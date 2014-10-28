Пополнение - на расчётный период.
Обналичка - на календарный месяц.
Вывод 40k с Tinkoff Wallet на Black-карту - тоже на календарный месяц.
с 20.12.2014
комиссия за карту - в дату выписки.
пополнение и обналичка - только РП
дружба ТКС с другими банками по с2с
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuAOktyi9CKsdGJEdWhkQm1yQzJ0TFN5X1pENGhmWmc#gid=12
1) Все переводы, выполненные до 13:00, уйдут из Банка в 14:00;
2) До 15:00 – в 16:00;
3) До 17:00 – в 18:00;
4) До 18:45 – в 19:00.
Источник
Лимиты С2С
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=11&TID=91630&MID=2946126#message2946126
Лимиты следующие.
Одна операция: 75 000 рублей.
В сутки: Не более 5 операций.
В месяц: 500 000 рублей, не более 20 операций.
При пополнении карты МПС VISA с одной карты стороннего банка (в случае, если реквизиты карты отправителя и получателя НЕ меняются) действует дополнительное ограничение в 300 000 рублей за 4 дня.
24-03-2015 Лимиты (в том числе и на С2С) https://static.tinkoff.ru/documents/ib/operation_limits.pdf
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Пополнение валютных карт через Контакт
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=3423835#message3423835
Набросал на карту московские отделения Contact, в которых возможно пополнение валютных счетов банка наличными в USD/EUR. Вдруг кому поможет сориентироваться.
https://batchgeo.com/map/3e6087aa840f55bc58f517f69c5dcd08
оригинальный список (были удачные пополнения)
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=3419725#message3419725
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Парсер курсов валют (с сайта банка)
https://tinkoff.kovaldo.ru/
можно создать уведомление на e-mail
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Борьба с ПФРФ за перечисление пенсии по свободным реквизитам
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=38&TID=115450&MID=3598672#message3598672
"рыба" заявления на перевод пенсии по свободным реквизитам
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=38&TID=115450&MID=3598672#message3598672
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Кэшбэк на апрель-июнь 2015
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=13&TID=123228&MID=3603436#message3603436
СПОРТТОВАРЫ 5940, 5941
МУЗЫКА 5733, 5735
ТРАНСПОРТ 4111, 4121, 4131, 4457, 4468, 4784, 4789, 5013, 5271, 5551, 5561, 5592, 5598, 5599, 7511, 7523, 4011
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С Тинькофф-бякой пора заканчивать "вкладные отношения" после ЭТОГО :
Цитата
|С 1 июля 2015 г. будут унифицированы условия пополнения вкладов, открытых либо пролонгированных в период с 24.12.2014 по 30.04.2015 включительно, а также вкладов, по которым была повышена процентная ставка в связи с изменившимися рыночными условиями. Данные изменения вступают в силу в связи с планомерным понижением ключевой ставки и постепенной нормализацией ситуации на финансовом рынке, а также в соответствии с общими рекомендациями ЦБ РФ по снижению ставок по вкладам физических лиц.
Ко всем пополнениям данных вкладов, зачисленным начиная с 1 июля 2015 г., будет применяться единая ставка вне зависимости от срока вклада:
Для рублевых вкладов будет применяться ставка 13% годовых;
Для валютных вкладов будет применяться ставка 4% годовых (кроме вкладов на срок до 5 месяцев).
При этом к сумме вклада, внесенной до 1 июля 2015 г., будет применяться прежняя ставка в соответствии с тарифом.
на одном счете вклада - деньги двух сортов
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