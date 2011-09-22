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Визуализацию показателей в государственную и муниципальную власть!!!

22.09.2011 19:23 12 1 751 просмотр
В США есть электронное табло на Уолт Стрит показывающее для всеобщего обозрения размер государственного долга страны.
Почему нам не установить подобное табло на белом доме показывающее в динамике в виде графиков показатели экономического и социального положения в стране: реальный рост средней з/п, инфляция, уровень безработицы, потребление ключевых продуктов на душу населения, количество граждан выезжающих за границу отдых, % за чертой бедности, коэф.разрыва между богатыми и бедными, количество квадратных метров жилья на жителя, количество авто, смертность, рождаемость, уровень заболеваемости и т.д.

Можно рядом для сравнения показатели к.л. благополучной страны, например Швеции. Почему не сделать то же самое в каждом субъекте федерации и в каждом муниципальном образовании. Создать контроль за тем, чтобы данные отражались обьективные + общественный контроль.
Думаю нам Всем эта штука была бы очень полезной, и не только нам - обществу, но власти тоже! Визуализация показателей - великая вещь! Знаю по своей работе!!!

Комментарии 12

Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Уважаемый Александр, в каком вузе Вы учились?
Александр Непомнящий  (n_ep)
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По специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция" Амурский Государственный Университет (г. Благовещенск). А так же закончил аспирантуру по специальности "финансы, денежное обращение и кредит" в Академии бюджета и казначейства (г. Москва).
А зачем Вы интересуетесь моей биографией?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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меня-то не с чем, а вот Вас можно поздравить smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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У власти уже давно есть визуализатор. "Росстат" называется. А если гражданину интересно как живет страна дак в интернете все видно. На местах чиновники как правило тишину любят и всякую критику в свой адрес "давят на корню". Так что табло на стене здания мэрии будет радужные картинки рисовать, причем не реальные а согласованные с высокими товарищами этой самой мэрии.
Вобщем все это будет очередным фарсом
Александр Непомнящий  (n_ep)
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К сожалению большиство не интересуется этим в интернете. А тут каждый день будет перед глазами. Об этом и говорить чаще будут и в новостях показывать. Я бы например еще по каждому министру такое табло сделал с более подробными показателями. Тогда бы ВСЕМ было понятно кто и как работает.
А по местным властям я поэтому и пишу, что нужно соответствующий контроль обеспечить.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Ну Вам Александр с такой идеей не сюда надо, а прямиком в Народный Фронт и к Владимиру Владимировичу. Табло над министрами и чиновниками рангом пониже только он может поставить. Сами они вряд ли сподобятся
Татьяна Игнатова  (Tatiana0813)
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Александр, мне кажется, что показатели Швеции для сравнения- это весьма провакационные мысли. Боюсь, что после этого увеличится количество суицидов в нашей стране..От безысходности...
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