максимальную заработную плату, например в размере10 минимальных заработных плат, или 120 т.р. вместе с бонусами.4. Так же нужно создать систему когда сотрудник стоящий больше чем 120 т.р. в месяц,остальную часть получал не в виде заработной платы, а в виде акций компании (доликомпании) или в виде опционной схемы позволяющий стать ПАРТНЕРОМ, т.е. одним из собственников компании, при условии работы в там в течении определенного срока и/или достижения к.л. результата.5. Нужен закон регулирующий такое стимулирование сотрудников, основанное не науровне заработной платы, а на возможности стать партнером.6. Так же необходимо будет создать рынок позволяющий каждому человеку обналичитьчасть своих акций или продать свою долю компании.При реализации данных мер, главной целью должно стать создание массового классасобственников. Это будет основой для появления новых инвесторов и частныхпредпринимателей. Но главное национальный доход будет распределяться более равномерно, что с одной стороны будет стимулировать спрос, а с другой ограничит неэффективные инвестиции в дутые активы и избыточные мощности, создающие избыточную массу товаров и услуг, которую кроме как через кредит (с использованием рекламы) просто не продать!