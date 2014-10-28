С 1 июля 2015 г. будут унифицированы условия пополнения вкладов, открытых либо пролонгированных в период с 24.12.2014 по 30.04.2015 включительно, а также вкладов, по которым была повышена процентная ставка в связи с изменившимися рыночными условиями. Данные изменения вступают в силу в связи с планомерным понижением ключевой ставки и постепенной нормализацией ситуации на финансовом рынке, а также в соответствии с общими рекомендациями ЦБ РФ по снижению ставок по вкладам физических лиц.



Ко всем пополнениям данных вкладов, зачисленным начиная с 1 июля 2015 г., будет применяться единая ставка вне зависимости от срока вклада:



Для рублевых вкладов будет применяться ставка 13% годовых;

Для валютных вкладов будет применяться ставка 4% годовых (кроме вкладов на срок до 5 месяцев).

При этом к сумме вклада, внесенной до 1 июля 2015 г., будет применяться прежняя ставка в соответствии с тарифом.