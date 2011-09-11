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Банки могли бы стать фабриками малых бизнесов в России

11.09.2011 07:25 13 1 469 просмотров
Одним из важнейших источников экономического роста любой страны может быть частная инициатива - развитие малого предпринимательства. В России данный источник роста к сожалению используется мягко говоря неэффективно.
С моей точки зрения ситуацию мог бы исправить Закон регламентирующий создание так называемых "Фабрик бизнесов", то есть организаций получивших соответсвующие лицензии, имеющие соответсвующие льготы, и занимающиеся СОЗДАНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С НУЛЯ!
Услуги, которые могли бы оказывать данные организации:
- помощь в сотавлении бизнес - плана;
- помощь в сборе и оформлении соответсвующих документов, помощь в бухгалтерии;
- помощь в аренде недвижимости;
- обучение;
- предоставление обеспечения для кредита;
- налаживание связей;
- ссужение первоначального капитала;
- и многое, многое другое.
По закону такие организации могли бы иметь в будущем часть заработка от бизнеса такого предпринимателя (возможно в течение определенного времени), что и являлось бы основой их окупаемости.
Роль таких "Фабрик бизнесов" могли бы взять на себя Банки, получив соответсвующие лицензии и преференции со стороны Государства. Ведь Банки это самые зантересованные субъекты в развитии малого предпринимательства. Что может быть лучше - вырастить своего клиента с НУЛЯ!!! Такой клиент всегда останется благодарен СВОЕМУ Банку, даже если ему будут предлагать лучшие условия конкуренты. Проверено на практике!

Комментарии 14

Александр Белов  (A_Belov)
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Цитата
"Фабрик бизнесов", то есть организаций получивших соответсвующие лицензии, имеющие соответсвующие льготы, и занимающиеся СОЗДАНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С НУЛЯ!
Услуги, которые могли бы оказывать данные организации:
- помощь в сотавлении бизнес - плана;
- помощь в сборе и оформлении соответсвующих документов, помощь в бухгалтерии;
- помощь в аренде недвижимости;
- обучение;
- предоставление обеспечения для кредита;
- налаживание связей;
- ссужение первоначального капитала;
- и многое, многое другое.


