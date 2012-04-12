Как победить коррупцию

К вопросу о коррупции во власти.
Считаю, что одним из способов борьбы с коррупцией, это перевод оплаты труда чиновников на коммерческие рельсы.
Например заступает губернатор на должность, условно в регионе доход от налоговых сборов 100 рублей. Если в следующем году сбор налогов с корректировкой на инфляцию, при сохранении уровня ставок поиналогам - 105 рублей, то с 5 рублей он получает личный бонус в виде процента. Можно выплачивать в форме акций гос. компаний и не сразу а через три года, при условии, что по отношению к этому чиновнику за это время не найдено никаких фактов коррупции и т.п.
Такую систему можно разработать для чиновников любого уровня. Тогда зарабатывать деньги на взятках станет как-то западло по крайне мере для уважающих себя мужиков, ну мне так думается...
Комментарии 34
Александр, а как Вы считаете, зачем побеждать коррупцию?
Коррупция это зло. А зло всегда разрастается если с ним не бороться. И коррупция очень быстро перерастет в откровенное вымогательство.
А это уже похлеще коррупции будет.
Вы хотите, чтобы Вас остановили полицейские предъявили "выезд на встречку" (причем не важно был он или нет) и начали из Вас внаглую деньги тянуть?
Если не бороться с коррупцией такие вещи на каждом углу будут твориться
Задача любого представителя власти контролировать исполнение ЗАКОНА. И пресекать любые попытки его нарушения. Для этого ему даются определенные полномочия.
А он используя власть начинает попирать права и законные интересы того кто не дает взятку и позволяет нарушать закон тому, кто дает. А когда входит во вкус начинает откровенно вымогать взятки за решение проблем, которые сам же и создает.
Ибо денег много не бывает..
Коррупцию можно победить при одном условии: если у первых лиц государства будет в этом заинтересованность. Не на словах...
К примеру:
1. Убираем наказание в виде лишения прав, оставляем только штрафы.
2. Ставим в машины платежные терминалы (не дороже чем камеры на выборах получится), чтоб можно быстро было по карте оплатить.
3. 10% от суммы штрафа идет в виде премии гаишнику. Еще по 10% - в местное и федеральное ГАИ. Чтоб генералам на хлеб с маслом хватало.
4. Гаишник взял деньги кэшем? Донеси на него - получишь 10 тыс. рублей за документально подтвержденный донос, которые вычтут из зарплаты гаишника. Последней его зарплаты.
Сел за руль пьяным? 50 тысяч. Пять из них лично гаишнику. Нет денег - машину на штрафстоянку. Схема выстраивается. Нужно лишь желание.
НЕТ Только лишение...
Выезд на встречку еще можно "карать" серьезным штрафом. Но за езду по пьяни только лишение.
И какой смысл терминалы в машины ставить, если большую часть нарушений фиксируют камеры? Да даже если оштрафовали за стоянку в неположенном месте, то дошел до дома и со своего ноутбука оплатил.
А камеры... С камер гаишник ничего не получает. Поэтому и выходят они на дорогу, ставят на скоростном участке знак "40" и стоят кормятся.
У нас расстояния между городами 40 км. Если "лететь" под 140, или спокойно ехать 80-100 км/ч, то разница на 40 км составляет всего 6 минут. С учетом того, что в пробке на въезде в город стоишь минут 30, то эти 6 минут это пшик.
Дак вопрос: Стоит ли "летать" под 160? Подвергая опасности пассажиров и других участников движения.
И потом раньше при превышении с 30 до 40 км/ч был предусмотрен штраф 500 руб. С некоторых пор эту норму отменили и оставили с 20 до 40 - 300 руб. Ну почему не ехать 120 км/ч. Последствия минимальны.
И по поводу знаков... Вы часто на приведенные Вами такие вот "сороковники" натыкаетесь? У нас в Архангельске последние годы разметка и знаки только упорядочиваются и просто так знак "40" никто не ставит. По трассе М8 (Архангельск-Москва) по крайней мере от Архангельска до Ярославля не видел ни одного безосновательного "сороковника". А запрещающие знаки (типа обгон запрещен) ставят только после нескольких смертей на таком-то участке трассы.
З.Ы.
"у меня нет иного выбора как коррумпировать гаишника"
Выбор всегда есть. Не надо нарушать ПДД и летать свыше 150ти. Выигрыша во времени все равно нет. Тогда и гаишника коррумпировать не придется.
А Вы судя по предыдущей записи предпочитаете "летать" и "коррумпировать". Ну что ж - это Ваш выбор. Только как побеждать коррупцию после этого непонятно (
Смотрим пункт 1 в первом моем комментарии:
1. Убираем наказание в виде лишения прав, оставляем только штрафы.
Нужно одновременно лишить водителей мотива давать деньги, а гаишников - их принимать. Я понимаю, что обсудить аморальность пьяного за рулем проще и приятнее, но мы сейчас о другом говорим.
А кто-то из вас последние годы регулярно сталкивается с коррупцией? У кого то из вас регулярно тянут взятку? Вы не преувеличиваете масштаб трагедии.
Про наш северный край могу сказать, что за 10 лет водительского стажа ни один гаишник не пытался тянуть из меня деньги.
