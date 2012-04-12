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Как победить коррупцию

12.04.2012 13:14 34 9 417 просмотров
К вопросу о коррупции во власти.
Считаю, что одним из способов борьбы с коррупцией, это перевод оплаты труда чиновников на коммерческие рельсы.
Например заступает губернатор на должность, условно в регионе доход от налоговых сборов 100 рублей. Если в следующем году сбор налогов с корректировкой на инфляцию, при сохранении уровня ставок поиналогам - 105 рублей, то с 5 рублей он получает личный бонус в виде процента. Можно выплачивать в форме акций гос. компаний и не сразу а через три года, при условии, что по отношению к этому чиновнику за это время не найдено никаких фактов коррупции и т.п.
Такую систему можно разработать для чиновников любого уровня. Тогда зарабатывать деньги на взятках станет как-то западло по крайне мере для уважающих себя мужиков, ну мне так думается...

Комментарии 34

Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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В одной из своих книг Энтони Роббинс написал: Если бы у меня было достаточно "зачем", то вопрос "как" не стоял бы.
Александр, а как Вы считаете, зачем побеждать коррупцию?
Шарухин Антон  (toshik80)
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Вы знаете Алексей ответ очень простой.
Коррупция это зло. А зло всегда разрастается если с ним не бороться. И коррупция очень быстро перерастет в откровенное вымогательство.
А это уже похлеще коррупции будет.
Вы хотите, чтобы Вас остановили полицейские предъявили "выезд на встречку" (причем не важно был он или нет) и начали из Вас внаглую деньги тянуть?
Если не бороться с коррупцией такие вещи на каждом углу будут твориться
axtrace  (axtrace)
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почему коррупция - это зло?
Шарухин Антон  (toshik80)
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Потому что взяточник делает деньги на злоупотреблении властью.
Задача любого представителя власти контролировать исполнение ЗАКОНА. И пресекать любые попытки его нарушения. Для этого ему даются определенные полномочия.
А он используя власть начинает попирать права и законные интересы того кто не дает взятку и позволяет нарушать закон тому, кто дает. А когда входит во вкус начинает откровенно вымогать взятки за решение проблем, которые сам же и создает.
Ибо денег много не бывает..
axtrace  (axtrace)
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Коррупцию можно рассматривать как некий инструмент для отбора более эффективных компаний. Если одна фирма готова платить взятку, а другая - нет, то первая более эффективна
Scud  (Scud)
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Да-да, закон джунглей -- самый эффективный способ отбора. smile:D
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Александр, боюсь, при описанной вами схеме коррупция никуда не уйдет. Чиновник будет получать бонус от государства, но от местных откатов не откажется.

Коррупцию можно победить при одном условии: если у первых лиц государства будет в этом заинтересованность. Не на словах...
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Филипп, коррупция не может победить коррупцию.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Пример с губернатором, возможно, не самый удачный, но с ГАИ такое может пройти.
К примеру:
1. Убираем наказание в виде лишения прав, оставляем только штрафы.
2. Ставим в машины платежные терминалы (не дороже чем камеры на выборах получится), чтоб можно быстро было по карте оплатить.
3. 10% от суммы штрафа идет в виде премии гаишнику. Еще по 10% - в местное и федеральное ГАИ. Чтоб генералам на хлеб с маслом хватало.
4. Гаишник взял деньги кэшем? Донеси на него - получишь 10 тыс. рублей за документально подтвержденный донос, которые вычтут из зарплаты гаишника. Последней его зарплаты.

Сел за руль пьяным? 50 тысяч. Пять из них лично гаишнику. Нет денег - машину на штрафстоянку. Схема выстраивается. Нужно лишь желание.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Сел за руль пьяным и 50 тысяч? По-моему это мы уже проходили. Сколько народу погибло в пьяных авариях 90х. Вы не забывайте господа, что управляете средством повышенной опасности.
НЕТ Только лишение...
Выезд на встречку еще можно "карать" серьезным штрафом. Но за езду по пьяни только лишение.
И какой смысл терминалы в машины ставить, если большую часть нарушений фиксируют камеры? Да даже если оштрафовали за стоянку в неположенном месте, то дошел до дома и со своего ноутбука оплатил.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Про пьянку. Хотя и не в ней дело. Предложение заменить на штраф продиктовано тем, что именно по статьям, где предусмотрено лишение прав, чаще всего и возникают "коррупционные отношения". Если за превышение скорости +60 предусмотрено лишение, то у меня нет иного выбора как коррумпировать гаишника, отдать столько, сколько он попросит. Альтернатива - полгода пешком ходить. Вот за +40 предусмотрен штраф 1000-1500 рублей. Мне не составляет труда официально этот штраф оплатить.

