Существующая мировая экономическая модель основана на катастрофическом расслоении на богатых и бедных и неминуемо ведет к краху

США зажаты в тиски! С одной стороны финансовая пирамида в виде государственных облигаций, растущая в геометрической прогрессии готовая в любой момент рухнуть и похоронить под собой все и вся. С другой стороны, сокращение государственных расходов, необходимое для балансирования бюджета и предотвращения безудержного роста гос.долга, приведет к снижению совокупного спроса в США и в итоге к рецессии, то есть к тому, что было в 2008-м, только уже без слепого доверия к американским гос.облигациям. И это в условиях наличия огромных проблем в корпоративных финансах и банковской сфере, а так же в условиях высокого уровня закредитованности населения. Такой огромный кредитный карточный домик!
Как они до этого докатились? Об этом написано уже много. И главной причиной часто называют систему, основанную на высоком уровне экономического расслоения населения страны, когда основная часть национального дохода достается 10 % населения, но при этом рост экономики достигается за счет безудержного кредитования остальных 90 %. Экономика потребления, имеющая естественный предел своего развития!
Причем остальные страны, в том числе и Россия идут точно по тому же пути развития, только наша страна еще в начале этого пути!!!
Что делать?
1. Предлагаю правительству сущесвенно повысить минимальную заработную плату в стране, котрая не должна быть менее 2-х прожиточных минимумов, ориентировочно 12 т.р.
2. Считаю, что оклады чиновников должны быть привязаны к минимальной заработной
плате, чтобы они были заинтересованы ее регулярно поднимать.
3. Нужно законодательно утвердить максимальную заработную плату, например в размере
10 минимальных заработных плат, или 120 т.р. вместе с бонусами.
4. Так же нужно создать систему когда сотрудник стоящий больше чем 120 т.р. в месяц,
остальную часть получал не в виде заработной платы, а в виде акций компании (доли
компании) или в виде опционной схемы позволяющий стать ПАРТНЕРОМ, т.е. одним из собственников компании, при условии работы в там в течении определенного срока и/или достижения к.л. результата.
5. Нужен закон регулирующий такое стимулирование сотрудников, основанное не на
уровне заработной платы, а на возможности стать партнером.
6. Так же необходимо будет создать рынок позволяющий каждому человеку обналичить
часть своих акций или продать свою долю компании.
При реализации данных мер, главной целью должно стать создание массового класса
собственников. Это будет основой для появления новых инвесторов и частных
предпринимателей. Но главное национальный доход будет распределяться более равномерно, что с одной стороны будет стимулировать спрос, а с другой ограничит неэффективные инвестиции в дутые активы и избыточные мощности, создающие избыточную массу товаров и услуг, которую кроме как через кредит (с использованием рекламы) просто не продать!
Комментарии 16
Минимальная заработная плата ничего не даст. Потом, откуда такие деньги в бюджете?
10 минимальных заработных плат, или 120 т.р. вместе с бонусами.
и это даже ниже, чем средняя зарплата в ЕС:) Смешно просто. Вы - зампред Правления, и неужто получаете меньше 120 000 рублей? И потом, Грефу тоже предлагаете получать столько же? Или даже Вашему председателю правления?
остальную часть получал не в виде заработной платы, а в виде акций компании (доли
компании) или в виде опционной схемы позволяющий стать ПАРТНЕРОМ, т.е. одним из собственников компании, при условии работы в там в течении определенного срока и/или достижения к.л. результата.
то есть фактически ничего не получал? Например, возьмем ВТБ. Сотрудники, получающие больше, будут получать каждый месяц по 0.00000000000001 акции. Такая доля никому не нужна, и ее сложно продать. Потом, кто будет оценивать стоимость акций? Рыночная? Тогда почему бы не продавать ее сразу на рынок? И вообще, не у каждой компании в России (АО) есть акции в наличии, например, они могут быть все у акционеров, а не у компании.
