Карта Космос от ХКФ (завершенная акция)

Для тех, у кого еще нет своего Космоса!
Несмотря на то, что % на остаток с 25.01.18 понижен до 7% , карта Космос остается отличным предложением на рынке!
До 31.01.2018 можно было получить 500 баллов/рублей от банка + 250 рублей от меня оформив карту по акции Приведи друга!
Необходимо было выполнить всего несколько шагов для получения 750 рублей
- оформить заявку на Космос по ссылке в период до 31.01.2018 включительно. При этом желательно убедительно попросить оператора выдать Вам моментальную неименную карту для того, что бы уложиться со всеми действиями в срок до 31.01.2018. Она полностью на время заменит Ваш будущий именной Космос, и, возможно, так и останется дополнительной бесплатной картой с комическими функциями.
- сообщить в ЛС или на malys113@ya.ru о дате подачи заявки на карту в период до 31.01.2018 включительно
- получить не именную/именную карту, совершить покупку по ней от 500 рублей и сообщить в ЛС или на malys113@ya.ru о дате получения и совершения покупки до 31.01.2018 включительно
- дождаться начисления 500 бонусных баллов банком и сообщить об этом в ЛС или на malys113@ya.ru в период до 14.02.2018
- в течение 24 часов гарантированно получить на карту 250 рублей от меня *
ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТЕЛИ ОБЩАТЬСЯ (от Вас своевременно не поступили сообщения в ЛС или на malys113@ya.ru), И ЖЕЛАЛИ ОФОРМИТЬ КОСМОС С БОНУСОМ ОТ БАНКА В 500 БАЛЛОВ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ, ТО ПРОСТО ЗАКАЗЫВАЛИ КАРТУ ПО ССЫЛКЕ
Оформив КОСМОС по индивидуальной ссылке вы получали Конкурентные преимущества карты:
+ Бесплатное обслуживание при поддержании остатка на счету от 10 000 или покупках на 5 000 в месяц
+ 7% на ежедневный остаток по счету (при остатке от 10 000 до 500 000). Пожалуй лучшее предложение на рынке.
+ 3% КэшБек на Путешествия (транспорт, в т.ч. общественный, турпакеты, отели, аренда авто), АЗС, Общепит (Рестораны, Кафе, Фастфуд)
+ 1% КэшБек на все (почти), включая редкие связь, ЖКХ, страховки
+ наличие множества достойных спецпредложений от партнеров бонусной программы Польза
+ Обмен баллов на рубли уже через несколько дней после совершения оплаты
+ Бесплатное уведомление об операциях СМС/PUSH при отключенном платном (хоть и без суммы остатка)
+ Большой лимит на снятие наличных в любом банкомате – 500 000 в день
+ Бесплатное пополнение с любых карт в рамках акции
+ Межбанковские переводы всего 10 руб. [B]
+ Надежный европейский банк
Пусть в наступившем году Вам сопутствует финансовое благополучие!
* - если акция вдруг не будет отменена или существенно изменена банком
Комментарии 14
https://www.homecredit.ru/privedi-druga/space?id=E41E0C
С сайта: "...и совершит транзакцию (по оплате товаров и услуг)...". Правильно понимаю, опллата ЖКУ будет считаться такой транзакцией?
Оплата ЖКУ на сайтах поставщиков будет считаться транзакцией, конечно. ХКФ один из не ногих банков, который выплачивает КБ за ЖКУ
Т.е. оплата с dom.gosuslugi.ru пойдёт?
Однозначно Да!
Предложение по Космосу актуально до 10.01.18, включительно?
Какая комиссия в итоге берётся?
Какая комиссия в итоге берётся?
В настоящее время за подключение к программе Польза комиссия не взимается и ранее не взималась.
Хронология событий:
09.01 заполнил заявку по ссылке от netote, в течение двух часов перезвонили из банка, сверили данные, сказали ждать смс о готовности именной карты.
12.01 пришло смс о готовности именной карты, заехал вечером получил, в тот же день активировал и совершил первую покупку >500 р.
15.01 первая покупка прошла по счету, базовые баллы начислились через день
22.01 поздно вечером начислились акционные 500 баллов.
23.01 утром я отписался в личку ув. netote, и примерно через час он мне перечислил то, что обещал.
От себя хочу добавить, что картой остался очень доволен! У меня много лет кредитка Хомы, так вот по дебетовым картам у него обслуживание на порядок лучше. Быстрое зачисление, бесплатное смс-оповещение об операциях, 8-800 бесплатная горячая линия, честный кэшбек без округления с быстрой выплатой, достойный процент на остаток.
Или нужно ждать именного Космоса (тогда можно не уложиться в срок акции)?
С уважением,
Александр
Оформил карту Космос по ссылке уважаемого netote. Все прошло успешно, обещанное вознаграждение получил. Рекомендую использовать его дружескую ссылку!
Хронология событий:
09.01 заполнил заявку по ссылке от netote, в течение двух часов перезвонили из банка, сверили данные, сказали ждать смс о готовности именной карты.
12.01 пришло смс о готовности именной карты, заехал вечером получил, в тот же день активировал и совершил первую покупку >500 р.
15.01 первая покупка прошла по счету, базовые баллы начислились через день
22.01 поздно вечером начислились акционные 500 баллов.
23.01 утром я отписался в личку ув. netote, и примерно через час он мне перечислил то, что обещал.
От себя хочу добавить, что картой остался очень доволен! У меня много лет кредитка Хомы, так вот по дебетовым картам у него обслуживание на порядок лучше. Быстрое зачисление, бесплатное смс-оповещение об операциях, 8-800 бесплатная горячая линия, честный кэшбек без округления с быстрой выплатой, достойный процент на остаток.
А меня банк продинамил...
31 карта готова была, приехал в отделение сказали что какая-то опечатка (хотя каждую букву диктовал по телефону и не сколько раз сверяли) в итоге карту не выдали, ну и бог с ними, видимо не судьба.