А камеры... С камер гаишник ничего не получает. Поэтому и выходят они на дорогу, ставят на скоростном участке знак "40" и стоят кормятся.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Филипп а Вы уверены что на скорости 150 с лишним справитесь с управлением даже в сложной дорожной обстановке? По-моему это уже слишком для наших дорог.
У нас расстояния между городами 40 км. Если "лететь" под 140, или спокойно ехать 80-100 км/ч, то разница на 40 км составляет всего 6 минут. С учетом того, что в пробке на въезде в город стоишь минут 30, то эти 6 минут это пшик.
Дак вопрос: Стоит ли "летать" под 160? Подвергая опасности пассажиров и других участников движения.
И потом раньше при превышении с 30 до 40 км/ч был предусмотрен штраф 500 руб. С некоторых пор эту норму отменили и оставили с 20 до 40 - 300 руб. Ну почему не ехать 120 км/ч. Последствия минимальны.
И по поводу знаков... Вы часто на приведенные Вами такие вот "сороковники" натыкаетесь? У нас в Архангельске последние годы разметка и знаки только упорядочиваются и просто так знак "40" никто не ставит. По трассе М8 (Архангельск-Москва) по крайней мере от Архангельска до Ярославля не видел ни одного безосновательного "сороковника". А запрещающие знаки (типа обгон запрещен) ставят только после нескольких смертей на таком-то участке трассы.

З.Ы.
"у меня нет иного выбора как коррумпировать гаишника"
Выбор всегда есть. Не надо нарушать ПДД и летать свыше 150ти. Выигрыша во времени все равно нет. Тогда и гаишника коррумпировать не придется.
А Вы судя по предыдущей записи предпочитаете "летать" и "коррумпировать". Ну что ж - это Ваш выбор. Только как побеждать коррупцию после этого непонятно smile:((
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Антон, вы отдаляетесь все дальше и дальше от темы поста.

Смотрим пункт 1 в первом моем комментарии:
1. Убираем наказание в виде лишения прав, оставляем только штрафы.

Нужно одновременно лишить водителей мотива давать деньги, а гаишников - их принимать. Я понимаю, что обсудить аморальность пьяного за рулем проще и приятнее, но мы сейчас о другом говорим.
Client507  (Client507)
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"Сел за руль пьяным? 50 тысяч." только долларов или тюрьма на месяц. Со всеми вытекающими коэффициентами по страховкам. В одной из стран, которые в интернете принято называть "нормальными", наличие такого тюремного срока, практически закрывает дорогу к приличной работе. Навсегда. "Устриц ел", не лично. Пьянь за рулем, извините, это высокая угроза для нормальных людей потерять собственность и здоровье.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Господа вот верно вы заметили, что коррупцию изжить как явление на 100% не удастся. Она как стафилококк, который если поселился в организме, то его уже не вытравишь. Другое дело, что иммунитет умеет его придавливать так, что он хоть и живет в организме но проблем не доставляет.
А кто-то из вас последние годы регулярно сталкивается с коррупцией? У кого то из вас регулярно тянут взятку? Вы не преувеличиваете масштаб трагедии.
Про наш северный край могу сказать, что за 10 лет водительского стажа ни один гаишник не пытался тянуть из меня деньги.
Зато по молодости стоя в очереди на техосмотр сколько раз наблюдал, как к инспектору подходят "высокие чины" с очередным подопечным и инспектор ставит подписи где надо. И честно говоря становилось противно. Ты лучше в машину эти деньги вложи и сделай её безопасной на дороге, а вместо этого товарищ обогащает "оборотня".
Филипп правильно говорит, что должна быть политическая воля, чтобы придавить коррупцию. Но Владимир Владимирович ничего не добьется до тех пор пока мы сами давать не перестанем, пытаясь "договориться" на месте...
Client507  (Client507)
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Помню, лет 10 назад в одном уважаемом информагентсве потребовалось ограничить сотрудников к посещению столь важного ресурса как дом-2, или его предшественник, точно не помню. Так вот, девочка только после фак.жкрналистики МГУ стала названивать администратору, с предложением, а может договоримся лично и очень надо. Такакя вот взятка. В этом тоже правительство виновато? Взятку всегда дают те, кто не хочет жить по правилам, любым. Независимо от степени их полезности.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Вот не могу не согласиться.
Ни разу не давал взятку чтобы пройти техосмотр. Всегда предпочитал в авто вкладывать, а не оборотней кормить.
Но без "благодарностей" в отношении представителей власти все равно не было. Один раз попался на посту ДПС без ВУ. И пошла беседа. Типа щас на штраф стоянку и т.д. Но все закончилось благополучно отпустили со словами "Обратно поедешь к чаю что-нить привези". Приволок им пряников да печенюшек. С одной стороны вроде и взятка. А с другой... Сотрудники ДПС действовали в рамках закона, так как за отсутствие документов они вправе вынести предупреждение или штраф. Поэтому это скорее благодарность. Поправьте если не прав...