Зато по молодости стоя в очереди на техосмотр сколько раз наблюдал, как к инспектору подходят "высокие чины" с очередным подопечным и инспектор ставит подписи где надо. И честно говоря становилось противно. Ты лучше в машину эти деньги вложи и сделай её безопасной на дороге, а вместо этого товарищ обогащает "оборотня".
Филипп правильно говорит, что должна быть политическая воля, чтобы придавить коррупцию. Но Владимир Владимирович ничего не добьется до тех пор пока мы сами давать не перестанем, пытаясь "договориться" на месте...
Ни разу не давал взятку чтобы пройти техосмотр. Всегда предпочитал в авто вкладывать, а не оборотней кормить.
Но без "благодарностей" в отношении представителей власти все равно не было. Один раз попался на посту ДПС без ВУ. И пошла беседа. Типа щас на штраф стоянку и т.д. Но все закончилось благополучно отпустили со словами "Обратно поедешь к чаю что-нить привези". Приволок им пряников да печенюшек. С одной стороны вроде и взятка. А с другой... Сотрудники ДПС действовали в рамках закона, так как за отсутствие документов они вправе вынести предупреждение или штраф. Поэтому это скорее благодарность. Поправьте если не прав...
З.Ы. А конкретных примеров подтверждающих, что коррупция цветет буйным цветом, что-то никто привести и не может.
Так здесь и не ставилась задача их приводить.
Дело Магнитского - зайдите на досуге почитайте. Там есть раздел "Коррумпированные лица". Хорошая подоборка материалов и документов. Адская смесь коррупции и уголовщины. Но всем все по фиг. Если человек вписан в систему, система его не сдаст, ибо это ее подорвет. А вы говорите взятка за техосмотр...
А покрывают этих товарищей только потому, что либо они действовали по указке сверху, либо регулярно наверх "заносили"
И происходило когда? в 2007-2009 годах. А антикоррупционный комитет создали по-моему только в 2010м.
Кому то очень нужны были эти 5.4 миллиарда, только непонятно почему под "каток" попали именно эти компании. Их "отжали" с одной целью - обворовать государство, а не с целью "отжать".
Мне кажется такие вещи происходят в любом государстве, вопрос в том реже или чаще.
У нас в городе первый зам.мэра творит что-то подобное с муниципальными предприятиями. Одно предприятие он обязал заключить непосильные договоры аренды, в другом "нужный" подрядчик выполнил крупный ремонт. Ни одной подписи на договорах нет. Но если руководитель учреждения не подпишет этот договор, то его подпишет кто-нибудь другой. Депутаты уже ставили вопрос о его отставке, однако чья-то сильная рука его в это кресло посадила и усиленно его там удерживает. Видать он денег для нее зарабатывает.
Но эти господа являясь государевыми людьми воруют у самого государства и щедро делятся с теми, кто позволяет воровать.
Как победить такое? Для начала перестать придумывать схемы ухода от налогов и начать жить по закону. Тогда и от власти можно требовать того же.
А я задал другой вопрос и Вам Филипп Вам Александр. Вам лично когда-нибудь кто-нибудь намекал на взятку? У Вас государевы люди пытались отжать бизнес? Так как когда коррупция начинает касаться чуть-ли не каждого, тогда действительно становится страшно
Коррупция зародилась ещё в Византии, до крещения Руси, и именно там ищите корни и их распутывайте
Коррупция Рима ни в какое сравнение не шла!
Ну это я углубился, конечно. Вспомните, что после опричников бояре (боевые обязанные единицы) приказов назывались кормленцами (потом немного подзабылся этот термин).
Однако, были времена (посмотрите фильм "Залив счастья" http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2366/annot/, когда к нашим восточным берегам подошла объединённая англо-франкская эскадра в количестве 2500 человек и восточный наш сейчас берег они отстояли 1000 человек и английский адмирал застрелился в шоке от наших женщин с вилами.
А почему наши женщины пошли тогда с вилами на английский флот? А потому, что своего некоррупционного губернатора приамурья они называли не кормленцем, а кормильцем. Это исторический факт, оспорите...
Хотелось, чтобы и государственная и муниципальная власть тоже были эффективными и предоставляли обществу действительно нужные услуги, которые бы способствовали росту экономики, при меньших налогах с этого же общества.
Невозможно деньгами замотивировать человека любить свою страну, да даже если и можно, это не хватит надолго и цена такой любви будет грошь.
Мне кажется, нужно просто быть человеком с соответствующим складам, иметь огромное желание работать в этой сфере. Деньги в этом случае - просто возможность нормально жить, но интсрумент для зарабатывания. Хорошему чиновнику нужны не деньги, а в какой-то степени власть и возможность делать большие дела в рамках страны.
Все-таки мне кажеться, что это из области фантастики.
Что касается любви к Родине, боюсь что это не является стоп-фактором, для того, чтобы не брать взятки.
продолжайте в том же духе
options-team
Его можно упаковать льготами. Его и его семью. Обеспечить жильем, продуктами, отсутствием налогов и прочими приятностями. Он будет жить, работать и проблем не знать. Получая при это ЗП. Так-то если подумать, чем плохо? Он не будет платить за многое из того, что стоит денег для обычных людей. Свои деньги он может не тратить на большинство бытовых проблем.
Пусть им тачки выдают и прочее. Хотя им, по-моему, и так их выдают. Но вы же видите, чем заканчиваются "бизнес-рельсы" для чиновников. Полной задницей на букву "К".