А зачем тогда таким организациям предприниматели? smile:) smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
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1) Чем-то подобным занимается вроде как Авангард, только там стоимости проектов по-моему от 100 млн.$ начинаются. И банк входит в совладельцы бизнеса и впоследствии если кредит выплачен, выходит из совладельцев, а если возникают проблемы, то забирает предприятие.
2) Вы вот говорите про "фабрики бизнесов", а сами во всех своих кредитных программах для МСБ прописываете "Существование бизнеса не менее 6 месяцев". Стартапы никто кредитовать не желает.
3) По-моему если в человеке есть жилка предпринимателя, если в нем есть стержень и уставка "никогда не сдавайся", то он и бизнес план составит и помещение найдет и обучится и деньги первоначальные найдет. А если жилки нет, то хоть заобучайся, ничего не выйдет.
Поэтому ограничились бы Вы выдачей кредитов или выдавали "начинающему" результаты анализа бизнес-плана, говоря что "ты не все предусмотрел. Не срастается бизнес", а не отфутболивали "без объяснения причин". И если уж занимаетесь таким анализом, то условием сотрудничества можно было бы поставить "взятие банка в долю". Только где Вы найдете супер-специалистов для анализа бизнес планов, особенно в регионах. Супер-специалисты они сами бизнес себе построят и будут работать. А кто в банке будет предпринимателей "с нуля" за "оклад" рОстить непонятно
Евгений  (Адреналин1)
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Пустая трата огромных денег и времени. Т.е. эта фабрика должна сделать все, за того кто хочет открыть свой бизнес, для России это прекрасный вариант, т.к. никто не хочет думать своей головой а уж тем более что то делать, а тут тебе и бизнес план и кредит и помещение, еще все расскажут и покажут. Утопия...
Александр Непомнящий  (n_ep)
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Когда Вы были маленьким, наверняка не сразу сами стали кушать с ложечкой. Наверняка Вас мама кормила, а потом учила как нужно кушать. То есть на первом этапе МАМА делала за Вас все, а потом Вы сами научились. И ведь это оказалось не утопией!!!
Евгений  (Адреналин1)
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Нужно отделять мух от котлет. Если бы в стране не было предпринимателей, то тогда можно было приводить подобные примеры и кормить людей с ложечки, а в России свое дело можно открыть самому и у меня среди друзей и знакомых миллион примеров и много успешных, кто хочет добиться успеха тот ищет возможности, кто не хочет ищет причины. Если создать то о чем Вы говорите, то мы получим огромное количество людей, которые ничего не хотят делать, кроме получения денег и еще огромные убытки на их обучение.
Евгений  (Адреналин1)
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Ваша идея хороша, мне она на самом деле нравиться, но в России она работать не будет, она хороша для идеального общества!
Шарухин Антон  (toshik80)
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Давайте не будем сравнивать предпринимателя с ребенком.
Мама как Вы выражаетесь дает базовые навыки, без которых не выжить и это не только к человеку относится, а ко всему живому в природе.
Дух предпринимателя должен сидеть в человеке. Если этот стержень есть, то человек добъется всего и сам и ему просто кредита будет достаточно, чтобы раскрутиться, а если нет стержня, то хоть заучи ничего не выйдет. Опять же "из личного опыта".
Александр Непомнящий  (n_ep)
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Это не правда. Все навыки, приобретаются в результате опыта и обучения. Так и ни как иначе.
Петр Самошкин  (Petr.s27)
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Да, люди с талантом и целеустремленностью предпринимателя действительно способны открыть свой бизнес, однако им все равно придется проходить через начальные этапы - и почему бы не обратиться в такую "фабрику бизнеса" с квалифицированными и заинтересованными в успехе специалистами.
Идея на самом деле кажется утопической, однако предпосылки актуальны и видны невооруженным взглядом: в Российских вузах не учат как открывать свой бизнес. Существует определенный круг лиц, обладающих стартовым капиталом или идеями, однако не разбирающиеся в юридических аспектах стартапа, не умеющие выстроить отношения с кредитной организацией и, тем более, безо всяких знаний в области бухгалтерии. Вуз - теория, зачастую неприменимая на практике. Опыт создается исходя из ошибок и реальной практики. То, о чем говорится в блоге - чистая практика, "что, как и где". На мой взгляд, весьма актуально.
Николай Ватутин  (niksilver)
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Для этого надо в стране иметь банковскую систему!
К сожалению у нас банки занимаются грабежом и уничтожением предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Центробанк приветствует мошенников в банковской сфере и поощряет их деятельность...
Вячеслав Молчанов  (Tolstyachok)
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Согласен с Вашим выражением. Идея классная, но увы не интересная для банков и государства. К примеру я расскажу Вам свою историю которая со мной случилась буквально на днях. Я обратился в банка с интересно для идеей для банка. Я готов им приводить клиента на получения кредита и не беря с них ни какого вознаграждения и денег ( с банка не для понятных) так они мне говорят где выгода ваша я им выгода в том что клиент обратился ко мне и все тут. А они как тупые смотрели на меня и все равно не понимали где выгода. И мало того еще наплевали в душу со своими выражениями. И про что мы тут говорим?
Константин Поляков  (peter20100959)
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Господин Непомнящий! В условиях отсутствия рыночной экономики (сравните хотя бы принципиальные формулы экономик и их экономических моделей) малый бизнес нельзя кредитовать - подходит только безкредитное финансирование.
Петр Самошкин  (Petr.s27)
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Пока мы обсуждаем, другие уже делают.
Банк центринвест уже проводит подобное обучение и предоставляет кредиты.
Более того, интересным показалось и обучение детей ВИП-Клиентов азам запуска бизнеса на бесплатной основе. Как итог - 31 стартап за 100 дней и 32 млн. рублей кредитов на стартапы.
То есть начинание - определенно полезное и инетересное для обеих сторон.
mosgarantfund  (mosgarantfund)
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Специальные программы для начинающих предпринимателей организует ГБУ "Малый бизнес Москвы" mbm.ru , в том числе действует Школа start-up . Банки крайне редко финансируют начинающий бизнес. Например, в существующей группе компаний выделяется новое юр.лицо и начинает деятельность. В таком случае банк может оценить заемщика в целом по группе. Финансирование "0"-заемщика - высокий риск для банка. Кроме того, возникает вопрос и об обеспечении (залоге).
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