уровне заработной платы, а на возможности стать партнером.
нужен - предлагайте
часть своих акций или продать свою долю компании.
а его нет?
это верно, только вот самоцель ли это?
В стране производится определенная масса товаров и услуг. Но большую часть нацианального дохода от реализации этих товаров и услуг получает 10 % населения, остальное 90 %. 10 % не могут потребить значительную часть этих товаро и услуг, ну просто физически, так как их мало. Поэтому заработанные богатства они вкладывают в дутые активы: акции, недвижимость, предметы роскоши и т.д. Остальную часть ВВП должны потребить остальные 90%, но у них нет столько денег! Ведь большую часть забирают 10 %. В итоге кризис перепроизводства и Великая депрессия. Чтобы этого не произошло активно развивается кредитование, особенно ипотечное. Так же был придуман государственный долг, когда страна занимает у других стран и через бюджетную систему стимулирует спрос. И так продолжается до тех пор пока население не становится настолько закредитованным, что уже не может платить по долгам и уж тем более брать новые кредиты, и покупать товары не зря кризис 2008-го начался с ипотеки. Государство чтобы спасти ситуацию резко увеличивает гос.долг и заливает экономику деньгами. Но тут оказывается, что и само государство уже закредитованно и пора бы снижать гос.расходы. Но товары продолжают производится, а спроса то на них нет!
Только так можно избежать роста экономики, исключительно за счет бесконечного роста долгов всех и вся. Рост ВВП должен максимально равномерно распределяться среди всего населения. Понятно, что каждому по заслугам. Но сейас по факту распределение происходит совершенно по иному принципу.
остальную часть получал не в виде заработной платы, а в виде акций компании
Александр Вы сам-то собственник своего банка? Наверняка ведь стоите дороже чем 120 т.р. в месяц.
А если компания это закрытое акционерное общество, или ООО, тогда как? Что-то сомневаюсь я что акционеры таких компаний захотят делиться акциями. Да тут и закона не надо. Работник который столько стоит сам может поставить вопрос о приобретении акций и вхождении в бизнес. И если он очень ценен, то вряд ли ему откажут, а если и откажут никто не мешает самому бизнес организовать.
А во-вторых даже если и примут закон. Умные люди его тут же обойдут начав платить бонусы различным ИП применяющим УСНО 6% за разного рода услуги. А юристы так договора составят, что не подкопаешься.
А в третьих и закона принимать не надо. Хочешь стать собственником публичной компании - становись никто не мешает.
По поводу чиновников. Надо сначала принять закон обязывающий раскрывать информацию об окладах чиновников. И чтобы штатное расписание мэрии утверждал местный совет депутатов.
А вообще нынешние собственники бизнесов, получающие хорошие доходы сами этот бизнес создали и теперь зарабатывают. Наворовали или нет это уже второй вопрос. А сегодня мы хотим принять закон обязывающий делиться собственностью? Вряд ли он будет в ближайшее время принят, так как право частной собственности незыблемо. Никто не мешает всем остальным стать предпринимателями и создавать свои бизнесы. Только желающих мало.
Не зря ведь бродит объявление по интернету "Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить". Таких граждан к сожалению очень много.
Тогда вопрос: а ООО или ЗАО это разве не коммуна из нескольких совладельцев?
И кстати есть термин "Коллективная ответственность - это безответственность". Также как "Коллективное значит ничье".
А тут ты собственник и ты несешь бремя владения этой собственностью. Понятно, что сегодняшнее понятие "собственность" не догма, но что-то как-то лучше ничего не придумывается.
Те кто имеет 90% доходов оказались быстрее, смышленнее, жестче и умнее остальных. И заработали. Отбирать теперь и делить? С другой стороны кто-то из читателей блогов произнес мысль: только 7% населения несет в себе дух предпринимателя. Все остальные хорошо или плохо делают то, что им скажут. Поэтому увы и ах, но 10% будут получать 90% доходов страны еще очень долго. Пока наверное достаточно прогрессивную ставку налога на доходы и имущество ввести, которая будет повышаться при доходах свыше 5 млн.руб в год. Тогда меньше повода будет скупать яхты и прочие предметы роскоши.
