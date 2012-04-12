Как победить коррупцию

К вопросу о коррупции во власти.

Считаю, что одним из способов борьбы с коррупцией, это перевод оплаты труда чиновников на коммерческие рельсы.

Например заступает губернатор на должность, условно в регионе доход от налоговых сборов 100 рублей. Если в следующем году сбор налогов с корректировкой на инфляцию, при сохранении уровня ставок поиналогам - 105 рублей, то с 5 рублей он получает личный бонус в виде процента. Можно выплачивать в форме акций гос. компаний и не сразу а через три года, при условии, что по отношению к этому чиновнику за это время не найдено никаких фактов коррупции и т.п.

Такую систему можно разработать для чиновников любого уровня. Тогда зарабатывать деньги на взятках станет как-то западло по крайне мере для уважающих себя мужиков, ну мне так думается...