Визуализацию показателей в государственную и муниципальную власть!!!

В США есть электронное табло на Уолт Стрит показывающее для всеобщего обозрения размер государственного долга страны.
Почему нам не установить подобное табло на белом доме показывающее в динамике в виде графиков показатели экономического и социального положения в стране: реальный рост средней з/п, инфляция, уровень безработицы, потребление ключевых продуктов на душу населения, количество граждан выезжающих за границу отдых, % за чертой бедности, коэф.разрыва между богатыми и бедными, количество квадратных метров жилья на жителя, количество авто, смертность, рождаемость, уровень заболеваемости и т.д.
Можно рядом для сравнения показатели к.л. благополучной страны, например Швеции. Почему не сделать то же самое в каждом субъекте федерации и в каждом муниципальном образовании. Создать контроль за тем, чтобы данные отражались обьективные + общественный контроль.
Думаю нам Всем эта штука была бы очень полезной, и не только нам - обществу, но власти тоже! Визуализация показателей - великая вещь! Знаю по своей работе!!!
Комментарии 12
А зачем Вы интересуетесь моей биографией?
Вобщем все это будет очередным фарсом
А по местным властям я поэтому и пишу, что нужно соответствующий контроль обеспечить.