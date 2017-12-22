Популярные сообщения

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netote 22.12.2017 19:41 netote
Карта Космос от ХКФ (завершенная акция)
Для тех, у кого еще нет своего Космоса! Несмотря на то, что % на остаток с 25.01.18 понижен до 7% , карта Космос остается отличным предложением на рынке! До 31.01.2018 можно было получить 500 баллов/рублей от банка + 250 рублей от меня оформив карту по акции Приведи друга! Необходимо было выполнить всего несколько шагов для получения 750 рублей - оформить заявку на Космос по ссылке в период до 31.01.2018 включительно. При этом желательно убедительно попросить оператора выдать Вам моментальную неименную карту для того, что бы уложиться со всеми действиями в срок до 31.01.2018. Она полностью на время заменит Ваш будущий именной Космос, и, возможно, так и останется дополнительной бесплатной картой с комическими функциями. - сообщить в ЛС или на malys113@ya.ru о дате подачи заявки на карту в период до 31.01.2018 включительно - получить не именную/именную карту, совершить покупку по ней от 500 рублей и сообщить в ЛС или на malys113@ya. Читать далее
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