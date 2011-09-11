Банки могли бы стать фабриками малых бизнесов в России

Одним из важнейших источников экономического роста любой страны может быть частная инициатива - развитие малого предпринимательства. В России данный источник роста к сожалению используется мягко говоря неэффективно.
С моей точки зрения ситуацию мог бы исправить Закон регламентирующий создание так называемых "Фабрик бизнесов", то есть организаций получивших соответсвующие лицензии, имеющие соответсвующие льготы, и занимающиеся СОЗДАНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С НУЛЯ!
Услуги, которые могли бы оказывать данные организации:
- помощь в сотавлении бизнес - плана;
- помощь в сборе и оформлении соответсвующих документов, помощь в бухгалтерии;
- помощь в аренде недвижимости;
- обучение;
- предоставление обеспечения для кредита;
- налаживание связей;
- ссужение первоначального капитала;
- и многое, многое другое.
По закону такие организации могли бы иметь в будущем часть заработка от бизнеса такого предпринимателя (возможно в течение определенного времени), что и являлось бы основой их окупаемости.
Роль таких "Фабрик бизнесов" могли бы взять на себя Банки, получив соответсвующие лицензии и преференции со стороны Государства. Ведь Банки это самые зантересованные субъекты в развитии малого предпринимательства. Что может быть лучше - вырастить своего клиента с НУЛЯ!!! Такой клиент всегда останется благодарен СВОЕМУ Банку, даже если ему будут предлагать лучшие условия конкуренты. Проверено на практике!
Комментарии 14
Услуги, которые могли бы оказывать данные организации:
- помощь в сотавлении бизнес - плана;
- помощь в сборе и оформлении соответсвующих документов, помощь в бухгалтерии;
- помощь в аренде недвижимости;
- обучение;
- предоставление обеспечения для кредита;
- налаживание связей;
- ссужение первоначального капитала;
- и многое, многое другое.
А зачем тогда таким организациям предприниматели?
2) Вы вот говорите про "фабрики бизнесов", а сами во всех своих кредитных программах для МСБ прописываете "Существование бизнеса не менее 6 месяцев". Стартапы никто кредитовать не желает.
3) По-моему если в человеке есть жилка предпринимателя, если в нем есть стержень и уставка "никогда не сдавайся", то он и бизнес план составит и помещение найдет и обучится и деньги первоначальные найдет. А если жилки нет, то хоть заобучайся, ничего не выйдет.
Поэтому ограничились бы Вы выдачей кредитов или выдавали "начинающему" результаты анализа бизнес-плана, говоря что "ты не все предусмотрел. Не срастается бизнес", а не отфутболивали "без объяснения причин". И если уж занимаетесь таким анализом, то условием сотрудничества можно было бы поставить "взятие банка в долю". Только где Вы найдете супер-специалистов для анализа бизнес планов, особенно в регионах. Супер-специалисты они сами бизнес себе построят и будут работать. А кто в банке будет предпринимателей "с нуля" за "оклад" рОстить непонятно
Мама как Вы выражаетесь дает базовые навыки, без которых не выжить и это не только к человеку относится, а ко всему живому в природе.
Дух предпринимателя должен сидеть в человеке. Если этот стержень есть, то человек добъется всего и сам и ему просто кредита будет достаточно, чтобы раскрутиться, а если нет стержня, то хоть заучи ничего не выйдет. Опять же "из личного опыта".
Да, люди с талантом и целеустремленностью предпринимателя действительно способны открыть свой бизнес, однако им все равно придется проходить через начальные этапы - и почему бы не обратиться в такую "фабрику бизнеса" с квалифицированными и заинтересованными в успехе специалистами.
Идея на самом деле кажется утопической, однако предпосылки актуальны и видны невооруженным взглядом: в Российских вузах не учат как открывать свой бизнес. Существует определенный круг лиц, обладающих стартовым капиталом или идеями, однако не разбирающиеся в юридических аспектах стартапа, не умеющие выстроить отношения с кредитной организацией и, тем более, безо всяких знаний в области бухгалтерии. Вуз - теория, зачастую неприменимая на практике. Опыт создается исходя из ошибок и реальной практики. То, о чем говорится в блоге - чистая практика, "что, как и где". На мой взгляд, весьма актуально.
К сожалению у нас банки занимаются грабежом и уничтожением предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Центробанк приветствует мошенников в банковской сфере и поощряет их деятельность...
Банк центринвест уже проводит подобное обучение и предоставляет кредиты.
Более того, интересным показалось и обучение детей ВИП-Клиентов азам запуска бизнеса на бесплатной основе. Как итог - 31 стартап за 100 дней и 32 млн. рублей кредитов на стартапы.
То есть начинание - определенно полезное и инетересное для обеих сторон.