З.Ы. А конкретных примеров подтверждающих, что коррупция цветет буйным цветом, что-то никто привести и не может.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Конкретных примеров? smile:D
Так здесь и не ставилась задача их приводить.

Дело Магнитского - зайдите на досуге почитайте. Там есть раздел "Коррумпированные лица". Хорошая подоборка материалов и документов. Адская смесь коррупции и уголовщины. Но всем все по фиг. Если человек вписан в систему, система его не сдаст, ибо это ее подорвет. А вы говорите взятка за техосмотр...
Шарухин Антон  (toshik80)
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Это уже не коррупция. Это уже откровенное вымогательство перемешанное с воровством в особо крупных размерах.
А покрывают этих товарищей только потому, что либо они действовали по указке сверху, либо регулярно наверх "заносили"
И происходило когда? в 2007-2009 годах. А антикоррупционный комитет создали по-моему только в 2010м.
Кому то очень нужны были эти 5.4 миллиарда, только непонятно почему под "каток" попали именно эти компании. Их "отжали" с одной целью - обворовать государство, а не с целью "отжать".
Мне кажется такие вещи происходят в любом государстве, вопрос в том реже или чаще.
У нас в городе первый зам.мэра творит что-то подобное с муниципальными предприятиями. Одно предприятие он обязал заключить непосильные договоры аренды, в другом "нужный" подрядчик выполнил крупный ремонт. Ни одной подписи на договорах нет. Но если руководитель учреждения не подпишет этот договор, то его подпишет кто-нибудь другой. Депутаты уже ставили вопрос о его отставке, однако чья-то сильная рука его в это кресло посадила и усиленно его там удерживает. Видать он денег для нее зарабатывает.
Но эти господа являясь государевыми людьми воруют у самого государства и щедро делятся с теми, кто позволяет воровать.
Как победить такое? Для начала перестать придумывать схемы ухода от налогов и начать жить по закону. Тогда и от власти можно требовать того же.
А я задал другой вопрос и Вам Филипп Вам Александр. Вам лично когда-нибудь кто-нибудь намекал на взятку? У Вас государевы люди пытались отжать бизнес? Так как когда коррупция начинает касаться чуть-ли не каждого, тогда действительно становится страшно
Client507  (Client507)
#
Пример неудачный. Бухгалтер-юрист корпоративного шантажиста, проиходящего из семьи друзей марксизма, не самое удачное лицо для иллюстрации коррупции. Шантажистам обычно не сочувствуют, см. биографию литературного персонажа чарльза милвертона, даже, если они становятся объектом не совсем законных действий. Но Вам виднее.
Client507  (Client507)
#
"они вправе вынести предупреждение" - вот они и вынесли. Т.е действовали в пределах закона.
Client507  (Client507)
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Пример, да не вопрос. Откатываемся на 12 лет и читаем http://www.compromat.ru/page_9647.htm Кстати, новая газета. Он-лайн архив слегка почищен в угоду моменту, но у других людей данные сохранились. "Вот такая загогулина" smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Я вот одного не понимаю: почему у всех пьянка сочитается с коррупцией smile:)
Коррупция зародилась ещё в Византии, до крещения Руси, и именно там ищите корни и их распутывайте smile:)
Коррупция Рима ни в какое сравнение не шла!
Ну это я углубился, конечно. Вспомните, что после опричников бояре (боевые обязанные единицы) приказов назывались кормленцами (потом немного подзабылся этот термин).
Однако, были времена (посмотрите фильм "Залив счастья" http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2366/annot/, когда к нашим восточным берегам подошла объединённая англо-франкская эскадра в количестве 2500 человек и восточный наш сейчас берег они отстояли 1000 человек и английский адмирал застрелился в шоке от наших женщин с вилами.
А почему наши женщины пошли тогда с вилами на английский флот? А потому, что своего некоррупционного губернатора приамурья они называли не кормленцем, а кормильцем. Это исторический факт, оспорите...