Только и это к сожалению случится нескоро
Раз заговорили о таких вещах, то перемены с себя надо начинать и своим примером показать всем как надо...
Финансовые обязательства должны обслуживать только потребительский рынок, а производственный рынок должен обслуживать платежный документ, который отображает сумму стоимости конечной для производственного рынка продукции. Для того что бы документ попал в оборот надо чтобы банк конечного на производственном рынке покупателя был плательщиком в договоре поставки продукции. Оплачивать банк-плательщик должен платежным документом, который он эмитирует и которые имеет обращение по счетам-депо исполняющих банков участников производства. Платежный документ, который эмитирует банк-эмитент должен иметь вид приказа Банка России заплатить предъявителю документа. Естественно банк-эмитент платежного документа получает оплату конечной продукции от продажи ее конечным покупателем на потребительском рынке. Платежным документом рассчитываются участники производства, т.к. предъявить к оплате платежный документ можно только в размере затрат на текущею добавленную стоимость и налоги. Эти деньги обслуживают потребительский рынок, как оплата потребительской продукции. Эту оплату получает банк-эмитент платежного документа, как плательщик за конечную продукцию. Платежным документом опять обслуживается товарно-денежные отношения на производственном рынке. Оборот завершен.
И так мы имеем в обороте документ, отображающий банковский актив, а не пассив, отображающий конечную продукцию, как ценность документа. Инициируют эмиссию этого документа производители для обслуживания товарно-денежных отношений. У хозяйственника появляется на правах собственности оборотный банковский актив, а не безоборотный банковский пассив.
собственников.
Как раз таки в США:
1) Достаточно минимальное расслоение общества и есть мощный средний класс.
2) Все излишки средств население старается вкладывать напрямую в бизнес (например через покупку акций компаний).
У нас все с точностью до наоборот. Средний класс фактически полностью отсутствует, а государство полагается целиком и полностью на поддержку олигархов (высший класс) + молчания нищеты (низший класс). Так же как и вкладывать в какой-либо бизнес может только приближенный к разным структурам человек или безумец, который скоро разорится.
Но итог та ведь один. И там и тут - кризис . И уж в любом случае, мы не:
в начале этого пути...
Если такой платежный документ будет эмитировать мой банк (банк покупателя конечной продукции на производственном рынке), то им тоже будут оплачивать средства производства конечной продукции, как и участники производства продукции, которую я покупал. В чем бессмысленность?
Это личная практика. Мой банк, который получает деньги от продажи мною продукции, вполне может быть плательщиком в моем договоре. Оплачивать может не обязательством Банка России, а приказом Банку России заплатить предъявителю документа, эмитируемого моим банком. Так хозяйственник имеет документ отображающий конечную продукцию, поставленную мне, документ, отображающий банковский актив (деньги вложенное мною на банковский счет), документ обращающийся по счетам-депо депозитарием исполняющих банков хозяйственника.
Приказ Банку России обращается аналогично бездокументарной ценной бумаги по счетам-депо. Для этого банк-эмитент самостоятельно ведет реестр "платежного документа" номинальным держателям в лице депозитариев исполняющих банков. На счете-депо депозитария все банки-эмитенты соединяются в одну сумму и обезличиваются. Счета-депо это новые деньги в виде актива банка-эмитента, который имеет обращение, находится на правах собственности у хозяйственника и обеспечены потребительской (конечной) продукцией.
Вы дайте мне права банка и я установлю межбанковские отношения. Депозитарии банков моих контрагентов предоставят новую услугу хозяйственникам, которые сами будут инициировать эмиссию платежного документа банком-эмитентом, выполняющим функции плательщика поставки конечной продукции.
Банк выдающий аккредитивное обязательство является плательщиком в основном договоре? Вот и мой банк-эмитент приказа ЦБ оплатить затраты на добавленную стоимость и налоги владельцу счета-депо, является плательщиком, но только в договоре поставки конечной продукции, когда он получает деньги от продажи конечной продукции. Только, получающий деньги банк из потребительского рынка имеет право эмитировать платежный документ.
И так, потребительский рынок обслуживают оборотные финансы (пассив), а производственный рынок обслуживает оборотный "приказ" ЦБ (актив). ЦБ может аккумулировать деньги банка-эмитента на особом чековом счете. Это похоже на чековую книжку Банка России для коммерческих банков, только право выписывать чек имеет только банк-плательщик в договоре поставки конечной продукции.
Никто это не в состоянии оспорить. Я изложил все по правам и обязательствам сторон отношений, документообороту, и бух проводкам в нормативном Положении. Вот ему пускай попробуют возразить, а общими фразами "бессмысленно" это не серьезно.
Финансовое обязательство банка это как раз безоборотный долг, т.е. не выполняет функцию средства обмена. Вы не можете передать этот долг на производственном рынке (банковский счет это не банковская карта). Количество банковского резерва не привязано и не соответствует количеству товарооборота.
Я делаю как раз денежный эквивалент, т.е. платежные документ находящийся в обращении. Хозяйственник становится собственником оборотного банковского актива. Это выгоднее, чем быть собственником безоборотного банковского пассива. Что не понятного?
Или вы считаете безоборотные банковские долги деньгами? Подумайте. Деньги это то, что находится у должника в гражданских отношениях на правах собственности и это право собственности он может передать в качестве погашения своего долга. Нет такой ликвидности у хозяйствующего субъекта права.
А оборотные долги ЦБ на предъявителя хозяйственник не имеет права использовать в товарно-денежных отношениях. Вот я и нашел то, что находится у должника на правах собственности и то, что он может передать, как оплату своего долга. Банковский оборотный актив, чем вам не нравится? И зачем вам банковский безоборотный пассив, я не пойму? Банк становится эмитентом платежного документа на производственном рынке, как эмиссионный (центральный) банк для потребительского рынка.
Депозитариям исполняющих банков вообще не нужен банковский резерв для обслуживания товарооборота на производственном рынке. Огромная масса товарооборота не нуждается в долгах Банка России. Они рассчитываются правом денежного требования к Банку России банка конечного покупателя.
Я как купец это конечный покупатель, но конечный должник то мой банк, а не я. Он мне должен в размере банковского счета. На счету числится только финансовое обязательство и больше никаких прав собственности на актив банка я не имею. А раз мой банк конечный должник, вот пускай вместо меня и эмитирует платежный документ, аналогичный "слову купца".
Но я отмечал, что имя банка-эмитента на счете-депо обезличивается. Так что собственник по счету-депо может рассчитаться не только со мной но и с кем ему будет угодно. Именно обезличивание "приказа" банка-эмитента и соединение всех "приказов" в одну сумму делают новые оборотные деньги. Хотя стороны основного договора должны договориться об этой форме безналичных расчетов.
А цель которая достигается поставлена вами в статье. Теперь финансы распределяются между тружениками одного хозяйствующего субъекта права (фирма, предприятие, правительство, завод), а не между участниками реального обмена в лице хозяйствующих субъектов права. Я уравниваю товарную и денежную массу на потребительском рынке. Ведь платежный документ банка-эмитента гасится только на внутрифирменные затраты и налоги (добавленную стоимость по закону). А получатели это источник денег на потребительском рынке, оплату на котором получает банк-эмитент платежного документа для производственного рынка. Цикл оборота денег завершен. Оплата потребительского товара = эмиссия банком-эмитентом платежного документа = распределение добавленной стоимости по счетам-депо участниками производства = внутрифирменное распределение доли от стоимости потребительской продукции = оплата потребительского товара.