Александр Непомнящий  (n_ep)
#
Вот в этом и суть если губернатор правильно управляет регионом, привлекает инвестиции, повышает тем самым уровень жизни, то есть является кормильцем то пусть от этого кормиться, но честно с достоинством, не прячась ни от кого. И бизнес он будет развивать в регионе а не душить, так как сам будет в нем заинтересован.
Георгий Окунев  (hotwinestepper)
#
Коррупция, уважаемый автор, как раз и начинается в тот момент, когда работа чиновника переводится на коммерческие рельсы. И тут уже не особенно важно, как именно чиновник будет зарабатывать.
Александр Непомнящий  (n_ep)
#
Что такое коммерческие рельсы? Это когда доходы превышаю расходы и получается прибыль, то есть это происходит тогда когда общество готово платить за товары и услуги больше, чем предприниматель тратит на их производство и реализацию. Чем эффективней предприниматель (то есть чем более нужные товары и услуги он предоставляет при меньших собственных затрат), тем больше он зарабатывает прибыли (а с прибыли платит бонусы своему топ-менеджменту).
Хотелось, чтобы и государственная и муниципальная власть тоже были эффективными и предоставляли обществу действительно нужные услуги, которые бы способствовали росту экономики, при меньших налогах с этого же общества.
Георгий Окунев  (hotwinestepper)
#
Я с Вами согласен по поводу эффективности. Но стоит проводить четкую границу между предпринимательской деятельностью и работой чиновников. Опыт многих стран (ди а нашей в том числе) уже показал, что чиновники и бизнес - вместе никак.
Невозможно деньгами замотивировать человека любить свою страну, да даже если и можно, это не хватит надолго и цена такой любви будет грошь.
Мне кажется, нужно просто быть человеком с соответствующим складам, иметь огромное желание работать в этой сфере. Деньги в этом случае - просто возможность нормально жить, но интсрумент для зарабатывания. Хорошему чиновнику нужны не деньги, а в какой-то степени власть и возможность делать большие дела в рамках страны.
Александр Непомнящий  (n_ep)
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То есть хороший гос.служащий котрый реально выстраивает работу так, что экономика развивается, привлекает инвестиции общаясь при этом с очень богатыми предпринимателями, банкирами и т.д. и т.п., должен довольтвоваться стандартной зарплатой, небольшой 3-х комнатной квартирой и упиваться при этом властью, любя свою Родину.
Все-таки мне кажеться, что это из области фантастики.
Что касается любви к Родине, боюсь что это не является стоп-фактором, для того, чтобы не брать взятки.
Константин  (kot487)
#
Основа для победы над коррупцией - законность. То есть законы должны соблюдаться не выборочно... Банки заинтересованы в этом? Ведь они сами сплошь и рядом нарушают законы.
Александр Непомнящий  (n_ep)
#
Банки заинтересованы в этом особенно те, что меньше Сбера. Так же как и ВСЕ в России в этом заинтересованы. Иначе правыми будут те, кто сильнее. Но даже сильные постепенно слабеют, у них появляются дети уже не такие сильные как они сами. Уверен, в этом заинтересованы ВСЕ, даже те, кто пользуются выборочным применением закона.
andreymos2341  (andreymos2341)
#
мне нравится как вы пишите..
продолжайте в том же духе
options-team
Петр Чернов  (petya.comon)
#
Александр, зачем чиновнику деньги? smile;)

Его можно упаковать льготами. Его и его семью. Обеспечить жильем, продуктами, отсутствием налогов и прочими приятностями. Он будет жить, работать и проблем не знать. Получая при это ЗП. Так-то если подумать, чем плохо? Он не будет платить за многое из того, что стоит денег для обычных людей. Свои деньги он может не тратить на большинство бытовых проблем.
Пусть им тачки выдают и прочее. Хотя им, по-моему, и так их выдают. Но вы же видите, чем заканчиваются "бизнес-рельсы" для чиновников. Полной задницей на букву "К".
Александр Штец  (shtetsz)
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Как победить коррупцию? Так же, как и проституцию smile:D никак smile;)
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